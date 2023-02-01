Лиза Климова: «В последнее время люди перестали разрешать себе чувствовать себя счастливыми»

В российский прокат 2 февраля выходит фильм «Легкое знакомство», основанный на пьесе драматурга Валентина Красногорова, чьи работы в театре ставили Георгий Товстоногов, Лев Додин и Роман Виктюк. «Легкое знакомство» наследует лирику театральных постановок Красногорова и держится в первую очередь на исполнителях главных ролей – Лизе Климовой и Дмитрии Орлове. Он – профессиональный психолог, она – незнакомка, которая заводит с ним только на первый взгляд кажущийся случайным разговор. Поставил ленту режиссер-дебютант Александр Крестников, а мы поговорили с исполнительницей главной роли Лизой Климовой о том, каково это – играть в столь актерском кино, как она сама характеризует свою загадочную героиню, отличается ли работа с дебютантом от опыта сотрудничества с Валерией Гай Германикой, и насколько ценна для Лизы поддержка ее мужа – актера Дмитрия Чеботарёва.
Расскажите, как вы попали в фильм «Легкое знакомство»?
Мне прислали сценарий, точнее, скорее даже, в первом варианте это была именно пьеса. Роль максимально главная. Я прочитала и подумала: «Ну нет. Меня вряд ли утвердят». Я трачу на разбор и подготовку роли минимум три дня, потом ещё пробы писать. На самом деле это занимает кучу времени, хотя многим кажется, что это супер быстро, что уж там: взял камеру и записал. Поэтому я решила, что это рассылка, и им надо забить количество претенденток, так что я пас. И время было неподходящее: что-то я важное делала в своей жизни в этот момент. Но на следующий день позвонил агент и попросил срочно записать пробы, что в целом меня готовы утвердить, но нужно посмотреть как я выгляжу и всё такое. Мы записали с Димой сцену на 12 страниц, подглядывая в текст (надо же было срочно!), — единственный дубль, потому что ему надо было убегать играть спектакль. И всё. Меня утвердили.
«Легкое знакомство» можно назвать камерной историей, где все держится всего лишь на двух актерах. Какие вызовы стоят перед артистами, которые соглашаются играть в подобных историях? И где лично вам интереснее себя проявлять – в таких камерных картинах или в сложнопостановочных работах, каким был, например, сериал «Карамора» Данилы Козловского?
С самого начала было понятно, что это очень опасная история – ответственность огромная, зрителя постоянно надо держать, чтобы ему хотелось идти за нами, следить… Тут не на кого переключиться, отвлечься на другую историю. Я для себя решила, что максимальная честность и вера в то, что происходит – это единственное, что может мне помочь. Посмотрим, сработало это или нет. А по поводу того, где интереснее себя проявлять: я страшно люблю разнообразие. Во всём! Даже мебель дома переставляю постоянно (улыбается
). Это просто разные миры, за это и так ценно работать в кино.
Вы редко снимаетесь в главных ролях. Почему так происходит? Вы слишком избирательны? Чем вообще руководствуетесь, соглашаясь на ту или иную роль – историей, съемочной группой, возможностью показать себя в новых амплуа?
Хороший вопрос. То, что мне не близко, не беру, нет. Раньше ходила на пробы для приличия, теперь даже на пробы не иду, если не хочу там работать, потому что понимаю, что отнимаю у людей время. Потом тебя утверждают и ломка начинается, а в конце всё равно отказываешь, потому что ну не умею я это. Мне нужно время на подготовку, я хочу удовольствие от своей работы получать. Я уже поснималась в институте – не понимала тогда, что делаю. Казалось, каждый эпизод и каждая возможность заработать деньги – это подарок, но это не так. Это портит карму. Так что в моем случае цель не в количестве.
