Семён Штейнберг: «Геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело»

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр PREMIER 9 января начинают показ сериала «Стрим». По сюжету подросток Жора (Денис Власенко), видя происходящую вокруг него несправедливость и в попытке бороться с ней, начинает транслировать свою жизнь в интернет через специальный шлем со встроенной камерой. Отца подростка сыграл Семён Штейнберг. Мы поговорили с актером о работе над сериалом, школьном буллинге, профессии и роли театра в его жизни.
фото: Автор фото – Ирина Степанюк
Как для вас начался проект «Стрим»? Чем вас заинтересовал сценарий и почему согласились на эту роль?
По-моему, это был разгар пандемии, тот период, когда любая работа была интересна, потому что мы очень долго сидели по домам. Я сначала встретился с режиссером Рустамом Ильясовым. Для меня очень важны первые впечатления от человека, и он мне сразу понравился своим юмором, настроем, атмосферой, которую вокруг создал. Я сделал, что он просил, и ушел, не особо рассчитывая на то, что что-то получится дальше, но меня позвали попробоваться с партнершей. Я встретился с Сашей Урсуляк, до этого мы не были знакомы, поэтому осторожно друг к другу относились. Рустам сказал, что всё хорошо, и мы разъехались. Потом я узнал, что меня утвердили.
Ваш герой в первой серии кажется типичным неудачником. Так ли он прост на самом деле? В чем его внутренний конфликт?
В жизни этого человека случились серьезные перемены, к которым он не был готов. Он впервые попал в ситуацию, когда ему самому надо что-то делать для того, чтобы сохранить семью, чтобы сохранить уважение, заработать денег. Это перестройка человека, у которого всё в жизни получалось само до определенного момента, в человека, который должен начать нести ответственность за свои поступки, и он пытается подстроиться под новые обстоятельства ради семьи.
Авторы определяют жанр сериала как социальную комедию. А как бы вы описали атмосферу «Стрима»? Это чаще смешно или скорее грустно?
Я думаю, да, это комедия, но я говорю, глядя изнутри, я не знаю, в какой пазл это сложится по итогу. Мы с Сашей старались еще какую-то драматическую линию вытянуть, потому что тема взаимоотношений в семье все-таки серьезная, даже несмотря на какие-то комические ситуации, в которые герои попадают. Происходящее в сериале, как мне кажется, очень созвучно с событиями последнего года, потому что сейчас у многих людей, мягко говоря, поменялись обстоятельства, многие из нас оказались в местах, где всё по-другому, надо что-то новое делать, с новыми людьми, иногда на другом языке.
фото: Кадр из сериала "Стрим"/пресс-служба ТНТ
Школьный буллинг – одна из основных тем сериала. Почему, на ваш взгляд, об этом важно говорить со зрителем сегодня?
Школьный буллинг есть всегда. Видимо, ментальность такая, что в любой школе новичок должен сначала признать, что он никто, и только тогда его начнут замечать. Если человек достаточно индивидуален, то у него сразу же будут проблемы. И потом сама структура школы и выживания в школе – это машинный механизм. То есть, есть прекрасные учителя, а есть просто училки, ходящие на двух ногах системы, которые проводят уроки для галочки. И вот эта тема «для галочки» – проблема, но не только в российских школах, а вообще общечеловеческая. Мне кажется, что в сериале очень круто поднимается вопрос этой странной ментальности, что мы достаточно закрыты к чему-то новому, мы не любопытны. Когда приходят новые люди, мы переживаем, что станет хуже. Мне кажется, сценарист Ришат Мухтаров закладывал эту тему. Тоже прекрасный человек, которого я обожаю, считаю, что он вытащил весь проект: всё время был рядом, всех поддерживал, всё время говорил важные слова, за что ему огромное спасибо.
Сталкивались ли вы с какими-либо элемента буллинга в школе? И если да, то какой метод борьбы с ним вы выбирали?
Я часто менял школы в детстве, и со мной такое было. Мне помогали родители, и видимо, я как-то приспособился и умел людей обращать на свою сторону. На тот момент я был достаточно полноценен как личность, поэтому я это пережил.
Главный герой «Стрима» Жора по вечерам рисует комиксы, нетрудно предположить, что, показывая жизнь как она есть, он видит себя как некоего супергероя. Согласитесь с такой трактовкой?
