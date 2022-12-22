Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было»

В российский прокат вышел фильм «Бывшие. Happy end» – полнометражный финал популярного сериала с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях. Режиссером картины неожиданно выступил Антон Мегердичев, когда-то начинавший путь большого российского кино с фильмом «Метро», а затем снявший спортивную драму «Движение вверх» – первую отечественную картину, которая практически дотянула до 3 млрд рублей кинотеатральных сборов. Нынешний непростой год для карьеры Мегердичева не стал исключением. На экраны наконец вышло «Сердце пармы», ставшее самым кассовым российским фильмом нынешнего года. Мы поговорили с Антоном Мегердичевым о том, почему после сложнопостановочных блокбастеров он решился на почти камерный финал «Бывших», считает ли он себя кассовым режиссером и есть ли место сериалам в кинотеатрах.
фото: Премьера фильма "Сердце пармы"/пресс-служба ЦПШ
Для вас «Бывшие» – это отдых между большими проектами?
В какой-то степени да, хотя в таком жанре мне всегда было интересно себя попробовать. К тому же я понимал, что это четко сформулированный продюсерский проект со своей историей, где актеры, авторы, режиссер, который был до меня, уже выстроили определенную систему взаимоотношений. Моя задача была просто на это посмотреть и уловить, как говорится, дыхание сериального бэкграунда, так как у проекта есть уже сложившаяся аудитория, которую создатели «Бывших» чувствовали, безусловно, лучше, чем я. Так что это был, наверное, первый в моей жизни проект, когда я вообще не перечил и никому не говорил слово «нет».
Сериал вы смотрели до этого?
Если честно, когда выходил сериал, я был настолько погружен в «Сердце пармы», что вообще ничего не смотрел. И только когда «Сердце пармы» закончилось, я услышал о «Бывших», что совпало с предложением START сделать такое кинопрощание с сериалом.
Вы не удивились, что снимать полный метр позвали именно вас?
Нет. Понимаете, мы сейчас живем в такое время, когда удивляться не приходится ничему. Вы, наверное, помните, в каком состоянии наша родина была летом, с идеями тогда вообще было не очень хорошо. А эта идея была колоссальная. Когда я делал экспликацию на этот проект, то писал, что это прощание с эпохой потребления, которая 24 февраля навеки ушла от нас. Моя точка зрения – те проблемы, которые переживают герои «Бывших», сейчас, на фоне всего происходящего с нами, не являются такими уж глобальными и в какой-то степени могут казаться даже смешными. И вот попрощаться с самими собой в таком формате было интересно. Посмотреть, кем мы были, и подумать, кем мы стали. Такой у меня был, если хотите, логлайн.
фото: Съемки фильма "Бывшие. Happy end"/онлайн-кинотеатр START
Конечно, эти проблемы нельзя назвать глобальными, но это то, с чем люди сталкиваются каждый день.
Безусловно, нельзя пренебрегать повседневностью и нашими внутренними проблемами. Этот фильм как раз для того, чтобы посмотреть на нас со стороны.
Когда вы смотрели сериал, какие чувства он у вас вызывал?
Мне очень нравится, как играет Любовь Аксенова, мне очень нравится артист Шведов. Меня вообще поразил кастинг, и просто из любопытства поработать со всеми актерами, с компанией Yellow, black and white я согласился на этот проект. Что мне понравилось в сериале? Мне показалось, что люди, которые писали эту историю, понимали, о чем они пишут, и действительно разбираются во всех видах зависимостей. Кстати, я хотел сделать фильм о зависимости вообще – не только наркотической. Хотелось сказать о том, что мы все зависим не только от наших пороков, но еще и друг от друга. Эта мысль была и в сериале. Просто я по своей сути не сериальный человек – не могу разматывать смотрение на восемь часов, меня просто не хватает. Я удивлен, что сейчас молодые люди смотрят сериалы. Это круто, но я не понимаю, как у них хватает сил и времени смотреть контент в таких количествах. Это абсолютно иное восприятие и понимание кино. Я-то всю жизнь хотел сделать что-то на 2,5 часа, чтобы человек это посмотрел и потом неделю думал. А если говорить о сериале, то надо историю растянуть на целую жизнь. Это своего рода симулятор, подмена своей жизни чужой. Хорошо это или плохо – не нам судить. Но когда мне поступило предложение пройти такую большую историю не за три сезона, а за полтора часа, меня это очень заинтересовало.
В каждом новом сезоне «Бывшие» как бы перебрасывали мяч между Ильей, которого играет Денис Шведов, и Яной в исполнении Любови Аксеновой. А вот финальный аккорд в этом смысле мне показался более женским.
