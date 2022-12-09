Светлана Иванова: «Сильная женщина для меня загадочное понятие»

В онлайн-кинотеатре KION продолжается показ третьего сезона сериала «Тест на беременность» – популярного проекта со Светланой Ивановой в роли бескомпромиссной как в работе, так, кажется, и в личной жизни акушера-гинеколога Натальи Владимировны Бахметьевой. Первый «Тест на беременность» выходил аж в 2014 году, во многом предвосхитив нынешний сериальный бум и зрительский запрос на сильных героинь. Мы поговорили со Светланой Ивановой о возвращении к роли Бахметьевой, перерывах в выходе новых сезонов, знаковых ролях и относительности женской силы.
фото: Фотограф Анастасия Недзельская
Так получается, что новые сезоны «Теста на беременность» выходят раз в три-четыре года, что довольно большой шаг для нынешних зрителей, уже привыкших к тому, что продолжения популярных проектов возникают практически сразу же, максимум через год. Как вам спустя столь немалое количество времени удается возвращаться в образ Натальи Владимировны?
Я очень люблю эту роль – она во многом проросла в меня, а я – в нее. Такие большие перерывы в выходе сезонов, наверное, не радуют зрителей, но для артистов, всей команды, это правильный шаг, потому что он дает возможность сниматься в других проектах, заниматься театром, профессионально расти и в каждый новый сезон приходить с новым багажом и профессиональным уровнем. Сценаристам это позволяет не гнать тексты под эфир, а вдумчиво и серьезно подходить к написанию истории, что, мне кажется, получается. Уже не раз говорила, что первый сезон «Теста на беременность» стал для меня поворотным в актерской карьере, потому что я таких ролей до того не играла и казалось, что я будто бы не очень подходила на эту роль, но мне это было очень интересно. Я очень люблю свою героиню и переживаю за нее так же, как зрители. Мне точно так же любопытно, что с ней будет дальше. И на съемочную площадку я всегда возвращаюсь с невероятным интересом и радостью, так как у нас сложилась невероятно дружная команда. Да, менялись режиссеры, сценаристы, но то, что актерский состав не меняется уже девять лет, – это фантастика, и невероятное счастье быть в такой сработанной, слаженной команде, когда не надо притираться друг к другу, а можно сразу заниматься творчеством.
В третий сезон как раз вернулся режиссер Михаил Вайнберг, который когда-то начинал эту историю. Изменился ли с течением времени его подход к работе, отношение к команде?
Это было самое настоящее возвращение в семью, потому что Миша стоял у истоков этого проекта, и первый сезон очень Мишин, наполнен его творческим видением, взглядом на кино. Может быть, есть и сакральный смысл в том, что не все сезоны Миша снимал, потому что таким образом получился разный взгляд на историю, персонажей. Но снова встретиться с ним было очень радостно, потому что у него потрясающая атмосфера на площадке и изумительное чувство юмора, он всегда сохраняет какой-то очень правильный градус иронии во всей нашей драме.
Четвертый сезон, который только готовится к выходу, вообще неожиданно снимал Николай Хомерики. Расскажите про его подход и погружение в вашу компанию – до «Теста на беременность» он все-таки снимал либо авторское кино, либо детективы и брутальный «Ледокол».
Коля – фантастически тонкий художник. Он невероятно почувствовал эту историю, и, думаю, взялся за проект именно потому, что она в нем откликнулась. В коллектив Коля влился прекрасно – будто бы всегда был с нами. Я говорила про разный взгляд режиссеров, так вот у Коли он тоже совсем другой – невероятно трогательный и трепетный. На мой взгляд, всё, что Коля блестяще делает в авторском кино, он привносит и в другие свои работы. Он невероятно тонко работает с артистами, что очень важно и главное – нужно нашей истории, где действительно хочется понять персонажей, как они живут, что чувствуют, о чем думают в тот момент, когда молчат. Мне самой интересно, насколько четвертый сезон будет отличаться визуально, поскольку я нахожусь в процессе и могу оценивать только свои внутренние ощущения, а остальное экран покажет.
фото: "Тест на беременность-3"/пресс-служба KION
В третьем сезоне у вас, кстати, появились новые актеры. Не было ли на площадке какой-то дедовщины?
