Илья Соболев: «Вижу себя в каком-нибудь странном кино»

анонс

Режиссер эротической мелодрамы «Непослушная» — о том, что роднит его новый фильм с историей Золушки и картиной «Духless»

10 февраля

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»

Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино