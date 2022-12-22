Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было»

интервью >>
22 декабря 2022
В российский прокат вышел фильм «Бывшие. Happy end» – полнометражный финал популярного сериала с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях. Режиссером картины неожиданно выступил Антон Мегердичев, когда-то начинавший путь большого российского кино с фильмом «Метро», а затем снявший спортивную драму «Движение вверх» – первую отечественную картину, которая практически дотянула до 3 млрд рублей кинотеатральных сборов. Нынешний непростой год для карьеры Мегердичева не стал исключением. На экраны наконец вышло «Сердце пармы», ставшее самым кассовым российским фильмом нынешнего года. Мы поговорили с Антоном Мегердичевым о том, почему после сложнопостановочных блокбастеров он решился на почти камерный финал «Бывших», считает ли он себя кассовым режиссером и есть ли место сериалам в кинотеатрах.

Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было»
фото: Премьера фильма "Сердце пармы"/пресс-служба ЦПШ

Для вас «Бывшие» – это отдых между большими проектами?

В какой-то степени да, хотя в таком жанре мне всегда было интересно себя попробовать. К тому же я понимал, что это четко сформулированный продюсерский проект со своей историей, где актеры, авторы, режиссер, который был до меня, уже выстроили определенную систему взаимоотношений. Моя задача была просто на это посмотреть и уловить, как говорится, дыхание сериального бэкграунда, так как у проекта есть уже сложившаяся аудитория, которую создатели «Бывших» чувствовали, безусловно, лучше, чем я. Так что это был, наверное, первый в моей жизни проект, когда я вообще не перечил и никому не говорил слово «нет».

Сериал вы смотрели до этого?

Если честно, когда выходил сериал, я был настолько погружен в «Сердце пармы», что вообще ничего не смотрел. И только когда «Сердце пармы» закончилось, я услышал о «Бывших», что совпало с предложением START сделать такое кинопрощание с сериалом.

Вы не удивились, что снимать полный метр позвали именно вас?

Нет. Понимаете, мы сейчас живем в такое время, когда удивляться не приходится ничему. Вы, наверное, помните, в каком состоянии наша родина была летом, с идеями тогда вообще было не очень хорошо. А эта идея была колоссальная. Когда я делал экспликацию на этот проект, то писал, что это прощание с эпохой потребления, которая 24 февраля навеки ушла от нас. Моя точка зрения – те проблемы, которые переживают герои «Бывших», сейчас, на фоне всего происходящего с нами, не являются такими уж глобальными и в какой-то степени могут казаться даже смешными. И вот попрощаться с самими собой в таком формате было интересно. Посмотреть, кем мы были, и подумать, кем мы стали. Такой у меня был, если хотите, логлайн.

Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было»
фото: Съемки фильма "Бывшие. Happy end"/онлайн-кинотеатр START

Конечно, эти проблемы нельзя назвать глобальными, но это то, с чем люди сталкиваются каждый день.

Безусловно, нельзя пренебрегать повседневностью и нашими внутренними проблемами. Этот фильм как раз для того, чтобы посмотреть на нас со стороны.

Когда вы смотрели сериал, какие чувства он у вас вызывал?

Мне очень нравится, как играет Любовь Аксенова, мне очень нравится артист Шведов. Меня вообще поразил кастинг, и просто из любопытства поработать со всеми актерами, с компанией Yellow, black and white я согласился на этот проект. Что мне понравилось в сериале? Мне показалось, что люди, которые писали эту историю, понимали, о чем они пишут, и действительно разбираются во всех видах зависимостей. Кстати, я хотел сделать фильм о зависимости вообще – не только наркотической. Хотелось сказать о том, что мы все зависим не только от наших пороков, но еще и друг от друга. Эта мысль была и в сериале. Просто я по своей сути не сериальный человек – не могу разматывать смотрение на восемь часов, меня просто не хватает. Я удивлен, что сейчас молодые люди смотрят сериалы. Это круто, но я не понимаю, как у них хватает сил и времени смотреть контент в таких количествах. Это абсолютно иное восприятие и понимание кино. Я-то всю жизнь хотел сделать что-то на 2,5 часа, чтобы человек это посмотрел и потом неделю думал. А если говорить о сериале, то надо историю растянуть на целую жизнь. Это своего рода симулятор, подмена своей жизни чужой. Хорошо это или плохо – не нам судить. Но когда мне поступило предложение пройти такую большую историю не за три сезона, а за полтора часа, меня это очень заинтересовало.

В каждом новом сезоне «Бывшие» как бы перебрасывали мяч между Ильей, которого играет Денис Шведов, и Яной в исполнении Любови Аксеновой. А вот финальный аккорд в этом смысле мне показался более женским.

