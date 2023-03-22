Жанна Кадникова: «Время не имеет значения, всегда хочется говорить о чем-то человеческом»

На телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier продолжается показ нового комедийного сериала «Кафе "Куба"», события которого развиваются вокруг придорожного кафе на трассе Москва - Нижний Новгород в начале нулевых. Мы поговорили с режиссером и соавтором сценария картины Жанной Кадниковой и распросили ее о работе над проектом, ощущении времени, успехе «Бедных людей», феминизме и «Реальных пацанах».
фото: пресс-служба ТНТ
Расскажите, с чего все началось и как шла работа над созданием сценария сериала «Кафе "Куба"»?
Если есть истории, основанные на реальных событиях, то наша история основана на реальной жизни. Когда-то Антон Зайцев [генеральный продюсер «Кафе "Куба"» и сооснователь Good Story Media] прислал авторскую статью про «Шашлыкоград» — маленький поселок в Мордовии. В 90-е один из его жителей вышел на федеральную трассу, поставил мангал, и фактически так там появилось первое придорожное кафе. Затем его примеру последовали сотни других жителей поселка, отсюда и название «Шашлыкоград». Из этого могла бы получиться неплохая история для сериала. Трасса, кафе, множество интересных жизненных персонажей и главное, у нас сразу появилась основная героиня.
Да, Марина – великолепная актриса! Мы привыкли воспринимать ее в комедийных образах, но через комедию она способна рассказать о жизни гораздо больше, чем кто-нибудь через слезы и сопли. Я искренне считаю, что ей не хватает проектов, которые могли бы раскрыть ее с разных сторон. «Кафе "Куба"» — это комедия, с которой она прекрасно справляется, но при этом в этой комедии есть душа, драматизм. Мы очень хотели подобрать нестандартный ансамбль. Пришла удивительная театральная Маша [Мария Смольникова] и случился дуэт. Затем появился магический Гриша [Григорий Чабан] и наша Вика [Виктория Клинкова] – блондинка с характером. Таким образом сложился целый мир, который зажил своей удивительной жизнью и авторам оставалось только успевать за ними записывать (смеется).
Нулевые — это золотая середина между 90-ми и нашим временем, это время дает огромный простор с точки зрения сценария. Существует очень много легенд о столичной жизни нулевых: клубы, стразы, шампанское рекой. Нам захотелось заглянуть в это время в провинцию, где стразы с рынка и шампанское — не Кристалл.
В конце прошлого года на PREMIER вышел драматический сериал о конце нулевых «С нуля» также производства Good Story media. Это значит, что 90-е уже переосмыслены в кино и сейчас пришло время для нулевых?
Я не очень люблю 90-е, у меня не самые приятные воспоминания об этом времени. Может для кого-то это было веселое время, я же помню только что-то серое. Мое студенчество грозило безденежьем и беспросветностью, моя мама изо всех сил мне помогала. В «Кафе "Куба"» лично я ничего не переосмысляю. Просто всегда хочется говорить о чем-то человеческом: о доброте, о дружбе, о любви, время не имеет значения.
фото: пресс-служба ТНТ
Чем лично вам дорога эта история? Много ли в ней того, что вы сами переживали в нулевые, работая в небольшом, относительно Москвы и Питера, городе?
Ну лично я знаю, что такое жить в поселке на трассе, моя юность прошла именно в таком небольшом поселке на Колыме, где все друг друга знают. И я всегда с теплотой вспоминаю это время. А в нулевые наша команда КВН [Кадникова была участницей КВН-команды высшей лиги «Парма»] постоянно была на гастролях по всей стране. Поэтому туалетик в кафе на трассе, горячая еда и телек в углу – это прям любимые минуты отдыха.
Чьей идеей было позвать снимать «Кафе "Куба"» Сергея Дышука? Что из своего видения эпохи нулевых он дал сериалу?
Сергей Дышук – потрясающее решение в пользу «Кубы». Изначальной идеей было позвать хорошего оператора, каким Сережа, несомненно, является. Через десять минут нашей первой встречи стало понятно, что Сережа – человек, с которым все сложится. Он много знает про 2000-е, в этот период он как раз трудился на том поприще, где меня не было – снимал модные клипы. Я счастлива, что он работал с нами, его видение стало очень важным для реализации проекта.
Что бы вы из того времени хотели бы вернуть в сегодняшний день?
Молодость. Пупок бы проколола, сходила бы в клуб (смеется).