Да, у Любы здесь больше перипетий, движения по роли, возможности принятия решений, так что она верховодила. Но и Денис ей очень хорошо и тонко ассистировал в своей главной роли. Так что и для мужиков фильм будет интересен. Опять-таки хотелось показать влюбленного мужчину, который настолько зависит от женщины. Он понимает, что она его топит, но ничего не может сделать, не может без нее вообще – как рыба без воды, а человек без воздуха. Мозгами все понимает, а душа ее не отпускает. В общем, любовь переживают не только женщины, иногда у мужчин такое тоже случается. И в данном случае герой Дениса более зависим, потому ему тяжелее. Он волевой человек и перестал употреблять всевозможные транквилизаторы и облегчители реальной жизни, а тут еще и с любимой женщиной не пойми что творится, так что он в этой картине, как скала.
фото: Съемки фильма "Бывшие. Happy end"/онлайн-кинотеатр START
Я, кстати, предполагала какой-то более мелодраматичный финал истории, а у вас получился такой напряженный психологический экшн – как раз вот с неожиданной женской поддержкой.
Тут есть, скорее, библейские вещи, что иногда самый опустившийся человек, который не может справиться со своей жизнью, делает поступок, который не способен сделать самый смелый, расчётливый и внятный человек. Будучи на полном дне, героиня Любы совершает реально геройский поступок – она пытается спасти человека, которого даже не любит. Это абсолютно христианская история про «Возлюби врага своего». И мало кто на это способен. Я вот не уверен, что смог бы совершить такое.
Ваши предыдущие фильмы – «Метро», «Движение вверх», «Сердце пармы» – отличались большим актерским ансамблем, который подбирали именно вы. На «Бывших» же кастинг, сложившийся годами. Он был для вас неким вызовом?
Это был вызов, если хотите, для моего смирения и понимания, что надо работать со сложившейся командой, которая любит этот проект и для которой он – одно из самых серьезных событий. Так что на «Бывших» я выступил как 100%-но командный игрок. Оказалось, что в такой ситуации работать – большое удовольствие.
Как вы думаете, «Бывшие» смогут выступить в прокате, как «Сердце пармы»?
По поводу сборов честно скажу, что за последние 10 месяцев я не слышал ни от кого ни одного сбывшегося прогноза. И маститые продюсеры, и аналитики, которые 30 лет в бизнесе, наморщив лоб, говорили, какая сумма будет у «Пармы» и почему. Но никто не угадал вообще. Я и сам не угадал, поэтому и в ответе на данный вопрос могу только сказать: «Не знаю». Я предполагаю, что картина должна понравиться и состояться, потому что она легкая и хорошо стоит в такое новогоднее время, когда люди не хотят смотреть что-то сложное и тяжелое. Она, к тому же, недолгая, так что для свидания пойдет на ура.
фото: Премьера фильма "Бывшие. Happy end"/пресс-служба ЦПШ
«Метро» в свое время хоть и не добрало, но запустило позитивное восприятие российского кино, «Движение вверх» стало чемпионом, сейчас отлично выступило «Сердце пармы». Вы считаете себя кассовым режиссером?
Я могу сделать кассовый фильм, хотя попытка собрать большое количество зрителей у экрана всегда мне дается крайне тяжело. Но в случае с «Бывшими», мне кажется, это роли не играет, там есть кассовая история и продюсеры. Режиссерски я мог сделать всё гораздо жестче – условно говоря, в стилистике Гая Ричи. Но аудитория, которая пять лет смотрела этот сериал, привыкла к определенному киноязыку, так что в данном случае я просто слушал, что мне говорят люди, знающие своих зрителей. Это все-таки аудитория, наверное, до 30 лет, и я этот срез уже начинаю терять, так что «Бывшие» дали мне шанс ее почувствовать. В том же «Движении вверх» я понимал гораздо больше хотя бы потому, что тоже занимался спортом. А тут так сложилось, что у меня никогда не было наркотических зависимостей. Несмотря на то, что я давно живу, спиться особо тоже не получилось. То есть я понимаю, что такое зависимость, но той стадии, когда она становится болезнью, господь меня миловал. Так что снять фильм об этом, понять этих людей и прожить с ними какую-то часть их истории было очень интересно, хотя тему именно зависимости от алкоголя или наркотиков, как я уже говорил, я намеренно вывел на второй план. Все три сезона наши герои находились на грани романтических отношений, в таком бесконечном конфетно-букетном периоде, когда они встретились, провели бурную ночь или даже не одну, потом разошлись и опять встретились. Это такая бесконечно длящаяся страсть. А в финале мы их видим в совершенно другом положении – они уже семья, и это сильно отличается от того, что было раньше. Одно дело встречаться, поворачиваясь друг к другу лучшими сторонами, а совсем другое, когда ты видишь человека ежедневно. Неделю, две, три, год. В совместной жизни наши герои могут и ненавидеть друг друга. Он ее за то, что она его не поддерживает, ничего не умеет делать и у нее только две опции – она может употреблять или не употреблять, при этом она еще и привыкла жить хорошо и сыто. А она его начинает доставать кучей элементарных вопросов – он ее вывез, как сейчас говорят, в жопу мира, в Подмосковье, они живут в вечном ремонте, и он даже плитку положить нормально не может. Это очень реалистичная история и таких житейских вещей в моей фильмографии не было.
Так как раз и неожиданно, что вы взялись за такую, казалось бы, простую историю.
