что почитать?

Новости кино Не стало легенды итальянского кино Джины Лоллобриджиды Ей было 95 лет

Новости кино Там чудеса, там леший бродит: как снимался второй сезон «Территории» с Андреем Мерзликиным и Глебом Калюжным Каким будет продолжение мистического сериала с коми-пермяцким акцентом

Новости кино Исполнилось 100 лет со дня рождения Евгения Весника Популярного актера не стало в 2009 году

Интервью Егор Дружинин: «Я не избалован ни кино, ни театральными ролями, и оттого испытываю определенный творческий голод» Популярный хореограф и актер – о «Вампирах средней полосы», булгаковском Воланде и выборе между кино и танцами

Новости кино Не стало Вахтанга Кикабидзе Выдающемуся грузинскому актеру было 84 года

Новости кино «Чебурашка» собрал 4 млрд рублей Это первый фильм в истории российского проката, достигший такого феноменального результата