Иван Мулин: «Содержанки» – это сказочная вселенная

анонс

11 марта Григорий Чабан: «Наша история учит стойкости, совести, человечности и состраданию» Актер — о втором сезоне «Почки» и перфекционизме в творчестве

10 марта Ольга Лерман: «Это кино про каждого из нас» Популярная актриса – о фильме «Поехавшая», съемках в пути, удивительном Байкале и кризисах, которые не зависят от гендерной принадлежности

9 марта Филипп Янковский: «Я бы вам не нравился, если бы везде был одинаковый» Популярный актер – о втором сезоне «Контейнера», харизматичных злодеях и возвращении в режиссуру