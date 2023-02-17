Дмитрий Суворов: «Получилось глубоко и страстно»

В кинотеатрах стартовала эротическая мелодрама «Непослушная» с Александром Петровым и Анастасией Резник. Это история непростых взаимоотношений студентки-эколога и властного бизнесмена, задумавшего построить самую высокую башню в Москве. За постановку и сценарий картины отвечал Дмитрий Суворов, чей фильм «Одна» отлично показал себя в прокате, полностью окупившись, — и новая работа тоже имеет все шансы повторить подобный успех. Мы поговорили с режиссером о том, что роднит «Непослушную» со сказкой о Золушке и картиной «Духless».
фото: Бэкстейдж со съемок «Непослушной» / Пресс-служба Okko
Как у вас появилась идея «Непослушной»?
Мы написали сценарий вместе с Федором Деревянским, который был скриптдоктором «Одной». Обсуждая «Одну», где рассказана история любви советских людей в 1980-е, мы подумали, почему бы не сделать кино о современных отношениях. В «Непослушной» герои тоже приходят к любви, хоть и начинается между ними все цинично.
Какие референсы у вас были и чего, наоборот, не хотелось делать?
Наш процесс не строился на референсах. Мне кажется, в российском кино еще не было такого откровенного фильма. Получилось глубоко, со смыслом и страстно, с любовью.
То есть для вас это история Золушки?
Отчасти да, получилась сказка о Золушке для взрослых. Но, естественно, зрителя ждут сюрпризы, потому что многие представляют себе отечественную версию «50 оттенков серого».
Вы ведь открыто заигрываете с этим на постере.
Значит, мы хорошие маркетологи (смеется). Сейчас сложно привести людей в кинотеатры, конкурируя с контентом на платформах.
фото: Бэкстейдж со съемок «Непослушной» / Пресс-служба Okko
Съемки начались в ноябре, и спустя три месяца фильм уже увидели зрители. Как удалось уложиться в такие сжатые сроки?
Это отчасти эксперимент, и в этом смысле, думаю, мы тоже новаторы. Начали снимать в начале ноября и закончили к 1 декабря. Обычно после съемок материал лежит пару месяцев, и еще столько же идет монтаж. А я запустил монтаж уже во время съемок, тогда же параллельно делался постер и писалась музыка, которой мы вдохновлялись.
Ведущую женскую роль исполнила Анастасия Резник, получившая известность благодаря сериалу «Капельник». Для широкой аудитории кинотеатров вы, можно сказать, откроете ее, как было с Надеждой Калегановой, сыгравшей в «Одной».
Я тоже увидел Асю в «Капельнике». Есть прям актрисы-актрисы, а она живая, настоящая и делает все по-честному, пусть где-то и может ошибиться – именно это меня подкупило.
Почему при наличии в российском кино молодых сексуальных артистов главную роль в фильме, предполагающим эротические сцены, получил именно Александр Петров?
Мы же не хотели просто сделать кукольную историю, где в кадре идеальные Барби и Кен. Главное для меня – посыл и характеры персонажей, а не накаченные тела. Тогда бы получилось не кино, а просто картинка.
фото: Бэкстейдж со съемок «Непослушной» / Пресс-служба Okko
В западных проектах для съемок постельных сцен привлекают специальных консультантов. Как у вас проходила работа? При минимальном количестве людей на площадке?
Да, остаются только нужные люди – режиссер, оператор. Естественно, артистам некомфортно, сложно сконцентрироваться и искренне сыграть любовь и страсть. Для интимных сцен дублеров не было. До съемок мы много общались втроем. Я пытался донести до Аси, что мы маленькая семья и должны всё друг другу говорить. Когда шел монтаж, Ася и Саша просили скинуть черновые варианты, и мы честно обсуждали, как лучше.
Какой вы хотели сделать эту историю в визуальном плане?
С нами работал оператор Павел Капинос, у него большой опыт в плане пафосных красивых съемок, и мы сошлись в наших представлениях о прекрасном. Паша снимал «Духless», а «Непослушная» — это все-таки немножко «Духless» по сути: у нас есть властный богатый герой, мечтающий построить самое высокое здание в Москве. И простая девушка, бросившая ему вызов. Он начинает играть с ней, но потом возникают искренние чувства.
Еще у нас есть скоростные коптерные съемки, где камера пролетает совсем рядом с колесами и лобовым стеклом автомобиля. Некоторыми кадрами я особенно горжусь.
фото: Премьера «Непослушной» / Пресс-служба компании «Наше кино»
В фильме затронута тема экологии, но в итоге об эко-инициативах не формируется положительное впечатление.
У героини Аси ведь довольно непростая ситуация с родителями. Что-то не так в семье, и поэтому девочка решила бороться за природу, но отчасти эта борьба бессмысленна, потому что нужно за другие вещи сражаться.
Расскажите о новых проектах, которые вы планируете запустить.
Есть много предложений, просто пока не могу говорить о неподтвержденных проектах. Хочется сделать философский психологический хоррор, потому что у нас мало качественных историй в этом жанре.
обсуждение >>