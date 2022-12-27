Антуан Барро: «В отношении женщин этот сюжет совершенно не изучен»

В российский прокат выходит французский триллер «Двойной обман Мадлен Коллинз», посвященный женщине, которая ведет две параллельные жизни — в Швейцарии и Франции: под разными именами, с местными партнерами и сыновьями в каждой «сюжетной линии». Мы поговорили с режиссером фильма Антуаном Барро о том, почему его заинтересовал этот сюжет, как он подбирал актеров, подходящих для сложной сюжетной паутины (в особенности — Виржини Эфира! из «Искушения»), а также о знаковых картинах (например, «Крамер против Крамера»), которые помогли ему довести проект-долгострой до премьеры.
Как возник замысел фильма «Двойной обман Мадлен Коллинз»?
Мне пришла в голову идея о женщине, которая использует профессиональную деятельность, чтобы скрывать сложную личную жизнь. Я размышлял о динамике, которую может создать такая ситуация. Эта женщина всегда в движении, постоянно летает туда-сюда, все время ускользает. В кино тема мужчины, ведущего двойную жизнь, довольно популярна, но в отношении женщин этот сюжет совершенно не изучен. Потому что как минимум встает вопрос о детях, если они есть. Я подумал: а можно ли сохранить беременность в тайне? Как сделать это правдоподобно? И я, конечно же, столкнулся с такой проблемой, когда засел за сценарий. Будь героем мужчина, такого вопроса вообще бы не возникло. Мне вспоминаются слова Даниэль Дюбру
, постановщицы великолепного фильма Border line
: она как-то сказала, что ей всегда хотелось «защищать то, чему нет оправдания». Что-то такое есть и в характере Джудит: она всегда стремится защитить то, что нельзя оправдывать.
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Какую сцену вы придумали первой?
Это была сцена, где Джудит идет в ночной клуб, и к ней там клеится очень навязчивый парень: именно тогда она первый раз врет о том, кем является. Правда, в фильм эта сцена в итоге не вошла, но из нее произрастает идея, лежащая в его основе. Мне хотелось, чтобы сюжет начинался в тот период жизни героини, когда ей было бы трудно вести двойную игру. Работа над фильмом была очень долгим, затяжным процессом. У меня получался сценарий с очень четкой структурой, из которого невозможно убрать какие-то детали без ущерба для общей идеи. Когда встал вопрос о том, чтобы исключить какие-то сцены ради экономии средств – такое часто бывает в независимых фильмах с низким бюджетом, – я столкнулся со сложностями, потому что значение имела каждая деталь. В последние два года ко мне присоединилась Хелена Клотц
, с ней мы много раз пересмотрели все, что я уже написал, а также советовались с продюсером – Жюстеном Тораном
. У меня были сомнения насчет того, что в сценарии ясно, а что нет. Элена внимательно все читала и предостерегала: «Смотри, здесь ты повторяешься
» или «Это мы уже поняли
». Это был новый и очень волнительный для меня опыт.
Как вы пришли к выбору Виржини Эфира на такую многоплановую роль?
Эта героиня настолько сложна – временами даже почти до извращения, — что нам нужно было создать образ, за которым можно было бы с удовольствием следить в течение достаточно долгого времени и пройти с героиней весь путь, не переставая ее любить. Виржини умеет держать интригу. Она очень красива, но ее красота не отстраненная и не угрожающая: она положительная и притягательная. Очень скоро я уже не мог думать ни о ком другом для этой роли, кроме нее. Мы с ней встретились, пообщались, и я увидел, что она прекрасно понимает фильм – грамотно, в нужном контексте и именно в том ключе, который меня интересовал. Добавить было нечего. Перед началом съёмок я использовал прием, который опробовал на «Выгребных ямах
»: репетировал жесты, а не диалог. Часто на съемках не хватает времени на поиск правильного языка тела, а импровизации в последнюю минуту не всегда оказываются удачными. Как часто герои во французском кино закуривают сигарету, просто чтобы было, чем заняться? Лучше подготовиться заранее: например, в такой-то и такой-то сцене вы приезжаете, распаковываете чемодан, а какой язык тела вы с мужем выработали за последние 20 лет, как вы ведете себя, находясь в одной комнате?
