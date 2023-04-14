Франт Гво: «Истинная сложность не в том, чтобы изобразить какую-нибудь катастрофу, а в том, чтобы показать настоящего человека»

В российский прокат 12 апреля вышел фильм «Блуждающая Земля 2» – высокобюджетный приквел китайского фантастического блокбастера, который в 2019 году собрал около $700 миллионов, войдя в пятерку самых кассовых неанглоязычных фильмов, и был куплен для показа на Netflix. За обе части франшизы, снятой по по мотивам одноименной повести писателя-фантаста Лю Цысиня, всемирно известного, в первую очередь, благодаря роману «Задача трех тел», отвечал режиссер Франт Гво. Мы поговорили с ним о прогрессе кинопроизводственной мощности Китая, ошибках первого фильма и связи научной фантастики с реальностью.
фото: Франт Гво на презентации фильма "Блуждающая Земля"/VCG Photo
Почему «Блуждающую Землю 2» вы решили сделать не продолжением первого фильма, а его приквелом?
Есть две причины. Во-первых, в оригинале было недостаточно пространства, чтобы показать картину мира «Блуждающей Земли». Наверное, многих зрителей тоже интересовало, каким образом Земля отправилась в путь, как это произошло? Об этом ничего не сказано. Мне очень хотелось в приквеле расширить эту картину мира, чтобы все поняли, что мы пережили в период между нашим недалеким будущим и стартом. Вторая причина – надежда на то, что Джеки У сможет вернуться и принять участие. Это своего рода благодарность, потому что он оказал нам слишком много бескорыстной помощи во время съемок первого эпизода, и мне казалось, что он должен вернуться, но мы не хотели придумывать воскрешение его героя, это уж слишком.
Как бы вы охарактеризовали ключевую тему второго фильма и франшизы в целом?
После того, как Лю Цысинь посмотрел первый эпизод, он сказал, что настоящее научно-фантастическое кино – это история будущего. И мы в соответствии с этим ориентиром и целью обсуждаем отношения между человеком и технологией. Мне кажется, мы попытались приблизиться именно к этому мотиву. На самом деле наша жизнь сегодня уже окружена технологиями, начинает виртуализироваться. Думали ли вы когда-нибудь о том, что в будущем, возможно, наступит критическая точка, когда виртуальность достигнет определенного уровня, а мы отделимся от реального мира, разорвем эту связь? Возможно, мы действительно дошли до того момента, когда нужно серьезно взглянуть в лицо этой проблеме и обсудить ее. Потому что, если вмешательство искусственного интеллекта будет слишком большим, мы, вероятно, потеряем право формулировать определение. То есть человек, как мы его определяем, возможно, отличается от человека, как его определяет искусственный интеллект. А если есть это отличие, то что тогда значит для нас «человек», что значит «жизнь»?
Можно ли считать, что «Блуждающая Земля 2» – это переход с первого на второй уровень?
На самом деле мы все-таки начинаем с нулевого уровня, потому что, когда вам нужно сделать маленький шажок в творчестве, вы обнаруживаете, что ради усовершенствования этого шажка вам нужно ввести множество новых вещей. Когда масштабы производства, численность персонала увеличивается, текущие производственные процессы разлаживаются, тут уж приходится, как говорится, «переходить реку, ощупывая камни». Поэтому мы находимся в процессе постоянных проб и ошибок, снова начинаем с нуля.
С вашей точки зрения, к моменту съемок «Блуждающей Земли 2» уровень китайского кинопроизводства повысился?
Знаете, я горжусь тем опытом, который мы наработали в первом фильме. Помнится, тогда мы хотели сделать космический скафандр, более детально проработать реквизит, то мы долго не могли за это взяться, просто не знали, с чего начать. Например, для изготовления реквизита мы использовали ручную резьбу по дереву, коллаж и тому подобное. И если бы мне сказали, что это нужно повторить, я бы сошел с ума. При работе над второй частью мы смогли производить эти вещи в большом объеме с помощью цифрового моделирования, которое помогало нам и в создании визуальных эффектов, и при производстве реквизита. Это такие цифровые токарные станки, в том числе с технологией 3D-печати и лазерной гравировки, которые позволяют сделать всё не только в большем объеме, но и за меньшее количество времени. Если в первой «Блуждающей Земле» мы потратили невероятное количество усилий, чтобы создать один скафандр, то здесь мы очень быстро сделали более 20 штук.
Каковы технические причины этого сдвига?
Этот опыт связан с улучшением производственных возможностей нашей страны, в том числе в обрабатывающих отраслях. Мы же все используем мобильные телефоны, компьютеры, автомобили и самолеты и благодаря постоянному повышению технических возможностей во всех этих сферах, мы можем взять технологии и применить их в кинопроизводстве. Если говорить о киноиндустрии, она стала полем для инноваций и интеграции новых технологий. Сейчас мы можем сделать практически любой реквизит, какой захотим.