Между «Мысленным волком
» Германики и «Легким знакомством» был такой перерыв... Я никому еще об этом не рассказывала. После съемок у Леры я забеременела и родила дочку, и, так никто и не понял в связи с чем, но почти два года я была в ужасном состоянии – все мои аллергии как будто встали на дыбы. И на моем лице вместо кожи целых два года была толстенная корка, так же, как и на теле. Это не очень приятно читать, наверное, но вдруг кто-то тоже проходит через это. Я думала, что я никогда больше не буду похожа на себя. Не знаю, как наша семья это прошла, наверное, благодаря моему мужу, который говорил мне каждый день, что я самая лучшая и самая красивая. Это было очень тяжело психологически. Просто АД. (Кстати, как раз сокращение для этой так мало изученной болезни – Атопический Дерматит). Зато все мои страхи по поводу профессии ушли, когда я вдруг поняла, что, возможно, никогда больше не войду в кадр. И что это драгоценность. Я помню, как подруги-актрисы делились со мной своими волнениями, страхами, переживаниями, а мне так хотелось, чтобы они всё отбросили и поверили в себя. Я просто пыталась сказать им: «У вас есть лицо! У вас есть инструмент. Это такое счастье. Просто пойдите туда и покажите им там всем!» В общем, я считаю, что я птица-феникс. И теперь каждый день благодарю жизнь за то, что я здорова, и у меня есть лицо.
Картина «Легкое знакомство» по настроению напоминает фильм «Небо. Самолет. Девушка». В том числе и из-за участия в ней Дмитрия Орлова. Смотрели ли вы эту картину? И как вам работалось с Дмитрием – все-таки кажется, что вы артисты разных поколений.
Наверное, я видела её когда-то очень давно, но, когда мне сказали, кто будет партнер, я намеренно решила ничего не смотреть, чтобы познакомиться самой с этим человеком. Не предвзято, чтобы не брать в расчет то, что он сделал до. Для моей роли и моего персонажа это было важно. Но я посмотрела этот фильм где-то в середине съёмок – когда мы перешли к съемкам гостиничного блока и начали снимать сцены там, где персонаж Дмитрия немного открывается моей героине. И это хорошо сработало, мне это было нужно. Нам работалось не скучно. Мы спорили, ссорились, восхищались, смирялись. Думаю, мы с ним пережили вместе полный спектр эмоций. И это прекрасно. Я бесконечно благодарна Диме за партнерство и за то, что это было именно так, и никак иначе. После того, что мы прошли этот путь, он стал мне очень близким человеком.
Другой референс «Легкого знакомства» – это бунинский «Солнечный удар», хотя название, пожалуй, отсылает больше к другому произведению этого писателя «Легкое дыхание». Были ли у вас при подготовке к этой работе какие-то литературные даже не референсы, а источники вдохновения, особенно если учитывать, что ваша героиня – очень образованная девушка, цитирующая французскую литературу. Как вы, кстати, для себя охарактеризовали вашу героиню?
При подготовке к съемкам я старалась прочитать и прослушать всё, что цитирует моя героиня. Мне это открывало, конечно, совсем новый мир, и дало понять, что этот человек на самом деле большую часть своей жизни провел в мире грёз. Чудесном, восхитительном, таком изысканном и престижном, но все же мире грёз. Именно для того, чтобы она не стала похожа на «бунинскую героиню», а Сергей, герой Дмитрия Орлова, всё-таки мог принять её за ту, за которую принял, я добавила ей куража и бесстрашия, потому что она на грани, она бесконечно одинока в своей жизни, и тут появляется этот человек, которым тоже движет мир грёз, только совершенно иной. Для меня это похоже на схватку, но пропитанную химической реакцией влюбленности и невозможности отказаться от человека, желанием бороться до конца. Ну или почти до конца.
В «Легком знакомстве» большая часть разговоров посвящена не только чувствам, но и своего рода ролям мужчины и женщины, актуальной дискуссии о том, что несмотря на нынешнее время, женщина все равно сидит и ждет любовь, грубо говоря, а активные поиски любви, которыми не пренебрегают мужчины, выставляют женщину так сказать в не очень хорошем свете. Вы согласны с тем, что говорит ваша героиня? И как-то для себя разделяете нынешние роли мужчин и женщин?
Мне кажется, всегда будут разные подходы людей к своим чувствам, ведь это очень сильно зависит от характера, не только от того, что принято. Но я за проявление чувств всегда! Мы умеем разговаривать – это дар. Мы влюбляемся – это дар. В нас влюбляются – и это тоже дар. Если есть друг к другу истинное уважение, то можно всё, на мой взгляд. Что плохого в том, что кто-то скажет тебе, что он чувствует? Если ты цельная личность, тебя не может это оскорбить или отвернуть от этого человека. А если мужчина говорит: «Это скучно, не нужно добиваться, мужчина же охотник» Тогда, на мой взгляд, ничего не стоит эта охота. Это всё мелкое и поверхностное. А, если ты действительно чувствуешь что-то животное, настоящее, мне кажется, очень важно об этом говорить. Это может изменить чью-то жизнь. Так случилось у нас с мужем. Я очень сильно за него боролась!
