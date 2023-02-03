Даниил Страхов: «Толпе не свойственна рефлексия, там действуют иные законы»

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1 февраля Лиза Климова: «В последнее время люди перестали разрешать себе чувствовать себя счастливыми» Исполнительница главной роли в фильме «Легкое знакомство» – о болезненном перерыве в актерской карьере, искренности чувств и неоценимой поддержке от мужа Дмитрия Чеботарёва

28 января Маруся Фомина: «Я не хочу никого доставать собой» Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Контейнер» – об отношении к суррогатному материнству, российском кино и желании не надоесть зрителям

18 января Егор Дружинин: «Я не избалован ни кино, ни театральными ролями, и оттого испытываю определенный творческий голод» Популярный хореограф и актер – о «Вампирах средней полосы», булгаковском Воланде и выборе между кино и танцами