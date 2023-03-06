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Тони Коллетт: «Моя героиня – настоящий крепкий орешек»

интервью >>
6 марта 2023
В российский прокат 8 марта выходит фильм режиссера и сценариста Дина Крэйга «Очень плохая семейка», главные героини которого сестры Мейси и Саванна отправляется в ее загородное поместье в надежде получить наследство своей умирающей тетки. Однако по приезду в особняк, они понимают, что охоту за деньгами объявили и другие и родственнички. Роль Мейси в картине сыграла популярная австралийская актриса, номинантка на премию «Оскар» и обладательница «Эмми» и «Золотого глобуса» Тони Коллетт. В видеоинтервью она рассказала, чем ее привлекла «Очень плохая семейка» и почему ее героиня стала воплощением здравого смысла этой до абсурдного смешной истории.

Тони Коллетт: «Моя героиня – настоящий крепкий орешек»

О том, как согласилась участвовать в фильме

Несколько лет назад со мной связались по поводу этого сценария Дина Крэйга. Тогда он планировал снимать сериал, так что эта история не сразу стала полнометражным фильмом. И я рада, что это все-таки получилось. Думаю, я согласилась поработать над этим проектом из-за невероятно смешного сценария. Помню, как прочла его впервые. Я сидела вместе с семьей в гостиной, они смотрели телевизор, а у меня текли слезы от смеха. Они спрашивали: «Что с тобой?» А я даже ответить не могла. Это просто невероятно смешно! Все надорвут животы от смеха. А еще это очень трогательное кино. И я просто хотела повеселиться – вот и всё. Так что совместила приятное с полезным.

О своей героине

Я играю одну из сестер и мы похожи с ней, как две капли воды. Мою героиню зовут Мэйси, и на ней лежит большой груз ответственности за ее безумную семейку. Она такой крепкий орешек. А еще она бывает очень милой, и проносит надежду через весь фильм. Думаю, многие зрители узнают в ней себя. Потому что в фильме происходит много всего неправильного и спорного, а она всегда воплощает в себе здравый смысл и показывает зрителям, как нельзя себя вести. Она просто чудо! У нее очень доброе сердце и она очень печется о своей семье.

Тони Коллетт: «Моя героиня – настоящий крепкий орешек»

О звездном актерском составе

Мою сестру Саванну играет Анна Фэрис. Именно ее героиня выдумывает всякие выходки, чтобы вырваться вперед, как спасти кафе и семью. Нашу тетушку Хильду играет Кэтлин Тернер. Она стервозная богатая старушка и уже дышит на ладан, так что именно ее деньги хотят заполучить все родственники. Розмари ДеУитт досталась роль нашей кузины Беатрис. Она – непробиваемая эгоистка из Нью-Йорка, максималистка, готовая пойти на всё ради достижения своих целей. И она постоянно срывается на своего беднягу-мужа Джеймса, манипулирует и пользуется им, гоняет его туда-сюда. Очень грустная и знакомая картина. И это…просто кошмар. При этом Джеймса играет Рон Ливингстон, и они с Розмари женаты в реальной жизни. Кейла Монтерросо исполняет роль нашей с Анной младшей сестры Эллен – она ребенок от другого брака (у нашей мамы была еще парочка мужей) и младше нас, ей чуть за 20. Наши героини почти не проводили время вместе, но Мейси любит ее и симпатизирует ей. Можно сказать, что она ее опекает. Кейла – настоящий бриллиант и потрясающе амбициозная актриса. Есть еще Дэвид Духовны, который играет ту еще сволочь. Его героя зовут Ричард и он невероятно скользкий парень. Он хочет переспать с кузинами и сбежать с деньгами. Он жуткий и очень хитрый, так что это всех от него отталкивает.

Об особняке Бакнера, где кроме «Очень плохой семейки» снималась «Американская история ужасов»

Съемки проходили в старинном поместье в Новом Орлеане. Оно называется поместье Бакнера. Я вообще не знала его историю, но это особняк невероятной красоты, очень роскошный. Там такое пышное убранство, что сразу понимаешь, что за человек «наша тетушка» Хильда, и что весь мир у ее ног. Это великолепный особняк, дитя старого света. Среда, из которой вышли Мейси и Саванна – совсем другая прослойка общества, а этот особняк – совершенно другой мир.

Смотрите видеоинтервью прямо сейчас, а фильм «Очень плохая семейка» в кинотеатрах с 8 марта.

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Американская история ужасовОчень плохая семейка

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Тони Коллетт: «Моя героиня – настоящий крепкий орешек» фотографии
Тони Коллетт: «Моя героиня – настоящий крепкий орешек» фотографии
Тони Коллетт: «Моя героиня – настоящий крепкий орешек» фотографии
Тони Коллетт: «Моя героиня – настоящий крепкий орешек» фотографии
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