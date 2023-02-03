Даниил Страхов: «Толпе не свойственна рефлексия, там действуют иные законы»

В онлайн-кинотеатре KION начался показ сериала «Комплекс бога», сценарий для которого написала Алена Званцова. В центре Москвы во время праздничного ужина пропадает дочь известного пианиста (Шамиль Хаматов). Главным подозреваемым становится успешный, но одержимый навязчивыми мыслями бизнесмен Нестеров (Даниил Страхов), который обращается за анонимной помощью к психиатру (Кирилл Кяро). Мы поговорили с Даниилом Страховым о его неоднозначном персонаже, многослойном тексте Алены Званцовой, уходе из репертуарного театра и самоцензуре, которая заводит российскую киноиндустрию в тупик.
фото: "Комплекс бога"/онлайн-кинотеатр KION
«Комплекс бога» – одна из немногих ваших работ (кажется, вторая после «Обнимая небо»), где вы работали с режиссером-женщиной (Флюза Фархшатова), более того сериал снимала оператор-женщина Елена Иванова, а сценарий написала Алена Званцова. Чувствовали вы на площадке и при подготовке к проекту некий женский взгляд на эту на самом деле очень мужскую – не в плане какой-то экшн-брутальности, а именно в плане мужской психологии – историю?
Одна из немногих, но все-таки их было не две. Тем не менее, действительно такого женского триумвирата в лице режиссера, оператора и сценариста в моей практике не случалось. Но давайте разбираться. Алена Званцова, не только прекрасный сценарист, это умный режиссер. Либо режиссер есть, либо его нет. Неважно, мужчина это или женщина. Это относится и к глупости таких выдуманных понятий, как «мужское» или «женское кино». Это же касается и операторского цеха. Понятно, что деформация языка вещь неизбежная, но новояз в лице уничижительных «режиссерка», «операторка» по мне оскорбляет профессию. Лариса Шепитько – режиссер со стальным характером, а не «режиссерка». О Татьяне Лиозновой можно сказать то же самое. Да, время изменилось, патриархат сдаёт позиции, и там, где это действительно необходимо – в кинематографе появилось поколение талантливых умных женщин, которые должны в себе сочетать и художественные, и организационные способности.
С Флюзой мы обговорили и отрепетировали всё, что касается роли, взаимодействия с партнёрами, задач и темы. Мы встречались не раз и не два – таким образом до входа в кадр мы прошли довольно большой путь, который на площадке стал трансформироваться во что-то другое. Безусловно репетиционный период стал только отправной точкой – но, что важно, мы не тратили на площадке времени на то, чтобы договориться друг с другом и размять материал. Мы обсуждали нюансы, не искали общий язык, он уже был найден. Такого желания быть с актером во всём, что касается подготовки к роли, её разбору, я давно не встречал.
Надо сказать, что Алена Званцова написала опасный сценарий. И я имею ввиду сейчас не тему картины, а то, как эта непростая тема была облечена в «слова, слова, слова». Слов там действительно много, это красиво написанный текст, который очень интересно читать. Но как только ты начинаешь его произносить вслух, ты ловишь себя на мысли, что так люди не говорят, – так правильно, так сложно, так многослойно. То есть, я надеюсь, что правильно выразил свою мысль: сценарий не был пустым, это не были пузыри вместо сцен, которые можно поменять местами, выкинуть, «забыть» без ущерба для истории, – отнюдь. Это был умный текст, где каждое слово, реплика, поворот – был не случаен. Но сценарий намеренно написан в многословной и до поры до времени неторопливой манере, как будто мир замер и смотрит на этот муравейник сверху.
Елена Иванова обладает потрясающим для оператора качеством. Она может быть непреклонной в принципиальных для неё, как для оператора, вещах, не идти на уступки, если «на берегу» были одни договоренности по объекту, а на практике всё перевернулось с ног на голову и выход только один – снимайте «где дают». Всё это так, но, когда я подошёл к ней и тихо попросил снять с первого дубля – она внимательно посмотрела на меня и сделала это. Я говорю сейчас не про ситуацию, когда надо на самолёт. Я говорю о моём ощущении того, что я готов это сыграть сейчас, вот прямо сейчас, с первого дубля. Когда внутри есть это чувство – ты созрел и дальше можешь сорваться. Речь идёт о каких-то принципиальных кадрах, строящих роль в определённом ключе.
фото: "Комплекс бога"/онлайн-кинотеатр KION
Сценарист Алена Званцова, на мой взгляд, одна из немногих в нашей индустрии, кому удаются содержательные психологические триллеры. Насколько вам было легко существовать в таком многослойном жанре?
