Анна Борисова: «Для меня 2008-й был временем, когда всё возможно и зависит только от тебя»

В онлайн-кинотеатре PREMIER продолжается показ сериала «С нуля» – необычного отечественного проекта с ностальгией уже не по 90-м, а по «нулевым». В центре сюжета – девушки, чья молодость пришлась на яркий 2008-й с шумными клубами и зарождающейся светской жизнью. Тихоня и отличница Лена (Надежда Калеганова) вместе со своей двоюродной сестрой по матери, провинциальной красоткой Наташей (Маруся Фомина) учатся на экономическом факультете престижного вуза, покоряют Москву и начинают свою взрослую жизнь. Спустя годы – уже в наше время – они встречаются снова, но связывает их уже не общее прошлое и былая дружба, а трагедия настоящего. Когда-то Наташа увела из семьи отца Лены и теперь он умер, оставив после себя долги и секретное наследство. Оригинальную, почти семейную сагу, в которой нашлось место и для мелодрамы, и для комедии, и для детектива, придумала сценаристка Анна Борисова, и это первая ее столь большая работа в кино. Мы поговорили с Анной о ностальгии по «нулевым», дебюте в качестве шоураннера, небанальном кастинге и нестандартных театральных решениях для художественного противопоставления «счастливого», хоть и недалекого, прошлого и мрачного настоящего.
фото: Анна Борисова/пресс-служба PREMIER
«С нуля» стал вашим первым проектом в качестве шоураннера. Расскажите, как вы к этому пришли?
Мой путь на телевидении начался как раз в конце 2008 года. Я еще училась в институте и начала работать в промо ВГТРК, потом работала в Disney, где также занималась продвижением и начинала писать программы. Я училась на журфаке МГУ, писала всегда, но немного в другой сфере, однако всегда хотела создавать сценарии. Так я попала на курсы Good Story Media, которые по факту оказались четырехдневным собеседованием, когда ты писал идеи и продюсеры студии их рассматривали. Благодаря этим курсам, я начала работать с Антоном Щукиным и Антоном Зайцевым, и в итоге стала сначала сценаристом, а потом и креативным продюсером сериала «Улица».
Работа на «Улице» вас как-то закалила? Все-таки этот проект был довольно сложным для производства, так как почти в каждую серию встраивалась свежая новостная повестка, и работа над сериями проходила, можно сказать, в режиме реального времени.
«Улица» действительно в каких-то вещах была новаторской – снималась с пылу, с жару, но на сценарий мы при этом не забивали. Это была история про простых людей, которые легко могли жить в вашем соседнем дворе, и поэтому нам было очень важно сохранять актуальность происходящего, чтобы герои обсуждали те же события, что и люди в реальной жизни. Поэтому мы вписывали новостную повестку и буквально через день-два она уже звучала в сериях, которые выходили в эфир. Это была настоящая производственная махина, работающая нон-стоп, и, конечно, очень крутой опыт полного погружения в индустрию.
В какой момент появилась идея «С нуля» и сразу ли эта история была решена в двух временных пластах, что всегда, как мне кажется, опасно для повествования и не всегда хорошо воспринимается продюсерами?
Мне очень повезло с продюсером Антоном Зайцевым, которого можно назвать моим ангелом-хранителем. Он очень аккуратно работает с авторами, не давит и делает все для того, чтобы рассказать историю так, как ее вижу именно я. Началось всё с того, что мне захотелось рассказать о своем поколении, о людях, чье студенчество прошло в нулевые. Но потом я решила, что тогда получится простоватая история взросления, да и я сама уже стала старше, интереснее было посмотреть, как мы все изменились за это время. Тогда появились два периода – мы рассказываем, с чего мы начинали, и где оказались, к чему пришли. Думаю, если любой человек встретит себя 15 лет назад, то это будет очень интересно, каждый найдет, в чем он сильно поменялся, какие представления отбросил, возможно, вообще стал совершенно другим человеком. Никаких негативных отзывов относительно концепции времени я не получала, наоборот всем казалось это фишкой истории. К тому же, мы, наверное, одни из первых в России начали ностальгировать по 2000-м. Машина ностальгии работает постоянно: сначала были сериалы про 80-е, потом появилось очень много проектов про 90-е, сейчас наступает время поколения 2000-х, что отражается не только в кино, но и в музыке, моде.
