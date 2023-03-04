Масааки Юаса: «Я представлял себе ажиотаж, который в свое время вызвали The Beatles»

Уже в прокате — «Ину-о: Рождение легенды
» Масааки Юасы
— «рок-опера» о двух изгоях, которые творят историю японского театра и музыки в декорациях XV века. Легендарный режиссер, известный по «Игре разума
», «Человеку-дьяволу: Плаксе
», «Сказу о четырех с половиной татами
» и эпизоду «Времени приключений
» (седьмая серия шестого сезона), кажется, в этот раз превзошел самого себя
. Мы поговорили с Юасой о том, почему полезно работать с теми, кто мыслит не так, как ты, что повлияло на звучание и изображение фильма (спортсмены и The Beatles!), и как лучше смотреть «Ину-о».
Было ли вам трудно рисовать сцены энергичных танцев и выступлений в духе музыкальных фестивалей?
Труднее всего было определиться с формой и сюжетом, но когда эти вопросы были решены, я передавал аниматорам все материалы, которые у меня были, и просил изучать их по мере рисования сцен. Что касается танцевальных стилей, я хотел, чтобы они развивались по ходу фильма, переходя от примитивных плясок к более изысканным музыкальным номерам: таким, как в мюзиклах, например, «Поющих под дождем», — а ближе к концу добавлял танцы в стиле шаффл
и даже балет. Мы опирались на движения не только танцоров, но и спортсменов: находили красивые движения и разными способами их комбинировали. Что касается сцен выступления группы, то один из наших режиссеров анимации, Кэндзи Дзэмба
, оказался очень сведущ в области музыки, поэтому я попросил его внимательно посмотреть все сцены выступления группы, чтобы проверить, как они играют на инструментах.
На зарубежных кинофестивалях «Ину-о» описывали как «рок-оперу», но вы экспериментировали с сочетанием анимации и музыки со времен вашего полнометражного дебюта «Игра разума». Можно ли сказать, что этот фильм — результат экспериментов в ваших прошлых проектах?
Я действительно стремился к тому, чтобы синхронизация музыки и анимации вышла как можно красивее. Но на самом деле, вспоминая, как мы работали над этим фильмом, я даже удивляюсь, что получилось настолько хорошо. (Смеется
) Я решил, что лучший способ добиться желаемого — сначала создать музыку, а затем «анимировать» ее, но мне не удалось должным образом описать то, что я себе представлял. Поэтому Отомо Ёсихидэ
, который отвечал за музыку, сказал мне, что сначала хочет посмотреть хореографию.
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Неужели?
Сначала я был совершенно ошеломлен. Как, по его мнению, я должен создать хореографию без музыки? Я понял, что, если не решить эту проблему, работа встанет, и попросил художников предоставить раскадровки сцены. Мы создали анимированный макет — чисто чтобы показать ритм, в котором персонажи будут хлопать в ладоши, какие слова они будут петь и тому подобное. Я примерно знал, что будет в этих сценах, и написал подходящий текст. Песню Ину-о я решил посвятить теме «Никогда не сдавайся
», поэтому принял во внимание, какую планировал кульминацию, и только затем написал текст. Я отдал все это мистеру Отомо, и он сочинил музыку. Это было для меня совершенно новым опытом, но от результата я был в полном восторге. Я думал, что потребуется некоторая адаптация, чтобы ввести песню в фильм, но она подходила идеально с самого начала. Так нам удалось создать сцену, которая органично вписалась в канву повествования.
Невероятно.
На основании этого материала я попросил Аву-чан
написать слова и подобрать манеру исполнения — так песня наконец обрела окончательную форму. Аву-чан обладает потрясающими навыками импровизации и может сходу понять, какая вариация строки годится, а какая нет. Я был в полном восторге — и еще подумал: «Так вот как певцы записывают альбомы
».
Как вы направляли Аву-чан и Мирая Морияму в качестве сэйю?
Я никогда не требовал чего-то конкретного. Я обсуждал со звукорежиссером Эрико Кимурой
основное направление проекта и объяснял только общие ситуации: что персонажи делают в соответствующей сцене. Они прогоняли эпизоды между собой, и если мне что-то не нравилось, я об этом говорил, но если в целом все было хорошо, то не вмешивался.
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Это первая роль Аву-чан в озвучке, но результат получился потрясающий.
Я уже работал с Аву-чан над небольшой ролью в сериале «Человек-дьявол: Плакса
» (Демона Зеноне — прим.ред.
). На этот раз речь шла о главной роли, в которой больше реплик, так что я немного переживал. Но я сразу увидел, как сильна мотивация Аву-чан: мы повторяли сцены по несколько раз, пока я не оставался доволен, и никаких возражений со стороны Аву-чан не возникало. Вскоре я понял, что могу быть спокоен, и в итоге мы чаще переписывали реплики не потому, что я был недоволен, а по настоянию Аву-чан: «Дайте мне еще раз попробовать, хочу, чтобы было идеально!
»
Морияма-сан действительно начал играть на биве?
Я спросил Юкихиро Гото
, который в фильме играл на биве за мастера-биваиста, не сможет ли он его обучить. Они стали репетировать — и Морияма-сан так быстро овладел инструментом, что мы даже подумывали, чтобы в фильме звучало его исполнение. Он из скромности запротестовал, заявив, что это «еще совершенно никуда не годится». Он вложил все силы в свою роль, и я верю, что именно поэтому сумел так реалистично передать ощущение того, что он поет, играя на биве.
История взлета и падения Ину-о и Томоари как исполнителей совпадает с подъемом и крахом клана Хэйке в «Повести о доме Тайра», не так ли?
Именно. Они оказываются на пике славы, совсем как рок-звезды. Я представлял себе ажиотаж, который в свое время вызвали The Beatles. А вот насчет падения у меня конкретных идей не было: может, все закончилось хорошо, а может, и нет. (Смеется
) Даже если их деяния не вошла в историю, самое главное, что в нужный момент они встретились и больше не расставались, принимая друг друга.
Эта мысль ведь близка и вам самому?
В течение многих лет я предпочитал работать с людьми, которые думают иначе, чем я, и делал это снова и снова. Это позволяет мне раскрыть свой разум — и ведет как к личностному, так и профессиональному росту. Но в последнее время я начал думать, что работать с людьми, чьи идеи похожи на мои, тоже полезно. Из этого может родиться нечто очень сильное. Я особенно часто думал об этом, когда работал над «Ину-о».
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Эпилог оставляет надежду, что за горьким финалом сохраняется дружба на века. Это создает очень сильное впечатление.
Я всегда думал, что «Ину-о» не может завершиться обычным счастливым концом типа «Проклятье снято, ура-ура
». Это не такая история. Но лучше вы сами все увидите. Скажу лишь, что эпилог из книги я немного изменил.
Хотите что-нибудь сказать зрителям, которые собираются смотреть фильм?
Я верю, что в основе музыки, как и театра но, лежит простая радость от пения и танцев, желание предложить богу что-то прекрасное. Я просто надеюсь, что все, кто придет смотреть «Ину-о», будут покачивать головой в ритм музыке. Пусть все пустятся в пляс прямо перед экраном!
«Ину-о: Рождение легенды» в кинотеатрах со 2 марта
.
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