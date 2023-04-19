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Артем Волобуев: «Мне с детства родители привили, что «Песняры» – это топ»

интервью >>
19 апреля 2023
На Первом канале и в онлайн-кинотеатре START завершается показ сериала «За полчаса до весны» – неожиданно стильного и актуального байопика о группе «Песняры» и ее лидере Владимире Мулявине. В его образе появился актер Артем Волобуев, известный, скорее, театральным зрителям – он давно и успешно служит в МХТ им. А.П.Чехова, – а вот в кино ему до «За полчаса до весны» доставались, скорее, эпизоды. Мы поговорили с Артемом о том, почему именно этот проект он выбрал для первой по-настоящему большой и во всех смыслах звездной роли, стала ли эта работа судьбоносной, какое влияние на сериал оказала «беловежская пуща» и можно ли все-таки сравнивать «Песняров» и The Beatles.

Артем Волобуев: «Мне с детства родители привили, что «Песняры» – это топ»

В театре вас знают многие, а вот в кино, кажется, нет, несмотря на большое количество работ.

Да, я, скорее, театральный человек, и загруженность в МХТ большая, поэтому даже не было возможности вырваться на какую-то большую киноработу. Но в случае с «За полчаса до весны» Константин Юрьевич Хабенский, слава богу, дал добро, и я нашел время, чтобы сняться в этом сериале.

Получилось, кстати, что в прошлом году – наверное, как раз после съемок – Константин Юрьевич ввел вас в «Контрабас». Знаковый для МХТ моноспектакль, причем тоже связанный с музыкой и отчасти судьбой творца.

Я окончил музыкальную школу, и родители у меня занимаются авторской песней, поэтому музыка со мной с детства, я очень к ней привык, да и в театре на капустниках мы часто делаем музыкальные номера. Так что, думаю, я изначально готов был к такому материалу. Хотя на контрабасе пришлось научиться играть к выпуску спектакля, а для фильма, где сольные гитарные партии исполнял, конечно, профессионал, я какие-то несложные «запилы» разучивал и играл сам.

Многие актеры увидели бы в этом «знаки судьбы». Вы в них верите?

Если честно, не очень. Я больше верю в трудоспособность и одержимость. Одними «знаками судьбы», точно, не отделаешься. По поводу «Контрабаса» мы вспоминали с Игорем Золотовицким, Наташей Бедновой из репчасти, какие были в МХТ моноспектакли, и оказалось, что на основной сцене их и не было. Константин Юрьевич сделал это первым, а я, получается, был второй человек, который выходит один на один с публикой.

Смотреть онлайн «За полчаса до весны»
Вы уже много раз рассказывали, что изучали все сохранившиеся записи выступления «Песняров», интервью Мулявина – в общем, провели большую работу. Но у вас же и жена – музыкант. Она как-то помогала?

Конечно! Даша окончила консерваторию, у нас дома есть пианино и клавесин. Уже после съемок Марина Мулявина подарила нам редкую книгу «клавиров» «Песняров», и пока проект не отпускал меня эмоционально, Даша их играла. А во время подготовки я ей рассказывал, например, сцену с какой песней мне играть, и она ее тоже исполняла, а я мурлыкал в такт, чтобы потом «петь» в кадре более правдоподобно.

Отличается ли восприятие творчества у музыканта и у актера?

Мы с Дашей это тоже обсуждали, и она отмечала, что музыкантам не преподают актерское мастерство. То есть им – даже на каких-то конкурсах – нужно выйти и хорошо сыграть. А как правильно себя подать, встать, поклониться или принять аплодисменты – не учат, поэтому многие музыканты этого не умеют, сосредотачиваются исключительно на себе и музыкальном инструменте. Артисты же, напротив, понимают, что даже одну и ту же мелодию можно подать по-разному: где-то более экспрессивно, а где-то наоборот лирично. То есть если у музыкантов всё в руках, то у нас — в голове и сердце. Наверное, в этом разница.

Артем Волобуев: «Мне с детства родители привили, что «Песняры» – это топ»

Ваш герой – лидер творческого коллектива. Нужно ли вам было на съемочной площадке выстраивать некую грань в общении с артистами, которые играют «Песняров»?

Режиссер Степа Коршунов еще на этапе подготовки меня попросил в этом ему подыграть. Из всех «Песняров» только я и Сережа Годин были из Москвы, а остальные – из Беларуси. И Степа сказал, чтобы я, когда приеду на площадку, вел себя со всеми немного высокомерно, где-то совет какой-то давал, где-то не отвечал на вопросы и всё в таком духе. Для меня это было крайне неловко, потому что в жизни я довольно коммуникабельный человек, но тут я понял, что это необходимо и для работы в кадре. Причем порой это касалось даже бытовых вещей: например, если были переработки, именно я шел общаться с администратором и режиссером. В общем, подыгрывал Степану, а он, в свою очередь, тоже порой делал вид, что выделяет меня из всех. Но мы не увлекались, все-таки это не в нашем характере.

В сериале действие происходит в трех временных пластах. Общались ли вы с другими исполнителями роли Владимира Мулявина – Глебом Калюжным и Даниилом Васильевым?

К сожалению, нет. Сериал начали снимать еще в 2021 году, когда был жив Леонид Борткевич, и первым снимали детство, потом перешли к юности и только через полгода снимали уже наши эпизоды. Так что ни с Глебом Калюжным, ни с Даниилом Васильевым мы не пересекались, я только потом узнал, что именно они играли Мулявина в разных возрастах.

При этом Мулявин с ранних лет показан как бунтарь.

