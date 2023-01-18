Егор Дружинин: «Я не избалован ни кино, ни театральными ролями, и оттого испытываю определенный творческий голод»

В онлайн-кинотеатре START продолжается показ второго сезона популярного сериала «Вампиры средней полосы». Шестая серия преподнесла сюрприз – в роли Бориса Феликсовича, главного антагониста семьи Святослава Вернидубовича, появился известный хореограф и актер Егор Дружинин. Мы поговорили с ним о ярком кинообразе, булгаковском Воланде, золотом веке российского телевидения и выборе между кино, театром и танцами.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Начнем с самого банального вопроса. Как вы попали в «Вампиров средней полосы»? И как вы смотрели первый сезон – как зритель или уже в рамках подготовки к роли (если смотрели, конечно)?
Я получил эту роль так, как любой актер мечтает обычно получить хорошую роль. Алексей Акимов – шоураннер, продюсер и сценарист «Вампиров» пригласил меня пройти пробы. На первой же нашей встрече он признался, что, создавая моего персонажа, представлял именно меня. Так что все, что мне оставалось, это быть в кадре самим собой! А познакомил нас наш общий друг, супруг Ольги Медыныч — Джемал Тетруашвили. Он – мой крестный отец в «Вампирах». Первый сезон, признаюсь, я посмотрел, готовясь к пробам, но пожалел, что не посмотрел его раньше. Сериал мне по-настоящему понравился.
Ваш герой – один из немногих отличается ярким цветовым решением. Я имею в виду костюм. Так было предложено сразу или он родился в обсуждении с режиссером и художниками?
Мы обсуждали мой образ и с Алексеем, и с нашей великолепной художницей по костюмам Севериной Недельчук, и пришли к выводу, что с точки зрения вкуса мой персонаж должен быть максимально приближен к тому, как одеваюсь я. При этом надо было не забывать, что мой герой почти бессмертен, и живет в этом мире давненько. Его вкусы сформировались давно, и менять их в угоду моде он не собирается. Поэтому мы поехали в один из моих любимых магазинов Tweed hat и подобрали мне одежду одного из наших дизайнеров, который фантазирует на тему того, как бы развивалась мода в России, не случись Октябрьской революции. Бюджет картины был полностью оставлен в этом магазине. Из него мы вышли с двумя комплектами одежды: один – для съемок, и еще один, который я решил приобрести лично для себя. Единственное, что я брал на съемки из дома, это очки и шляпу.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Для меня ваш Борис Феликсович стал своего рода парафразом Воланда. Это только мне так показалось или вы и впрямь имели в виду булгаковские мотивы?
Воланд – философ. Борис – палач. Он не задает себе лишних вопросов, чтобы не будоражить совесть. Он считает, что все, за что он ни берется, должно быть выполнено добросовестно и в срок, и не останавливается ни перед чем для достижения цели. Воланд снисходителен к людям. Борис к ним индифферентен. Единственное, что может в нем понравиться, – его способность удивляться и наслаждаться тем, что дарит жизнь. За триста с лишним лет он не устал от жизни, и радуется ей, как ребенок.
Борис Феликсович забирает из дома Святослава Вернидубовича пластинки. Если бы вам пришлось выбирать, какую бы вы забрали?
Итальянские песни в исполнении Магомаева – прекрасный выбор. Меня он вполне устраивает. Скажу больше – я предлагал Алексею итальянские песни в исполнении Марино Марини. Мне казалось, что та, немного преувеличенная эмоция, что прячется в этих песнях, отлично характеризует моего героя. Он, как и многие душегубы, сентиментален и жесток одновременно.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Опять же ваш герой в самом начале серии фотографирует людей на «Полароид». Наверняка, в 1990-е и вы этим баловались. Есть ли у вас любимая такая фотография и что на ней изображено?
В 1986-м году, когда мне было 14, у меня появился «Полароид». Последний раз я фотографировал на него года два назад. Он был в прекрасном состоянии. Но к нему перестали выпускать кассеты. Несмотря на то, что в Советском союзе их было крайне тяжело достать, у меня сохранилось много снимков. Мой любимый – самый странный из них. Не знаю, как это произошло, но на одной фотографии отобразились два снимка. Один с моим силуэтом напротив окна и второй – следующий – с моим одноклассником Димой на фоне этого же окна и моего силуэта. Мистика!
Что, на ваш взгляд, лучше всего передает эмоциональное состояние человека – фото, видео/кино, танец? И что лучше всего из всех видов искусства фиксирует исторический момент?
Для меня объемнее всего эмоцию передает музыка. Наверное, именно поэтому я в свое время стал заниматься танцем. Для меня танец – пластическое выражение эмоции, спрятанной в музыке. А историю, на мой взгляд, лучше всего фиксировать на бумаге.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Получается, что вы, несмотря на молодой возраст, застали весь расцвет телевидения и условно телевизионного кино. Какая эпоха, на ваш взгляд, была самой развитой? И как вы чувствуете себя сейчас относительно той же своей известной юности – свободнее, моложе, раскрепощеннее или наоборот?
Мне кажется, что телевидение еще никогда не было таким взрослым и самодостаточным видом искусства, как сейчас. Оно, несмотря на все кризисы и катаклизмы, переживает нынче свой «Золотой век». Что касается меня, то в любом возрасте, в котором мой талант остается востребованным, я чувствую себя достаточно молодым, чтобы быть энергичным, и достаточно взрослым, чтобы не тратить эту энергию на пустяки.
Вы все чаще появляетесь в кино- и сериальных проектах. Вам действительно интересна эта сфера? Или вы соглашаетесь, условно, по остаточному принципу?
Конечно, мне очень интересно всё, что касается качественного кино и телевидения. Ведь, несмотря на то что в моем дипломе о высшем образовании стоит специальность «актер театра и кино», огромным количеством сыгранных киноролей я похвастаться не могу. Хореография забирала все силы, все время и все внимание. Я не избалован ни кино, ни театральными ролями, и оттого испытываю определенный творческий «голод». «Золотую маску» мне принесла именно актерская работа в театре. Но кино – это своего рода гештальт.
Если бы вам пришлось выбирать между медийным хореографом и актером, то что бы вы выбрали?
Меня вполне бы устроило быть хорошим хореографом и хорошим актером. С первым, мне кажется, у меня сложилось. Со вторым, надеюсь, тоже сложится.
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