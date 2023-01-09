Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Семён Штейнберг: «Геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело»

интервью >>
9 января 2023
Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр PREMIER 9 января начинают показ сериала «Стрим». По сюжету подросток Жора (Денис Власенко), видя происходящую вокруг него несправедливость и в попытке бороться с ней, начинает транслировать свою жизнь в интернет через специальный шлем со встроенной камерой. Отца подростка сыграл Семён Штейнберг. Мы поговорили с актером о работе над сериалом, школьном буллинге, профессии и роли театра в его жизни.

Семён Штейнберг: «Геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело»
фото: Автор фото – Ирина Степанюк

Как для вас начался проект «Стрим»? Чем вас заинтересовал сценарий и почему согласились на эту роль?

​​По-моему, это был разгар пандемии, тот период, когда любая работа была интересна, потому что мы очень долго сидели по домам. Я сначала встретился с режиссером Рустамом Ильясовым. Для меня очень важны первые впечатления от человека, и он мне сразу понравился своим юмором, настроем, атмосферой, которую вокруг создал. Я сделал, что он просил, и ушел, не особо рассчитывая на то, что что-то получится дальше, но меня позвали попробоваться с партнершей. Я встретился с Сашей Урсуляк, до этого мы не были знакомы, поэтому осторожно друг к другу относились. Рустам сказал, что всё хорошо, и мы разъехались. Потом я узнал, что меня утвердили.

Ваш герой в первой серии кажется типичным неудачником. Так ли он прост на самом деле? В чем его внутренний конфликт?

В жизни этого человека случились серьезные перемены, к которым он не был готов. Он впервые попал в ситуацию, когда ему самому надо что-то делать для того, чтобы сохранить семью, чтобы сохранить уважение, заработать денег. Это перестройка человека, у которого всё в жизни получалось само до определенного момента, в человека, который должен начать нести ответственность за свои поступки, и он пытается подстроиться под новые обстоятельства ради семьи.

Авторы определяют жанр сериала как социальную комедию. А как бы вы описали атмосферу «Стрима»? Это чаще смешно или скорее грустно?

Я думаю, да, это комедия, но я говорю, глядя изнутри, я не знаю, в какой пазл это сложится по итогу. Мы с Сашей старались еще какую-то драматическую линию вытянуть, потому что тема взаимоотношений в семье все-таки серьезная, даже несмотря на какие-то комические ситуации, в которые герои попадают. Происходящее в сериале, как мне кажется, очень созвучно с событиями последнего года, потому что сейчас у многих людей, мягко говоря, поменялись обстоятельства, многие из нас оказались в местах, где всё по-другому, надо что-то новое делать, с новыми людьми, иногда на другом языке.

Семён Штейнберг: «Геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело»
фото: Кадр из сериала "Стрим"/пресс-служба ТНТ

Школьный буллинг – одна из основных тем сериала. Почему, на ваш взгляд, об этом важно говорить со зрителем сегодня?

Школьный буллинг есть всегда. Видимо, ментальность такая, что в любой школе новичок должен сначала признать, что он никто, и только тогда его начнут замечать. Если человек достаточно индивидуален, то у него сразу же будут проблемы. И потом сама структура школы и выживания в школе – это машинный механизм. То есть, есть прекрасные учителя, а есть просто училки, ходящие на двух ногах системы, которые проводят уроки для галочки. И вот эта тема «для галочки» – проблема, но не только в российских школах, а вообще общечеловеческая. Мне кажется, что в сериале очень круто поднимается вопрос этой странной ментальности, что мы достаточно закрыты к чему-то новому, мы не любопытны. Когда приходят новые люди, мы переживаем, что станет хуже. Мне кажется, сценарист Ришат Мухтаров закладывал эту тему. Тоже прекрасный человек, которого я обожаю, считаю, что он вытащил весь проект: всё время был рядом, всех поддерживал, всё время говорил важные слова, за что ему огромное спасибо.