Да, у Любы здесь больше перипетий, движения по роли, возможности принятия решений, так что она верховодила. Но и Денис ей очень хорошо и тонко ассистировал в своей главной роли. Так что и для мужиков фильм будет интересен. Опять-таки хотелось показать влюбленного мужчину, который настолько зависит от женщины. Он понимает, что она его топит, но ничего не может сделать, не может без нее вообще – как рыба без воды, а человек без воздуха. Мозгами все понимает, а душа ее не отпускает. В общем, любовь переживают не только женщины, иногда у мужчин такое тоже случается. И в данном случае герой Дениса более зависим, потому ему тяжелее. Он волевой человек и перестал употреблять всевозможные транквилизаторы и облегчители реальной жизни, а тут еще и с любимой женщиной не пойми что творится, так что он в этой картине, как скала.

Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было»
фото: Съемки фильма "Бывшие. Happy end"/онлайн-кинотеатр START

Я, кстати, предполагала какой-то более мелодраматичный финал истории, а у вас получился такой напряженный психологический экшн – как раз вот с неожиданной женской поддержкой.

Тут есть, скорее, библейские вещи, что иногда самый опустившийся человек, который не может справиться со своей жизнью, делает поступок, который не способен сделать самый смелый, расчётливый и внятный человек. Будучи на полном дне, героиня Любы совершает реально геройский поступок – она пытается спасти человека, которого даже не любит. Это абсолютно христианская история про «Возлюби врага своего». И мало кто на это способен. Я вот не уверен, что смог бы совершить такое.

Ваши предыдущие фильмы – «Метро», «Движение вверх», «Сердце пармы» – отличались большим актерским ансамблем, который подбирали именно вы. На «Бывших» же кастинг, сложившийся годами. Он был для вас неким вызовом?

Это был вызов, если хотите, для моего смирения и понимания, что надо работать со сложившейся командой, которая любит этот проект и для которой он – одно из самых серьезных событий. Так что на «Бывших» я выступил как 100%-но командный игрок. Оказалось, что в такой ситуации работать – большое удовольствие.

Как вы думаете, «Бывшие» смогут выступить в прокате, как «Сердце пармы»?

По поводу сборов честно скажу, что за последние 10 месяцев я не слышал ни от кого ни одного сбывшегося прогноза. И маститые продюсеры, и аналитики, которые 30 лет в бизнесе, наморщив лоб, говорили, какая сумма будет у «Пармы» и почему. Но никто не угадал вообще. Я и сам не угадал, поэтому и в ответе на данный вопрос могу только сказать: «Не знаю». Я предполагаю, что картина должна понравиться и состояться, потому что она легкая и хорошо стоит в такое новогоднее время, когда люди не хотят смотреть что-то сложное и тяжелое. Она, к тому же, недолгая, так что для свидания пойдет на ура.

Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было»
фото: Премьера фильма "Бывшие. Happy end"/пресс-служба ЦПШ

«Метро» в свое время хоть и не добрало, но запустило позитивное восприятие российского кино, «Движение вверх» стало чемпионом, сейчас отлично выступило «Сердце пармы». Вы считаете себя кассовым режиссером?

Я могу сделать кассовый фильм, хотя попытка собрать большое количество зрителей у экрана всегда мне дается крайне тяжело. Но в случае с «Бывшими», мне кажется, это роли не играет, там есть кассовая история и продюсеры. Режиссерски я мог сделать всё гораздо жестче – условно говоря, в стилистике Гая Ричи. Но аудитория, которая пять лет смотрела этот сериал, привыкла к определенному киноязыку, так что в данном случае я просто слушал, что мне говорят люди, знающие своих зрителей. Это все-таки аудитория, наверное, до 30 лет, и я этот срез уже начинаю терять, так что «Бывшие» дали мне шанс ее почувствовать. В том же «Движении вверх» я понимал гораздо больше хотя бы потому, что тоже занимался спортом. А тут так сложилось, что у меня никогда не было наркотических зависимостей. Несмотря на то, что я давно живу, спиться особо тоже не получилось. То есть я понимаю, что такое зависимость, но той стадии, когда она становится болезнью, господь меня миловал. Так что снять фильм об этом, понять этих людей и прожить с ними какую-то часть их истории было очень интересно, хотя тему именно зависимости от алкоголя или наркотиков, как я уже говорил, я намеренно вывел на второй план. Все три сезона наши герои находились на грани романтических отношений, в таком бесконечном конфетно-букетном периоде, когда они встретились, провели бурную ночь или даже не одну, потом разошлись и опять встретились. Это такая бесконечно длящаяся страсть. А в финале мы их видим в совершенно другом положении – они уже семья, и это сильно отличается от того, что было раньше. Одно дело встречаться, поворачиваясь друг к другу лучшими сторонами, а совсем другое, когда ты видишь человека ежедневно. Неделю, две, три, год. В совместной жизни наши герои могут и ненавидеть друг друга. Он ее за то, что она его не поддерживает, ничего не умеет делать и у нее только две опции – она может употреблять или не употреблять, при этом она еще и привыкла жить хорошо и сыто. А она его начинает доставать кучей элементарных вопросов – он ее вывез, как сейчас говорят, в жопу мира, в Подмосковье, они живут в вечном ремонте, и он даже плитку положить нормально не может. Это очень реалистичная история и таких житейских вещей в моей фильмографии не было.

