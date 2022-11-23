Варвара Феофанова: «Меня радует, что мои роли разные, но я не знаю, хорошо это или плохо»

23 ноября в онлайн-кинотеатре Wink выходят финальные эпизоды драматического сериала «Право на свободу», который исследует проблему современного рабства и рассказывает о том, как волонтеры помогают людям из него выбраться. Одну из главных ролей в сериале исполнила актриса Варвара Феофанова, знакомая зрителям по роли вебкам-модели Авроры в «1703» и Даши в «Мне плевать, кто вы». Мы пообщались с Варварой о новых проектах, театре и таких не похожих друг на друга героинях.
фото: wink
Расскажите, как началась ваша история с сериалом «Право на свободу». Вы сразу знали, что будете в нем играть?
Этот проект появился давно, несколько лет назад. Генеральный продюсер – мой отец, Андрей Феофанов. Я помню, как он попросил меня посмотреть презентацию еще тогда, когда он только был задуман. И только этой зимой он сказал нам с мужем, Артемом Дубра (реж. сериал «Право на свободу»), о том, что сериал можно запустить в производство, и спросил нас, кто мог бы в нем играть. А мы с Артемом легкие на подъем ребята, стоит нам рассказать историю – мы начинам придумывать продолжение, фантазировать, кто мог бы в ней сняться, как все классно сделать. И тогда отец предложил Артему прочитать сценарий и подумать над тем, чтобы заниматься проектом вместе. Мы окунулись в историю и вынырнуть не можем до сих пор.
Расскажите побольше про Вику. Что понадобилось изучить для погружения в ее образ? В одном из эпизодов она рассказывает свою историю – что когда-то ее спасли из Эмиратов и она решила помогать людям. Может быть, это реальная история, и у героини есть прототип?
Вика – самый загадочный персонаж «Права на свободу». У нее нет прототипа, в моей фантазии это собирательный образ из фильмов и сериалов. Вика – это плод фантазии, моей и сценаристов. С этой ролью у меня не совсем обычная история. Обычно я тщательно готовлюсь к проектам, занимаюсь только своей ролью, а здесь я попала в производственный актив, и очнулась уже на съемочной площадке. Поняла, что мне вот сейчас нужно играть, а я не знаю как! Меня настигла легкая паника, я подошла к Артему и сказала, что я вообще не понимаю, кто такая эта Вика и как ее играть. Но Артем повернулся ко мне и сказал: «Ну этого еще не хватало. Ты столько писала, сочиняла, доказывала, что должно быть так и никак иначе. Иди и играй!». Так Вика ожила сама, и я надеюсь, что у меня получилась правдоподобная героиня.
Получается, вы участвовали в написании сценария?
Будет неправдой сказать, что я прямо писала сценарий. Просто во многих проектах так бывает, что режиссер и его команда получают сценарий, но у них же тоже есть свои мысли и фантазии, поэтому сценарий начинает меняться в зависимости от того, что предлагают режиссер, актеры или, например, оператор.
А как вы понимаете смысл сериала, о чем он лично для вас?
У меня последнее время в голове только цитаты из нашего фильма. В одной из сцен герой Скляра говорит: «Легко быть добрым за чужой счет». Наверное, смысл в том, чтобы остановиться и не пройти мимо. И мне бы не хотелось, чтобы зрители прошли мимо нашего сериала. Я за это переживаю, потому что сериал выдергивает из зоны комфорта, смотря его, будет сложно отдохнуть. Но это важно сделать. Может быть, благодаря сериалу зрители найдут для себя ответы, от которых им в итоге станет легче и понятнее, как поступать в той или иной ситуации.
фото: wink
Как долго проходил ресерч сериала и какие факты из социальной сферы – фондов, проблем рабства, сект – стали для вас удивительными?
Не могу сказать, какие истории меня удивили. Сейчас такое время — очень сложно чему-то удивляться. Мы принимаем информацию и пытаемся с ней жить. Мне было непросто принять, что такие проблемы есть рядом с нами и могут случиться с каждым. Но ведь наш проект не о том, что надо сидеть и ужасаться, а о том, как дать простые и реальные ключи для того, чтобы хоть как-то помочь. Рабство, несвобода – это стихия, и понятно, что мы, как простые люди, мало что можем сделать. Стихия сметает судьбы, ее невозможно победить, просто щелкнув пальцами, перечислив деньги. Но можно делать небольшие шаги, которые будут хоть для кого-то полезны. И если каждый человек будет это делать, то наш мир, может быть, изменится. В одной из серий герой Олега Чугунова говорит: «Не надо деньгами откупаться, они все равно ими не воспользуются». Мне кажется, это правда.