Сталкивались ли вы с какими-либо элемента буллинга в школе? И если да, то какой метод борьбы с ним вы выбирали?

Я часто менял школы в детстве, и со мной такое было. Мне помогали родители, и видимо, я как-то приспособился и умел людей обращать на свою сторону. На тот момент я был достаточно полноценен как личность, поэтому я это пережил.

Главный герой «Стрима» Жора по вечерам рисует комиксы, нетрудно предположить, что, показывая жизнь как она есть, он видит себя как некоего супергероя. Согласитесь с такой трактовкой?

Это метафора, попытка романтизировать. Он же действительно герой, и этот шлем с камерой дал ему силу. То есть, тебе не нужен молот или родиться на другой планете, просто нужно найти точку соприкосновения с действительностью, которая позволяет манипулировать другими людьми. Ведь, в итоге, он стал известен, он стал делать добрые дела. На самом деле, его мотивы были простые, он хотел правды и честности. Он видел, что все врут и решил таким образом это нагло вскрыть. Вообще дети и подростки очень остро воспринимают и понимают, где правда, а где неправда. Горячие сердца и вся жизнь впереди, это их будущее, им жить, они поэтому за него борются.

Семён Штейнберг: «Геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело»
фото: Автор фото – Ирина Степанюк

А кто, на ваш взгляд, главные супергерои российского кино, и есть ли такие? Те, кто остались в вечности и истории российского кинематографа.

На мой взгляд геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело. Для меня герои – это те люди, которое свободны от каких-то бытовых иллюзий, которые легко могут отказаться от всего ради идеи, ради свободы. В кино я пока не знаю кого назвать. Это прикольно, что такого героя нет.

А вы не хотите быть героем для своих детей?

Я не думал об этом, это какие-то сказки. Герои обычно умирают в конце. Все мы, конечно, умрем в итоге, но я думаю, что лучше пожить для детей немного, а потом уже кони двинуть, когда они будут нормальными людьми.

Как проходила ваша совместная работа с Александрой Урсуляк и Денисом Власенко? Александра говорила, что вы не мгновенно, но наладили отличный коннект.

Если честно, сначала я её не идентифицировал как Сашу Урсуляк, я слышал про эту актрису, но в лицо не знал. У меня был плотный день, я зашел, увидел девушку, тоже озабоченную, и как-то мы немного холодно попробовались. Потом мы встретились еще раз на пилоте, и я решил с ней заново познакомиться. Это был ужасный конфуз, но она у меня выпала из головы. А она мне говорит: «Ты что, офигел, мы уже пробовались!» И я сделал вид, что пошутил. Потом, когда мы начали сниматься, мы часто проводили время на съемочной площадке, и нас это сблизило. Она – чудесный человек, замечательный партнер, поэтому у нее всё было для того, чтобы мы сошлись. С Денисом также вход был осторожный, мы не знакомы были опять же, дистанцировались друг от друга немного.

Семён Штейнберг: «Геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело»
фото: Кадр из сериала "Стрим"/пресс-служба ТНТ

Это намерено было для роли или случайно получилось?

Так получилось, наверное. И потом, нельзя чтобы мы сразу были сплоченной командой. Нужна какая-то дистанция, чтобы была возможность не растворяться в людях, не тратить всю энергию и силы. Потому что, когда ты находишься в своей зоне, у тебя больше внимания концентрируется на себе и на том, что ты делаешь. И, в принципе, я чувствовал, что ему это тоже не нужно. Мы всё время были в одной гримерке, в одном вагоне, и я чувствовал, что у него нет потребности в близком общении, и возраста мы разного. В конце это уже превратилось в другие отношения, как будто мы знакомы сто лет. Я даже не знаю, почему это произошло, причем достаточно резко.

В одном из интервью вы говорили, что вас увлекает не только актерство. А чем еще занимаетесь или планируете заняться?