фото: Анна Борисова и Василий Бархатов на съемках сериала "С нуля"/пресс-служба PREMIER
Каким вы помните свой 2008-й?
Я заканчивала первый курс, работала в «РИА Новостях», это был мой первый серьезный опыт работы, и я видела всю новостную повестку. Нельзя говорить, что тогда проблем не было. Экономический кризис, война в Грузии – в общем, были события не радостные, но были и позитивные новости – например, третье место России на Чемпионате Европы по футболу. Был какой-то заряд, что всё возможно, сейчас мы еще чуть-чуть поднапряжемся и станем лучшими в мире, самыми богатыми, успешными, и весь мир будет для нас открыт. В общем, я была одной из тех девочек с журфака МГУ, которой казалось, что впереди что-то невероятное.
Скучаете по тому времени?
Конечно! Мир, мне кажется, тогда был проще. Понятно, что есть какие-то хорошие вещи, которые произошли за это время, поменялись в обществе черты, которые мне не нравились. Но я всегда говорю, что для меня 2008-й – это время, когда было ощущение, что всё возможно, всё зависит только от тебя, от того, что ты хочешь и сколько усилий ты для этого готов приложить. А сейчас мир показывает, что ты можешь быть просто частью каких-то исторических событий, а уж дальше, как пойдет.
Какие приметы 2008-го для вас было важно оставить в сериале?
Тут важно понять, что 2008-й был у всех разный и я не могу отвечать за то, как его помнит каждый человек в нашей стране. Это диктуется и местом, и социальным слоем. Мы как раз с Надей Калегановой – исполнительницей роли Лены – часто про это говорили. Ее 2008-й был совершенно иным. Она из очень маленького городка и там было пиво в подъездах под НоГГано. Он, впрочем, и в моем 2008-м тоже был, но я сама из Санкт-Петербурга, потом жила в Москве, у меня не супербогатые родители, обычный средний класс, но я видела блестящую светскую жизнь того времени, показушное потребление, которое было в Москве и очень сильно насаждалось за счет глянца, к тому же и круг моего общения состоял из студентов МГУ, «золотой молодежи». В этом были и плюсы, и минусы, но именно так я видела 2008-й. Его отличительной чертой были все эти безумные вечеринки за бешеные деньги. Кстати, помню, когда работала в «РИА Новостях», как раз горел клуб «Дягилев» – и это было событие из серии «уходит эпоха». И этот мир гламура прошел перед моими глазами. Не могу сказать, что я в него сильно погрузилась, но точно его видела.
фото: Съемки сериала "С нуля"/пресс-служба PREMIER
Если говорить про ваших героинь, в ком из них больше вас? И есть ли у этих женщин и, кстати, мужчин тоже какие-то реальные прототипы?
Все три героини – Даша, Лена и Наташа – они части моей личности, в каждой есть что-то от меня. Наверное, социальный статус ближе к Лене – у меня среднестатистическая московская семья. Но все обстоятельства жизни совершенно другие. А так у каждого, естественно, есть какие-то прототипы и из светской жизни, и из моего окружения, но, наверное, будет неправильно говорить, кто где, пусть это останется намеками, чтобы никого не обижать, тем более большинство историй гиперболизировано – это все-таки мир кино.
Тем не менее нельзя отнести ваших героев к неким собирательным образом, когда есть условно содержанки и олигархи.
Мне уже за это прилетало! Но у меня точно не было желания вешать какие-то ярлыки!
Какая героиня появилась первой?
