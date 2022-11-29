Владимир Верёвочкин: «Я находился в двух реальностях и не понимал, где правда»

Их было 16 человек. Они приехали принять участие в реалити «Выживший» и заработать денег, но все пошло не по плану. К финалу опасной игры остался только он – Николай Суббота. На этой ноте завершился первый сезон сериала «Игра на выживание». На очереди второй – он стартовал на ТНТ 28 ноября. Мы поговорили с исполнителем роли Николая Субботы Владимиром Верёвочкиным и узнали, как его собственный персонаж не пускал актера обратно в сериал, сложно ли драться в хамаме и где он нашел подлинное чувство свободы.
фото: "Игра на выживание-2"/пресс-служба ТНТ
В одном из интервью вы рассказывали, что после съемок первого сезона чувствовали себя плохо чисто эмоционально. Почему? Что в итоге помогло выйти из роли?
Дело в том, что проект был очень длительный, а это означает полное погружение. Все события, которые там происходят, опасны для жизни, по сюжету очень много смертей. Пропускать все это через себя было непросто. Опять же мы четыре с половиной месяца жили в горах. Я приехал в Москву и совершенно не понимал, что делать, не знал, как себя дальше применить в этом городе. Там одно, а здесь – совсем другое. Все эти пробки, суета, другая жизнь. Из этого состояния я выходил благодаря ремонту. Потом съездил с мамой в Индию, где отдохнул и перезагрузился.
А каким было ваше возвращение к настройкам персонажа на втором сезоне. Что было особенно непросто вспоминать про Николая?
У меня в принципе была сложность с заходом на второй сезон, это оказалось сложнее, чем с первым. Я себя уже восстановил, и когда начал готовиться, мой организм уже не пускал меня обратно в эту историю. Можно сказать, что Николай Суббота меня не впускал. Это был такой надлом. Мы с режиссером Кареном Оганесяном даже говорили об этом, и потихоньку у меня стало получаться.
фото: "Игра на выживание-2"/пресс-служба ТНТ
Какой была помощь с его стороны?
Он заряжал нашей историей, направлял в правильную сторону, а уже дальнейшая работа зависела от меня. Нужно было вспомнить всё: первый проект, все наши взаимоотношения на нем. Хотя, на самом деле, это состояние даже помогло. Если помните финал первого сезона, где Субботе говорят, что он один остался в живых, и никакого крушения самолета не было. Он был в таком состоянии: «Правда это или нет? Кто его водит вокруг пальца?». Для меня это тоже было таким моментом. Я сам находился в двух реальностях, не совсем понимая, что правда, а что нет.
Интересно, вы финал снимали в хронологическом порядке, что это так на вас подействовало?
Да, мы действительно снимали финал в самом конце экспедиции. В принципе почти весь первый сезон шел по хронологии.
Какие будут отличия между первым и вторым сезоном?
Мне кажется, что в первом сезоне было очень много действия. Во втором нужно ответить на вопросы первого, поэтому создатели сериала больше занимались именно этим, раскрывая персонажей: взаимоотношения Коли и Вики, которую сыграла Линда Лапиньш, а также героя Верника. Первый же сезон был построен исключительно на действии.
Расскажите про вашу экспедицию в Узбекистан. Продюсер Нелли Яралова обещала, что эта страна благодаря сериалу откроется для зрителей совершенно по-новому. А как она открылась для вас?
Там очень жарко. Также мы преодолели там множество препятствий в виде ковида, многие из нас переболели. Но основные сложности связаны именно с жарой. Я, например, больше за холод, потому что в холоде ты готов выживать и бороться за жизнь. А на жаре просто плавишься, можешь не принадлежать себе, своим мыслям, перебарывать это все очень энергозатратно. Мне помогло одно – надо пить больше воды. Я смирился с мыслью, что от жары никуда не деться, надо работать в таких условиях. Потому что, когда ты пытаешься бороться с ней, она в любом случае тебя сломает, и ты больше сил потратишь на эту борьбу.
фото: "Игра на выживание-2"/пресс-служба ТНТ
Вам же еще и трюки приходилось исполнять. Или у вас были дублеры и каскадеры?
У нас всегда есть дублеры и каскадеры, но я стараюсь делать практически всё сам. Так было и во втором, да и в первом сезоне тоже.
Был ли какой-нибудь трюк, который особенно долго снимали? Вот прямо так, чтобы на много дублей?
Наверное, драка в хамаме. Мы снимали ее целую смену, если я не ошибаюсь. Кроме того, репетировали около пяти дней. Опять же, это было после ковида. Если честно, я даже не хочу про этот ковид говорить, настолько он мне противен, но приходится. Как только пришел отрицательный тест, и я вышел из номера, уже дня через два начал репетировать эту драку. Вот ты задыхаешься после болезни, опять же эта жара, плюс еще и снимали в хамаме. Да, его остужали, но он до конца не остыл.
Узбекистан – довольно неожиданная локация для съемок. Расскажите, как вас принимали местные? Насколько в принципе эта среда подходит для развлекательного кино?