В том то и дело, на тот момент я думал, что не хочу быть артистом всю свою жизнь, и что жизнь настолько богата, что нельзя вешать на себя ярлык «актер», потому что тогда всё начинает строиться из этой точки. Поэтому задавал себе вопросы: «А что я еще могу делать кроме актерства?» И думал. И сейчас как раз нахожусь на стадии, когда пытаюсь это определить. И это достаточно тяжело. Пока не готов к этому.

Большую роль в вашей жизни играет театр, как сейчас обстоит ситуация с этим направлением вашего творчества?

Во-первых, наш театр, где я работал, «Гоголь-центр», закрыли. Я еще играл в театре «Около дома Станиславского» и Женя Писарев взял меня в театр имени Пушкина, где мы должны в феврале репетировать новый спектакль с Сашей Урсуляк. Сейчас театра в моей жизни нет больше двух месяцев. Но будет, и я делаю всё для этого, чтобы он был.

Как вы пережили закрытие «Гоголь-центра»?

Это было невероятно тяжело. Мы думали, что были готовы к этому, но оказались не готовы. По крайней мере, я говорю за себя. Я привык всё время работать в театре, у нас было огромное количество спектаклей. У меня только было 14 названий. И в один момент всё это потерять... Осознание приходит намного позже, когда у тебя нет выхода энергии. Естественно, это был удар для меня. Но опять же, я стараюсь это рассматривать как толчок к чему-то новому. Я стараюсь, но не всегда получается.

Сериал «Стрим» с 9 января на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER.


Евгений Червон
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Фандорин. Азазель», «Ковбой из Копенгагена» и «Территория-2»
Денис Власенко станет супергероем в сериале «Стрим»
Пять ожидаемых сериалов из конкурсной программы фестиваля «Пилот»
Главную награду фестиваля «Пилот» получил сериал Sold Out с Глебом Калюжным
Поиск по меткам
PREMIERРоссийские сериалыТНТ
персоны
Денис ВласенкоРустам Ильясов (II)Евгений ПисаревАлександра УрсулякСемён Штейнберг
фильмы
Стрим
театры
Московский театр "Около дома Станиславского"Московский театр им. Пушкина

фотографии >>
Семён Штейнберг: «Геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело» фотографии
Семён Штейнберг: «Геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело» фотографии
Семён Штейнберг: «Геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело» фотографии
Семён Штейнберг: «Геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Дмитрий Киселев: «Хочется, чтобы у российского кино появилось свое лицо, о котором снова заговорят, несмотря ни на что»
Дмитрий Киселев: «Хочется, чтобы у российского кино появилось свое лицо, о котором снова заговорят, несмотря ни на что»
Режиссер фильма «Мира» – о новом космическом погружении, однокадровой сцене падения метеоритов на Владивосток, ответственности артистов и национальном характере отечественного кино
5 комментариев

Скорбим

Алексей Слаповский
8 января ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Слаповский.
Наркас Юмагузина
7 января ушла из жизни актриса Наркас Юмагузина.
Григорий Шатько
7 января ушёл из жизни актёр Григорий Шатько.
Мамадхаким Мамадзахиров
6 января ушёл из жизни актёр Мамадхаким Мамадзахиров.

День рождения >>

Айсулу Азимбаева
Юрий Анпилогов
Марго Арчибасова
Анна Ашимова
Нина Гогаева
Асель Калиева
Ирина Крутик
Татьяна Панкова
Александр Сетейкин
Семён Фурман
Анджела Беттис
Паулу Гуларт
Нина Добрев
Сюзанна Йорк
Ли Ван Клиф
Джоэли Ричардсон
Имелда Стонтон
все родившиеся 9 января >>

Афиша кино >>

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
боевик, триллер, шпионский фильм
США, 2023
Битва шефов
комедия
Испания, 2022
Каспер: Легенда возвращается
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Кровь
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Одни на каникулах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Нидерланды, Швейцария, 2022
Умка
детский фильм
Россия, 2022
Клипмейкеры
биография, комедия
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram