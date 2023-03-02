Никита Ефремов: «В первую очередь, признание хорошо бы получить от самого себя»

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Актер о фильме «Сын», отцовстве и работе с Энтони Хопкинсом

Хью Джекман: «Никто не должен проходить через эту боль в одиночестве»

Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах

24 февраля

Дмитрий Дьяченко: «В "Бешенстве" мы старались сломать не только жанр, но и актерские амплуа, к которым привыкли зрители»

Режиссер самого кассового российского фильма – о своей первой драматической работе, борьбе с клише и смене тональности