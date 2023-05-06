Денис Власенко: Когда меня приглашают на что-то странное, я все равно хожу на пробы



фото: Сайт актерского агентства «Товарищество "КВ"»



фото: Сайт актерского агентства «Товарищество "КВ"»



фото: Сайт актерского агентства «Товарищество "КВ"»

Только завязка. С Ромой я познакомился уже на съемках, а до этого намеренно с ним не встречался. Мой герой на него не похож, это провинциальный хипстер, ищущий свое место в большом городе.Рано или поздно эта история с вымышленным миром заканчивается. Мы не можем вечно игнорировать реальность, в которой живем, и быть лучше, чем есть на самом деле. В этом и есть ошибка.На самом деле я с институтских скамей придерживался принципа «быть». И горжусь, что никогда не получал роли благодаря тому, что нахваливал режиссеров или смеялся над шутками продюсеров. Хотя вижу, как это происходит с другими людьми, и меня это всегда отталкивает.Конечно! В 10-11 классах у нас проходили уроки труда, где нужно было специально приезжать в другую школу, чтобы обучаться какой-то профессии, которая якобы должна пригодиться в жизни. Там были дети из разных школ, и в их числе одна девочка – крайне наивная, трогательная, даже блаженная. Ее обижали из-за этого, я заступился и попал в ловушку (смеется). Она в меня влюбилась и не давала мне прохода, провожала до автобусной остановки, носила шоколадки, в общем, была впоследствии крайне навязчивой. Наверное, важно найти какой-то баланс в общении с такими людьми.Перекраситься в блонд было одним из условий. Причем красился я где-то за шесть часов до мотора. Совсем не успел привыкнуть к новой прическе, но, может быть, это и сыграло на руку – влетел с корабля на бал.Естественно мой график выстраивался так, чтобы не сниматься параллельно в других проектах. Но случались досъемы каких-то сцен. Тогда приходилось выкручиваться, «задувать» белые волосы специальной краской.Наверное, это пока был самый радикальный эксперимент. А вообще, когда меня приглашают на что-то странное, чего я не делал раньше, — даже если проект сомнительный, я все равно хожу на пробы, стараясь открывать новые грани.Да. Для режиссера Сергея Ильина, который был алтарником в монастыре, как и мой герой, это очень личная история, и он долго пытался ее запустить. По сюжету Матвей вырос в православной семье и его не интересовала жизнь за пределами церкви, но в какой-то момент он встречает девчонку, совсем непохожую на тех, кого он знал раньше. Она знакомит его с новой жизнью. А на съемках я сам познакомился с удивительным православным миром. Готовясь к роли, ходил на службы, брал уроки игры на колоколах – поскольку у меня есть музыкальное образование, это оказалось не так сложно, как я изначально представлял.За время моей карьеры это был один из самых сложных текстов (смеется). Сейчас мы формулируем совсем иначе, поэтому приходилось буквально заучивать реплики, слово за словом. Но на самом деле в этих патриархальных нравоучениях есть мудрые и простые истины. Главная проблема Кости в том, что он пытался доносить мысли агрессивно, в деспотично-тираничном формате.Нет, это совсем не моя установка. Я уверен, надо быть счастливым.