Каким Вы видите современного комедийного героя, который нужен большой аудитории? Сейчас нередко говорят, что россияне нуждаются в сильном и справедливом герое, таков Саня Кучин из сериала «Патриот» или герой Пореченкова из «Полярного».
Мне наш Игорь [герой Григория Чабана] нравится – в нем есть понятие справедливости, дружбы, любви. Он потерялся в жизни, как и многие, но пытается действовать правильно, не ради себя, а ради других.
фото: пресс-служба ТНТ
А если говорить о героине? По сути, Тамару из «Кафе "Куба"» можно назвать следующей принципам феминизма – не сдалась после ухода мужа, сама вела и ведет бизнес и т. д. Но если навесить на нее ярлык «феминистка», то ощутимая часть аудитории испугается. Какие у вас мысли на этот счет?
В нашей стране женщинам приходится быть сильными, просто так складываются обстоятельства, а не то, чтобы они этого добиваются. Феминистки – они же добиваются равноправия, а на Тамару это свалилось само собой. Ответственность за близких людей, за свое дело – все это она с удовольствием взвалила бы на какое-нибудь сильное плечо, только где ей его найти?
Кому из героинь/героев «Кафе "Куба"» вы симпатизируете?
Всем! Я не могу не симпатизировать своим персонажам, у каждого из них своя история.
Как долго шёл кастинг на роль Натальи?
Мы недолго искали Наталью, у нас замечательный кастинг-директор — Ирина Малышева. Она сразу поняла, что Маша [Мария Смольникова] должна играть эту роль, и показала ее мне. Хотя визуально мне Наталья представлялась другая – высокая блондинка, которая могла бы соблазнить Борю, бывшего мужа Тамары. Но когда пришла Маша, стало понятно, что внешние ярлыки не имеют никакого значения, и когда они встали в ансамбль, Маша все покрыла своим талантом, своей хрупкостью, показала нам Натусика, как ребенка, который учится жизни. Обе героини прекрасные – одна прикрывает другую силой, та отвечает ей нежностью.
Долго искали локацию под кафе?
У нас же профессионалы работают. Саша Кашарин, наш локейшн-менеджер, поездил по области, для него, наверное, это было долго, мы же быстро получили результат. Мы снимали в реальном кафе в Подмосковье, недалеко от Ступино. Это было обычное кафе, которое наш художник Василий Уфа превратил в кубинское чудо. Хозяину так понравился новый интерьер, что он попросил его оставить, и в картах вы можете его найти по названию «Кафе "Куба"».
фото: пресс-служба ТНТ
Ваш сериал «Бедные люди» прославился среди синефилов. Как думаете, почему? Дело в эстетике – главный герой любит литературу, живет в питерской коммуналке, во всем этом такой флер интеллигентности – или в чем-то другом?
Термин синефилы пугает (смеется). «Бедные люди» — хороший сериал с блестящим юмором и диалогами, с прекрасными актерами, многие из которых театральные, с чудесным Димой Лысенковым. Это мой любимый сериал! Я очень рада, что и обычные люди, и синефилы смотрят его. Я знаю одну семейную пару, которая мирится под него. Мне даже иногда кажется, что это не я его сняла, смотрю и думаю: какой хороший режиссер, какой молодец. А потом соображаю, это же я молодец (смеется). Высшая похвала, когда отключаешься от собственного творчества, и смотришь сериал, как отчужденное произведение. Когда получаешь удовольствие, не потому что это к тебе относится, а потому что это круто. Например, смотришь в театре на знакомого актера, и не воспринимаешь, что это твой знакомый, а видишь его как героя на сцене.
Кто для вас является самым значимым критиком, к чьему мнению вы всегда прислушиваетесь?
Антон Зайцев, друзья, люди, с которыми я работаю, зрители. Мы делаем сериалы для людей, хочется от людей получать «обратную связь».
Вот сейчас как раз занимаемся подготовкой нового сезона, он получается юбилейный, десятый. Готовим его с командой, многие из которой работают на «Реальных пацанах» с первого сезона.
Вы остаетесь режиссером всех сезонов «Реальных пацанов». Нет усталости от проекта? Какие проекты у вас в разработке сейчас?
Несмотря на то, что «Реальные пацаны» — это проект с большим стажем, отношение к разработке столь же серьезное, как и к новым сериалам. Каждый сезон – это всегда что-то новое. Надеемся всех порадовать.
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