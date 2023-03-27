Милош Бикович: «Если бы мне предложили слетать в космос, я бы, конечно, согласился»

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фото: пресс-служба Okko

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фото: пресс-служба Okko

Читать Рецензия на сериал «The Телки»

Это кино о дружбе, о семье и об отношениях внутри семьи. Мы создали очень аутентичные связи между главными персонажами. И эти трогательные отношения мы поместили в криминальную среду – подпольную, мрачную, агрессивную. Опасность, которая угрожает этим жизням, создает напряжение.Главному персонажу, Марашу, предстоит пройти по пути искупления. И каждый раз, когда он может погибнуть, Бог находит для него, для этого грешника, какой-то новый шанс и дарит ему возможность меняться. Но он все упускает. И вот этот сезон – возможно, последняя попытка судьбы исправить Мараша.Когда мы планировали съемки (это было до спецоперации), все было проще. Потом стало сложнее, не только с точки зрения передвижения команды, но и с точки зрения финансов. Еще была изменчивая погода, которая мешала снимать так, как надо.У нас были ассистенты, которые общались на русском и на английском. Тут не возникло особых проблем, потому что все актеры – большие профессионалы.Мараш уже не может бросить всё. Он деструктивный персонаж. Поставил жизни семьи на кон. И делал так с первого момента, когда стал заигрывать с криминалом. Поэтому Мараш – трагический персонаж: судьба его наказывает так, что все вокруг страдают, а он остается живым. Это его проклятье.Он не хотел, и чтобы брат пошел по его стопам, но не успел его остановить. Поэтому понимает, что ребенка надо спасать, отдалять от себя на безопасное расстояние.Я не думаю, что политика всегда цвета крови. Но есть случаи, которые в истории происходили, еще с библейских времен.Да, я думаю о новой копродукции с Россией, но еще нет ничего, о чем можно сказать вслух. В этом году Archangel Digital Studios выпустит фильм «», «» и «» – это название мы еще не перевели на русский язык.Могу сказать, что мои мечты исполнились и исполняются. Что касается совместной работы с российскими коллегами, в России очень много талантов, но, всегда бывает так, что актера ищут под роль. А иногда бывает, наоборот: роль – под актера. У меня пока не было таких проектов, чтобы я подбирал роль под актера.Главное сходство киноиндустрии в Сербии и России – это ментальность и культурная близость. А главное различие в том, что в России есть большой рынок, и можно заниматься кино как бизнесом. А в Сербии это не бизнес, в Сербии — это культура и груз для бюджета государства.И да, и нет. Я хотел бы играть разные роли. А они предполагают и мажора, и красавчика, и комедианта.Если оправдывать с моральной точки зрения, то зависит от того, какой системой ценностей вы руководствуетесь. Есть система ценностей Ветхого завета, где око за око, зуб за зуб. Есть Новый завет, когда месть надо передать в руки Бога. С точки зрения мотивации моего персонажа, месть всегда можно оправдать. Но это не философское моральное оправдание, а больше оправдание ремесленника, который понимает материал, с которым работает.Если бы мне предложили слетать в космос, я бы, конечно, согласился. Такое бывает раз в жизни. Да, рисковал бы, но получил бы максимальное удовольствие, если бы все прошло, как надо.Если фильм успешный, сиквел создается в двух случаях: когда история не рассказана до конца или когда публика требует продолжения. То есть сиквел либо для авторов, либо для зрителей. Если для авторов, то это попытка заработать еще больше денег на том же материале, обычно это провальная история. А если для зрителя, то, чаще всего, это успешная история. Лучше всего, когда можно совместить и то, и другое.Да, интересно. Потому что это все еще фильм про Гришу - мажора, который не повзрослел до конца. Он только начал свой путь и теперь должен применить то, чему научился в первой части фильма. Мне это интересно, потому что мой персонаж развивается дальше.