Ваша героиня также говорит о том, что порой важнее пережить один мимолетный день счастья, а дальше, мол, будь что будет. Согласны ли вы с этим? И можете ли вспомнить свой самый счастливый день?
Я с ней согласна в этом, да. Мне кажется, в последнее время люди особенно перестали разрешать себе чувствовать себя счастливыми. Слишком много ответственности вокруг. Перед обществом, перед другими, всё для кого-то ещё. Я не говорю, что не должно быть ответственности, нет. Но счастливые люди – они гораздо добрее и больше могут сделать для других. Так что если каждый будет стараться поистине прочувствовать своё счастье, а оно зачастую начинается с благодарности за то, что у тебя уже есть, то мир станет гораздо лучше. А если говорить про самый счастливый день, то это очень легкий вопрос для матери. Конечно, им стали встреча и знакомство со своим ребёнком. С плодом любви, плодом счастья.
В фильме есть довольно напряженная романтическая сцена, когда ваша героиня и герой Дмитрия Орлова купаются в ночном море под дождем. Расскажите, как снималась эта сцена? И вообще легко ли вы соглашаетесь на подобного рода эксперименты в кадре, тем более после этой сцены вы практически обнаженная идете еще и по холлу гостиницы?
Тяжело снималась. Мы должны были доснимать эту сцену в августе, но из-за погоды приехали на досьемку в сентябре, и я заболела в первый же день. Это был ужас. В другой момент наглоталась бы таблеток, но я была уже в положении, и поняла, что никак не могу полезть с температурой в ледяное море. В итоге всем пришлось ждать пять дней, пока я приду в себя, и только потом мы сняли. Спасибо Диме Орлову, который в этот момент меня очень сильно поддержал, и делал всё, чтобы этот день прошел для меня как можно более гладко. А то, что я обнажена – знаете, мы в кадре иногда так обнажаем свою душу, что физическая нагота по сравнению с этим ерунда и перестает пугать совсем. Если надо – значит надо. Это часть профессии, не вижу в этом ничего страшного.
Ваша предыдущая главная роль была в экспериментальном фильме Валерии Гай Германики «Мысленный волк». Эту картину снял дебютант Александр Крестников. С кем вам было интереснее работать? И отличается ли для вас как актрисы (в плане, может быть, творческой свободы) работа с уже маститыми режиссерами, особенно такими экспериментаторами, как Германика, и работа с дебютантами?
Думаю, каждый режиссер – это отдельный мир. И моя задача как актрисы – как можно более чутко его прочувствовать и рассмотреть, что там у них в воображении, а потом, поняв для себя этот мир, выстроить свою роль уже самой. Лера могла объяснить всё одной фразой, иногда очень конкретной: «Ты тут должна поседеть в кадре», а иногда совершенно женской, на уровне энергии, подойти ко мне, и сказать: «Ты посмотри… послушай…». И она так это говорила, что я интуитивно понимала, что она хочет. Она тоже давала мне очень большую свободу, Лера очень любит своих актеров и доверяет им.
У Александра тоже свой подход. Он точно знает, что хочет, но понимает, что кастинг он уже сделал, и поэтому давал нам с Димой возможность творить в рамках заданного им мира. Мы были почти круглые сутки вместе – за завтраком и ужином проходили и придумывали сцены, у нас даже вагончиков не было, потому что времени отдыхать не было совсем. На какую-то, седьмую что ли ночную сцену в одном номере подряд, на рассвете, у меня даже после смены был нервный срыв. Я просто сидела на балконе и рыдала. Александр вышел и спросил: «Ты как?» Я говорю: «Устала просто, не обращайте внимания». На следующий день нам сделали выходной. Мы работали максимально честно. Не знаю, будет ли это видно в кадре, ещё и фильм полностью пришлось переозвучить из-за внешних факторов – погодные условия, шум города, моря, – но могу точно сказать, что мы отдавались на 100%.
Ваш муж – актер Дмитрий Чеботарёв – за последние пару лет стал одним из самых популярных актеров. Не помешала ли эта слава семейной жизни? И вообще обсуждаете ли вы с ним работу? Советуетесь ли, на какие проекты стоит согласиться, а какие лучше игнорировать?