Я уже рассказывала в другом интервью, что очень люблю сериал «Друзья», и когда смотрела его, думала, как же, с одной стороны, трудно 10 лет играть одну и ту же роль, а с другой – какое же счастье 10 лет провести одной компанией вместе с классными людьми. Ты смотришь этот проект и видишь, какая у них потрясающая атмосфера на съемках, понимаешь, что они все дружат, за кадром смеются. У них же появлялись разные большие звезды – и Брюс Уиллис, и Брэд Питт, кого только не было. Но при просмотре сериала ты видишь, что все вновь приходящие люди кайфуют от съемочного процесса. Мне кажется, на «Тесте на беременность» похожая история, потому что все артисты, которые к нам попадают, заражаются нашей атмосферой. И мы все чудесно общались, никто никого не мочил, и нет у нас никакой дедовщины, а наоборот все всегда радуются, когда появляется кто-то новенький.
Что для вас изначально было самым сложным при погружении в профессию врача? Многие актеры говорят, что запоминать термины не очень просто, как и технику работы руками. Маску вы, кстати, единственная в сериале носите резиночками крест-накрест.
Это просто физическая особенность, поскольку у меня маленькое лицо, и все стандартные маски мне велики. Я это не сама придумала, а подсмотрела у врачей, поскольку у них тоже бывают лица разного размера, и те, кому маски велики, носят их крест-накрест. Я начала так делать девять лет назад на съемках и решила, что пусть это будет такая особенность Бахметьевой, то, что выдает в ней маленькую хрупкую женщину. А самое сложное, конечно, быть максимально убедительным, потому что сериал смотрят медики, что стало очевидно еще после первого сезона, когда врачи подходили и говорили приятные слова. Стало понятно, что они пристально за нашим проектом следят, поэтому уровень ответственности возрастает. Мы всегда стараемся быть максимально правдивыми, потому что понимаем, что нас смотрят профессионалы, поэтому очень важно трепетно подходить ко всему, что связано с последовательностью хода операции, кто где стоит, кто что берет, как они переговариваются между собой. Я ходила смотрела и на операции, и на роды, подглядывала, как врачи общаются между собой, чтобы это было не как в кино, когда все чуть-чуть с выражением обращаются друг к другу, а максимально как в жизни. Мне самой очень нравится смотреть сцены, связанные с операциями, потому что они классно сняты и смонтированы – возникает ощущение, что ты смотришь практически документальную историю.
фото: "Тест на беременность-3"/пресс-служба KION
Хотя у нас на сайте читала комментарии в духе «очень много крови» и «зачем так подробно и крупным планом всё показывать».
Это сериал про врачей и было бы странно, если бы там были какие-то цветы и бабочки. Я не скажу, что в этом смысл проекта, но в этом очень важная его часть – что страшное, почти животное соседствует с чудом и простыми человеческими отношениями.
В самой первой серии первого сезона ваша героиня говорит, что она едет в Петербург взрослеть. Как вам кажется, к третьему и теперь уже четвертому сезону, который снят, удалось ли ей это?
Она в процессе. Я – ровесница своей героини, она на год меня старше. И я все еще в процессе взросления. Про себя – Свету Иванову в жизни – я не могу сказать, что во всём повзрослела окончательно. Это же тоже путь. Она старается. Что-то у нее получается, что-то не очень, и естественно, что исходя из каких-то ее поступков взгляд на жизнь, отношения, дружбу, работу, материнство может меняться.
Первый сезон был погружением в профессию, второй – больше посвящен личной жизни Бахметьевой. А как бы вы охарактеризовали третий сезон, поскольку начинается он довольно жестко – практически с новой точки отсчета для Бахметьевой.
Как раз в третьем сезоне она будет пытаться искать баланс между тем, что творилось с ней в первом и во втором сезонах. Если рассматривать этот путь с точки зрения жизни, то, наверное, разница в поведении и моей героини, и других в первом и втором сезонах достаточно узнаваема – все-таки разное время, настроение, кризисные состояния диктуют в том числе и разные модели поведения. В третьем сезоне Бахметьева – обычная живая женщина: и работать пытается, и личную жизнь хочет построить, и друзей хочет, и отдыха, и веселья. Это, конечно, не совсем документальное кино про женщин за 30, но моя героиня очень узнаваема – такую все мы можем встретить на улице, в магазине, метро, на парковке.
