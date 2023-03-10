Ольга Лерман: «Это кино про каждого из нас»

В российский прокат 8 марта вышла комедия режиссера Антона Маслова «Поехавшая», героиня которой Аня Смолина решает полностью изменить свою жизнь и отправляется в велопутешествие по всей стране вместе со своей таксой Капой. Главную роль в фильме исполнила актриса Ольга Лерман, с которой мы поговорили о съемках в пути, Байкале, где чувствуется вся мощь природы, кризисах, не зависящих от гендерной принадлежности, и работе с Виктором Хориняком и таксой Тасей.
фото: Ольга Лерман на премьере фильма "Поехавшая"/пресс-служба ЦПШ
Фильм «Поехавшая» основан на реальной истории Анны Смолиной. Знали ли вы о ней до того, как согласились принять участие в фильме? Кстати, чем именно он вас привлек?
Про Аню мне рассказал Антон, уже после того, как утвердил меня на роль. Мы встретились с ним читали сценарий, разбирали сцены, много говорили о героине – про ее характер, про ее путь. Тогда я и узнала, что это история о реальном человеке. Я нашла Аню в социальных сетях, сказала, что хочу пообщаться ввиду того что я буду играть ее в кино. С тех пор мы знакомы. Сценарий на момент утверждения еще дорабатывался. Тем не менее я с первого момента влюбилась в эту историю. Это не просто кино про девушку, решившую изменить свою жизнь, как пишут сейчас в разных пабликах. На мой взгляд, это несколько больше и важнее. Это история про каждого из нас. Про каждого, кто пытается убежать от себя, кто не слушает свою душу, кто не умеет прощать, кто думает, что не умеет любить. Но все еще пытается, пробует, учится делать первые нелегкие шаги к настоящему себе.
Вы в итоге встретились с Анной? И насколько актерам, которые играют реальных персонажей, необходимо для подготовки к роли общение с прототипом? Тем более у вас уже был подобный опыт в фильме «Белый снег», где вы играли легендарную лыжницу Елену Вяльбе.
Да, в самом начале съемочного периода Аня приезжала на несколько дней в Москву. Мы много разговаривали, делились сокровенными моментами из жизни. Здорово, что она продолжает искать, учиться каждый день чему-то новому. Как мне показалось, она очень открытая к реалиям, способная не жить в шорах, способная смотреть с разных сторон. Я всегда радуюсь, когда встречаюсь с такими людьми – они меня вдохновляют. А относительно пользы общения с прототипом для актера сложно однозначно ответить. Лично я, общаясь и с Аней, и с Еленой Вяльбе, не думала о том, что мне надо их копировать и пытаться получить пользу от общения. Мне был интересен сам человек – как он изменился, какой он сейчас, чем живет теперь, уже после того периода, о котором мы снимаем, и чем жил до того важного момента, о котором мы рассказываем в кино. Как правило, это гораздо занимательнее, чем сам поступок или спортивный рекорд. Так что в первую очередь для меня это было общение с личностями, с которыми интересно проводить время. Полезно ли это актеру, сложно оценить. Кому-то нужно и важно наблюдать со стороны, чтобы не разрушить придуманный образ, а кому-то – наоборот. У всех актеров свои приспособления.
Опять же, если вспоминать «Белый снег», там вы тренировались около четырех месяцев, если я правильно помню. А для роли Ани в «Поехавшей» пришлось ли столь же долго тренироваться езде на велосипеде? Кажется, что вы спокойно относитесь к таким не только морально, но и физически затратным ролям. Подобные нагрузки вас не пугают благодаря учебе в хореографическом училище?
На велосипеде я умею ездить еще с детства , так что тренироваться не пришлось. И потом героиня «Поехавшей» не спортсменка, она любитель. Для роли Елены Вяльбе, конечно, пришлось учиться стоять и бегать на лыжах и в целом чувствовать себя уверенно в этом спортивном мире. Но надо сказать, что тогда я не стояла на лыжах совсем. Я родом из Баку – у нас песок и солнце вместо снега. И конечно, для меня было очень важно не просто хорошо бегать на лыжах, но делать это лучше всех. Я люблю обучаться новым навыкам. Моя профессия тем и прекрасна, что дает возможность все эти новшества в свою жизнь привносить.
Расскажите, как в целом проходили съемки «Поехавшей»? Я знаю, что было очень много разных локаций и вы действительно большое количество пути проехали на велосипеде. Что оказалось самым сложным? И какая точка на этом непростом маршруте запомнилась больше всего?
