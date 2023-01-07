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Арам Вардеванян: «Драматические артисты, по-моему, одни из самых ленивых людей в мире»

интервью >>
7 января 2023

На отечественные экраны вышел фильм «Клипмейкеры» — ностальгический аттракцион о жизни киношников в 90-е. В своей новой картине Григорию Константинопольскому вновь удалось собрать на одной площадке плеяду звезд. Одну из ведущих ролей сыграл Арам Вардеванян, заявившей о себе ролью молодого Остапа в трилогии «Бендер». Мы поговорили с артистом об эксперименте «Клипмейкеров», отношении к амплуа и работе над собственными проектами.

Арам Вардеванян: «Драматические артисты, по-моему, одни из самых ленивых людей в мире»
фото: Фотограф Евгения Безрук

Ты был на двух премьерах «Клипмейкеров» и ни разу не смотрел сам фильм?

Никогда не смотрю кино, в котором снимаюсь. Лет пять назад впервые увидел фильм, где была моя первая большая роль. Премьера в кинотеатре «Октябрь», приехали родители, а я сидел и, нервничая, медленно сползал по креслу. Весь сеанс прикапывался к себе. Если бы это приносило пользу, то нет никакой проблемы помучиться полтора часа (смеется). Но дело в том, что в работе над новым кинопроектом мне прошлый опыт не помогает. Я уже другой, роль другая, режиссер другой, а я буду думать про то, что делал в прошлом. К тому же, у меня нет дикого желания посмотреть кино, где я работал, я очень хорошо помню процесс.

Когда согласился играть в проекте, не смутило ли тебя, что твой персонаж, разговаривающий с акцентом, достаточно карикатурно репрезентует армян?

Конечно, такой подход надоедает. Вообще я ведь не очень похож на чистокровного армянина, скорее какой-то метис. Тема с акцентом появилась на пробах, этого не было в сценарии. Будь она изначально, я бы 100% предложил играть без него (смеется).

В «Клипмейкерах» есть сцены с достаточно мощными, «пафосными» выражениями в духе «эта жизнь утекает, тает на ладонях, как снег». Мы в жизни так практически не разговариваем. Например, если в англоязычных странах фразу «I love you» произносят каждый день и друзьям, семье, то у нас это произносится не так часто, и не так органично из-за слишком большого количества вариантов объяснить человеку, что ты его любишь. В это сложно поверить и зрителю, и самому актеру. На пробах «Клипмейкеров» я предложил акцент, потому что за него можно спрятаться и эта маска сразу же оправдывает высокопарный текст.

Арам Вардеванян: «Драматические артисты, по-моему, одни из самых ленивых людей в мире»
фото: Фотограф Евгения Безрук

В сериале «Руммейт», кажется, была похожая история с акцентом – ты сыграл колоритного Магу из Минвод.

Да. Если армянский акцент у меня был на слуху с детства, то в «Руммейте» я пытался сделать легкий чеченский или кабардинский акцент. На Кавказе ведь около 40 вариаций языков, везде свои тонкости. Перед сменой я каждое утро переслушивал самого себя в предыдущих сценах, чтобы восстановить акцент Маги.

Тем летом я параллельно снимался в трех проектах, больше никогда не хочу повторять подобное. Ты ведь где-то на подкорке помнишь о своем персонаже, думаешь о нем. Засыпаешь как Вадик, а следующим утром уже идешь Магомеда играть. Работая параллельно, тонкий момент проработки персонажа и проживание вместе с ним кусочка жизни теряется. Ты просто работаешь. Творчество превращается в заработок. А в этой профессии заработок далеко не самое интересное.

У твоего героя есть вполне конкретный прототип Армен Петросян, друг и коллега Константинопольского. Был ли он в жизни таким, как в фильме?

Судя по рассказам коллег и друзей Армена, у него был жесткий характер, он понимал, чего хочет, но при этом он добряк, лирик, чувственный парень с большим сердцем. Несоответствие во взрывном темпераменте и нежном отношении к девушкам. У Армена есть роль в кино – в картине «Дрянь хорошая, дрянь плохая», к которой он же написал сценарий. По его работе в этом фильме можно тоже что-то понять о самом Армене.

Не боишься, что за тобой закрепится амплуа армянина?

Не то чтобы боюсь, скажем так, не хочется, чтоб закреплялось какое либо «амплуа». Неважно: армянин, гопник, красавчик, алкаш. Уверен, только от меня зависит, как меня будут воспринимать в индустрии. Начнут много звать исключительно на роли армян – буду ломать такое представление о себе, отказываться.

Недавно перекрасился в блондина для одного проекта, о котором пока не могу рассказать – съемки должны стартовать этой весной. Так что в ближайшее время вряд ли предложат сыграть чистого армянина.

