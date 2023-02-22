Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лиам Нисон: «Марлоу» — мой сотый фильм

интервью >>
22 февраля 2023
23 февраля в российский прокат выходит неонуар «Марлоу» — новый фильм про частного сыщика из Лос-Анджелеса Филипа Марлоу. Этот герой впервые появился в крутых детективах Рэймонда Чандлера, однако в основу фильма легла «Черноглазая блондинка» — роман ирландского писателя Джона Бэнвилла, чандлеровского подражателя. В 1940-х Марлоу играл Хамфри Богарт, в 1970-х — Эллиотт Гулд и Роберт Митчем, а сейчас роль перешла к ирландцу Лиаму Нисону, для которого детектив Нила Джордана стал сотой работой в фильмографии. Михаил Моркин поговорил с Нисоном о жанре «черного кино», юбилее «Списка Шиндлера» и его соотечественнике Мартине Макндоне.

Лиам Нисон: «Марлоу» — мой сотый фильм

Филип Марлоу — известный персонаж в детективном жанре. Вы поклонник романов Рэймонда Чандлера?

Скорее, мне нравился Роберт Митчем, который сыграл Филипа Марлоу в двух фильмах 1970-х: «Прощай, моя любимая» и «Глубокий сон». Кроме того, был чудесный фильм Боба Олтмана «Долгое прощание» с Эллиоттом Гулдом и, разумеется, «Глубокий сон» с Хамфри Богартом. Думаю, к Марлоу меня в первую очередь тянуло из-за его предыдущих киновоплощений — культовый персонаж все-таки.

То есть Чандлера не читали?

Я пересмотрел фильмы про Марлоу, а затем прочел семь-восемь романов Чандлера. Уже после того, как мне предложили сценарий. Его романы про Марлоу невероятно запутанные. Каждый раз я думал: «О чем, черт возьми, это было?». Нет, это захватывающие книги, но мне каждый раз было сложно пересказать сюжет. В них очень много всего. Четко понятно только одно: Марлоу — крайне циничный детектив, и его уже ничто не шокирует в людях. По сути, Чандлер если не придумал жанр крутого детектива, то уж точно его реформировал. Многие его книги считаются вершиной этого жанра, и я в принципе согласен.

Читать также Сочувствие господину Месть: Лиам Нисон и его актерские амплуа
Марлоу не очень-то похож на ваших последних героев в жанре экшена.

Он в некотором роде эдакий рыцарь Круглого стола, только из 1930-х. У него есть этический кодекс, которому пытается следовать. Он хороший человек в принципе, но совсем не святой. Тусуется и преступниками, и с копами, потому что сам когда служил в полиции. Он привык сам себе быть начальником, и это многих раздражало в полиции Лос-Анджелеса. В итоге он основал собственное дело, стал частным детективом-одиночкой.

В целом, и у Нила Джордана получился весьма запутанный фильм! Его сюжет пересказать сможете?

Понятное дело, все начинается с femme fatale, которую играет Диана Крюгер. Она пытается найти своего любовника — загадочного парня по имени Нико Питерсен. Все считают, что он погиб. Причем погиб ужасно — ему по голове проехалась машина! Идентифицировать человека после такого сложновато. Конечно, вскоре оказывается, что Нико жив-здоров и очень плохо себя ведет — ввозит в США всякую контрабанду из Мексики, прикрываясь киноиндустрией. Кроме того, у femme fatale есть мама — стареющая кинозвезда, которая также ищет Питерсена. Ее играет Джессика Лэнг. А еще Марлоу заводит себе друга — шофера Седрика, который возит плохих парней. Он много всякого слышал на работе, чего ему слышать не следовало. Его играет Адевале Акинойе-Агбаже, отличный черный актер, здоровяк такой, моего роста. Марлоу спасает его задницу, а он — задницу Марлоу. Судьбы этих героев намертво пересекаются, но в финале вы поймете, что к чему. Думаю, у нашем фильме можно найти параллели с современными преступлениями и Голливудом.

Лиам Нисон: «Марлоу» — мой сотый фильм


При этом в Лос-Анджелесе вы не сняли ни кадра?

Экстерьеры мы снимали в Барселоне, а интерьеры — в Дублине. Я сам удивился! В конце 1980-х я жил в Лорел Каньоне. И в Испании нашлись дома и улицы, которые выглядят один в один. Художники, конечно, поработали над деталями, но все равно было очень похоже на Лос-Анджелес 1930-х и 1940-х.

Старомодные неонуары с сейчас в прокате не особенно успешны. Такое впечатление, что режиссеры снимают их, преследуя собственные синефильские цели. Из последних примеров вспоминаются «Сиротский Бруклин» Эдварда Нортона и «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо. Кажется, «Марлоу» тоже эдакое кино для киноманов.

Пожалуй, можно сказать, что «Марлоу» сделали давние друзья. Это уже мой четвертый фильм с Нилом Джорданом. С годами он стал еще лучше. Очень активный, готов 15 дел делать одновременно. И у него всегда есть видение, он знает, чего хочет и всегда дает мне очень точные указания, о которых я не подумал. С Джессикой Лэнг мы играли вместе в «Робе Рое», а с Дайан Крюгер — в «Неизвестном». C Колмом Мини я знаком уже больше 40 лет — в 1981-м мы работал в Лондоне над телепьесой Nailed, где также играл великий актер Колин Блейкли, царствие ему небесное.