Играть эту многослойность было для меня задачей сложной, но какое удовольствие я от этого получал! Мне бы очень хотелось, чтобы зритель разделил с нами это удовольствие, несмотря на сложность темы, вошёл в эту историю не в привычке современного построения действия – с первой минуты каскад аттракционов, рваный монтаж и тд. Всё это будет, но для этого надо иметь смелость нырнуть в этот омут, дать себя в него затянуть. Мы обсуждали с Флюзой коллизию - ломать ли хребет сценарию и снимать кино в том темпоритме, который так привычен для современного глаза? Или идти за сценарием, поверить в него как в способ рассказа, стать соавтором Званцовой, иметь смелость рассказать эту историю, не оглядываясь на то, как вокруг шинкуется время и монтаж соответственно?
Нестеров, пожалуй, самый неоднозначный герой в вашей карьере. До этого, безусловно, вы играли сложных персонажей – и злодеи у вас получались харизматичными, со своим нервом, и положительные герои не были только «белыми и пушистыми». Но здесь вы играете человека, которого подозревают в совершении чудовищного преступления. Нужно ли вам было при подготовке к роли, грубо говоря, как-то оправдывать своего героя?
Знаете, речь ведь идет не столько о подозрении, сколько о том, что за этим стоит? И как мир линчует тех, кто оказывается в списке подозреваемых. Каждый злодей, наверное, оправдывает свои злодейство. Толпе оправдание нужно в меньшей степени. Я имею в виду, что толпе не свойственна рефлексия, там действуют иные законы. Мы начали снимать картину весной прошлого года, когда мир оказался перевёрнутым с ног на голову, и каждому в этой изменившейся парадигме нужно было ответить на основной вопрос: как дальше жить, как это принять? И ощущение безвременья, которое есть в сценарии, а потом и в фильме, удивительным образом совпало с тем, как замер город, страна, континент, мироздание, если хотите, в ожидании того, куда качнётся этот маятник вновь? И качнётся ли в принципе? В картине нет никакой политической оценки, нет никаких намёков и отсылок на происходящее, у всех хватило ума и такта не привносить в эту историю такую подоплёку. Но талантливый сценарий начинает отражать жизнь и находить в ней себе подтверждение. Мир цивилизованных людей кончился уже давно, еще в веке двадцатом. Век XXI – это новые испытания для человека: осталась ли в нас человечность в принципе, чувство правды, справедливости? Или всё относительно и каждый за себя?
фото: "Комплекс бога"/онлайн-кинотеатр KION
Сразу ли вам предложили роль именно Нестерова? На мой взгляд, получился очень сильный, точный кастинг, но в таком мужском актерском ансамбле могла быть и другая диспозиция, которая бы, естественно, заиграла в кадре совсем иначе.
Я когда прочёл сценарий, то буквально затрясся от желания сыграть Нестерова. Останавливало меня (кроме того, что меня пока никто не утвердил) только то, что я сразу понял, какие человеческие ресурсы должны будут затрачены. Именно человеческие, я не оговорился. Потому что знание точного диагноза, симптоматика заболевания, подсмотренные за настоящим несчастным больным какие-то специфические вещи – всё это никакой не гарант в освоении роли. Скорее, в этом таилась опасность – просто снять некую кальку, внешний рисунок человека «с проблемами».
Сейчас, к сожалению, это общая тенденция в профессии и даже отчасти желание тех же продюсеров: «не копать глубоко, развлекаем/отвлекаем». С удивлением видя успех тех или иных картин, где имитируется всё – конфликт, характер персонажей, где тема картины – это в лучшем случае сюжет, а не что-то НАД ним, я и пришёл к этому печальному выводу – по всей видимости, это запрос такой. Только вот не знаю, чей? Сами зрители не хотят смотреть серьёзное кино, а продюсеры всего лишь улавливают эти тенденции. Или сами продюсеры не испытывают желания развивать умное кино, пусть даже и в рамках жанра: детектива, триллера, мелодрамы? Ведь нежелание затрагивать серьёзные темы и вопросы приводит по сути к вымыванию из индустрии людей думающих. Или они вынуждены мимикрировать и, если так, это путь к деградации.
фото: "Комплекс бога"/онлайн-кинотеатр KION
Ваша мама – известный психотерапевт. Вы сами не увлекаетесь психотерапией? И нужно ли вам было для роли Нестерова погружение в какие-то психологические книги, научные труды, статьи о том, как в человеке зарождаются тайные желания, и о том, что нужно все-таки скрывать, чтобы оставаться homo sapiens?
Человек разумный – то есть думающий, не может быть «мехом наружу», иначе сам принцип цивилизованного сосуществования невозможен. В этом, мне кажется, заключается одна из серьёзнейших проблем нашего времени, когда человек сам, добровольно, всё о себе рассказал и даже показал. Прежде всего это обнаружило бедность человеческого духа. Какая уж тут тайна души, духовной жизни человека... Социальные сети вытряхнули человека на всеобщее обозрение, лишили его по сути права на тайну, на молчание, если хотите. Впрочем, современные философы скажут об этом лучше меня.