Вы столкнулись с какими-то особыми вызовами в сфере производства визуальных эффектов?
Да, этот вопрос затрагивает еще один технологический прорыв. Те, кто разбирается в визуальных эффектах, знают: истинная сложность не в том, чтобы изобразить какую-нибудь катастрофу, а в том, чтобы показать настоящего человека. Вот это – самый мощный визуальный эффект, хотя и невидимый. Вы видели «Планету обезьян»? Как вы думаете, эти орангутанги похожи на настоящих?
Очень похожи.
Это потому, что вы не орангутанг. Будь вы орангутангом, может быть, вам бы они не показались похожими. Мы видим людей каждый день, самое сложное в человеке – информация в ваших глазах. Наш сюжет развивается в хронологическом порядке и охватывает несколько десятилетий, за которые одни и те же люди проживают разные возрастные периоды. С помощью одного грима показать их молодыми и старыми не получится. Все наши модели актеров состоят из множества слоев – костный слой, мышечный слой, слой кровотока, еще поры, волоски на теле, волосы на голове, только после этого мы можем сконструировать базовую модель. Затем на эту базовую модель мы должны наложить лицо актера. И только в самом конце вы сможете увидеть Ша И в старости или Энди Лау в молодости.
Эти съемки были совместным проектом с Киноакадемией. Цель состояла в том, чтобы обобщить опыт и уроки первого эпизода, затем посмотреть, сможем ли мы привести в порядок производственный регламент, чтобы он соответствовал условиям нашей страны. На съемочной площадке у нас было более 20 стажеров, они были распределены по разным отделам и занимались только одним – фиксировали каждую допущенную нами ошибку. Знаете, сколько записей было ко дню окончания работы? Стопка бумаги высотой 40-50 сантиметров. Это просто удивительно, сколько ошибок мы допускали ежедневно. После предварительных обсуждений и подведения итогов мы составили две бумаги – чрезвычайно ценные, надо будет их в рамку вставить.
Каких ошибок было больше всего?
Вы удивитесь, если я скажу Питание! Вы и представить себе не можете, насколько пища влияет на нас. Когда у нас обычная съемочная группа, 100 – 200 человек, решить вопрос питания очень просто, – выстроились в очередь, или сходили в столовую и поели. Но когда масштаб доходит до 1700-2000 человек, питание превращается в проблему. Сколько должно быть точек питания, чтобы каждый мог получить еду, причем горячую?
А разве вы не сталкивались с этой проблемой во время работы над первой частью «Блуждающей Земли»?
Сталкивался, но в первой части людей было все-таки меньше. Вопрос, над которым следует подумать, изменились ли наши методы управления и наше мышление, когда мы столкнулись с новым масштабом? Если мы не поднимаемся на новый уровень, а просто думаем, что количество людей – это проблема количества людей, вы не будете знать, в чем корень проблемы. А корень на самом деле в таких мелких вопросах, как, например, еда и питьевая вода, или, например, если съемки проходят зимой, есть ли для каждого теплое место, где можно укрыться от ветра, согреться, это превращается в проблему. Мы хотим сделать все возможное, гарантировать, чтобы эти факторы не мешали собственно творчеству.
В последние годы одна за другой выходят научно-фантастические картины. Как вы оцениваете развитие отечественного научно-фантастического кино в последние годы?
Я был приятно удивлен, когда увидел «Лунного человека». Этот фильм уже ничем не отличается от голливудских. На самом деле и в Голливуде тоже есть уровень Кэмерона и обычный уровень. Потом еще «Воины будущего». Появление этих научно-фантастических картин, думаю, является примером постепенного повышения уровня производства на протяжении последних нескольких лет. Однако китайских научно-фантастических фильмов еще недостаточно. Если выпускать регулярно по десять-восемь фильмов в год, то опыт взаимодействия зрителей с этим жанром быстро накопится. Кроме того, в научно-фантастических фильмах есть важный элемент, они связаны с ситуацией в стране, они очень своеобразны. Проще говоря, пока мы сами отсталые, даже если мы сняли такой фильм, публика его не примет. Потому что пропасть между ними и нашей реальной жизнью слишком велика, зрители всегда будут думать, что это не имеет к ним отношения, они в это не верят. Но если вы ежедневно читаете в новостях про наших астронавтов в небе, про космические станции, а затем и в кино видите китайских астронавтов, космические корабли, тогда это уже имеет к вам отношение. Развитие научно-фантастических фильмов связано с развитием государства, его совокупной мощью. Если вы изучите историю развития американских научно-фантастических фильмов, то обнаружите много интересного. Они стали появляться именно в процессе масштабного возрождения Соединенных Штатов, основой для них была именно мощь государства, и у нас то же самое.
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