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Мультфильм «Махни крылом!» по сценарию Барро
Как вы выбирали ее партнеров?
Наш кастинг-директор Стефан Батю
предложил испанского актера Куима Гутьерреса
. На пробах я попросил его сыграть сцену из фильма «Крамер против Крамера
». Когда он вышел, мы все переглянулись – мы были под впечатлением. Я уже знал, что он подходит на эту роль, но мне нужно было время, чтобы все утвердить. Когда я позвонил ему спустя два с половиной года со словами «Роль твоя!», он чуть со стула не упал. Мы провели еще несколько совместных проб с Виржини, и она тоже очень впечатлилась. Что до роли Мелвила: я работал с Бруно Соломоном
на одном анимационном фильме, для которого я написал и поставил французские диалоги, потому что режиссер был англоговорящим. До этого я не знал Бруно, но именно тогда я открыл для себя его искренность, чувство ритма, энтузиазм и счастье находиться на площадке и генерировать новые идеи. Я взял его имя на заметку, да и он давно хотел расширить свой диапазон. Он ни капельки меня не разочаровал: есть в нем какая-то прекрасная надломленность, которой он умело воспользовался.
Фильм «Двойной обман Мадлен Коллинз» возвращает нас к изысканной форме классических триллеров с богатым визуальным рядом. Как вам с оператором удалось этого добиться?
Я уже работал с Гордоном Спунер
ом раньше. Он любознателен, полон энтузиазма и всегда готов прийти на помощь – очень сильный союзник. Мы с ним создали довольно подробную карту визуального настроения фильма. Например, взяли как референс «Крамер против Крамера». Люди думают, что это натуралистичный фильм, но, когда я вижу операторскую работу Нестора Альмендроса
, когда я вижу Мэрил Стрип
, я думаю о киномифологии, но никак не о реализме. Ее героиня делает две невероятные вещи, особенно для того времени: она мать, которая бросает ребенка, а потом весь фильм пытается его вернуть, но, получив опекунство, снова возвращает его отцу. «Крамер против Крамера» – один из немногих фильмов с невероятно сильными женскими персонажами, как «Ванда
» Барбары Лоден
или «Премьера
». Я черпал вдохновение в осенней атмосфере «Крамера против Крамера», гамме костюмов и оттенков кожи. Когда в конце фильма Мэрил Стрип возвращается, чтобы сказать, что оставляет ребенка с бывшим мужем, она стоит перед холодной мраморной стеной. Это очень простой кадр, но какой красивый. Эмоции в этом моменте сложные, шокирующие и универсальные. Я думал об этой сцене, выбирая фон для стены в Швейцарии, где Джудит встречает двух коллег. Правда, у нас не мрамор, а бетонное напыление.
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«Крамер против Крамер» с Мэрил Стрип
О чём на самом деле сцена в опере?
Для Джудит это проблема попадания в неловкую ситуацию. Она постоянно что-то выдумывает. Только что она соврала по телефону, попалась на истории с домом, она думала, что вернется в Швейцарию, но это оказалось невозможно. Ее мать ведет себя ужасно. Для нее это всё – обычная повседневная жизнь, но это так утомительно. Из-за способности к самообману Джудит, в конце концов, начинает верить, что с ней действительно что-то не так. Здесь проводятся параллели с тем, что происходит в прологе.
Почему вы вынесли в название только имя главной героини?
Даже не знаю. Есть в этом названии что-то романтическое и вневременное: оно могло бы стать названием английского романа XIX века. Опять же, быть писателем, – значит лгать и придумывать истории. Возможно, я подсознательно хотел это подчеркнуть.
«Двойной обман Мадлен Коллинз» в кинотеатрах с 29 декабря
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