фото: "Тест на беременность-3"/пресс-служба KION
Были ли за все время «Теста на беременность» случаи, когда вы получали сценарий и с чем-то были категорически не согласны? Либо напротив видели что-то, что вас удивляло в хорошем смысле?
История не терпит сослагательного наклонения, поэтому я не буду анализировать то, что могло получиться иначе. Про третий-четвертый сезоны говорить пока сложно – я, как и зрители, их еще полностью не видела. Может оказаться так, что то, что воспринималось в процессе лишним, в итоге ушло на монтаже, а то, что у меня вызывало вопросы в общей линии, я, досмотрев сезон до конца, пойму. В целом, я очень благодарна нашим режиссерам, потому что они всегда готовы к дискуссии и готовы прислушаться ко мне, донести до меня свою позицию. Как правило, если возникают вопросы – это повод для обсуждения, читок и в том числе правок. Я не вспомню какие-то конкретные случаи, но очень часто бывает – и я не единственная актриса, которая может так сказать, – что когда ты уже много лет играешь какую-то роль или даже перед новым проектом срастаешься с ней, то в какой-то сцене говоришь: «А она бы так не сказала! Она бы выразилась иначе». Такие моменты очень часто бывают не только у меня, но и у всех моих партнеров, потому что каждый актер – адвокат своей роли и лучший друг своего героя.
Можно ли назвать Наталью Владимировну Бахметьеву сильной женщиной? И вообще как вы относитесь к подобного рода формулировке?
Для меня это какое-то загадочное понятие. Что такое сильная женщина? Может одна растить ребенка? Но этим уже никого не удивишь. Уже среди этих сильных женщин есть те, кто еще больше выделяются своей силой. Или хороший профессионал, может своей работой сама себя обеспечить без помощи мужчины рядом? Но этим тоже давным-давно никого не удивишь, особенно во времена фем-повестки. Вы, наверное, правы, что первый сезон, может быть, кого-то и удивил тем, что такие героини бывают и такие женщины бывают, но в 2022 году никого особенно не удивишь тем, что женщина может что-то сама и способна преодолевать трудности. Так что мне кажется, это не главное, что отличает мою героиню от других, и термином «сильная женщина» я бы не оперировала. Моя мама, которая одна растила двоих детей, может посоревноваться с Натальей Владимировной в силе и жизнелюбии. Поэтому все очень относительно. Наверное, для кого-то, кто находится в похожей жизненной ситуации, Бахметьева может стать ролевой моделью – смотрите-ка она и ребенка растить успевает, и работает, и парня у нее нет, но она не отчаивается и неплохо выглядит. Наверное, это зависит от того, кто и какими глазами смотрит на нее и на ее историю. Для кого-то она может маячки в жизни расставить, а кого-то, возможно, раздражает тем, что она такая наглая, борзая, хамоватая, не знаю, сколько еще можно подобрать эпитетов. Так что все зависит от угла зрения.
фото: "Тест на беременность-3"/пресс-служба KION
Вы уже сказали, что «Тест на беременность» в каком-то смысле стал для вас знаковым в карьере. А какие бы еще свои роли вы отнесли к ключевым?
Я назову из последнего и очевидного, потому что это совсем рядом, и я испытываю невероятное чувство благодарности ко всем, кто мне эти замечательные роли подарил. Это, конечно, «Триггер», особенно второй. Я очень люблю этот проект. Когда есть такая классная история, ты можешь в ней совершенно по-новому прозвучать, но вот во втором сезоне я очень признательна сценаристам, креативщикам и отдельно шоураннеру Саше Ремизовой за то, как они эту роль повернули и что мне дали поиграть. Это, конечно же, роль в «Обоюдном согласии». Я невероятно признательна Лере, которая решила, что это могу быть я. И я мечтала о роли, которая бы перевернула мое сознание, – и она случилась. Пишите еще, дорогие сценаристы! Еще, конечно же, назову «Собор», потому что я теперь живу с мыслями, что, наверное, только еще лет через 10 снимусь в таком историческом проекте, потому что это всегда непросто и дорого, оттого такие проекты появляются нечасто, но это настоящее актерское счастье.
