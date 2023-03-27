Милош Бикович: «Если бы мне предложили слетать в космос, я бы, конечно, согласился»

На Okko выходит сериал «Балканский ветер» — остросюжетная история белградского наркобарона Мараша в исполнении Милоша Биковича. Мы поговорили с артистом о скитаниях, грехах и трагедии его персонажа, космосе, новых вызовах и сиквеле «Холопа».
фото: пресс-служба Okko
Фильм «Южный ветер», который можно считать приквелом к «Балканскому ветру», собрал в сербском прокате внушительную кассу. Вы отмечали, что на момент запуска фильма в 2018 году никто и подумать не мог о международной судьбе проекта. В чем, по-вашему, причина его популярности?
Это кино о дружбе, о семье и об отношениях внутри семьи. Мы создали очень аутентичные связи между главными персонажами. И эти трогательные отношения мы поместили в криминальную среду – подпольную, мрачную, агрессивную. Опасность, которая угрожает этим жизням, создает напряжение.
Мне показалось, что «Балканский ветер» приобрел более драматическую тональность, проблемы персонажей стали намного серьезнее. О чем для вас этот сезон? Через какие испытания предстоит пройти героям?
Главному персонажу, Марашу, предстоит пройти по пути искупления. И каждый раз, когда он может погибнуть, Бог находит для него, для этого грешника, какой-то новый шанс и дарит ему возможность меняться. Но он все упускает. И вот этот сезон – возможно, последняя попытка судьбы исправить Мараша.
Когда мы планировали съемки (это было до спецоперации), все было проще. Потом стало сложнее, не только с точки зрения передвижения команды, но и с точки зрения финансов. Еще была изменчивая погода, которая мешала снимать так, как надо.
Сериал снимал сербский режиссер-постановщик Милош Аврамович, в кадре — артисты из разных стран. Как удалось организовать процесс, чтобы все понимали друг друга?
У нас были ассистенты, которые общались на русском и на английском. Тут не возникло особых проблем, потому что все актеры – большие профессионалы.
В жизни вашего героя Мараша важное место занимает семья, но сможет ли он бросить всё, если на кону будет безопасность родных? Или в этом мире невозможно выйти из игры без объяснения причин, как этого бы хотел Царь?
Мараш уже не может бросить всё. Он деструктивный персонаж. Поставил жизни семьи на кон. И делал так с первого момента, когда стал заигрывать с криминалом. Поэтому Мараш – трагический персонаж: судьба его наказывает так, что все вокруг страдают, а он остается живым. Это его проклятье.
фото: пресс-служба Okko
Мараш ведь не хочет, чтобы сын пошел по его стопам? Поэтому ребенок уже учит английский, чтобы как можно раньше уехать в другую страну?
Он не хотел, и чтобы брат пошел по его стопам, но не успел его остановить. Поэтому понимает, что ребенка надо спасать, отдалять от себя на безопасное расстояние.
Герой Александра Устюгова говорит, что «политика всегда цвета крови». Согласны ли вы с его словами?
Я не думаю, что политика всегда цвета крови. Но есть случаи, которые в истории происходили, еще с библейских времен.
Как сейчас развивается ваш продакшн Archangel Digital Studios? Какие проекты находятся в разработке и думаете ли вы о новой копродукции с Россией?
Да, я думаю о новой копродукции с Россией, но еще нет ничего, о чем можно сказать вслух. В этом году Archangel Digital Studios выпустит фильм «Большое ограбление трамвая», «Изоляцию» и «Баук» – это название мы еще не перевели на русский язык.
Могу сказать, что мои мечты исполнились и исполняются. Что касается совместной работы с российскими коллегами, в России очень много талантов, но, всегда бывает так, что актера ищут под роль. А иногда бывает, наоборот: роль – под актера. У меня пока не было таких проектов, чтобы я подбирал роль под актера.
Как бы вы охарактеризовали текущее состояние сербской киноиндустрии? В чем ее главное сходство и различие с российской?
Главное сходство киноиндустрии в Сербии и России – это ментальность и культурная близость. А главное различие в том, что в России есть большой рынок, и можно заниматься кино как бизнесом. А в Сербии это не бизнес, в Сербии — это культура и груз для бюджета государства.
фото: пресс-служба Okko
В более ранних интервью вы отмечали, что продюсеры российских проектов чаще видят вас в качестве мажора, которого перевоспитывают по ходу сюжета. Сейчас, глядя на вашу фильмографию, можно сказать, что слом этого стереотипа произошел не до конца. Например, в комедии «Хожу замуж» вы положительный герой без налета снобизма, а вот в сериале «The Телки» — все-таки мажор. Вам хотелось бы полностью избавиться от этого амплуа красавчика?
И да, и нет. Я хотел бы играть разные роли. А они предполагают и мажора, и красавчика, и комедианта.
«The Телки» — это, по сути, сюжет о мести. В «Балканском ветре» тоже есть этот мотив во взаимоотношениях Мараша и Красного. Как вам кажется, есть ли случаи, когда месть можно оправдать?
Если оправдывать с моральной точки зрения, то зависит от того, какой системой ценностей вы руководствуетесь. Есть система ценностей Ветхого завета, где око за око, зуб за зуб. Есть Новый завет, когда месть надо передать в руки Бога. С точки зрения мотивации моего персонажа, месть всегда можно оправдать. Но это не философское моральное оправдание, а больше оправдание ремесленника, который понимает материал, с которым работает.
К выходу готовится «Вызов» Клима Шипенко, снятый в космосе. Ваш герой в космос не летал и по сюжету, и в ходе съемок. Если бы была возможность стать частью экипажа, согласились бы?
Если бы мне предложили слетать в космос, я бы, конечно, согласился. Такое бывает раз в жизни. Да, рисковал бы, но получил бы максимальное удовольствие, если бы все прошло, как надо.
ЧитатьРецензия на сериал «The Телки» В одном из интервью у Райана Рейнольдса спросили о продолжении фильма «Главный герой», на что он ответил: «В принципе я не против, но разве у всего на свете должен быть сиквел?» Как вам кажется, если проект был успешен у зрителя, стоит ли делать сиквел, или есть истории, которые лучше оставить без продолжения?
Если фильм успешный, сиквел создается в двух случаях: когда история не рассказана до конца или когда публика требует продолжения. То есть сиквел либо для авторов, либо для зрителей. Если для авторов, то это попытка заработать еще больше денег на том же материале, обычно это провальная история. А если для зрителя, то, чаще всего, это успешная история. Лучше всего, когда можно совместить и то, и другое.
Интересно ли вам было вернуться к роли Гриши во второй части «Холопа»?
Да, интересно. Потому что это все еще фильм про Гришу - мажора, который не повзрослел до конца. Он только начал свой путь и теперь должен применить то, чему научился в первой части фильма. Мне это интересно, потому что мой персонаж развивается дальше.
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