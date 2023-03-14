Егор Бероев: «Глаза актера передают больше, чем рога барана»

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Новости кино Линейку «Сказочных мелодрам» откроет сериал с Анастасией Сорокиной и Михаилом Химичевым Также в числе новинок «Dомашнего» — проекты «Время жениться», «Удержи меня» и «Одиночества.net»

Спутник телезрителя «Заражение»: Хроника пандемии В ночь с 13 на 14 марта, 00:00, Пятница!

Лайфстайл «Прощай, моя дорогая»: Лия Ахеджакова простилась со сценой в открытом письме Актриса поблагодарила всех, кто поддержал её после увольнения

Лайфстайл Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова Премьера фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Лайфстайл Сергей Безруков и Анна Матисон обвенчались после 7 лет брака Супруги отпраздновали годовщину свадьбы

Обзор сериалов «Моя мама – шпион»: Ирина Пегова в роли отечественного Джеймса Бонда А также Владимир Вдовиченков и Георгий Дронов, которые играют ее мужей – бывшего и нынешнего