Съемки проходили в пути – это верно отмечено. Мы постоянно перемещались. Видели лето, начало осени, а в последние съемочные дни даже получили порцию снега в Иркутске. Ну, конечно, стрела в самое сердце – это Ольхон. Там приходит осознание своей человеческой беспомощности по отношению к природе. Сливаешься с Байкалом, с горами. Каждое утро просыпаешься, вдыхаешь чистейший воздух и видишь то, что создала природа. И это гораздо идеальнее и красивее, чем то, что создает, чаще при этом разрушая всё вокруг, человек.
С Виктором Хориняком и, кстати, Алиной Алексеевой вы уже снимались вместе в сериале «Родком». Было ли удивительным снова встретиться с ними на площадке?
С Витей я всегда чувствую себя, как за каменной стеной. Я всей душой могу на него положиться. Знаю, что он всегда мне поможет, поддержит. Для меня это невероятно важно. Было волнительно, что это повтор «Родкома» по нашей паре. Но Антон сказал однажды на репетиции одну вещь: «Важно что бы вы научились друг с другом молчать по-другому». Вот после этого, наверное, я перестала думать, что мы сделаем то же самое. Кажется, здесь мы молчали иначе. По крайней мере надеюсь на это.
Еще одной вашей партнершей в «Поехавшей» выступает такса. Каково это работать в кадре с животным?
Да, эта актриса, чувствую, меня переиграла во всех сценах. Мы как-то с Тасей не играли – мы жили. Как говорил режиссер, даже слишком часто обнимались. А иначе ничего не получилось бы, думаю. Это как с детьми: ты должен быть честен на 100%. Но когда я уставала быть включенной в нее 24/7, меня спасали вкусняшки, за которые она меня, видимо, и полюбила.
Ваша героиня отправляется в путешествие на фоне кризиса, который случился с ней в 30 лет. У нас как-то больше всегда распространен разговор, скорее, о мужском «кризисе среднего возраста». Есть ли, на ваш взгляд, такая проблема у женщин?
Я думаю, кризисы возраста не зависят от гендерной принадлежности. Каждый человек, мало-мальски развитый, с каждым годом задается вопросами, реализовался ли он, достиг ли своих мечтаний, вырос ли духовно, умственно, к чему он стремился и стремится сейчас? Сможет ли он остаться человеком в той или иной ситуации? Каких он взглядов? Кто он/она? Такая рефлексия иногда и приводит к кризису, который ударной волной выносит нас на другой уровень себя. Это как в изучении языка: ты учишь, запоминаешь слова, спряжения, правила, твой пассивный запас пополняется, но в в какой-то момент наступает ступор, кажется все бессмысленно, ты в вакууме знаний, которые не дают результат. Но однажды пассив переходит в актив, и ты начинаешь говорить на этом языке. Главное – в эту минуту кризиса, ступора или кто как это называет не опустить руки, а помочь себе, поддержать себя, продолжать стремиться. И натура сделает свое дело.
Велопутешествие Ани Смолиной – поступок все же совершенно удивительный. А вы можете вспомнить какой-то свой самый неожиданный или странный поступок в жизни?
Я часто совершаю странные и неожиданные поступки – в этом мы чем-то похожи с Аней Смолиной. Хотя что сегодня критерий странности? Или критерий нормальности? Я не знаю. Каждый день каждый человек поступает иначе, чем вчера, – вот тебе и неожиданность и странность.
Вас можно назвать достаточно популярной актрисой. Как вы выбираете роли в кино?
Я всегда войду в проект, если я чувствую интерес, если я чувствую любовь команды, если мы открыты и готовы делиться друг с другом знаниями и энергией. Если мне нравится сценарий, если в истории, которую мы хотим рассказать есть суть, идея, если все это несёт смысл, который мне близок.
Ваша карьера в театре началась стремительно и в вашем репертуаре есть, пожалуй, самые интересные героини – от Анны Карениной до Татьяны Лариной и Наташи Ростовой. А в нынешнем российском кино каких ролей или героинь вам не хватает?
Мне кажется, сейчас в кино будут появляться сильные герои и героини, сильные личности. Они уже начали появляться последние лет пять-шесть. И сценарии прекрасные у нас есть, и проекты. Не знаю, куда, конечно, в сегодняшнем мире повернет кинематограф, но по моим ощущениям, то, что я читаю сейчас, гораздо крепче и интереснее и глубже, чем было еще несколько лет назад.
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