Вы не представляете, как приятно слышать такой вопрос. Мы, конечно, всё обсуждаем! Эта профессия – часть нашей жизни, мы фанатично её любим, и с удовольствием советуемся друг с другом. Дмитрий тут мне подсказывает, что я должна вам сказать, что он со мной часто советуется, но на самом деле это действительно так. Мы проходим этот путь вместе с большой гордостью друг за друга. Я восхищаюсь его талантом и профессионализмом. Я не знаю, есть ли актеры, которые ещё ТАК готовятся к ролям, будь то пробы или тем более съёмки. Он всегда прорабатывает образ и, что ценно, это не изменилось за шесть лет. Я помню, как мы брали у его друга костюм ему для проб, который оказался сильно велик, но другого на тот момент не было и денег его купить тоже. Есть моменты, в которых у нас отличается подход к ролям, к разбору. Но нам очень комфортно работать вместе – как дома, так и в кадре. Две головы всегда лучше одной, если они друг друга уважают.
У вас отличный английский язык. Не было ли желания все-таки попробовать реализовать себя не в России, а, например, в Голливуде?
Я всю жизнь жила в разных странах. Так получилось, что я училась в школе в Англии, потом, окончив ГИТИС, поехала учиться кино в Америку, потом в Германию. Учась в институте, ездила навещать маму с братом в Китай, где они на тот момент жили, и много путешествовала по миру, какое-то время даже провела в Уганде. Поэтому, при том, что я обожаю свою страну, и Москву – город, где я родилась и живу на данный момент, – я всегда чувствовала эту свободу общения и передвижения по миру. Перед пандемией у меня должна была случиться одна из главных ролей в большом немецком проекте, которую я готовила месяц, только выйдя из декрета (а первый, он всегда тяжелый). Там была сложнейшая роль, на которую меня утвердили с первой же пробы, я была несказанно счастлива, и каждый день сбегала из дома в кафе по соседству, чтобы сконцентрироваться на разборе. Я должна была улетать на три недели съемок, холодильник битком, няня на готове, роль разобрана и выучена, костюмы в Германии сшиты по моим меркам, и тут «бабах»... закрывают границы! Это был шок. Мне казалось, мы все умрем. Для моего мировосприятия тогда случился просто крах, и мы уехали в деревню и не выходили за территорию дома три месяца, настолько меня накрыло. Вот такой длинный ответ на ваш вопрос. Но Голливуд в моей жизни обязательно будет!
Несмотря на то, что вы очень талантливая актриса, кажется, пока у вас очень мало главных ролей. Есть ли у вас какая-то роль мечты? Или, может быть, вы по примеру некоторых других своих коллег задумываетесь о том, чтобы самой написать или снять фильм или сериал?
Писать и снимать сама я вряд ли буду в ближайшее время, это точно не моя история, по крайней мере в данный момент. Мне нравится залезать в голову других людей и создавать мир из их воображения. А ответ по поводу ролей очень прост – я обожаю сцену и съемочную площадку. Но я так же очень люблю свою реальную жизнь. В моей голове всегда была мечта о том, что я хочу сначала семью. Это моя точка опоры, моя сила, и, уходя из дома на работу, когда меня ждут и верят, я могу всё. Тут у меня некое раздвоение личности в жизни получается. И меня это вполне устраивает. Всему своё время. Скоро у нас появится новый член семьи. И уже сейчас я чувствую, что вот теперь я уже точно почти исполнила эти свои личные цели, и могу двигаться в мир театра и кино по полной программе. Так что всё только начинается! Впереди меня ждет много интересного, я не сомневаюсь. Надеюсь, я смогу подарить зрителям ещё массу незабываемых эмоций.
Чего вам как актрисе, да и как зрителю, сегодня не хватает в российском кино, сериалах? В общем, в отечественной киноиндустрии?
Мне как актрисе хотелось бы читать больше сценариев, когда ты думаешь. Wow! Как страшно!! Как это вообще можно сыграть? Но как же хочется! Свободы фантазии тех, кто пишет и придумывает миры. А мы – актеры – уж постараемся максимально честно это воплотить в жизнь!
Фильм «Легкое знакомство» в кинотеатрах со 2 февраля.
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