Надоело всех постоянно удивлять (смеется).
С «Сердцем пармы» вы удивили всех?
Себя – точно, как остальных – не знаю. В профессии у меня близко ничего не было по сложности. И без ложной скромности скажу, что в нашей стране такое мало у кого было. И визуально, и драматургически, и персонажно, и метафорически, по уровню абсолютно философской идеи. В «Сердце пармы» множество вещей неоднозначных – для аудитории, которая обязана думать. И люди, которые этого не понимают, воспринимают фильм в штыки. За эту картину я отвечал от начала и до конца. И то, что такая неоднозначная история выходит в такое время – для меня уже победа.
фото: Премьера фильма "Сердце пармы"/пресс-служба ЦПШ
Можете ли вы назвать топ-3 или топ-5 вызовов в вашей режиссерской карьере?
Давайте возьмем «Движение вверх» – абсолютным вызовом было подробно снять баскетбольный матч так, чтобы и бабушка, и внук, никогда не бывшие на таком матче, вместе плакали, рыдали и болели. И я горжусь тем, что у меня это получилось, и зрители доходили до спортивного катарсиса, который мне был необходим. В проекте «Метро» для меня было вызовом за всей этой машинерией, страшной технологической катастрофой не потерять любовный треугольник и сделать фильм о том, что в 2013 году Москва была городом, совершенно не приспособленным для совместной жизни, город стоял в бесконечных пробках, люди толпами носились на работу и обратно, а понятие успеха ассоциировалось с местом рядом с начальником, что не способствовало семье. И сделать на фоне этого любовный треугольник, историю о людях, было очень важно. Если говорить о «Парме», для меня был вызов, прежде всего, попытаться сделать читаемый фильм о Средневековье, чтобы житель XXI века подумал, что именно так эти люди с экрана жили 550 лет назад, и попытаться снять, если хотите, пацифистское патриотическое кино, которое бы давало не бесконечное восхваление нашей родины, а заставляло бы зрителя бережно к ней относиться, понимая каким трудом, какой кровью это достигнуто. Если же говорить о проекте «Бывшие», для меня был вызов не тянуть одеяло на себя, прийти учеником и постараться работать лаконично и технологично в тех рамках и задачах, которые поставили продюсеры.
Не боитесь ли в нынешних условиях так и остаться учеником?
Учеником вообще быть не страшно, он всегда имеет перспективу. Страшно быть заскорузлым, абсолютно уверенным в себе режиссером, которых вокруг очень много и которые в итоге снимают глупости. Этого я не хочу больше всего. Любой проект – это, прежде всего, обучение и я всегда буду находить то, что не умею делать. Искра получается только тогда, когда ты сам себя удивляешь, и это ценит зритель. А если ты декларируешь постулаты и чувствуешь себя мэтром, то снимаешь как правило банальности, которые никто не смотрит, хотя ты говоришь, что они просто не доросли до этого. Вот таким режиссером я точно не хочу быть.
фото: Премьера фильма "Бывшие. Happy end"/пресс-служба ЦПШ
А сериалы все-таки будете снимать?
Конечно! Проблема в том, что я очень люблю монтировать сам, а в случае с сериалами это невозможно. Кстати, фильм «Бывшие. Happy end» монтировал не я, и мне интересно, как мой материал сделает кто-то другой. Это, кстати, тоже вызов – посмотреть на монтаж со стороны. «Сердце пармы» тоже ведь будет сериалом. Я понимаю, что такое сериальный шаг, так как начинал карьеру, снимая документальные сериалы еще с Леонидом Геннадьевичем Парфеновым. Просто я как зритель сериалов не самый лучший. Хотя понимаю тенденцию, что в сериалы уходят креатив, классные драматургические истории, актерам, наверное, тоже в сериале интереснее играть, потому что полные метры переходят в разряд аттракциона. Но такие фильмы как «1917», «Интерстеллар», «Матрица» для меня очень важны. Недавно, кстати, посмотрел «Три тысячи желаний» – и это очень классная штука! Вот такое хочется делать – когда есть парадокс и визуальное воплощение этого парадокса. Так что надеюсь, что фильмы будут существовать вместе с сериалами. И мне кажется очень здравой идеей делать полный метр по уже сложившимся сериалам. Если бы мне еще раз предложили такое, я бы с удовольствием согласился.
Именно как продолжение/финал, не просто показывать по серии в кино?
Просто серии в кинотеатрах не могут идти темпоритмически. Кино должно заставить человека забыть, что он в зале, а сериал с длинным шагом монтажа, паузами и частыми повторами, эту функцию, на мой взгляд, не выполняет. А такой полнометражный финал, как «Бывшие. Happy end», как раз может проверить подъемность аудитории, насчет которой существует мнение, что они смотрят только платформы, а в кинотеатры их не загонишь. Но мне очень хочется, чтобы зрители пришли именно в кино и посмотрели финал этой истории на широком экране. Это другой тип смотрения, в случае которого цифровые релизы и кинотеатральные не конкурируют между собой, а помогают друг другу.
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