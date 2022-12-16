Юрий Стоянов: «Я сразу понял, что история "Вампиров средней полосы" обречена на успех»

В онлайн-кинотеатре START начался показ одного из самых ожидаемых сериалов года – второго сезона «Вампиров средней полосы». К роли хранителя необычного семейства Святослава Вернидубовича, или попросту деда Славы, вернулся артист Юрий Стоянов. Мы поговорили с ним об изменениях в актерском и режиссерском составах сериала, менторстве над Глебом Калюжным и планах на будущее (чек-лист 65 лет, казалось бы, выполнен, но артист вовсе не собирается на нем останавливаться).
фото: фото: онлайн-кинотеатр START
Пилот первого сезона, получается, снимали примерно пять лет назад – совсем другая жизнь была. Вы можете вспомнить первые впечатления от сценария «Вампиров средней полосы»?
Я же согласился, не читая сценарий, поэтому мне трудно сейчас вспомнить какие-то первые впечатления. В моей жизни 65-летнего актера было два случая, когда сценарий был полностью написан под меня и для меня. И во втором случае – как раз с «Вампирами средней полосы» – я об этом вообще не знал. То есть, не договариваясь со мной, шоураннер проекта Алексей Акимов имел в виду меня, как модно сейчас говорить, в качестве референса. А когда я прочитал пилотную серию – тогда еще не было сценария всего сезона, – то сразу понял, что эта история обречена на успех в силу целой цепочки несоответствий и разрушения каких-то привычных ожиданий, связанных с жанром, названием и со многими другими вещами. Я понял, что нарушения этих ожиданий, этот своего рода обман, эти перевертыши должны выстрелить. В этом было уникальное отличие этого проекта от всех хорроров или пародийных фильмов, связанных с вампирской историей. К тому же у него очень притягательное название – «Вампиры средней полосы». Что это за вампиры? Они не пьют кровь и оберегают людей, а настоящими кровососами оказываются вовсе и не вампиры. И вся эта цепочка несоответствий в итоге и выстрелила – так что теперь выходит уже второй сезон.
В сериале есть еще и яркая семейная тема.
Для меня это была главная история. Когда ты приходишь к такому возрасту, когда уже не сыграл «Короля Лира», уже не сыграл в «Мещанах», еще не сыграл в «Детях Ванюшина», да и в «Крестном отце» все точно знают, что это был не ты, то хочется все равно какого-то своего главу клана. Так что «Вампиры средней полосы» – это мой «Крестный отец»!
Ко второму сезону ваша семья претерпела изменения — в том числе сменился режиссер: вместо Антона Маслова на площадке работал Дмитрий Грибанов.
Новый режиссер – это нормально для смены сезонов, общепринятая практика. У Антона Маслова просто были другие договоренности, и, может быть, он был одним из немногих, кто не предвидел такую степень успеха, которая бы его тогда остановила. Он потрясающий режиссер.
А если говорить про актерский состав?
Появляются новые персонажи, но в самой семье изменений немного. Вместе Кати Кузнецовой теперь играет Настя Стежко. Вообще когда актеры чувствуют, что какая-то химия произошла между ними и у них состоялась киносемья, – а в нашем случае мы все еще и очень дружны по-человечески и привязаны друг к другу, – конечно, возникает естественная настороженность при появлении нового персонажа. Но Настя оказалась великолепна. Она очень умная, чувственная, женственная и очень легко вошла в нашу семейку.
фото: фото: онлайн-кинотеатр START
Но вы же остались без Женька — и это самая главная трагедия, которая случилась в первом сезоне.
Я очень переживал решение авторов убить этого персонажа. Для меня это была большая проблема, потому что очень важное качество моего героя – ему все время нужно кого-то учить. Пусть грубо, жестко, иногда с какими-то оскорблениями, иногда примитивно, но он бесконечно нуждается в том, чтобы кого-то воспитывать, растить, выхаживать. И именно таким человеком был для него Женек. И когда тебя лишают этой возможности, ощущение, что у тебя отрубили руку, лишили очень важной части твоего существования в кадре. Так что я устраивал большие скандалы продюсерам, потому что понимал, что это потеря не только моя как персонажа, но и потеря еще большой части целевой аудитории, которая очень полюбила этого мальчика. Я его полюбил не только как персонаж, но и как артист. Надеюсь, что не последнюю роль сыграл – нагло так думать, но мне кажется я имею право так считать – в актерском становлении Глеба Калюжного, в котором пока очень много интуитивности и просто одаренности, а профессия наша – это еще и ремесло. Так что надеюсь, что к ремеслу, которым он владеет, я все-таки приложил руку.
Глеб, кажется, в каждом интервью о вас рассказывает.
И я о нем – всегда! Потому что это мальчик и артист, которого я очень люблю! Это очень деликатный, врожденно интеллигентный парень, которого уже нельзя испортить – для меня это очевидно.
Действительно в первой серии второго сезона дед Слава очень растерян.
И эта растерянность связана с очень глубокой потерей для него. И второй сезон – про то, во что это выльется. Там есть очень большая интрига.
Удивительная! Я ее вообще девочкой не считаю, а считаю полноправной, полноценной партнершей, равной среди равных. Это маленькая большая актриса, если можно так сказать.
В Смоленск вы уже приезжаете как в родной город?
Я туда приезжаю только по работе и не думаю, что нас там добрым словом вспоминают. Знаете, когда ты хочешь объясниться в любви к Смоленску, а в то же время перекрываешь мост и получаешь проклятья – в этом есть какой-то диссонанс, несоответствие. Я думаю, что жители Смоленска нас простят, когда увидят результат. Смоленск мы сняли красиво.
Во время пандемии вы завели аккаунт в популярной социальной сети, не так давно выпустили музыкальный альбом, активно снимаетесь. Уже весь чек-лист выполнен для 65-летнего возраста – у вас же летом как раз был юбилей?
Конечно, нет! Еще один альбом я выпущу в 2023 году. Я должен обязательно сыграть хорошую большую роль в театре и у меня впереди три больших главных роли в очень хороших киноработах – так что до следующего нового года каждый мой день расписан.
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