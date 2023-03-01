Хью Джекман: «Никто не должен проходить через эту боль в одиночестве»

Читать Николас, скрывающий боль: Рецензия на фильм «Сын»

Я расскажу вам историю. Я не видел «Сына» в театре, но я прочел эту пьесу, и к этому моменту я уже посмотрел «Отца». К тому же несколько лет назад я должен был играть в одной из пьес Флориана, но, к сожалению, тогда не сложилось. И когда я прочел пьесу «Сын», я почувствовал, как у меня внутри что-то горит. Это была практически маниакальная одержимость. Это одновременно страшное и прекрасное чувство, которое редко испытываешь как актер. Ты чувствуешь, что просто обязан сыграть эту роль, но безумно страшит, что ты можешь ее не получить.И впервые за всю свою карьеру я отправил сообщение по электронной почте человеку, с которым не был знаком. К счастью, это письмо не упало в спам, а дошло до Флориана. В том сообщении я написал: «».Я интуитивно чувствовал, что эту историю рассказать должен именно я! И Флориан, за что я ему невероятно признателен, согласился с этим. Надеюсь, что этим фильмом мы откроем обсуждение темы ментального здоровья. Так много людей живут в состоянии боли, и этим фильмом мы хотели сказать, что никто не должен проходить через эту боль в одиночестве.Этот танец изначально был и в пьесе, хотя немного в другом виде, и в сценарии фильма. Моей дочери 17 лет, и я рассказал ей об этой сцене и о том, что должен сыграть отца, который исполняет «отцовский танец», если это можно так назвать, и должен выглядеть слегка занудно. Готовился репетировать. На что она сказала мне: «» (смеется)Я помню, как Флориан позвонил мне, чтобы сообщить, что роль моего отца сыграет Сэр Энтони Хопкинс. Наша совместная сцена невероятно прекрасна и кардинально важна для всего фильма. Мой герой, как мне кажется, слишком сфокусирован на роли отца, а эта сцена напоминает нам всем, что каждый из нас чей-то сын или чья-то дочь, независимо от того, сколько нам лет. Повторюсь, но эта сцена была так прекрасно написана, конечно, я был потрясен тем, что буду играть ее с Энтони Хопкинсом, и одновременно слегка нервничал. Я имею в виду, что он для меня настоящий титан. Он один из тех актеров, на которых я ориентировался долгие годы. Работать с ним на одной площадке было невероятно, потому что он обладает любопытством и рабочей этикой выпускника драматической школы. Флориан рассказывал мне, что Энтони Хопкинс каждый день задавал ему вопросы по электронной почте. У него было почти столько же сообщений от Энтони об этой сцене в «Сыне», сколько о его роли в «Отце». Скажу вам, это было огромное удовольствие, потому что он полон жизни и практически детской энергии и прекрасный человек.Это очень важный вопрос. В нашем сценарии есть строчка: «». Каждый герой в нашем фильме любит так сильно, но в какой-то момент начинает чувствовать себя совершенно беспомощным. Факт в том, что для того, чтобы воспитать ребенка, нужно такое количество людей, которым можно заселить небольшую деревню. Для этого нужны не только отец и мать. Нужны друзья, поддержка, сообщество, учителя и многие другие люди, которые оказывают на нас влияние и ведут нас по жизни. К тому же наш фильм очень четко показывает то, насколько изолированы люди, испытывающие проблемы с ментальным здоровьем. Возникает чувство вины, стыда, безумное желание уладить проблемы, и каким-то образом задача по улаживанию проблем ложится на родителей. И вот эта беспомощность моего героя очень сильно отозвалась во мне.Признание этой беспомощности и уязвимости приводит к пониманию и эмпатии к другим людям, к способности войти в их положение. Многие и многие годы работой родителей было казаться сильными и никогда не проявлять своих волнений. Мы не хотим обременять своих детей. Но я значительно изменил свой подход к этому после съемок в «Сыне». Теперь я делюсь своими переживаниями с моими детьми, которым 17 лет и 22 года, и я вижу, какое облегчение они при этом испытывают. Надеюсь, что наш фильм поднимет эту тему и даст толчок для ее обсуждения. Более того, мы сможем объяснить зрителям, что никто не должен переживать в одиночестве, мы все в одной лодке. Вопросы ментального здоровья критичны для любой страны мира, и ни у кого нет к ним иммунитета. Мы должны говорить об этом. Мы должны понять и стараться вместе найти решение.Каждого родителя пугают его ежедневные обязанности, будь это вопрос, какой бутерброд приготовить на обед, или что-то более существенное. Я бы хотел, чтобы мне в свое время сказали, что я сделаю примерно столько же ошибок в воспитании своих детей, сколько верных решений смогу принять. И это нормально.