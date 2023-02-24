В российский прокат 23 февраля вышел фильм «Бешенство» – довольно неожиданный по драматизму и смешению жанров проект режиссера Дмитрия Дьяченко, который стоял у истоков первых фильмов «Квартета И», сериала «Кухня», успешной франшизы «Последний богатырь» и, конечно, самого кассового фильма российского кинопроката «Чебурашка». «Бешенство» можно назвать психологическим триллером, где серьезный разговор о людских зависимостях развивается на фоне эпидемии диких животных, и где каждый из героев вступает в свою схватку за жизнь. Мы поговорили с Дмитрием Дьяченко о том, как он «заразился» этим «Бешенством», почему позвал на главные роли маститого Алексея Серебрякова и совсем дебютанта Всеволода Володина, как разрушал экранные стереотипы «сериальных» артистов – Георгия Дронова и Александра Устюгова, и зачем успешному режиссеру вообще нужны подобные эксперименты.
Когда проект фильма «Бешенство» был несколько лет назад представлен на питчинге Фонда кино, я, честно говоря, была удивлена увидеть именно вас в качестве режиссера – и тогда, и уж тем более сейчас обладающего славой делать смешное и доброе семейное кино. Почему-то я думала, что именно от вас пошла идея этого проекта, но оказалось, что у ее истоков стоит продюсер Hype Film Павел Буря. Чем вас привлек этот фильм?
Действительно, можно подумать, что я привык делать смешное, доброе, пушистое семейное кино, но в «Бешенстве» мне понравился сценарий Алексея Казакова
. Я сам никак не связан с наркотиками – в 90-е удалось как-то этого избежать, хотя я был в компаниях с друзьями, который принимали наркотики. Но, думаю, что любой взрослый человек, у кого есть дети, озабочен этой проблемой. Да, идея фильма исходила от Павла Бури, потому что он как охотник хорошо знает те места – Амурскую область, где в 2019 году была эпидемия бешенства и даже закрывали многие районы. Кроме того, Павла как отца тоже волнует тема наркомании, тем более в молодости он видел масштаб этой проблемы. Ему удалось ее избежать, но большое количество его знакомых и друзей погибли от этой заразы. Собственно говоря, сцена в самом начале фильма, когда отец показывает сыну могилы своих друзей, – это практически из жизни Павла взято. Так что можно сказать, что «Бешенство» – реалистичная история.
Почему на роль отца вы выбрали именно Алексея Серебрякова? Интересно, что история его персонажа в этом фильме могла бы стать в какой-то степени сиквелом «Левиафана» – мол, он скрывается от гнета властей в алтайской глуши. Но при этом линия его взаимоотношений с сыном отчасти – только в обратной диспозиции – повторяет фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху-Штыря в дом инвалидов». Причем в «Бешенстве» помимо Серебрякова тоже есть Евгений Ткачук. Держали ли вы в голове такие отсылки?
Алексей Серебряков был выбран на эту роль, можно сказать, случайно. Мы хотели взять артиста более молодого и визуально больше похожего на жизнерадостного бизнесмена. Как раз прототипом у нас был Паша Буря, а он такой крепкий, в соку мужчина. Леша Серебряков, конечно, тоже выглядит прекрасно, но он старше, и мы сначала его пробовали на роль охотника, но после того, как он попробовался на главную роль, у меня все сомнения отпали. Мы, конечно, еще долго смотрели других замечательных артистов, но Серебряков был настолько уверен в себе, что просто сказал: «Ребята, я должен играть эту роль!» И он действительно был лучшим на кастинге. То, как он переживает, как вживается в свои роли – главная фишка Леши Серебрякова. Никаких параллелей с «Левиафаном» мы не проводили, потому что здесь совсем другой персонаж – жесткий, уверенный в себе отец-абьюзер. Никаких параллелей нет и с «Витькой Чесноком». Да, у нас играют два артиста из того фильма – Леша Серебряков и Женя Ткачук, но ничего более. Там сын вез своего парализованного отца, а здесь отец везет своего больного сына. Ну это знаете, как брать все фильмы, где играли Роберт Де Ниро
и Джо Пеши
, – у них же везде были разные персонажи и разные роли. Поэтому я бы все-таки не проводил параллели с теми фильмами, хотя они прекрасны. Но у нас свое самобытное кино, где мы наоборот хотели разбить все клише, связанные с артистами.