Работу над сериалом мы начали по-семейному, и все актеры подхватили нашу волну и работали так, как будто они тоже наша семья. Актеры привносили много энергии и добра. Мне очень приятно было видеть хорошее и участливое отношение известных актеров к режиссеру-дебютанту. Я была поражена широтой их души и актерской открытостью, тем, как легко они включились в проект, который, по сути, не дает никаких гарантий. Кирилл Кяро, Илья Малаков, Игорь Скляр, Анна Каменкова просто поехали в Геленджик на съемки сериала про волонтеров, где режиссер – дебютант, оператор – дебютант, сценаристы молодые. Единственным гарантом был Андрей Феофанов, который находился в Москве и обзванивал всех после каждой смены и со всеми проводил подробные беседы. Мы были в перманентном шоке, нам казалось, что кто-нибудь однажды скажет: «Зря я согласился». Но этого не случилось, мы продолжаем общаться и дружить. Спасибо вселенной за то, что на пути встречаются добрые люди.
Предыдущий сериал с вашим участием, «Мне плевать, кто вы», был комедийным, этот же – драматический. А как вы определяете свою актерскую органику? Может быть, кастинг-директора советуют вам играть больше драмы или больше комедии? Или держите баланс? А к чему у вас больше интереса?
Меня радует, что мои роли разные, но я не знаю, хорошо это или плохо. Недавно один режиссер сказал мне: «А как вы станете известной, если во всех ролях вы разная, и даже непонятно, что это вы». Я задумалась, но, с другой стороны, мне-то классно! Я играю интересные роли, мне нравятся мои уникальные героини. И мне кажется, что между ними все же есть что-то общее…
Посмотрели ли вы сериал «1703», в котором снимались? Мы видели пилот, и он сильно отличается от первой серии благодаря добавлению спецэффектов и цветокоррекции, которые создают нуарную атмосферу и дают сценарию зазвучать иначе.
Я посмотрела все серии, которые на данный момент вышли, и мне проект очень нравится. Мне кажется, «1703» — самый красивый сериал из всех, которые выходили на разных российских платформах в последнее время. Смотреть его можно только ради красоты, но при этом в сериале много уникального юмора, отличных актерских работ, крутого и глубокого смысла.
фото: wink
Как вы себя чувствовали в роли супер-стервозной Авроры? И какая у вас была актерская задача – играть «комиксную» героиню, гипертрофированную и сказочную, или все же Аврора – живой человек с психологической глубиной?
Если честно, я не вижу ее супер-стервозной – может быть, так кажется внешне. Для меня Аврора – живой человек с глубиной, чувствами, эмоциями. Жизнь научила ее не показывать того, что происходит у нее внутри, но, мне кажется, у Авроры большое сердце, и оно очень быстро бьется.
Сериал «1703» пунктиром обозначает важные темы, например, трансгендерный переход и сложность в определении гендера. Как думаете, в ближайшее время наша индустрия продолжит разговоры о таких темах, или сейчас для них не время?
Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мне кажется, что «обозначение» любой темы – уже смелый, важный ход. Создатели задают вопрос, зрители ищут на него ответ. Будет ли продолжаться разговор – не знаю, не могу предсказать. Мне, как зрителю, интересно следить за отношениями персонажей Гоши Куценко и Паши Табакова. Не буду спойлерить и говорить о том, что я прочитала в сценарии, буду вместе со зрителем наблюдать за тем придут ли они к пониманию друг друга.
Какие проекты у вас сейчас в работе, в каком направлении вы хотели бы развиваться в профессии? Ходите на кастинги?
Да, хожу на кастинги, в производстве у меня пока нет больших проектов, но мне нравится сниматься в эпизодах, это прикольно. Я не страдаю без главных ролей, плыву по течению, знакомлюсь с новыми людьми, радуюсь, что больше времени могу проводить в театре. На самом деле, кастингов сейчас много, и я думаю, что в ближайшем будущем запустится что-нибудь интересное.
Недавно ваш театр «Июльансамбль» закрылся. Расскажите, если об этом можно говорить, в чем причины и что вы по этому поводу чувствуете?
Никаких секретов нет – «Июльансамбль» и многие другие театральные и не только организации не пощадила пандемия. Так получилось. Какое-то время я на этот счет не грустила, было ощущение, что мы немножко подустали друг от друга, казалось, что это логичное завершение нашей истории. Но сейчас мне часто рядом не хватает нашей команды, мы все работаем в разных местах, нам тяжело собраться всем вместе, и я сильно тоскую по спектаклям, по нашему совместному времени.
Может быть, есть мысли собраться снова уже в другую труппу, или вы пока хотите сделать перерыв в театральной работе?
Нет, с некоторыми ребятами мы работаем в «Современнике», продолжаем поддерживать этот театр, потому что он тоже в трудной ситуации. Нам показалось, что мы пока нужны здесь. Надеюсь, что у нас получится поддержать великий театр молодой энергией. В прошлом сезоне у нас вышло много классных спектаклей, и я хочу верить, что впереди тоже много интересного, несмотря ни на что.
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