Так как раз и неожиданно, что вы взялись за такую, казалось бы, простую историю.

Надоело всех постоянно удивлять (смеется).

С «Сердцем пармы» вы удивили всех?

Себя – точно, как остальных – не знаю. В профессии у меня близко ничего не было по сложности. И без ложной скромности скажу, что в нашей стране такое мало у кого было. И визуально, и драматургически, и персонажно, и метафорически, по уровню абсолютно философской идеи. В «Сердце пармы» множество вещей неоднозначных – для аудитории, которая обязана думать. И люди, которые этого не понимают, воспринимают фильм в штыки. За эту картину я отвечал от начала и до конца. И то, что такая неоднозначная история выходит в такое время – для меня уже победа.

Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было»
фото: Премьера фильма "Сердце пармы"/пресс-служба ЦПШ

Можете ли вы назвать топ-3 или топ-5 вызовов в вашей режиссерской карьере?

Давайте возьмем «Движение вверх» – абсолютным вызовом было подробно снять баскетбольный матч так, чтобы и бабушка, и внук, никогда не бывшие на таком матче, вместе плакали, рыдали и болели. И я горжусь тем, что у меня это получилось, и зрители доходили до спортивного катарсиса, который мне был необходим. В проекте «Метро» для меня было вызовом за всей этой машинерией, страшной технологической катастрофой не потерять любовный треугольник и сделать фильм о том, что в 2013 году Москва была городом, совершенно не приспособленным для совместной жизни, город стоял в бесконечных пробках, люди толпами носились на работу и обратно, а понятие успеха ассоциировалось с местом рядом с начальником, что не способствовало семье. И сделать на фоне этого любовный треугольник, историю о людях, было очень важно. Если говорить о «Парме», для меня был вызов, прежде всего, попытаться сделать читаемый фильм о Средневековье, чтобы житель XXI века подумал, что именно так эти люди с экрана жили 550 лет назад, и попытаться снять, если хотите, пацифистское патриотическое кино, которое бы давало не бесконечное восхваление нашей родины, а заставляло бы зрителя бережно к ней относиться, понимая каким трудом, какой кровью это достигнуто. Если же говорить о проекте «Бывшие», для меня был вызов не тянуть одеяло на себя, прийти учеником и постараться работать лаконично и технологично в тех рамках и задачах, которые поставили продюсеры.

Не боитесь ли в нынешних условиях так и остаться учеником?

Учеником вообще быть не страшно, он всегда имеет перспективу. Страшно быть заскорузлым, абсолютно уверенным в себе режиссером, которых вокруг очень много и которые в итоге снимают глупости. Этого я не хочу больше всего. Любой проект – это, прежде всего, обучение и я всегда буду находить то, что не умею делать. Искра получается только тогда, когда ты сам себя удивляешь, и это ценит зритель. А если ты декларируешь постулаты и чувствуешь себя мэтром, то снимаешь как правило банальности, которые никто не смотрит, хотя ты говоришь, что они просто не доросли до этого. Вот таким режиссером я точно не хочу быть.

Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было»
фото: Премьера фильма "Бывшие. Happy end"/пресс-служба ЦПШ

А сериалы все-таки будете снимать?

Конечно! Проблема в том, что я очень люблю монтировать сам, а в случае с сериалами это невозможно. Кстати, фильм «Бывшие. Happy end» монтировал не я, и мне интересно, как мой материал сделает кто-то другой. Это, кстати, тоже вызов – посмотреть на монтаж со стороны. «Сердце пармы» тоже ведь будет сериалом. Я понимаю, что такое сериальный шаг, так как начинал карьеру, снимая документальные сериалы еще с Леонидом Геннадьевичем Парфеновым. Просто я как зритель сериалов не самый лучший. Хотя понимаю тенденцию, что в сериалы уходят креатив, классные драматургические истории, актерам, наверное, тоже в сериале интереснее играть, потому что полные метры переходят в разряд аттракциона. Но такие фильмы как «1917», «Интерстеллар», «Матрица» для меня очень важны. Недавно, кстати, посмотрел «Три тысячи желаний» – и это очень классная штука! Вот такое хочется делать – когда есть парадокс и визуальное воплощение этого парадокса. Так что надеюсь, что фильмы будут существовать вместе с сериалами. И мне кажется очень здравой идеей делать полный метр по уже сложившимся сериалам. Если бы мне еще раз предложили такое, я бы с удовольствием согласился.

