Илья Соболев: «Вижу себя в каком-нибудь странном кино»

В прокате идет комедия «Свободные отношения» о радикальных попытках супружеской пары реанимировать брак. Чтобы возродить чувства и отдохнуть друг от друга, героиня Аглаи Тарасовой предлагает экранному мужу Борису Дергачеву завести отношения на стороне, предварительно согласовав кандидатуры временных партнеров. Друга семьи, который позиционирует себя как первоклассный любовник, сыграл популярный комик Илья Соболев. Мы поговорили с ним о карьере в кино, актерском образовании и сериалах про стендап.
фото: Премьера «Свободных отношений» / Пресс-служба 1-2-3 Production
Как вы пришли к «Свободным отношениям»?
В проект попал случайно. Я подружился с ребятами из 1-2-3 Production после сериала «1703», и они позвали меня в «Свободные отношения» как неочевидного героя. Сперва сомневался, но понял, что если сейчас не попробую подобное, то не удастся уже никогда. Не скажу, что я пробежался по этой роли с огромной скоростью, как Усэйн Болт. Находясь внутри процесса на себе ощутил все трудности профессии. Я рад, что не совсем пошел ко дну. Не утонул и ладно (смеется).
Какие сцены оказались для вас особенно сложными?
Первый съемочный день был самым сложным. Меня так ждали на площадке: мол, приедет человек из комедии и даст всем жару в этом кино. А я произношу свою первую фразу в кадре – и ничего не получается. Один дубль, второй, третий. После смены приехал домой и думал: «Зря я в это вписался». Но режиссер Дима Невзоров мне очень помог, мы вместе подробно разбирали текст и сцены.
У себя в соцсетях вы звали зрителей на премьеру фильма и говорили, что проект вам искренне понравился, хотя изначально были какие-то сомнения.
Сомнений не было, я просто ничего заранее не ждал. В итоге получилась добрая и трогательная история в духе американских ромкомов. Я вообще люблю голливудское кино – если они хотят вызвать у людей положительные эмоции, им это удается.
фото: «Свободные отношения» / Пресс-служба 1-2-3 Production
Думаю, многие не знают, что у вас профильное актерское образование.
В начале 2000-х я участвовал в проекте «Убойная лига» в Москве. Когда съемки заканчивались, была перспектива: вернуться в родной Красноярск или мыкаться в столице. И это как раз было время поступления в вузы. Режиссер «Убойной лиги» Ксения Чашей посоветовала идти в театральный, это был очень дельный совет. Я поступил на бюджет в Петербургскую театральную академию на факультет актерского искусства и режиссуры. Это было похоже на то, чем я занимался до поступления. Хотелось обрести профессию, повысить квалификацию. Диплома у меня нет, ушел на последнем курсе. В театре, куда я попал, уделяли мало времени практике, и я понял, что лучше посвящу всего себя стендапу и выступлениям в шоу.
Четыре года в театральном не переубедили вас свернуть в сторону карьеры в кино или театре?
Я всегда занимался юмором и хотел после выпуска развиваться именно в этом направлении. В вузе нам просто объяснили, что мы ничего не понимаем в профессии, учили всему с нуля. Четыре года я там буквально жил. Думаю, если посвятить себя чему-то одному, можно обжечься.
У меня не было идеи идти сниматься, потому что было много дел, связанных со стендапом. Может быть, судьба меня отвела от кино в тот момент. Я был на кастингах многих проектов – например, сериала «Универ». И рад, что туда не попал, надолго бы застрял в одном образе.
В прошлом году вышел сериал «1703», где у вас камео. Сложно ли играть самого себя?
Когда я получил это предложение, было дико приятно, что по сюжету я кумир главного героя. В сериале есть сцены с моими выступлениями, для которых я сам писал текст. В остальном это все-таки шарж. А проект мне понравился, это нечто новое для индустрии.
А как развивалась ваша кинокарьера до «1703»?
Ничего особо не было. Да и сейчас у меня нет агента, поэтому ко мне не идут повально с хорошими и плохими предложениями. В прошлом году я снялся в проектах «Я богиня» и «Волшебный участок».
Еще для себя снимал скетчи — в процессе было кайфово. Это юмористические зарисовки. Там нет героев, которые могли бы жить дольше десяти минут, но все они разные. Я пытался понять, могу ли существовать в этом жанре.
фото: Бэкстейдж со съемок «Я — богиня» / Пресс-служба «Централ Партнершип»
Если вы планируете продолжать сниматься в кино, то где бы хотели себя попробовать?
Вижу себя в каком-нибудь странном кино, в жанровых и экспериментальных историях. Я смотрел несколько подобных работ Никиты Кукушкина, и они меня очень забавляли. Хотел бы попробовать что-то подобное.
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