Доминик Молль: «Даже если в кино женщины-следователи показываются в позитивном ключе, в жизни эта сфера до сих пор остается мужским миром»

анонс

Артист – о втором сезоне популярного сериала, Глебе Калюжном и музыкальных амбициях

Юрий Стоянов: «Я сразу понял, что история "Вампиров средней полосы" обречена на успех»

Популярный актер — об озвучивании мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта», грядущих проектах и вызовах «марафонской» профессии

Федор Федотов: «Быть влюбленным в главную героиню – мой актерский крест»

Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии

Светлана Иванова: «Сильная женщина для меня загадочное понятие»

29 ноября

Владимир Верёвочкин: «Я находился в двух реальностях и не понимал, где правда»

Исполнитель главной роли в сериале «Игра на выживание» – о съемках второго сезона, поисках свободы и увлечениях, которые помогают оставаться в тонусе