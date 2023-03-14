Егор Бероев: «Глаза актера передают больше, чем рога барана»

16 марта в прокат выходит фильм-катастрофа Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — о реальной истории пилота Дамира Юсупова, который в 2019 году посадил самолет с двумя отказавшими двигателями. Мы поговорили с Егором Бероевым о портретном сходстве с Юсуповым, драматургии жизни, знании языков и любви зрителей к реальным историям.
фото: Съемки фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"/пресс-служба ЦПШ
Тот факт, что лента «На солнце, вдоль рядов кукурузы» основана на реальных событиях, сделал для вас этот проект более привлекательным? Может, сыграть человека, существующего в действительности, — это для вас больший актерский челлендж.
Конечно, это так, вы сами все сформулировали. Роли в фильмах, основанных на реальных событиях, кажутся более ощутимыми. С другой стороны, когда мы, актеры, беремся за такие проекты, на нас ложится дополнительная ответственность. И зритель тоже любит, когда лента основана на реальных событиях.
Есть мнение, что реальность предлагает нам более невероятные ситуации, чем наша фантазия. Вам эта точка зрения близка?
Да. Кинематографисты даже так говорят иногда: в жизни порой происходят такие вещи, что если их снять в кино, зритель просто не поверит. Жизнь порой подкидывает невероятные, даже безумные сюжеты. Если их переносить на экраны как есть, они будут выглядеть неестественно, надуманно. Тут уже приходится подключать нашу киношную правду. Язык искусства рассчитан на то, чтобы мы до аудитории доносили послание, какой-то смысл. А в события, разворачивающихся вокруг нас в реальной жизни, к сожалению, смысл не всегда сразу можно угадать. Я уверен, что он всегда есть, но часто разглядеть его можно только с дистанции. Поэтому и существует художественная правда — но это не то же самое, что вранье.
Дамир консультировал всех, в том числе и сценариста. Он постепенно входил в эту работу, сначала не очень понял, как это — быть консультантом на кинопроекте. Тут ведь нужно знание кинопроизводства, поэтому я, в свою очередь, тоже выступил как консультант, советовал что-то, подсказывал. Говорил ему: «Дамир, эта история связана с точными техническими моментами посадки самолета. От того, будет ли в картине что-то наврано, зависит твоя репутация, да и моя тоже. Поэтому будь очень принципиален в тех замечаниях, которые ты делаешь». Вообще мы подружились, общаемся.
Многие технические вопросы мы с Дамиром проговаривали подробно. Я у него прямо брал интервью, у меня сохранились записи, есть ролики по полтора часа. Причем беседуем мы там в том числе и про его жизнь, про детство, про любовь. Он интересный человек, искренний. У нас была такая история: Дамир — мусульманин, он перед полетом всегда молится. Когда я
об этом от него узнал, предложил молитву добавить в фильм — изначально ее в сценарии не было. Я выучил молитву, хотя сам православный, сняли с Сариком этот кадр. Я уверен, что в этой ситуации без присутствия бога не обошлось, с самолетом произошло настоящее чудо. Поэтому молитва верующего человека — не важно, мусульманин он, православный — в данном случае очень уместна.
фото: Съемки фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"/пресс-служба ЦПШ
В фильме ваш герой говорит на трех языках: на английском и русском, плюс молитва на арабском. Вы сам — полиглот? Вам в жизни языки легко даются?
Я знаю три языка — на французском, итальянском и английском разговариваю свободно. На английском делал несколько проектов. В июне будет премьера фильма «Сквозь время» — мы его снимали на английском, а потом переозвучивали сами себя на русском.
Вы до съемок в «На солнце, вдоль рядов кукурузы» когда-нибудь управляли летательным аппаратом? В фильме же проговаривается, что есть люди, которые за штурвал в качестве хобби садятся.