Сначала были Лена и Наташа, потому что у меня в голове была история про то, что дальняя родственница уводит отца из семьи. Похожую ситуацию, вернее предпосылки к ней, я видела в жизни. Это меня заинтересовало как социальное явление. По факту все люди свободны и могут поступать, как считают нужным, и это не кровное родство, но в обществе это, конечно, сильно осуждается. Так что всё пошло от Лены и Наташи. Мне хотелось показать, что одна девушка забита мамой и завидует своей более симпатичной, успешной, как ей кажется, подруге, и это стремление превзойти ее и отравляет. А потом появилась Даша как некий «комик-релиф», более легкая героиня. Мне нужен был персонаж, который будет давать ироничные оценки всему происходящему. И Даша в этом плане идеальна, я очень люблю эту героиню, хотя она была постоянным предметом споров с исполнительницей этой роли Викой Клинковой. Она недоумевала, как Даша может быть такой поверхностной. Но мы понимали, что она так ведет себя не потому, что дура, напротив Даша житейски умнее всех. Мне кажется, такой персонаж близок зрителю, потому что не относится к себе слишком серьезно. Тем более в настоящем времени у нее очень интересная роль – слуга двух господ, женщина, которая хорошо адаптируется к любой ситуации и может подстроиться подо всё и всех. Плюс она раскрывает историю «женской дружбы». Не хочу выглядеть человеком, который дискредитирует женщин, но такое бывает, когда все подружки собираются в ресторане, а потом каждая за глаза говорит гадости про другую. Даша – как раз персонаж, которые подсвечивает обеих героинь.
Как вы, кстати, подбирали исполнительниц главных ролей?
Актерский ансамбль рождался в муках. Я очень люблю Марусю Фомину, и когда писала вторые-третьи серии, то понимала, что Наташа, такая холодная королева, – это она. Мы делали кастинг с разными девчонками, но так поставить на место, как это сделала Маруся, не смог никто. Я понимаю, что для нее это достаточно частый типаж, но поэтому у нас есть 2008 год, где Наташа попроще, повеселее, и никого другого в этой роли я не представляла. Наш большой успех – Вика Клинкова с ее внутренними сложностями. Она наша Мэрилин Монро, все время страдает, что играет красоток, и хочет, чтобы к ней серьезно относились. Но у нее получается сочетать женскую драму и комедию, хотя комедийный жанр особенный, не каждый актер умеет подавать шутки, и мы этим воспользовались. Причем и в 2008-м она выглядит естественно, будто прям оттуда, хотя в жизни Вика – совершенно другой человек. Самым сложным в кастинге, наверное, был персонаж Лены, которую сыграла Надя Калеганова. Если по Наташе и Даше были более понятные краски, то Лена за время своего пути меняется диаметрально – она должна от забитой девочки-отличницы из хорошей семьи превратиться в абсолютно обиженную на весь мир грубую пацанку. Большинству актрис удавалось либо одно, либо другое. Надя смогла совместить оба этих характера. Она мощная театральная актриса и очень вживается в роль. При этом у нее, что тоже было важно, не типичная внешность. Было бы странно, если топ-модели мама говорила: «Ну, ты у меня такая средненькая». Плюс я очень дорожу тем, что Надя – абсолютно не заезженная, это новое лицо. Мне кажется, в нашей индустрии огромная проблема, что есть пять актеров в одном возрасте, пять – в другом, и они играют самих себя во всех проектах. Надя очень тщательно выбирает роли, и я очень рада, что она согласилась сыграть Лену.
фото: Надежда Калеганова на съемках сериала "С нуля"/пресс-служба PREMIER
У кого появилась идея пригласить в качестве режиссера Василия Бархатова – тоже своего рода символа тех самых нулевых? Наверное, как раз в 2008-м у него и начался пик популярности.
В России точно! Самое забавное, что у нас в первой серии есть премия «Человек года», отсылающая к аналогичной премии GQ, и ровно в 2008-м Вася делал ту реальную премию. Когда мы это выяснили, поняли, что это союз, созданный на небесах. Кто позвал Васю первым – история умалчивает. Но когда мы задумались о режиссерах, то я предложила посмотреть театральных, потому что, хоть Вася и ненавидит это сравнение, я очень люблю База Лурмана, который первоначально оперный режиссер, как и Вася, а Васю я знала давно, потому что у меня папа фанат этого жанра и я выросла в Мариинке. Когда мы перечисляли театральных постановщиков, то вспомнили про Васю как такого enfant terrible оперного театра, к тому же у него был киношный опыт. К тому времени он уже давно жил в Европе, но мы все-таки отправили ему сценарий первой серии, который Васе понравился, но у него было жесточайшее расписание, и он просто физически не мог вырваться на съемки. А потом произошла пандемия, театры закрылись, и Вася освободился, чтобы снять наш сериал.
Сразу ли вы закладывали театральный подход, потому что в какой-то момент «С нуля» – это будто бы «Великий Гэтсби» Лурмана встречает «Трех сестер» Чехова.