«Марлоу» — это ваш сотый фильм. Чем гордитесь больше всего?

Сотый — это если считать с документальными. Каждый фильм был для меня чем-то особенным, даже если он не очень показал себя в прокате. Я всегда стараюсь искать в работе только хорошее. Иногда это приятный человек из съемочной группы. Иногда приятный партнер. Я люблю работать с людьми на площадке, поэтому мне всегда везет на хорошие впечатления.

Читать также Статья о фильмах жанра нуар «Десять доказательств, что отчаяние будет длиться вечно»
Думал назовете «Список Шиндлера». Все-таки фильму в этом году исполняется 30 лет.

Стивен Спилберг снял очень сильный фильм, но мне не нравятся, когда о нем говорят в связи с наградами и «Оскарами». Мне гораздо важнее, что его показывают в школах и университетах. Он напоминает о событиях, которые — в рамках истории планеты — были типа секунд десять назад. Это зло всегда с нами. Это не всеобъемлющий фильм про Холокост. Холокост был безграничным периодом гитлеровского зла, и «Список Шиндлера» — это лишь одна маленькая история из многих. На прошлой неделе я посмотрел документальный сериал Кена Бернса «Соединенные Штаты и Холокост» (Нисон выступал в качестве одного из рассказчиков — прим. ред.) и всем теперь советую — выдающаяся работа. Удивительно, как много в США было антисемитизма до и во время войны.

Последний вопрос, как так вышло, что вы, будучи одним из самых известных ирландских актеров, до сих пор не работали с Мартином Макдоной? «Банши Инишерина» кажутся одним из главных ирландских фильмов последних лет.

Я в восторге от «Банши Инишерина». Мне фильм очень напомнил работы Гарольда Пинтера и страшные истории Эдгара Аллана По. Конечно, я бы хотел поработать с Макдоной, пусть он мне напишет. Талантливый человек. «Три билборда на границе Монтаны» — отличное кино. Нет, не Монтаны, Миссури!

«Марлоу» в кинотеатрах с 23 февраля.


Михаил Моркин
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года
«Ночной беглец»: Отец, дай леденец
Лиам Нисон организует побег из тюрьмы
Новая часть комедии «О чём говорят мужчины», «Нюрнберг», «Бешенство» и еще 8 фильмов февраля
«Флешбэк»: По волнам моей памяти
«Молчание»: Трудно быть с Богом
«Реальная белка»: Побеждают те, у кого орешки крепче
Конкурс двойников: С кем путают Дженнифер Лоуренс, Тома Харди и Владимира Вдовиченкова
Лиаму Нисону прочат главную роль в перезапуске «Голого пистолета»
«Заступник»: Совершенный мир Лиама Нисона
«Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» // После начала
«Заложница-2»: «Американский папаша» в Стамбуле
«Морской бой»: Мимо—ранил–убил
Disney+ выпустит два новых сериала по «Звездным войнам»
«Ганмен»: Киллер по имени Шон
Преступления памяти: 9 фильмов, спрятавших свои секреты в помутнении рассудка
Лиам Нисон берёт на мушку Гая Пирса в эксклюзивном отрывке фильма «Флешбэк»
Лиам Нисон разберется с террористами в ирландской деревне
«Сиротский Бруклин»: ТРАМПлин для Эдварда Нортона
К «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо присоединились Кейт Бланшетт, Тони Коллетт и Руни Мара
Поиск по меткам
Михаил Моркиннуар
персоны
Нил ДжорданЛиам Нисон
фильмы
Долгое прощаниеМарлоуНеизвестныйПрощай, моя любимаяРоб РойСписок Шиндлера

фотографии >>
Лиам Нисон: «Марлоу» — мой сотый фильм фотографии
Лиам Нисон: «Марлоу» — мой сотый фильм фотографии
Лиам Нисон: «Марлоу» — мой сотый фильм фотографии
Лиам Нисон: «Марлоу» — мой сотый фильм фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
4 комментария

Скорбим

Борис Чунаев
21 февраля ушёл из жизни актёр Борис Чунаев.
Рамиз Новрузов
20 февраля ушёл из жизни актёр Рамиз Новрузов.

День рождения >>

Ольга Будина
Елена Калинина
Эвклид Кюрдзидис
Елена Лагута
Алла Мещерякова
Дарья Михайлова
Всеволод Николаев
Александр Серский
Исамат Эргашев
Дрю Бэрримор
Карин Дор
Джульетта Мазина
Кайл Маклахлен
Джон Миллз
Миу-Миу
Джули Уолтерс
все родившиеся 22 февраля >>

Афиша кино >>

Револьвер
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Великобритания, 2005
Чекаго
криминальный фильм, молодежный фильм
Россия, 2022
Тайна Келлс
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Франция, Бельгия, 2009
Марлоу
детектив, триллер, экранизация
Ирландия, США, 2022
Рыцарь теней
боевик, фэнтези
Китай, 2019
Дитя тьмы. Экзорцизм
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Рок дог 3: Битва за бит
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, Китай, 2022
Italian Best Shorts 5: Жизнь как чудо
драма, комедия, мелодрама
Италия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram