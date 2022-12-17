Доминик Молль: «Даже если в кино женщины-следователи показываются в позитивном ключе, в жизни эта сфера до сих пор остается мужским миром»

15 декабря в российский прокат вышел необычный детектив «Таинственное убийство» – новая работа режиссера «Магии зверя» и французской адаптации скандинавского «Моста» Доминика Молля. Премьера фильма, снятого по мотивам документальной прозы Полин Гена «18.3 – год в судебной полиции», прошла весной в официальной программе Каннского кинофестиваля. Нам удалось задать режиссеру несколько вопросов о погружении в работу следователя и задачах, которые стояли при съемке этой картины.
фото: Фанни де Гувиль
Для создания «Таинственного убийства» вы выбрали один конкретный случай – убийство женщины, которую сожгли по дороге домой.
Да. Полин Гена описывает кратко этот случай в своей книге «18.3 – год в службе уголовного розыска», которая легла в основу фильма. Много внимания она уделяет не самому делу, а одному из следователей, Йохану. Меня очень тронуло его отношение к этому делу. Признаться, отталкивающий характер преступления поначалу заставил меня усомниться в собственной затее, поскольку порой меня просто вводит в ступор то, с каким упоением некоторые фильмы развивают тему насилия. Но после прочтения этих страниц мысли об этом случае начали преследовать меня – так же, как мысли о смерти девушки преследовали Йохана. В книге сказано, что каждый следователь сталкивается в работе с таким делом, которое ранит больнее других, которое по какой-то непонятной причине врезается в память, как заноза, и эта рана не заживает никогда. Я решил, что можно снять фильм не совсем о поиске убийцы, а скорее поднять в нём тему одержимости и нарастающего замешательства у одного крайне щепетильного следователя, который сталкивается с невозможностью раскрыть это преступление.
Фильм четко повторяет полицейское расследование, но также поднимает побочные вопросы, вызывает почти экзистенциальную тревогу, особенно в том, что касается мужской агрессии в адрес женщин.
Отношения между мужчиной и женщиной – центральная часть фильма, они образуют его основную сюжетную нить. В книге этому аспекту уделяется мало внимания, но Полин Гена – женщина со своим особым взглядом со стороны на мужчин, работающих в уголовной полиции, и этот факт несомненно повлиял на подход, который мы избрали. Сейчас очень много новостей про насилие, которое мужчины проявляют в адрес женщин. Когда начинаешь по-настоящему вдумываться в это, а не просто воспринимать как фатальную данность, это начинает казаться безумием. Полицейские, которым приходится бороться с этим насилием, в большинстве своем тоже мужчины. Даже если в некоторых фильмах и сериалах женщины-следователи показываются в позитивном ключе, в реальной жизни эта сфера до сих пор остается мужским миром. О чём думают эти мужчины, когда расследуют преступления, жертвами которых могли бы оказаться их жены, дочери, подруги, сестры? Какими они видят подозреваемых? А жертв? Какие чувства все это в них задевает? Нам хотелось, чтобы фильм побудил зрителей тоже задаться этими вопросами и – почему бы и нет – ощутить эту самую, как вы выразились, «экзистенциальную тревогу».
Когда вы готовились к съемкам, то провели немало времени с полицейскими в Гренобле. Почему это оказалось для вас так важно?
В книге Полин Гена и без того много документальных свидетельств, но мне было важно своими глазами увидеть работу следственной группы. Конечно, мое погружение было очень кратким, но оно позволило мне рассмотреть их мир вблизи: увидеть громоздкие бюрократические процедуры и бесконечные рапорты, отношения внутри коллектива, контраст между напряжением в моменты допросов и обыденностью моментов отдыха, когда все могут выпустить пар. Время, проведённое с ними, помогло мне быть более точным в выборе тональности фильма и избежать искусственной зрелищности во имя острых ощущений. Наоборот – этот опыт позволил мне приблизиться к человеческой сущности, лучше познать трудности и страсти, которые движут следователями.
фото: кадр из фильма "Таинственное убийство"
Почему вы решили снимать в Гренобле и долине Морьен?
Мне хотелось почувствовать горы, их одновременно угнетающее и величественное присутствие. Сен-Жан-де-Морьен довольно развитый город: там есть алюминиевый завод Trimet, где работает порядка 700 человек, есть разнообразные жилые районы, многоквартирные дома, престижные коттеджные кварталы, горнолыжный курорт чуть выше в горах. Мне нравится эта смесь разных атмосфер: это своеобразный мир в миниатюре, уникальный в своём роде и при этом универсальный. Также была идея показать эволюцию персонажа Йохана через велоспорт: сначала он ездит по велотреку, словно, как сказал Марсо, белка в колесе, а потом он выбирается с этого трека на природу и получает новый импульс, открывая для себя радость подъемов на Альпийские перевалы, в данном случае – на Круа де Фер.
Откуда взялась идея с велотреком?
В книге Полин Гена один из следователей, принимавших участие в расследовании дела Клары, ездит на трековом велосипеде. Меня сразу заинтересовала эта деталь, и я захотел её использовать. Велотрек – это отдушина для Йохана, там он снимает напряжение, но вместе с тем он как бы «ходит по кругу». Велотрек находится в коммуне Эбенс недалеко от Гренобля, где мы снимали. Это чрезвычайно графичное место, особенно в ночи. Ездить на велосипеде по треку сложнее, чем просто кататься по дороге, и Бастьен Буйон специально тренировался и учился справляться с крутыми поворотами. В итоге он практически достиг в этом совершенства. Съёмки длительных сцен, где он едет на велосипеде снова и снова, требовали огромных физических усилий.
Этот графический аспект очень характерен для вашей режиссуры. В нём есть что-то такое стройное, что-то особенно зрелищное.
В умах наших персонажей – буря: будь то следователи, подозреваемые или родственники жертв. Мне хотелось, чтобы эти бури контрастировали со спокойным стилем режиссуры и «контролируемой» раскадровкой. Меньше кадров, чётче их построение. Персонажей много, и некоторые из них – в частности, подозреваемые, – появляются на экране лишь однажды во время допроса. Я хотел поместить каждого из них в свою особую среду. После окончания разведки локаций и проведения подготовительных работ на площадке с художником-постановщиком Мишелем Бартелеми и его командой мы с оператором Патриком Гирингелли решили использовать короткие фокусные расстояния, что позволило нам получить на выходе относительно широкие кадры даже в стеснённых условиях. Экстерьерные кадры тоже часто широкие – это подчёркивает монументальность пейзажей. Крупные планы используются редко и в основном для очень особенных моментов – таких, как убийство: это делает сцены ещё более эффектными.
обсуждение >>