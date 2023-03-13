Иван Мулин: «Содержанки» – это сказочная вселенная

В онлайн-кинотеатре START продолжается показ четвертого сезона «Содержанок», где московская элита меняет локацию и перемещается в Петербург, прямиком на «белую вечеринку» экономического форума. В северной столице старые знакомые всё так же множат сплетни, обсуждают бывших коллег и любовников, преследуя свои интересы. И, разумеется, начало сезона не обходится без убийства: каждый персонаж вновь оказывается под подозрением. Образ одного из новичков проекта – модного фитнесс-тренера Алекса – воплотил Иван Мулин. Прославившись благодаря спортивному сериалу «Молодежка», актер исполнил яркие роли в ретродраме «Хрусталь», сериалах «Перевал Дятлова» и «Черная весна». Мы поговорили с Иваном о его герое в «Содержанках», театральных проектах, необычном стартапе и сомнительных перспективах.
фото: Соцсети Ивана Мулина / Фотограф @paullinn
Был ли ты знаком с проектом до съемок?
Нет, у меня другая тактика. Если ты вписываешься в четвертый сезон, лучше привнести туда что-то новое и сломать старое, чем копировать уже существующее. Поскольку я не видел предыдущие сезоны, бояться было нечего.
Создатели «Содержанок» с самого начала собрали яркий каст и с каждым сезоном не снижают планку, приглашая новых артистов. Почему ты решил окунуться в этот столичный шик?
Я ориентируюсь в первую очередь на людей, а в «Содержанках» такая флейва собралась, что не возникало вопроса, соглашаться или нет. Я был рад, когда меня утвердили.
Твой герой Алекс – бойфренд Милы, которую играет Марина Зудина. В первых сезонах проекта похожую роль исполнял Александр Кузнецов. Можно ли сказать, что у ваших персонажей похожая мотивация – сделать карьеру и выбиться в люди благодаря связям успешной богатой женщины.
Нет, мой герой уже трудоустроен, и у него другие приколы. Я считаю, что Алекс – главная содержанка этого сезона, с сюрпризом.
Авторы сериала продолжают иронизировать над киноиндустрией за счет линии режиссера Дарюса в исполнении Игоря Миркурбанова, который собственным примером подрывает мнение об адекватности киношников.
Не то чтоб его линия гипертрофирована, это просто прием. Ведь «Содержанки» – это своего рода сказочная вселенная.
фото: Соцсети Ивана Мулина / Фотограф @paullinn
О чем для тебя «Содержанки»?
Это ода о пустоте. Каждый из героев пытается ее разными методами заполнить, но вряд ли им это удастся. Я уверен, что там никто никогда не умел и сумеет полюбить, их попытки – лишь подобие.
Встречал ли ты в реальной жизни людей, похожих на героев «Содержанок», или это все-таки гиперболизированная картинка?
Такие люди сто процентов существуют, и, мне кажется, по сравнению с реальными ситуациями в «Содержанках» какие-то вещи еще и сглажены, присутствует недосказанность. Сериал – это лишь ознакомление, верхушка айсберга.
Атмосферой, всё было круто. Вот стоит Дима Куличков, просто маэстро юмористических фляков, что-то рассказывает и все ржут в покатуху, а актер из Турции (Дженгиз Джошкун – Прим. ред.) вообще ничего не понимает и просит, чтобы ему перевели. Да, золотое было время…
Мне показалось, что четвертый сезон делает реверанс в сторону турецких сериалов не только приглашением турецкого актера в проект. Например, герои иногда буквально говорят пословицами.
Я для себя понял так, что у Милы пословицы связаны с религией (Например, героиня Марины Зудиной в одном из эпизодов цитирует Библию: Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Божие. – Прим. ред.). Для нее в данном случае религия является заполнением внутренних пустот. В контексте сериала это такой китч над китчем. Не знаю, как это смотрится на экране, но на съемках со стороны действительно выглядело смешно.
Не собираешься сам смотреть четвертый сезон?
Как по мне, это странный творческий онанизм – смотреть проект, о котором ты и так все знаешь, и оценивать себя. Как я там получился, пусть скажут другие. Максимум я могу посмотреть «Содержанок», когда поеду к бабушке, потому что она не может сама посмотреть из-за отсутствия компьютера.
фото: Соцсети Ивана Мулина / Фотограф @paullinn
Ты сейчас работаешь над какими-то театральными проектами?
В одном из интервью ты говорил, что ты придумал перчатки в виде птиц – птичатки – и собираешься их продавать. Было похоже на шутку, а потом я нашла реальный аккаунт в соцсетях.
Да, птичатки существуют. Мы придумали их вместе с Виталиком Сотниковым, просто ржали над слоганом «от создателей тапок в форме рыб – перчатки в виде птиц». Хотели сделать так, чтобы этот слоган работал, но в итоге не продали ни одной пары. Еще мы пишем сценарий сериала, это грандиозная история про общественное мнение, кибернасилие и всякие квантовые штучки.
Как у тебя происходит отбор проектов, где ты готов принять участие?
В принципе я могу вписаться в любую лабуду в зависимости от людей вокруг меня. Можно из хорошего материала сделать очень плохой, если вокруг будут не те люди. А из очень плохого материала сделать по крайней мере сносный, если тебя окружают люди, в которых ты веришь. Для меня самым главным фактором является времяпрепровождение.
Ставишь ли ты себе глобальные цели в профессии?
Я целей не преследую вообще никаких. И амбиций у меня нет. Есть только перспективы.
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