Я общался с местными, и они все задавали вопрос: «Как вы вообще работаете?». Они сами рано утром встают, немного поработают, а потом в тенек до вечера, пока солнце не сядет. Только потом начинается вся жизнь. Поэтому мы снимали практически в пустой Бухаре, когда все местные жители прячутся от солнца. А так, конечно, Узбекистан – прекрасная страна, где много фруктов, очень добродушные люди. Но работать там очень сложно, поэтому я не хотел бы это повторить. Погостить – это другой вопрос.
фото: "Игра на выживание-2"/пресс-служба ТНТ
Как вам кажется, «Игра на выживание» – это чистое развлечение, или в сериале все же есть социальный комментарий, философская подоплека?
Там же сразу говорится, что нужно остаться человеком, чтобы пройти эту игру. Это все про страхи, про то, как люди в острой ситуации показывают свое истинное лицо. Как они начинают бороться за жизнь, за свою шкуру. А кто-то в ситуации опасности может помочь другому. Тут очень много таких жизненных пластов, каждый что-то свое находит. Это не аттракцион какой-то, здесь все-таки есть человечность, мысль.
У сериала сложилась большая фан-база. Поклонники пишут фанфики, рисуют портреты героев. Почему, на ваш взгляд, персонажи стали такими народными?
Сложно сказать за других людей, наверное, они как-то себя ассоциируют с этими героями, хотят быть похожими на них. Наверное, так.
Если абстрагироваться от вашего героя Николая Субботы, то на кого из первого сезона вы сами хотели бы быть похожим?
Наверное, ни на кого. Или на Субботу! Мне очень нравится этот персонаж. Это же счастье, что мне выпала такая роль. Да, сложная, но объемная и большая. Этот человек как бы со всеми, но одновременно один. Он знает, что такое смерть и не хочет привыкать к людям. Понимает, что смерть забирает людей, поэтому нельзя привыкать к близости, и в этот момент нужно только действовать.
фото: "Игра на выживание-2"/пресс-служба ТНТ
У актеров очень часто спрашивают, сколько вы даете персонажу от себя. А сколько у Николая Субботы от вас? Вы с ним похожи?
Когда я работаю, я отдаю всего себя. Для меня важно найти логику героя, почему он так действует, что с ним было, каков его мотив?! Что же касается отдачи, то я себя с ним не разделяю, привношу и свое, и беру что-то у него, и вот так вместе мы как-то варимся.
В начале нашего разговора вы упомянули, что для того, чтобы выйти из роли Николая Субботы вам пришлось полностью перезагрузиться, и вы даже летали в Индию. А почему именно в эту страну?
Я уже бывал там раньше, и Индия мне понравилась своей свободой. Я там много путешествовал, брал мотоцикл и никогда не сидел на одном месте. И вот этот мотоцикл, ветер в лицо – это прямо ощущение свободы. Кроме того, Индия очень духовная. В Москве я очень часто чувствую энергию других людей, их мысли. Это давит. В большом городе ты всегда будешь подстраиваться под систему, под общество. В Индии чувствуется свобода, может быть, это иллюзия, но она есть – вот прямо в этом воздухе, особенно у океана. Поэтому полетел именно туда. Взял с собой маму, потому что она давно не была на море. Я ей сразу сказал, что это будет потрясающее путешествие, собственно, так и получилось.
фото: "Игра на выживание-2"/пресс-служба ТНТ
Вы занимались медитациями или какими-то йога-практиками?
Нет, я этим не занимался. Многие актеры говорят, что им в профессии очень помогает випассана – это практика уединения и молчания на некоторое время.
Может быть, у вас есть свои какие-то практики, которые вам помогают?
Да я и в жизни не особо разговорчив, поэтому мне и медитировать особо не нужно. Я очень избирательно подхожу к людям, мне непросто сконектиться с человеком. Не люблю разбрасываться. Все по настроению, все по фану. И я особо не расплескиваюсь. Чувствую себя комфортно. Тут и домашняя работа все-таки в том, чтобы создать героя, его логику, исходные события. Дальше просто отпускаешь и идешь.
Многим спорт помогает прочистить мозги. Увлекаетесь ли вы экстремальными видами спорта? Например, в одном из ваших интервью вы говорили, что брали уроки контраварийного вождения.
Я люблю быстрые машины. Каждый день не то, чтобы я летаю, я аккуратно вожу, но тем не менее машина у меня мощная. Также сейчас еще появился мотоцикл, я сдал на права категории «А». Также занимаюсь чуть-чуть боксом, бегом. Еще всякие турники, брусья. Спорт со мной навсегда, потому что я занимался брейк-дансом 12 лет. Просто не могу жить без спорта, для меня это как сходить в магазин за хлебом.
А сейчас вы занимаетесь брейком или какими-то другими танцами?
Нет, я только что вернулся со съемок военной картины, два месяца был в окопах. Тут не до бега или до бокса, тут не до чего, просто выжить. Брейк-дансом я больше не занимаюсь, все-таки это серьезная нагрузка. На него еще и время нужно, а этого у меня сейчас как раз нет.
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