Нет, я никогда не летал и специально этому не учился. Но бывал в кабине, сидел в кресле пилота, наблюдал за тем, как управляют самолетами и вертолетами. У меня никогда не было желания самому попробовать — я понимаю, что этому нужно серьезно учиться. При этом страха высоты у меня нет — как пассажир я летаю много и спокойно. Правда, никогда не летал на дельтапланах, воздушных шарах или чем-то подобном, и с парашютом не прыгал. Я не экстремал. Мне друг-каскадер рассказывал такую историю — ему позвонил товарищи и говорит: «Не хочешь с парашютом прыгнуть?» Друг спрашивает — а сколько это стоит? «Тысяч десять». А чего так мало? И приятель объясняет: «Да ты не понял, это ты за прыжок платишь, а не тебе». Нам этого не нужно, нам и в кино хватает эктрима.
Это был очень кратковременный эпизод, вы даже себе не представляете, насколько короткий. Они находились в состоянии шока, возможностей для проявления эмоций не было совсем. Мы с Дамиром долго разбирали этот эпизод, там была возможность только полностью сконцентрироваться на происходящем. Момент, когда горло перехватывает, сердце останавливается. Не было ни времени, ни энергии, чтобы ругаться. Тем более, если человек произнес мусульманскую молитву, он потом точно не может выражаться… С Дамиром в этот момент происходило что-то такое, что ему было не до сквернословия. Он не мог расходовать энергию, ему нужно было принять решение. Он же пошел не по протоколу, а делал так, как ему велели опыт и сердце, может, какая-то сторонняя сила — я не знаю, бог? Мне кажется, ругань в подобных сценах часто выглядит надуманной. Вспомните Тома Хэнкса в «Чуде на Гудзоне» — он, по-моему, играет своего персонажа еще спокойнее, чем я.
фото: Съемки фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"/пресс-служба ЦПШ
Какие аспекты работы пилота было сложнее всего убедительно перенести на экран?
Вот, например, дежурный текст перед взлетом — он у вас от зубов отскакивает, при этом мне кажется, что неподготовленному человеку все это очень сложно без запинки произнести. Всегда сложно вложить в такие фразы легкость, присущую профессионалу. «С вами командир корабля Дамир Юсупов, сегодня мы совершим полет Москва, Жуковский — Симферополь, время в пути такое-то...» В исполнении профессионала в самолете этот текст звучит как-то обыденно, но при этом вселяет в слушателей уверенность. А вот новичку прочитать такой текст непросто. Когда мы этот фрагмент озвучивали, я, наверно, дублей 20 сделал. Хотелось достичь легкости, небрежности, но при этом сохранить настроение и передать вот это ощущение уверенности — и одновременно сделать так, чтобы не звучало пафосно.
ЧитатьБыло дело: сериалы, основанные на реальных событиях Не вполне серьезный вопрос. В интернете активно обсуждали ваше с Юсуповым сходство — его действительно трудно не заметить. Представьте себе, вы узнаете, что снимается такой фильм, но на роль Дамира взяли не вас, а человека, на него совершенно непохожего. Вас бы это обидело?
Нет, не обидело бы. Весь мой профессиональный опыт подсказывает, что утверждение на роль — это лотерея. Например, кто-то из моих коллег шел на роль, а потом — оп! — и утверждают меня. Или наоборот. Мне кажется, что в таких ситуациях кого утвердили, тот и должен быть. Если что-то попало в кадр, значит, и должно было попасть, если оставили дубль, значит, он и должен был остаться. То же самое и с утвержденными актерами. Кино — это же отражение краткого момента времени. Раньше все фиксировали на пленке, сейчас — в цифре. Пленка лучше передавала энергию момента благодаря бараньим рогам...
Не очень понимаю, о чем речь.
А вы не знаете, да? Дело в том, что в составе пленки Kodak содержатся животные жидкости, из бараньих рогов, в частности. Мастера-операторы говорили, что эта органическая составляющая сохраняет и передает определенную энергию. А сейчас перешли на цифру... Но я думаю, что цифра тоже несет в себе какой-то элемент жизни. В конечном итоге глаза актера передают больше, чем рога барана.
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