Меня поразил в фильме Георгий Дронов, у которого точно не было подобной роли – его даже не сразу узнаешь. Почему вы решили пригласить именно его? Как и Александра Устюгова – актера популярного и довольно занятого с его огромным количеством сериальных проектов?
Да, Дронов у нас играет простого деревенского мужичка, который принимает к себе героев Серебрякова и Севы Володина. Он радушный и обаятельный, и мы никогда не видели его в драматических ролях. Вообще я всегда стараюсь выбирать артистов на кастинге. Так вот кастинг показал, как прекрасен будет в этой роли именно Георгий Дронов. Подбором актеров мы, кстати, занимались практически год. И все артисты, которые в итоге играют в фильме, прошли проверку. Наверное, у того же Жени Ткачука были в послужном списке милиционеры, но такого – харизматичного и хитроватого – точно не было. Саша Устюгов на телевидении всегда играет более импозантных героев, а у нас он хмурый, вдумчивый, какой-то повернутый взглядом в себя охотник. Так что в «Бешенстве» мы старались сломать не только жанр, но и актерские амплуа, к которым привыкли зрители.
Для Всеволода Володина работа в «Бешенстве» и вовсе настоящая первая главная роль. И мне кажется, что даже на этапе питчингов его в касте и не упоминали, там вообще складывались очень разные пары отца и сына. Но почему вы остановили свой выбор именно на нем? И как вы настраивали его на эту на самом деле непростую роль, где в том числе нужно было показать и ломки героинового наркомана?
У нас было гигантское количество молодых людей, которых мы смотрели, но Сева был лучшим. Причем каждый раз, когда мы рассматривали артистов на другие роли, то вызывали его на пробы, и он на них по-настоящему отдавался, рвал кишки, как говорится. Это нас поразило! Всеволод – вдумчивый и талантливый театральный артист, который не зарится на кино и как-то его до этого в нем не видели. Играть наркомана –тяжело. Мы были в рехаб-центре, долго разговаривали, изучали эту тему, и Сева вжился в эту роль на 200%, поэтому респект ему огромный. Когда мы питчили проект в Фонде кино, мы действительно подразумевали много разных артистов, но вот победил у нас пока не известный широкому кругу Всеволод Володин, который, я уверен, будущая звезда российского кино.
Что для вас как режиссера оказалось сложнее: выстроить в том числе и с актерами весь этот драматический путь или ту самую историю с бешенством волков и уж тем более медведем, где нужно было погрузить артистов в очень условную «реальность», которая будет – особенно в боевых сценах – существенно доработана на CG?
В этом фильме было сложно всё! С одной стороны, мы должны были выстроить четкую драматическую историю, но с другой – не перегрузить ее так, чтобы она стала тяжеловесным кино. Здесь такой блендинг двух жанров – драмы и триллера. Это не фильм ужасов, а именно триллер с большим количеством напряженных моментов и ситуаций, в которых герои вынуждены поступать именно так, как они поступают. Смешение жанров позволило нам добиться эффекта, когда зритель чувствует, что он смотрит вполне себе развлекательное кино, то есть его не грузят каким-то морализаторством, но при этом понимает, что этот фильма не какая-то пустышка, за просмотром которой можно потерять время зря. Тема фильма важная, социальная, серьезная, но мы не загружаем зрителя по самые уши в проблематику, потому что люди все-таки ходят в кино, чтобы как-то расслабиться и отдохнуть, даже если они смотрят триллер, когда потеют ладошки и учащается сердцебиение. Я думаю, что совмещение разных жанров и их ежесекундное переплетение – это современный подход к кинематографу, но и определенный вызов для режиссера, хотя я к нему и был готов. Еще с «Триады
», сценарий для которой написала Даша Грацевич
, – в ней комедия близко взаимодействует с драмой. Поэтому мне было интересно и «Бешенство» с его смесью драмы и триллера. Я, можно сказать, упросил Лешу Казакова именно мне дать снять этот проект, хотя до него я ничего такого серьезного не снимал, а только «ха-ха-хи-хи». А про работу с CG даже не знаю, как ответить. С «Чебурашкой» было невероятно сложно, но с «Бешенством» оказалось еще сложнее. CG-персонажи и их взаимодействие с людьми должно быть максимально реалистично. Именно этого эффекта мы добивались и постарались выполнить всё на 300%.