Арам Вардеванян: «Драматические артисты, по-моему, одни из самых ленивых людей в мире»
фото: Фотограф Евгения Безрук

Какие у тебя впечатления от работы с Константинопольским?

Объективно он ведет себя неординарно, и его действия могут вызывать вопросы. Лично мне всё в его поведении было понятно, помогало работать и оставаться в жанре. То есть Гриша Константинопольский с начала и до конца смены становится «королем», «диктатором», но не потому что он просто хочет им быть, а потому что он болеет за свое кино, старается следить за мелочами. Как только заканчивается смена, это совершенно другой человек. Чуткий, добрый, благодарный. На съемках у нас образовалась настоящая банда. Я получил кайф еще на пробах. Сразу подумал, что Гриша классный и с хорошим чувством юмора.

В кино Константинопольский создает отдельную вселенную и действительно существует в собственном жанре. Как ты относишься к его творчеству?

У меня не было какого-то категоричного отношения. В каждом проекте Гриши есть совершенно неожиданные сцены, которые я пересматривал несколько раз. Это эксперименты, смелые попытки сделать что-то новое. У нас никто не занимается подобным. Никто не берет на себя ответственность так осовременивать классику. Я понял, что мне безумно интересно поработать с Гришей.

В чем эксперимент в «Клипмейкерах»?

В жанре. Его сложно определить. Экшн, комедия, русская тарантиновщина, один большой клип состоящий из маленьких – можно все, что угодно назвать. Лично для меня это мультик. Я пробовал поиграть в него со своим акцентом. Это было наивно, честно. Сначала ловил себя на мысли, что не понимаю, в каком жанре мы вообще существуем? Мы работали, мне кажется, интуитивно. Иногда словами невозможно объяснить, что конкретно нужно сделать. Каждую сцену снимали как новое кино. В моей карьере это была первая работа, где я отключился и доверился режиссеру на 100%. И вроде у многих актеров было так же.

Арам Вардеванян: «Драматические артисты, по-моему, одни из самых ленивых людей в мире»
фото: Фотограф Евгения Безрук

Уже несколько лет ты работаешь над сценариями собственных проектов. Что это за истории?

Есть хорошие истории, которые хочется снять. В основном из моих личных наблюдений. Но есть и один известный рассказ, который я адаптировал в сценарий короткого метра. Там много физики, очень хочется сделать качественный бой, поработать с телом. Ради этого я вообще поступал в театральный, так соединилась мечта о сцене и спорт. Будучи подростком, я тренировался по три раза в день, сидел в шпагате, смотрел фильмы с Брюсом Ли и думал: «Вот ради чего стоит убиваться на тренировках. Чтобы потом через кино можно было передавать этот опыт и заряжать людей на какие-то действия».

Будешь играть у себя?

Многие отрицательно смотрят на подобное. Лично я не привязываюсь к тому, хорошо это или плохо. Если пойму, что смогу это сделать на 100%, и это не будет мешать мне снимать, наблюдая за процессом со стороны, то снимусь сам.

В короткометражке хочется попробовать сделать этот бой самому. Я всегда за то, чтобы артист делал трюки сам. Разумеется, бывают исключения, когда необходим дублер. Но появляется возможность снять одним кадром, в разных крупностях, зритель больше верит происходящему, видя лицо героя, и актер вместе с персонажем действительно проходит все испытания.

Как Том Круз? Вряд ли с тобой согласятся многие коллеги по цеху.

Да, но я считаю, что актер обязан владеть своим телом на максимум. Драматические артисты, по-моему, одни из самых ленивых людей в мире. Например, часто бывают съемочные дни, где тебя привозят на площадку, кормят, поят, одевают, гримируют, ты входишь в кадр, говоришь: «Привет, Серега не звонил?». И всё, уехал домой. Мозг привыкает к подобному, зачем дальше напрягаться, рыдать, ругаться по-настоящему, тратить свои нервы?

Многие сидят и размышляют, что через год им предложат великую роль. Но как ты ее сделаешь? Без владения своим телом и внимания к деталям невозможно создавать персонажа. Поначалу я вообще не понимал, за что мне платят. В моем родном городе Армавире средняя зарплата в месяц была 12-15 тысяч рублей. Я приехал в Москву на первом курсе и получил 30 тысяч за один съемочный день – когда просто катался на сноуборде и ел сосиску в тесте. Конечно, к такому легко привыкнуть. Но чтобы оставаться в профессии, артист должен ежедневно личностно развиваться – в этом его отличие от «говорящей головы».

«Клипмейкеры» в кинотеатрах с 5 января.


Маша Бороденко
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