Андрей Фомин: «Якуты могут создать настоящее произведение искусства за три копейки»

В российский прокат выходит фильм «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Это детективный триллер о том, как расследование гибели школьницы превращается в самосуд, а факты теряют свою ценность, пасуя перед мнением большинства. Мы поговорили с исполнителем главной роли Андреем Фоминым о съемках в Якутии, противоречивом герое и готовности посвятить всю жизнь кинематографу.
фото: Фотограф Ксения Угольникова
Читала, что вы сами написали Степану Бурнашеву в соцсетях, а потом сделали пробы онлайн и были утверждены. Вы изначально знали о кастинге?
В 2020 году я был на фестивале «Окно в Европу», где победил фильм Степы «Черный снег». После просмотра его работы сразу отпали вопросы, почему жюри сделало такой выбор. Это выдающееся кино, и в тот момент я ничего подобного не видел в нашей стране. Оно вдохновляет, в нем чувствуется характер. Я написал Степе о своих впечатлениях и сказал, что был бы рад с ним поработать, если появится проект, где нужен артист с моими возможностями и фактурой. И чистая мистика – именно тогда Степа искал русского актера на роль Афони. То есть изначально я не знал о кастинге, просто мне нравились фильмы Степы. Когда он прислал пробы «Айты», я даже не был в курсе, кого точно буду играть – Афоню или следователя. Восьмеркой я снимал пробы для обоих. На тот период у меня были длинные волосы, и в день записи самопроб я сидел и ждал, пока в восемь утра откроется парикмахерская неподалеку, чтобы побриться налысо. Мне казалось, такая прическа больше подойдет героям.
После того, как я отправил пробы, Степа присылал еще разные задания – например, без слов передать атмосферу. Потом он пропал где-то на один день, и это был самый тяжелый день. А через какое-то время мне на почту пришло письмо со сценарием. Мне сообщили, что роль моя. Я был счастлив.
В чем для вас главный посыл «Айты»?
В нашем фильме затронуто много тем – это и абсолютная родительская любовь, и обратная сторона этой любви, когда мы совершенно не знаем своих детей, будучи рядом с ними. Человеческая жизнь – действительно очень хрупкая вещь. Нужно внимательнее относиться друг к другу, доверять фактам и докапываться до истины.
Степа говорит, что мы хотели снять кино о любви и человечности. Для меня это фильм о человеке, о его многогранности, уникальности и прежде всего о знакомстве с самим собой. Уверен, многие после просмотра фильма подумают о своей жизни – это самое прекрасное, что мы можем подарить зрителю.
По мере развития сюжета отношение к вашему герою Афоне меняется – это и подозрение, и ненависть, и сострадание, и сопереживание. Все самое важное он, кажется, передает с помощью взгляда. Что было для вас самым сложным в этой роли?
Я сыграл полную противоположность себя. Кстати, наша история ведь частично основана на реальных событиях, прототип Афони существует в жизни. О герое мы знаем со слов других, и на основе этих данных сопоставляем факты. За одну ночь Афоня проживает целую жизнь. Это, пожалуй, и было самым сложным – показать, как сильно человек может измениться к концу фильма.
фото: Фотограф Ксения Угольникова
В финале «Айты» режиссер дает возможность высказаться ключевым персонажам – попросить друг у друга прощения, озвучить выводы. Вы согласны с таким заключительным аккордом истории?
Об этом было много разговоров на фестивале «Зимний», где состоялась премьера фильма. Да и где бы мы не показывали его, нам всегда задают этот вопрос – почему герои пытаются примириться. Я считаю, что это голос самого режиссера. В этой сцене показано именно то, что хотел сказать Степа.
Расскажите о съемках в Якутии и своих впечатлениях от республики.
Якутия меня очень сильно вдохновила. Фото, сделанное в период съемок, до сих пор стоит у меня в качестве заставки на телефоне. Один момент меня очень удивил. Например, я в своем детстве играл во дворе в футбол, в догонялки, а там дети уже бегают с телефонами, кино снимают! В Якутии все настолько творческие, у них даже в самой маленькой деревне есть музыкальная школа. И театр там совершенно уникальный.
Насколько вы были знакомы с якутским кино до съемок? В чем, по-вашему, его особенность?
Вы более известны в театральной среде. Как развивалась ваша карьера в кино до «Айты» и какие проекты с вашим участием сейчас находятся в работе?
А я известный, да? (смеется) Возможно, я действительно известный в театральной среде актер, потому что я служил в театре Табакова 13 лет, работал со многими выдающимися режиссерами в нашей стране. Свою первую роль сыграл в МХТ им. Чехова в спектакле Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». У меня большой опыт работы на сцене, меня награждали премиями – в театре я, можно сказать, реализовался. Финальным аккордом была роль Хомы в спектакле «Вий», который мы сделали с Василием Сигаревым. Но из-за постоянной занятости в театре я понял, что в моей карьере совершенно нет места кино, и я решил перезагрузиться. Оказалось, какие-то вещи в кино я не умею делать, мне пришлось заново чему-то учиться, и уже сейчас есть результаты. О театре сегодня я не думаю – только о кино, только о ролях.
В фильме «Аманат» вы сыграли Александра II, каково было примерить на себя образ императора?
Я с легкостью вошел в этот проект, с такой прямой спиной. Режиссер мне сразу сказал: «Я вижу, что вы готовились, теперь все это убирайте и давайте попробуем про человека сыграть». После того, как я пытался держать осанку, у меня весь день спина болела (смеется). В общем, мы начали искать человека, и это было самое сложное – представить, как правитель из царской семьи может расстраиваться, плакать, что его беспокоит. Помню, ко мне подошел продюсер Юрий Обухов и сказал: «Ну всё, теперь всех царей переиграешь». Я поблагодарил его за такой комплимент, ведь роль Александра мне тоже запомнилась. К тому же, внешне мы и правда похожи. Уверен, что сыграю еще какого-то исторического персонажа, совсем недавно пробовался на Николая.
Если раньше я думал, что кино и театр похожи, то сейчас понимаю, насколько это разные виды искусства. Кинематографу я готов посвятить всю жизнь. Я выбрал такой путь и с удовольствием буду идти дальше. Ко мне приходят с интересными предложениями, и я рассматриваю роли на предмет того, какое развитие смогу получить как личность и как актер. «Айта» стала для меня судьбоносным проектом, и я искренне благодарен Степе и всей команде.
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