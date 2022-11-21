Ирина Михайлова: «В Якутии все хотят снимать или сниматься в кино»

В прокат выходит фильм «Наша зима»Степана Бурнашева, заметного режиссера из Якутии, автора картин Черный снег и Ыт. Его новая работа — драматическая история семейных отношений мужчины и женщины, которые решили развестись после 10 лет брака, снятая «в самом холодном городе мира». Главную женскую роль сыграла актриса Ирина Михайлова, с которой мы поговорили о ее кинообразах, феномене якутского кино и, конечно, о том, легко ли играть в картинах собственного мужа.
фото: кадр со съемок фильма "Наша зима"
Это ваша третья (после альманаха «Ыт» и «Республики Z») совместная работа со Степаном Бурнашевым. Можно уже говорить о сложившемся творческом тандеме?
Да, творческим тандемом нас вполне можно назвать. Или можно назвать творческой семьей, ведь Степан — мой муж. Мы, конечно, друг с другом разговариваем о кино, спрашиваем советы, обсуждаем. Но при этом мы и отдельно тоже существуем, он — как режиссер, я — как актриса. Я еще играю в театре, это моя основная работа. Кино позволяет нам соединиться, дает возможность помогать, поддерживать друг друга. В прошлом году, например, я на проекте мужа работала как гример.
Все три фильма Степана с вашим участием разножанровые: «Республика Z» - зомби-муви, «Ыт» — ну, скажем, черная комедия, теперь вот — чистая мелодрама. Вам в каком жанре проще со Степаном работалось?
Мне со Степаном вообще работать легко — причем легкость пришла на первом же проекте, на «Республике Z». Обычно режиссеры диктуют, настаивают на своих решениях, продавливают, но в данном случае такого не было, сразу возникло ощущение комфорта. Дело, наверно, в том, что он дает актерам свободу, позволяет что-то создавать — в заданных материалом рамках, разумеется.
А есть ли какой-то жанр, в котором вам бы с мужем или любым другим режиссером особенно хотелось поработать?
Меня интересуют абсолютно все жанры, главное, чтобы была история, которая при прочтении сценария меня бы зацепила. Чтобы я эту историю прочувствовала. Ну, наверно, это для всех актеров важно.
Хорошо, а как зрителю вам какое кино интереснее?
Как зрительнице — как женщине — мне, наверно, ближе мелодрамы, любовные истории. Из романтического очень люблю, например, «Ла-Ла Лэнд» — это очень добротный фильм. Какие-то психологические моменты мне кажутся более интересными, чем то, что происходит в боевиках-блокбастерах. Еще я испытываю интерес к историческим и военным лентам. Помните фильм «1917», снятый одним кадром? Просто шикарное кино, мне очень понравилось. Еще из любимого — «Легенды осени». Смотрела этот фильм давным-давно, чуть ли не в детстве, при том, что он вообще-то взрослый. Естественно, он произвел на меня сильное впечатление. Или вот, скажем, Роберт Эггерс — очень крутой режиссер, у него отличные работы.
фото: кадр из фильма "Наша зима"
В «Нашей зиме» и в новелле из «Ыт» с вашим участием героини чем-то похожи: обе переживают семейный кризис, обе считают мужей слабаками. Вы специально себе характеры подбираете — или это обстоятельства так сложились?
Да, героини действительно чем-то схожи, но это совпадение. Новелла, в которой я снялась в «Ыт», — это эпизод Димы Давыдова, вся история его. «Нашу зиму» писали другие сценаристы, но они тоже решили затронуть тему развода, и вот получился такой образ.
В «Нашей зиме» ваша героиня Лида неохотно, но все-таки поет под гитару на дружеских посиделках. Вы в реальной жизни поете на подобных мероприятиях?
Сейчас люди особо не поют, если вдруг возникает желание — обычно идут в караоке. Застолий с песнями, как в старые времена, особо нет. Вот и я сама давно не пела. Вообще все зависит от компании, на масштабных мероприятиях, скажем, мне неуютно. В небольшой компании друзей, где мне комфортно, я с удовольствием могу спеть. С однокурсниками — с актерами, режиссерами — особенно хорошо поется. Песню, которая звучит в «Нашей зиме», я обожаю исполнять, это песня из нашей юности, из школьных лет, из студенчества.
