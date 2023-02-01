Лиза Климова: «В последнее время люди перестали разрешать себе чувствовать себя счастливыми»

анонс

28 января Маруся Фомина: «Я не хочу никого доставать собой» Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Контейнер» – об отношении к суррогатному материнству, российском кино и желании не надоесть зрителям

18 января Егор Дружинин: «Я не избалован ни кино, ни театральными ролями, и оттого испытываю определенный творческий голод» Популярный хореограф и актер – о «Вампирах средней полосы», булгаковском Воланде и выборе между кино и танцами

9 января Семён Штейнберг: «Геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело» Актер – о сериале «Стрим», школьном буллинге и закрытии «Гоголь-центра»