На «Бешенстве» вы при этом впервые работали с оператором Юрием Никогосовым – на мой взгляд, одним из самых талантливых в молодом поколении. Он – мастер определенного взгляда на картинку, но именно опыта совмещения реализма с таким «волчьим экшном» у него все-таки особо не было. Почему вы выбрали именно его?
Мне нравятся его фильмы «Измены
», «Холоп
», «Псих
», но честно скажу, снимать «Бешенство» я готов был с другим оператором, который по определенным причинам не смог, а Юра совершенно случайно оказался свободен, чему я был несказанно рад. Его подход подошел для этого фильма. Юра не любит суетливую камеру, она у него гипнотизирующая, спокойная, и этот стиль уместен для «Бешенства». Вообще я стараюсь каждый фильм снимать с новым оператором. При всем уважении к предыдущим коллегам мне всегда интересно новое видение. Юра, на мой взгляд, сделал прекрасное совмещение – когда мы видим в картинке не только реализм, но и практически фэнтези.
Не так давно выходил фильм «Родитель», который снял Влад Фурман, – тоже про борьбу за жизнь ребенка, страдающего наркозависимостью, причем в этой борьбе тоже используются не самые гуманные методы. Почему, как вам кажется, начали выходить такие фильмы?
Фильм «Родитель» я, к сожалению, не видел. Понятно, что зрителям всегда сложно донести такие серьезные темы, но я бы хотел акцентировать внимание на том, что наш фильм – это прежде всего триллер, развлекательное кино с серьезной начинкой, и это важно понять. Мы не можем себе позволить тратить огромные деньги на артистов и CG-департамент, чтобы потом кино посмотрели пять критиков и выдали приз. Нам важно собрать кассу, чтобы фильм посмотрело как можно больше зрителей. Именно поэтому мы делаем упор на напряженную и захватывающую жанровую часть, чтобы зритель не смог заскучать от начала и до конца фильма. А почему выходят картины на сложные темы – наверное, потому что и сейчас время непростое.
Возможно, мало кто помнит, но признанный ныне иноагентом экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман когда-то занимался фондом «Город без наркотиков», где, вроде как, практиковались как раз такие, как у героя Алексея Серебрякова, методы борьбы с зависимостью. Имелся ли тот опыт в виду? И как вы вообще считаете наручники, если они применяются в такой ситуации, могут спасти от чего-либо?
Да, практиковались такие методы борьбы с зависимостью, и не исключаю, что где-то они используются до сих пор. Можно ли помочь человеку с зависимостью насильственными методами или нет? Именно для ответа на этот вопрос мы и сняли наш фильм.
Какую зависимость вы считаете самой страшной? Мне кажется, в фильме есть ответ и на этот вопрос, но хотелось бы узнать ваше мнение.
Зависимостей у каждого в жизни огромное количество – это может быть и зависимость от другого человека, и зависимость от себя и своего гнева, да даже от кофе. Но это всё тонкие темы, рассуждения на которые будут звучать морализаторски. В нашем фильме действительно есть ответы на подобные вопросы, но «Бешенство» – главным образом кино о людях и о том, как они себя ведут в сложной ситуации.
С выходом «Бешенства», получается, в нашей киноиндустрии намечается тенденция, когда режиссеры успешных картин все-таки пытаются взять некий тайм-аут. Например, Антон Мегердичев снял полнометражный финал «Бывших» (кстати, тоже же про зависимость). Почему, на ваш взгляд, это происходит?
Да, есть тенденция, когда режиссеры кассовых фильмов снимают камерные картины. Не только Антон Мегердичев с «Бывшими», но и Клим Шипенко
, который после «Холопа» снял «Текст
». Про себя скажу, что невозможно всё время снимать легкое развлекательное кино, комедии. Как бы странно это ни звучало, но это тяжело и сложно. Кроме того, всегда возникает мысль: «А снял ли ты такое кино, о котором люди будут говорить с серьезным лицом? Не просто поедая попкорн. А как-то вдруг задумаются и проснутся?» При этом сказать, что устал от комедий, я совсем не могу – это отдельный жанр, который мне приятен и в котором я разбираюсь. Но иногда хочется сменить тональность.
Фильм «Бешенство» в кинотеатрах с 23 февраля.
обсуждение >>