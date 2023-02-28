Анна Зайцева: «Мне понятны проблемы каждого нашего героя»

анонс

24 февраля Дмитрий Дьяченко: «В "Бешенстве" мы старались сломать не только жанр, но и актерские амплуа, к которым привыкли зрители» Режиссер самого кассового российского фильма – о своей первой драматической работе, борьбе с клише и смене тональности

22 февраля Лиам Нисон: «Марлоу» — мой сотый фильм Знаменитый актер о работе в детективном неонуаре Нила Джордана и любимых ролях

18 февраля Илья Соболев: «Вижу себя в каком-нибудь странном кино» Популярный комик — о фильме «Свободные отношения», актерских амбициях и сериалах про стендап