Как раз «Тест на беременность», особенно первый сезон, «Триггер», «Обоюдное согласие» несут большую просветительскую функцию, то, что сейчас отчасти называют social impact контент, который становится важной составляющей аудиовизуальной продукции. Действительно ли нужен в сериалах такой просветительский, социальный контекст? Либо порой он может заглушить художественное произведение?
Мне сложно сказать. Думаю, что в любом кино должно быть что-то, что зрителя как-то ранит и обожжет. Это может быть как фантастическая красота и неповторимость аудиовизуального ряда, так и невероятно глубокая мысль. В этом смысле, мне кажется, не надо подводить всё под экселевскую таблицу или схему на наличие обязательных компонентов. Можно безотрывно смотреть того же Феллини и просто наслаждаться аудиовизуальным рядом и набором фантастических, мифических подтекстов. А иногда ты хочешь посмотреть какое-то социальное, актуальное кино. Как зритель я сама люблю и то, и то. Мне кажется, важно, чтобы авторы сами четко понимали, про что они хотят делать фильм и не путались в понятиях, осознавали способ взаимодействия со зрителем, на каких уровнях, вибрациях они хотят поделиться своим творчеством. Главное – то, что у зрителя остается в душе, как это его опалило, как говорит мой любимый режиссер Виктор Анатольевич Рыжаков. Это, наверное, самое ценное ощущение. Зрители же тоже люди разные, и у всех есть потребность в очень разном контенте. Я не думаю, что если кино будет только про актуальное, больное и что-то в моменте очень важное, это будет прям здорово, потому что все равно любое кино является в том числе высказыванием в века, а если оно только про то, что происходит в данный момент, то, наверное, не будет жить долго, хотя это безусловно важно, и если что-то в обществе тревожит, волнует, то это находит отражение в произведениях искусства.
фото: Фотограф Анастасия Недзельская
До телепремьеры «Тест на беременность» выходит в онлайн-кинотеатре KION – одном из многих сейчас российских стриминг-сервисов. Помогло ли развитие таких платформ, на ваш взгляд, развитию индустрии в целом и вам как актрисе в частности?
Уже сложно отделить одно от другого. Стриминги появились не так давно, но уже прочно вошли в нашу жизнь – даже один и тот же проект ты можешь посмотреть в кинотеатре, потом на платформе, а потом еще и выйдет телевизионная версия. Вообще хорошо, когда индустрия работает, потому что это стимулирует новых авторов и рождает новые истории. И это круто, когда много происходит всего разного, это дает надежду. Я поступила во ВГИК в 2002 году, когда очнулось наше кинопроизводство, выходила «Бригада», потом «Бумер». Мы все поступали в институт на невероятном подъеме. Помню, наш педагог по философии Вадим Петрович Михалев сказал нашему курсу: «Вы будете сниматься все! Если вы хотите, если вы готовы, если у вас хватит запала, вы будете работать все, потому что сейчас происходит столько всего, что вам всем хватит работы». А сейчас работы стало еще больше, и это радостно. Безусловно, на платформах появляются очень интересные истории, но для меня появление платформ не означает смерть телевидения и полнометражного кино, потому что и авторское кино живо, и блокбастеры классные появляются, и на телевидении много интересного. Поэтому, мне кажется, каждый что-то свое найдет, и интересные роли найдут своих исполнителей. Платформы, кстати, дают возможность молодым артистам заявить о себе. И это невероятно крутой старт и для них, и для молодых режиссеров и сценаристов.
А чего вам сейчас не хватает в российском кино?
Наверное, мне всего хватает на данный момент, потому что я не киновед, не кинокритик и не оцениваю всё, что происходит, с точки зрения каких-то результатов, вех, соответствия определенным компонентам. Я – путник, и мне очень нравится этот путь. Я вижу, что дорог много, они очень разные, и мне очень интересно всё, что происходит. Безусловно, есть мои актерские мечты, амбиции, но это уже мое личное дело, которое не имеет отношения к общему состоянию кинематографа. Мне очень интересно наблюдать за тем, как всё развивается. Это же очень живой процесс – он когда-то стремительнее, когда-то медленнее, когда-то ярче, когда-то более плавный. Просто надо уметь всё это чувствовать и не растеряться в этом процессе.
обсуждение >>