Но «Комплекс бога» в том числе и про это: человек потерял право на презумпцию невиновности, да и была ли она когда-то? Каким бы чудовищем не ощущал себя он, это еще не преступление. И существует ли в современном мире ВОЗМЕЗДИЕ как инструмент СПРАВЕДЛИВОСТИ? Заметьте, это категории Ветхого Завета. Про Новый – речи нет. Или есть только право сильного? Или вообще только СЛУЧАЙ решает, кто выживет в пищевой цепочке взаимной ненависти и страха перед этой неизвестностью? В какой момент новейшей истории клятва Гиппократа стала атавизмом?
Читала, что для второго «Знахаря» в большей степени вы придумали визуальный облик своего героя – так, чтобы сразу видны были изменения, которые произошли с ним после первого сезона. А в «Комплексе бога» как рождался ваш Нестеров, для которого действительно важны и борода, и даже худи, в которых он ходит, и, конечно, его белый или все-таки не совсем дом с закрытыми дверями.
Спасибо за этот вопрос. Для меня было принципиально важно создать такого персонажа, который был бы визуально максимально далёк от меня. Поэтому такая борода. Я хотел побриться наголо, но продюсеры взмолились. Костюмный путь героя – от классики до одежды темной, бесформенной, как будто сам герой начинает растворяться в этом мире, не в силах удержаться в своих границах. Худи, мешковатые штаны, военизированные ботинки – одежда не миллионера из списка Форбс, по крайней мере ему наплевать на этот список и на то, как его воспринимают окружающие.
«Квартиру Нестерова» съемочная группа не могла найти дольше всего остального. Уже шли съёмки картины, а Нестеров еще был «бездомным». И все очень волновались – художники, оператор, режиссер, удастся ли локейшну найти то, что нужно? Ведь от того, как живёт этот персонаж, куда путь заказан, зависит очень многое.
Когда мы попали в эту квартиру, я успокоился. Последний пазл встал на место, и стало происходить, по сути, чудо. Об этом знают все настоящие киношники. Бывает так, что картина, материал обретают собственную волю, звучание и начинают тобой руководить. Это похоже на бред или ложь, но так бывает.
фото: "Комплекс бога"/онлайн-кинотеатр KION
В «Комплексе бога» всего пять достаточно плотных по действию серий. Отличается ли такой формат в плане актерского существования от работы над многосерийными проектами и полнометражным кино?
Скажем так, если сложить эти пять серий в единый полный метр, — это, конечно же, было бы многовато, но примеры тому есть. В картине, несмотря на её подробность, нет повторов, тематических провалов, когда сцены написаны для хронометража, а всё уже сказано. Но произнесённое выше не означает, что много серий — это приговор.
Я так понимаю, вы все-таки окончательно ушли из театра. Можете ли сказать почему?
Думаю, тому несколько причин. И все они затрагивают такой объём, о чём можно было бы сказать, да вот не знаю, стоит ли, так что лучше и не начинать. Единственное что: мой уход из Театра на Малой Бронной – это конкретное решение в конкретных обстоятельствах. Но остались независимые проекты, увидеть, как я работаю в театре, по-прежнему можно. Прежде всего, это «Онегин», «Культурное Вторжение» и «Магия Музыки/Магия слова» и спектакль «Оркестр».
Кроме того, лично у меня есть ощущение, что ваши недавние проекты, в том числе и «Комплекс бога» – некая перезагрузка вашей именно кинокарьеры. Так ли это? И вообще, чем вы сейчас руководствуетесь, принимая предложения об участии в фильмах/сериалах? Каких проектов вам все еще не хватает в российской киноиндустрии?
По поводу перезагрузки – где-то недавно прочёл про мой «камбэк» в связи с этой последней ролью, очень смеялся. Почувствовал себя Нормой Дезмонд из «Сансет-Бульвара». Я в общем никуда не уходил, я всё еще здесь, пытаясь выбирать там, где выбора не так много. Тут есть прямая взаимосвязь – отказываясь, ты должен понимать, что этим рискуешь отсечь от себя сразу несколько следующих предложений: от этого кастинг-директора или режиссера, или студии. Здесь вопрос качества материала, которое безусловно выросло за последние годы, тот же «Комплекс бога» тому пример. Тем не менее проблема уровня сценария всегда была и никуда не делась. Скорее, напротив, добавилась новая.
Это самоцензура. Подчеркну, не цензура как таковая, она есть, наверное, но это другой механизм, речь про другое. Именно самоцензура. Как «человек в футляре», сам по себе будучи невинным безобидным ничтожеством, держит в страхе весь город, так сейчас в людях растёт тревога «попасть под статью» и уже готовый материал, снятый и смонтированный, может быть подвергнут оскоплению просто – на всякий случай. Это, конечно, помимо абсурда происходящего, опять-таки заводит в тупик всю индустрию. Зачем снимать умное, злое, яркое кино, которое будет тревожить зрителя, если его порежут в капусту только по одной причине – «как бы чего не вышло»...
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