Именно как продолжение/финал, не просто показывать по серии в кино?

Просто серии в кинотеатрах не могут идти темпоритмически. Кино должно заставить человека забыть, что он в зале, а сериал с длинным шагом монтажа, паузами и частыми повторами, эту функцию, на мой взгляд, не выполняет. А такой полнометражный финал, как «Бывшие. Happy end», как раз может проверить подъемность аудитории, насчет которой существует мнение, что они смотрят только платформы, а в кинотеатры их не загонишь. Но мне очень хочется, чтобы зрители пришли именно в кино и посмотрели финал этой истории на широком экране. Это другой тип смотрения, в случае которого цифровые релизы и кинотеатральные не конкурируют между собой, а помогают друг другу.

Фильм «Бывшие. Happy end» в кинотеатрах с 22 декабря.


Маша Токмашева
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Бывшие. Happy End»: Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности
Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин
Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова
Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
Крупнейшему российскому агентству талантов «Стардаст» исполнилось 15 лет
Любовь Аксёнова и Денис Шведов выясняют отношения в трейлере мелодрамы «Бывшие. Happy end»
Сиквел «Непослушника», девятые «Ёлки», «На ощупь» и еще 10 фильмов декабря
Кузьма Сапрыкин: «У меня есть какая-то чуйка, связанная с юмором»
«Сердце Пармы»: Кровью земля к земле прирастает
«Корсаж», «Сердце пармы» и еще 9 фильмов октября
Поминки: Елена Лядова, Леонид Ярмольник и Фёдор Бондарчук
Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Новые дикие: Восемь примечательных фильмов ММКФ-2022
ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
«Бывшие» с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым закончатся хэппи-эндом
Московский международный кинофестиваль откроется премьерой исторической драмы «Сердце пармы»
«Огонь»: Хабенский борется со стихией
Для разговоров с друзьями: 20 экранизаций 2022 года, которые все будут обсуждать
Богатыри, чемпионы и Доктор Свисток: Какие российские фильмы покажут в кинотеатрах
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалыРоссийские фильмы
персоны
Любовь АксёноваАнтон МегердичевЛеонид ПарфёновГай РичиДенис Шведов
фильмы
1917БывшиеБывшие-2Бывшие-3Бывшие. Happy endДвижение вверхИнтерстелларМатрицаМетроСердце ПармыТри тысячи лет желаний

фотографии >>
Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было» фотографии
Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было» фотографии
Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было» фотографии
Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Дмитрий Киселев: «Хочется, чтобы у российского кино появилось свое лицо, о котором снова заговорят, несмотря ни на что»
Дмитрий Киселев: «Хочется, чтобы у российского кино появилось свое лицо, о котором снова заговорят, несмотря ни на что»
Режиссер фильма «Мира» – о новом космическом погружении, однокадровой сцене падения метеоритов на Владивосток, ответственности артистов и национальном характере отечественного кино
4 комментария
Доминик Молль: «Даже если в кино женщины-следователи показываются в позитивном ключе, в жизни эта сфера до сих пор остается мужским миром»
Доминик Молль: «Даже если в кино женщины-следователи показываются в позитивном ключе, в жизни эта сфера до сих пор остается мужским миром»
Режиссер фильма «Таинственное убийство» – о книге Полин Гена, насилии мужчин над женщинами и погружении в работу следователя
4 комментария

Скорбим

Иван Дробыш
21 декабря ушёл из жизни актёр Иван Дробыш.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Софья Павлова
Галина Петрова
Дмитрий Прокофьев
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Кьяра Казелли
Дина Мейер
Брук Невин
Ванесса Паради
Рут Роман
Рэйф Файнс
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Песнь моря
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Франция, 2014
Последний рейс
триллер
Германия, США, Швейцария, 2022
Чук и Гек. Большое приключение
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Новая игрушка
комедия
Франция, 2022
Бывшие. Happy end
мелодрама
Россия, 2022
Мира
драма, научная фантастика, семейное кино, фильм-катастрофа
Россия, 2022
Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Непослушник-2
комедия
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Дмитрий Киселев: «Хочется, чтобы у российского кино появилось свое лицо, о котором снова заговорят, несмотря ни на что»
Интервью
Дмитрий Киселев: «Хочется, чтобы у российского кино появилось свое лицо, о котором снова заговорят, несмотря ни на что»
Режиссер фильма «Мира» – о новом космическом погружении, однокадровой сцене падения метеоритов на Владивосток, ответственности артистов и национальном характере отечественного кино
4 комментария
Кино-театр.ру в Telegram