Например, еще в сценарии первой серии у нас был переход из сцены в церкви в нашем времени на вход в клуб в 2008, и мы поняли, что такие символичные переходы могут стать фишкой нашего сериала. У нас же сейчас главное светское место – кафедральный собор во время пасхальной службы, а раньше это был клуб – и в этом тоже есть некий символ того, как встречаются времена. Потом появился Вася, который сразу считал эту историю и усилил ее.
фото: Съемки сериала "С нуля"/пресс-служба PREMIER
Сложно ли было воссоздать эпоху нулевых, потому что тоже есть определенный индустриальный штамп, что проще создать 60-70-е, уехав в условный Минск, нежели атмосферу 10-15-летней давности.
Да, когда мы рассказывали, что снимаем 2008-й, многие говорили: «А что поменялось-то?» Оказывается, поменялось многое! Мы постарались максимально воссоздать одежду, и в этом нам очень повезло с Наташей Туровниковой – за счет того, что она сама светский человек, мы получили доступ к гардеробам светских дам, которые с удовольствием достали с антресолей все эти наряды, которое сейчас уже никто не носит, и отдали нам. Так что одежда у нас аутентичная. Основная наша проблема была найти соответствующий клуб. Наверное, не тайна, что многое в Москве снимается в Soho Rooms, и можно было бы найти другой объект, но, к сожалению, все клубы 2008-го сгорели, а Soho не меняется, это просто настоящий портал в 2008 год. Люди, которые сдавали нам это помещение, с упоением показывали фотографии своих вечеринок! Еще важной была квартира Лены, потому что она выглядит идентично квартире моих родителей – с комплектом мебели из красного дерева, золотыми обоями, кожаным диваном. В общем, все приметы хорошего ремонта 2008 года там есть.
Троллейбус у вас даже ходит!
За этим троллейбусом мы ездили в Химки, потому что в Москве больше таких нет, их не осталось даже в парках, они буквально за полгода до наших съемок оказались списаны. И мы доставали последний троллейбус в Химках и пускали его по маршруту, так что он тоже аутентичный. Еще была большая проблема с такси. Когда ты снимаешь в Москве, «Яндекс.Такси» – просто неотъемлемая черта города, и мы высматривали все кадры, чтобы нигде они не попали в 2008-й.
фото: Маруся Фомина на съемках сериала "С нуля"/пресс-служба PREMIER
Вы сказали, что вам за этот сериал уже прилетало.
У нас был показ на фестивале «Новый сезон», где, конечно, своя тусовка – индустриальная, немного снобская, и некоторые люди по первым чертам увидели якоря, отсылающие к уже существующим проектам типа тех же «Содержанок». Безусловно, успешного на нашем рынке, но довольно спорного. И я считаю, что «С нуля» направлен совершенно в другую сторону.
Ну там своя вселенная, а у вас даже вхождение в условно светскую жизнь показано более реалистично.
Надо признаться, что люди upper класса, которые смотрели наш сериал, сказали, что видят в нем правду. Мы старались оставаться в этом плане более приземленными, хотя, возможно, большинству людей это не очень понятно, но нам было важно совсем не улетать в космос.
фото: Съемки сериала "С нуля"/пресс-служба PREMIER
Кроме сравнения с «Содержанками» что еще не нравилось?
Наверное, некоторых смущал мелодраматичный сюжет. Но, как говорит Вася, в опере, казалось бы, серьезном жанре, постоянно все влюбляются и умирают от любви, так что это странная претензия. Сейчас индустрия обращена к хай-концепту, ты обязательно должен предложить зрителю что-то сверхоригинальное, что-то, что он никогда не увидит в своей обычный жизни, и любая житейская история воспринимается как минус, хотя я с этим не согласна. Нужны разные жанры. Недавно на Netflix выходил сериал «Уборщица» – это же абсолютная мелодрама, но она очень цепляет, потому что реальна и хорошо написана.
Но у вас есть не только мелодрама, но и детектив.
Да, история в 2008-м более мелодраматичная, девчачья, завязанная на отношениях мужчин и женщин, а 2021-й я хотела сделать немного в другой стилистике, более детективном жанре, чтобы как раз разбавить мелодраматичность и добавить крючок для зрителей. Хотя надеюсь, что люди скучают по жизненным историям, и они всегда будут популярны.
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