Это метафора, попытка романтизировать. Он же действительно герой, и этот шлем с камерой дал ему силу. То есть, тебе не нужен молот или родиться на другой планете, просто нужно найти точку соприкосновения с действительностью, которая позволяет манипулировать другими людьми. Ведь, в итоге, он стал известен, он стал делать добрые дела. На самом деле, его мотивы были простые, он хотел правды и честности. Он видел, что все врут и решил таким образом это нагло вскрыть. Вообще дети и подростки очень остро воспринимают и понимают, где правда, а где неправда. Горячие сердца и вся жизнь впереди, это их будущее, им жить, они поэтому за него борются.
фото: Автор фото – Ирина Степанюк
А кто, на ваш взгляд, главные супергерои российского кино, и есть ли такие? Те, кто остались в вечности и истории российского кинематографа.
На мой взгляд геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело. Для меня герои – это те люди, которое свободны от каких-то бытовых иллюзий, которые легко могут отказаться от всего ради идеи, ради свободы. В кино я пока не знаю кого назвать. Это прикольно, что такого героя нет.
А вы не хотите быть героем для своих детей?
Я не думал об этом, это какие-то сказки. Герои обычно умирают в конце. Все мы, конечно, умрем в итоге, но я думаю, что лучше пожить для детей немного, а потом уже кони двинуть, когда они будут нормальными людьми.
Как проходила ваша совместная работа с Александрой Урсуляк и Денисом Власенко? Александра говорила, что вы не мгновенно, но наладили отличный коннект.
Если честно, сначала я её не идентифицировал как Сашу Урсуляк, я слышал про эту актрису, но в лицо не знал. У меня был плотный день, я зашел, увидел девушку, тоже озабоченную, и как-то мы немного холодно попробовались. Потом мы встретились еще раз на пилоте, и я решил с ней заново познакомиться. Это был ужасный конфуз, но она у меня выпала из головы. А она мне говорит: «Ты что, офигел, мы уже пробовались!» И я сделал вид, что пошутил. Потом, когда мы начали сниматься, мы часто проводили время на съемочной площадке, и нас это сблизило. Она – чудесный человек, замечательный партнер, поэтому у нее всё было для того, чтобы мы сошлись. С Денисом также вход был осторожный, мы не знакомы были опять же, дистанцировались друг от друга немного.
фото: Кадр из сериала "Стрим"/пресс-служба ТНТ
Это намерено было для роли или случайно получилось?
Так получилось, наверное. И потом, нельзя чтобы мы сразу были сплоченной командой. Нужна какая-то дистанция, чтобы была возможность не растворяться в людях, не тратить всю энергию и силы. Потому что, когда ты находишься в своей зоне, у тебя больше внимания концентрируется на себе и на том, что ты делаешь. И, в принципе, я чувствовал, что ему это тоже не нужно. Мы всё время были в одной гримерке, в одном вагоне, и я чувствовал, что у него нет потребности в близком общении, и возраста мы разного. В конце это уже превратилось в другие отношения, как будто мы знакомы сто лет. Я даже не знаю, почему это произошло, причем достаточно резко.
В одном из интервью вы говорили, что вас увлекает не только актерство. А чем еще занимаетесь или планируете заняться?
В том то и дело, на тот момент я думал, что не хочу быть артистом всю свою жизнь, и что жизнь настолько богата, что нельзя вешать на себя ярлык «актер», потому что тогда всё начинает строиться из этой точки. Поэтому задавал себе вопросы: «А что я еще могу делать кроме актерства?» И думал. И сейчас как раз нахожусь на стадии, когда пытаюсь это определить. И это достаточно тяжело. Пока не готов к этому.
Большую роль в вашей жизни играет театр, как сейчас обстоит ситуация с этим направлением вашего творчества?
Во-первых, наш театр, где я работал, «Гоголь-центр», закрыли. Я еще играл в театре «Около дома Станиславского» и Женя Писарев взял меня в театр имени Пушкина, где мы должны в феврале репетировать новый спектакль с Сашей Урсуляк. Сейчас театра в моей жизни нет больше двух месяцев. Но будет, и я делаю всё для этого, чтобы он был.
Как вы пережили закрытие «Гоголь-центра»?
Это было невероятно тяжело. Мы думали, что были готовы к этому, но оказались не готовы. По крайней мере, я говорю за себя. Я привык всё время работать в театре, у нас было огромное количество спектаклей. У меня только было 14 названий. И в один момент всё это потерять... Осознание приходит намного позже, когда у тебя нет выхода энергии. Естественно, это был удар для меня. Но опять же, я стараюсь это рассматривать как толчок к чему-то новому. Я стараюсь, но не всегда получается.
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