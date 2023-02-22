Лиам Нисон: «Марлоу» — мой сотый фильм

23 февраля в российский прокат выходит неонуар «Марлоу» — новый фильм про частного сыщика из Лос-Анджелеса Филипа Марлоу. Этот герой впервые появился в крутых детективах Рэймонда Чандлера, однако в основу фильма легла «Черноглазая блондинка» — роман ирландского писателя Джона Бэнвилла, чандлеровского подражателя. В 1940-х Марлоу играл Хамфри Богарт, в 1970-х — Эллиотт Гулд и Роберт Митчем, а сейчас роль перешла к ирландцу Лиаму Нисону, для которого детектив Нила Джордана стал сотой работой в фильмографии. Михаил Моркин поговорил с Нисоном о жанре «черного кино», юбилее «Списка Шиндлера» и его соотечественнике Мартине Макндоне.
Филип Марлоу — известный персонаж в детективном жанре. Вы поклонник романов Рэймонда Чандлера?
Скорее, мне нравился Роберт Митчем, который сыграл Филипа Марлоу в двух фильмах 1970-х: «Прощай, моя любимая
» и «Глубокий сон
». Кроме того, был чудесный фильм Боба Олтмана
«Долгое прощание
» с Эллиоттом Гулдом и, разумеется, «Глубокий сон
» с Хамфри Богартом. Думаю, к Марлоу меня в первую очередь тянуло из-за его предыдущих киновоплощений — культовый персонаж все-таки.
То есть Чандлера не читали?
Я пересмотрел фильмы про Марлоу, а затем прочел семь-восемь романов Чандлера. Уже после того, как мне предложили сценарий. Его романы про Марлоу невероятно запутанные. Каждый раз я думал: «О чем, черт возьми, это было?». Нет, это захватывающие книги, но мне каждый раз было сложно пересказать сюжет. В них очень много всего. Четко понятно только одно: Марлоу — крайне циничный детектив, и его уже ничто не шокирует в людях. По сути, Чандлер если не придумал жанр крутого детектива, то уж точно его реформировал. Многие его книги считаются вершиной этого жанра, и я в принципе согласен.
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Марлоу не очень-то похож на ваших последних героев в жанре экшена.
Он в некотором роде эдакий рыцарь Круглого стола, только из 1930-х. У него есть этический кодекс, которому пытается следовать. Он хороший человек в принципе, но совсем не святой. Тусуется и преступниками, и с копами, потому что сам когда служил в полиции. Он привык сам себе быть начальником, и это многих раздражало в полиции Лос-Анджелеса. В итоге он основал собственное дело, стал частным детективом-одиночкой.
В целом, и у Нила Джордана получился весьма запутанный фильм! Его сюжет пересказать сможете?
Понятное дело, все начинается с femme fatale, которую играет Диана Крюгер
. Она пытается найти своего любовника — загадочного парня по имени Нико Питерсен. Все считают, что он погиб. Причем погиб ужасно — ему по голове проехалась машина! Идентифицировать человека после такого сложновато. Конечно, вскоре оказывается, что Нико жив-здоров и очень плохо себя ведет — ввозит в США всякую контрабанду из Мексики, прикрываясь киноиндустрией. Кроме того, у femme fatale есть мама — стареющая кинозвезда, которая также ищет Питерсена. Ее играет Джессика Лэнг
. А еще Марлоу заводит себе друга — шофера Седрика, который возит плохих парней. Он много всякого слышал на работе, чего ему слышать не следовало. Его играет Адевале Акинойе-Агбаже
, отличный черный актер, здоровяк такой, моего роста. Марлоу спасает его задницу, а он — задницу Марлоу. Судьбы этих героев намертво пересекаются, но в финале вы поймете, что к чему. Думаю, у нашем фильме можно найти параллели с современными преступлениями и Голливудом.
При этом в Лос-Анджелесе вы не сняли ни кадра?
Экстерьеры мы снимали в Барселоне, а интерьеры — в Дублине. Я сам удивился! В конце 1980-х я жил в Лорел Каньоне. И в Испании нашлись дома и улицы, которые выглядят один в один. Художники, конечно, поработали над деталями, но все равно было очень похоже на Лос-Анджелес 1930-х и 1940-х.
Старомодные неонуары с сейчас в прокате не особенно успешны. Такое впечатление, что режиссеры снимают их, преследуя собственные синефильские цели. Из последних примеров вспоминаются «Сиротский Бруклин» Эдварда Нортона и «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо. Кажется, «Марлоу» тоже эдакое кино для киноманов.
Пожалуй, можно сказать, что «Марлоу» сделали давние друзья. Это уже мой четвертый фильм с Нилом Джорданом. С годами он стал еще лучше. Очень активный, готов 15 дел делать одновременно. И у него всегда есть видение, он знает, чего хочет и всегда дает мне очень точные указания, о которых я не подумал. С Джессикой Лэнг мы играли вместе в «Робе Рое
», а с Дайан Крюгер — в «Неизвестном
». C Колмом Мини
я знаком уже больше 40 лет — в 1981-м мы работал в Лондоне над телепьесой Nailed, где также играл великий актер Колин Блейкли
, царствие ему небесное.
«Марлоу» — это ваш сотый фильм. Чем гордитесь больше всего?
Сотый — это если считать с документальными. Каждый фильм был для меня чем-то особенным, даже если он не очень показал себя в прокате. Я всегда стараюсь искать в работе только хорошее. Иногда это приятный человек из съемочной группы. Иногда приятный партнер. Я люблю работать с людьми на площадке, поэтому мне всегда везет на хорошие впечатления.
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Думал назовете «Список Шиндлера». Все-таки фильму в этом году исполняется 30 лет.
Стивен Спилберг
снял очень сильный фильм, но мне не нравятся, когда о нем говорят в связи с наградами и «Оскарами». Мне гораздо важнее, что его показывают в школах и университетах. Он напоминает о событиях, которые — в рамках истории планеты — были типа секунд десять назад. Это зло всегда с нами. Это не всеобъемлющий фильм про Холокост. Холокост был безграничным периодом гитлеровского зла, и «Список Шиндлера» — это лишь одна маленькая история из многих. На прошлой неделе я посмотрел документальный сериал Кена Бернса «Соединенные Штаты и Холокост»
(Нисон выступал в качестве одного из рассказчиков — прим. ред.) и всем теперь советую — выдающаяся работа. Удивительно, как много в США было антисемитизма до и во время войны.
Последний вопрос, как так вышло, что вы, будучи одним из самых известных ирландских актеров, до сих пор не работали с Мартином Макдоной? «Банши Инишерина» кажутся одним из главных ирландских фильмов последних лет.
Я в восторге от «Банши Инишерина». Мне фильм очень напомнил работы Гарольда Пинтера
и страшные истории Эдгара Аллана По. Конечно, я бы хотел поработать с Макдоной, пусть он мне напишет. Талантливый человек. «Три билборда на границе Монтаны
» — отличное кино. Нет, не Монтаны, Миссури!
«Марлоу» в кинотеатрах с 23 февраля.
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