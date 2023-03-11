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Григорий Чабан: «Наша история учит стойкости, совести, человечности и состраданию»

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11 марта 2023

В онлайн-кинотеатре KION стартовал второй сезон сериала «Почка» о беспринципной и чрезвычайно живучей чиновнице Наташе Кустовой в исполнении Любови Аксеновой. В финале первого сезона она активно налаживала отношения с семьей и все-таки смогла отыскать донора почки — им стала мама Миши (Григорий Чабан), с которым Кустова познакомился в больнице. Мужчина отказался принять здоровый орган от матери и честно ждал почку в очереди, а Наташа — приняла и взамен пообещала помочь Мише после своего выздоровления. Вот только герой категорически против любых контактов с Наташей, а ее как на зло мучают странные навязчивые видения с его участием. Кино-Театр.Ру поговорил с Григорием Чабаном о продолжении «Почки» и перфекционизме в творчестве.

Григорий Чабан: «Наша история учит стойкости, совести, человечности и состраданию»
фото: Пресс-служба KION

Кто ваш герой Миша? Зритель мало видит его за пределами больничной койки.

Во втором сезоне ситуация особо не изменится (смеется). Как благородный человек он против блата и ждет почку в очереди.

Миша достаточно принципиален и собирается до последнего стоять в очереди, хоть он далеко не в первых рядах. Как вам кажется, уместна ли честность, когда идет речь о жизни и смерти?

Думаю, он такой человек, что не может поступить иначе. К тому же, Миша винит себя в смерти матери, которая отдала свою почку Наташе. Может быть, это прозвучит высокопарно, но в каком-то смысле он не принимает помощь, потому что сам ищет смерти.

Григорий Чабан: «Наша история учит стойкости, совести, человечности и состраданию»
фото: Пресс-служба KION

Уже два сезона эгоистичной героине Любови Аксеновой жизнь готовит различные испытания, которые должны изменить ее потребительское отношение к окружающим. Чему ваш герой научит Наташу Кустову?

Миша ее ничему не учит, ему бы самому в себе разобраться. История учит персонажей стойкости, совести, человечности и состраданию. Миша становится неким катализатором для Натальи в ее поисках себя. Так же, как и она для него. Внутренняя гармония ведь напрямую связана с совестью, и лично для меня совесть – это божья искра в человеке. И в сериале будет, конечно, еще много героев, которые повлияют на Кустову.

На чем основано ваше решение сниматься в том или ином проекте?

Мне кажется, решение основывается, в первую очередь, на доверии и взаимном интересе. Любой добротный творческий процесс на этом основывается. А уже потом на перспективах. Часто я решаю по интуиции.

Вы живете в Петербурге и служите в труппе БДТ. Это как-то ограничивает вас в плане съемок?

Думаю, я больше бы снимался, живя в Москве. Достаточно проблемно везти актера на пробы, потом искать жилье на время съемок. Но некоторые режиссеры идут на это.

Григорий Чабан: «Наша история учит стойкости, совести, человечности и состраданию»
фото: Пресс-служба KION

У ваших персонажей в кино были разные профессии – врач, следователь, ученый. А сложно ли играть артиста, чей образ вы воплотили в сериале «Актер», который вышел онлайн в декабре прошлого года?

Не могу сказать, что очень сложно, я ведь сам артист, мы не очень разные с героем. Мне не приходилось особо играть, я старался искренне реагировать на ситуацию, представлял самого себя в предлагаемых обстоятельствах. И режиссер Вано Бурдули, настоящий перфекционист, помогал в этом.

Какие качества присущи режиссеру перфекционисту?

Он добивается поставленных целей, несмотря ни на что.

Возможен ли перфекционизм в актерской профессии, когда необходимо в первую очередь выполнять требования режиссера?

Актерский перфекционизм, мне кажется нужен и важен, но должен быть в меру и правильно направлен. Прежде всего на себя самого. На идею в профессии. А выполнять требования режиссера, делая их своими, — в этом же и есть суть сотворчества.

Второй сезон сериала «Почка» уже в онлайн-кинотеатре KION.


Маша Бороденко
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Григорий Чабан: «Наша история учит стойкости, совести, человечности и состраданию» фотографии
Григорий Чабан: «Наша история учит стойкости, совести, человечности и состраданию» фотографии
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