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Лайфстайл Премия МХТ: Светлана Ходченкова, Данила Козловский и Анна Михалкова Церемония вручения первой Премии Художественного театра

Интервью Андрей Фомин: «Якуты могут создать настоящее произведение искусства за три копейки» Актер — о фильме «Айта» и готовности посвятить всю жизнь кинематографу

Новости кино СТС покажет комедию «Против всех» с Добрыниным, Лавыгиным и Урсуляк Сериал стартует 10 апреля

Спутник телезрителя «Суррогаты»: Приключения электроников В ночь с 28 на 29 марта, 00:28, РЕН ТВ

Обзор сериалов Поцелуй навылет: в чем секрет аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» Разбираемся, как шоу достигло такой популярности, что чуть не побило «Стального алхимика»

Лайфстайл «Вы думаете, я не проходила через это?»: Екатерина Климова о домогательствах в шоу-бизнесе Ответственность и где она обитает