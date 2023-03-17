Шарлотта Уэллс: «Фрэнки совершенно не подозревала, какой у нее талант»

Уже в прокате «Солнце моё» Шарлотты Уэллс — одно из главных открытий прошлого года. Впечатляющий дебют с не менее впечатляющим молодым дарованием Фрэнки Корио посвящен совместному отдыху на турецком курорте в начале нулевых 11-летней Софи и ее отца Калума (Пол Мескал), который развелся, уехал из родной Шотландии и в таком состоянии готовится встретить 31-летие. Мы расспросили Уэллс, как появился замысел фильма, каково ей было работать с неопытной Корио и звездой «Нормальных людей», а также почему местом действия выбрана именно Турция.
Каковы истоки этого фильма?
Мои родители были очень молоды, когда я родилась, и всё детство отца принимали за моего старшего брата — но он особо и не возражал. Мне всегда казалась интересной идея осветить такие отношения в фильме. Однажды я листала старые фотоальбомы под конец учебы в киношколе — это такой период, когда в голове зарождаются идеи для будущих фильмов, — мне пришла мысль о создании этого кино. Длительная работа над сценарием всколыхнула во мне воспоминания о юности, о родителях, особенно об отце. Моя рефлексия о прошлом придала сценарию несколько ретроспективный взгляд — и то, что изначально задумывалось как обычный художественный вымысел, постепенно уступило место чему-то более личному, эмоционально автобиографичному, что ли.
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Обзор фильма от Кино-Театр.Ру
Как вы подбирали актеров?
Это был очень длительный процесс. Фрэнки мы искали, наверное, около полугода. Мы работали с замечательным кастинг-директором Люси Парди
, у нее есть особое чутье на новых актеров и потрясающее умение выискивать таланты на улицах. В итоге мы очно прослушали 16 детей из 800 предложенных. Когда мы встретились с Фрэнки
, она нас очень удивила. Я надеялась найти такую исполнительницу, которая, по сути, уже была бы героиней со страниц сценария, но была готова внести небольшие поправки в персонажа после утверждения актрисы. Я не ожидала, что мы найдем ребенка, который умеет играть, а Фрэнки — умеет. Мы делали разные упражнения, и она могла переходить от одного настроения к другому, как по щелчку выключателя. Меня это очень впечатлило, а она совершенно не подозревала, какой у нее талант. Она многое привнесла в эту роль от себя, как делают все актеры. Было очень интересно наблюдать, как она подходит к воплощению Софи — героини, в чем-то отличной от нее, но в чем-то другом — похожей.
Как вы выбрали Пола на роль Калума?
Полу на тот момент было 25, и он был несколько моложе, чем мы рассчитывали, но и персонаж по сценарию выглядел моложе своих 30-31, так что Пол вполне соответствовал задаче. При нашей первой беседе его реакция на сценарий была очень взвешенной, и я безмерно уважаю его за быструю готовность взяться за этот проект. В итоге работа с Полом оказалась именно такой, как я и надеялась. На площадке он был бесценным партнером — особенно учитывая, что Фрэнки раньше не снималась. На самом деле вклад Пола как партнера сыграл не менее важную роль, чем мой — как режиссера.
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Рецензия на «Нормальных людей»
Когда Пол и Фрэнки были утверждены на роли, нужно было дать им возможность получше узнать друг друга. В течение двух недель перед началом съемок я старалась проводить с ними по паре часов в день, но потом я уходила, и они оставались вдвоем — гуляли по пляжу, играли в бильярд, ели мороженое. Между ними возникла настоящая химия, и было удивительно наблюдать, как они привязываются друг к другу. Всё это проведенное вместе время, которое продолжилось и после старта съемок, стало ключевым в создании впечатления семейной близости, которое было очень важно для сюжета.
В этом фильме вы оставляете много пространства для интерпретаций. Вы давали Полу и Фрэнки какую-то дополнительную информацию о Калуме и Софи?
Я четко обрисовала Полу свое видение персонажа. Не думаю, что это его ограничивало, но для эффективной работы мне казалось необходимым, чтобы он заранее знал, какие у меня исходные данные. Фрэнки ни разу не читала сценарий целиком. Во время подготовки мы прогоняли совместные сцены с Полом, но, чтобы сохранить ощущение спонтанности, двигались постепенно, день за днем, сцена за сценой. То, что Софи знает о Калуме, складывается из ее воспоминаний, из знаний, приобретенных позже, из событий, которые разворачиваются вне поля зрения зрителя. В конечном счете, внутренняя жизнь Калума остается для нее загадкой. Софи только по-своему интерпретирует эти факты, и эта некоторая отдаленность Калума оставляет зрителям пространство для своих интерпретаций.
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История турецкого хоррора
Почему вы решили снимать именно в Турции?
Когда мне было десять, мы с отцом ездили в Турцию на две недели. При написании сценария я обнаружила, что регулярно возвращаюсь мыслями к той поездке. Моё первое погружение с аквалангом, первое впечатление от древних руин, грязевые ванны, хамам, бесконечная россыпь парапланов над головой… Это была очень счастливая поездка. Воспоминания, которые я включила в сценарий, наполнили его радостью и трепетом — они, на мой взгляд, были необходимы для демонстрации совместного времяпрепровождения Калума и Софи.
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