Ирина Михайлова: «В Якутии все хотят снимать или сниматься в кино»

анонс

21 ноября Сергей Жарков: «Эпоха 90-х никуда не уйдет – она плотно засела в нашем сознании» Популярный актер – о сериале «Без правил», 90-х, которые по-прежнему актуальны, и роли мечты

18 ноября Евгений Горенбург: «”Гриша Субботин” – фильм о современности, снятый людьми, воспитанными на советских комедиях» Продюсер картины – о независимом кино, ламповых комедиях и курьерах, которые могут стать героями нашего времени

16 ноября Аркадий Водахов: «Самая большая ошибка продюсера — ощущать себя на волне успеха» Генеральный продюсер ТНТ — о любви зрителей, планах и почему ТНТ — больше, чем канал