В «Нашей зиме» противопоставляются город и деревня, и это противопоставление, как мне кажется, показано как отражение противостояния мужчины и женщины. Женщины в «Нашей зиме» — скорее горожанки, многие мечтают о Москве, мужчины, напротив, смотрят в сторону деревни: «Просыпаешься, в окошке природа». Мне показалось — или действительно в фильме такая параллель есть?
Конечно, мужчины видят в жизни в деревне определенную романтику: лес рядом, речка, охота, рыбалка, свежий воздух. Женщинам же хочется комфорта — чтобы печку не топить, скажем. Дрова, лед, питьевая вода — в деревнях хватает неудобств. В таких условиях без мужчины сложно жить. В фильме это действительно отражено: Лида стремится к комфорту, к жизни, которая особо не заставляет напрягаться. Я сама при этом росла в деревне. Когда была ребенком, у нас было около 3000 человек, я думала, что когда подрасту, деревня станет городом. Но, к сожалению, у нас все не так быстро развивается. То есть ситуация сейчас скорее обратная: в нашей деревне теперь в два раза меньше жителей. Люди из деревень стремятся в районные центры, оттуда переезжают в город. Одна из причин — это как раз наша холодная зима.
В фильме есть персонаж — друг главного героя Леха, режиссер, который начинает съемки нового фильма, так и не найдя спонсора. Я знаю, что в якутском кино многое на энтузиазме строится, поэтому интересно: у Лехи был какой-то реальный прототип?
Прототип Лехи — это мой муж Степан Бурнашев, который по сей день снимает за свой счет. Никто никогда ему не давал денег на блюдечке, он сам ищет ресурсы. Многие другие кинематографисты Якутии делают так же. Поэтому можно сказать, что Леха из «Нашей зимы» — собирательный образ, отражающий ситуацию в независимом якутском кинопроизводстве. Отдельное большое спасибо хочется сказать Арсену Томскому, который постоянно таких независимых киношников поддерживает.
фото: кадр из фильма "Наша зима"
Еще одна связанная с кинопроизводством сюжетная деталь — стремительный карьерный рост главного героя, который приходит на съемки в качестве ассистента и через считанные месяцы становится директором картины. Это же художественное преувеличение?
Нет, это реальная история. Когда снимали «Республику Z», в съемочную команду вошел один амбициозный молодой человек, который очень интересовался кинопроизводством. Начинал он там как помощник кого-то — помощник помощника. А к концу съемок действительно стал директором картины, потому что очень хорошо показал себя. Сейчас у него свое производство, он сам снимает кино. Так что мечта его сбылась.
У якутского кино сейчас есть якутская аудитория? В «Нашей зиме» в одном из эпизодов герой идет на «Черный снег» того же Бурнашева, как эта лента была встречена зрителями в Якутии?
Аудитория есть — и это большое счастье. Наши люди любят наше кино, если фильм удался — на него идут, особенно если это комедия. Ленту «Черный снег» действительно ждали, аудитории было интересно, как можно снять такую историю. Прокат удался, хотя были, конечно, и зрители, у которых нервы не выдержали.
Владимир Мункуев, режиссер фильма «Нуучча», в котором вы исполнили главную женскую роль, в интервью говорил, что «в Якутии в каждом жителе есть страсть к тому, чтобы снимать кино». Это преувеличение, наверно, но насколько сильное?
Правда в этом есть. С кем бы я ни разговаривала, все хотят или снимать, или сниматься в кино, рассказывать какую-то историю — или свою, или услышанную где-то. Наш народ очень творческий, якутам всегда есть что рассказать и показать, если не в сфере кино, то в какой-то другой: кто-то поет или танцует, кто-то рисует, кто-то что-то мастерит. Каждому хочется оставить свой след.
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