Я лично не со всем в сериале согласен, но он потому и такой уникальный человек, ставший легендой Беларуси и артистом номер один, будучи простым парнем из Свердловска. Его дочка Марина рассказывала, что он даже язык учил, уже будучи с «Песнярами». И вот опять же – случай, удача, знаки судьбы? Да нет же! Целеустремленность и работоспособность сделали из него того, кого мы знаем.

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Почему именно на эту главную роль вы согласились, несмотря на плотный график работы в театре?

Уж дюже одиозная фигура. Мне с детства родители привили, что «Песняры» – это топ. Как The Beatles, Queen и ABBA. Они делают то, что не умеет никто. Причем так, как повторить невозможно. «Песняров» не услышишь в караоке, потому что никто не может спеть так, как они. И когда мне вдруг пришло предложение прийти на пробы, у меня, как говорится, потемнело в глазах, и я понял, что должен сделать для этого всё. Уговорить Константина Юрьевича, режиссера, доказать, что именно я должен сыграть эту роль. Когда предлагают играть очередного лейтенанта милиции, весь мир прогнуть не хочется, а здесь я сделал всё для того, чтобы эта работа случилась. Мне сейчас многие говорят, что получилось внешнее сходство, но за это спасибо нашим гримерам и костюмерам, а я еще для проб свистнул в театре усы и бакенбарды, надел цветастую рубашку, взял гитару и просто ворвался на кастинг, который причем проходил утром, и, кажется, никто не ожидал такого рвения. Но я реально хотел показать, как горю этой ролью.

Продюсер и один из авторов сценария Алексей Троцюк родом из Беларуси, как и многие другие члены съемочной группы. Кроме того, сериал поддерживало местное министерство культуры. Не возникало ли из-за этого, грубо говоря, цензуры?

Нет, нам повезло, мы делали свободное кино. Леша Троцюк в самом начале рассказал, как он несколько лет горел этой идеей, и просто произнес: «Старик, не подведи!» И, пожалуй, единственное, что надо мной довлело – вот этот груз ответственности. Более того, как я уже не раз говорил, я благодарен этому проекту за то, что на несколько месяцев стал суперстар, потому что стоило выйти из актерского вагончика в гриме и костюме, как люди останавливались, фотографировали на телефоне и не верили, что такое возможно. Кстати, был смешной случай, когда мы снимали на кладбище и в перерыве я сказал, что не могу не сходить на могилу к Владимиру Мулявину. Там стоит огромный памятник во весь рост, с гитарой, и я на него смотрю, кажется, как напитываюсь энергией, а в то же время проходящие мимо люди крестятся и переходят дорогу, потому что не понимают, что происходит.

Артем Волобуев: «Мне с детства родители привили, что «Песняры» – это топ»

Но вас самого после «За полчаса до весны» стали узнавать на улицах?

Еще когда вышел трейлер, мы с МХТ были на гастролях в Питере и встретились за завтраком с Хабенским, который сказал: «Ну трейлер мне понравился, но это же кошмар – тебя вообще не узнать, тебе теперь надо постоянно в усах ходить и с бакенбардами, потому что там совершенно другой человек». Так что артисты понимают, что на экране действительно получился другой человек, что в профессиональном плане круто, а для популярности не очень. Но я не переживаю. Помните, как у Чехова: «Надо дело делать!». И Олег Павлович Табаков любил повторять эту фразу. Я перед собой честен, и это главное. А популярность – штука непредсказуемая.

Можно ли назвать «За полчаса до весны» актуальным сериалом несмотря на то, что о «Песнярах» современное поколение, наверное, особо и не знает?

Мне кажется, многие слова Мулявина попадают в сегодняшний день, и это не какая-то конъюнктура. Да, в сериале есть его борьба с властью, но гораздо важнее оказывается борьба с самим собой. Знаете, бывает, что личность сильнее таланта или наоборот, а вот в Мулявине, на мой взгляд, все совпало: его внутренняя борьба, творчество, семья, друзья, время, в котором он жил и творил. Всё наложились одно на другое. Так что это действительно уникальный путь творческого человека. Мало таких людей, которым все очень легко дается и на блюдечке подносится. Как правило, это вечное преодоление, работа, рутина. Мы знаем Мулявина веселым, классным, улыбающимся чуваком, который прыгает по сцене с гитарой, но на самом-то деле все было не так лучезарно. Вот именно про путь творческого человека, про бурление, которое происходит в его душе, мне кажется, получился наш сериал.

Вам самому что было сложнее играть – творческий путь к успеху или личный кризис?

Конечно, Мулявина на сцене воспроизвести было легче, потому что такого человека мы знаем и любим. А вот когда он выходит за кулисы, приходит домой – такого Мулявина мы не знали, и за это спасибо Марине Мулявиной, которая нам помогала. Еще когда я учился в театральном в Саратове, я задавал вопрос своему мастеру Александру Галко, который тогда играл Воланда: «Как вы руководите всем залом, а потом идете домой и моете посуду или выбрасываете мусор?» Я, правда, не мог понять, как это может соединяться в одном человеке. Но, помню, он тогда посмеялся и сказал: «Вырастешь – поймешь». И вот на «За полчаса до весны» я это понял окончательно, когда Марина рассказала, как Мулявин приходил домой и был там абсолютным ребенком, который иногда мог на сутки закрыться в комнате, а затем выйти из нее с новой песней.

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С учетом того, что вы прослушали все композиции «Песняров», которых не раз и в сериале сравнивают с The Beatles, как вы считаете, какая их песня действительно сопоставима с Yesterday или Let it be?

В сериале все-таки показан путь становления «Песняров», но как раз их композиции того времени «Рушники», «Стоит верба» я могу слушать бесконечно. Я не очень понимаю успех «Вологды», которую они и сами недолюбливали, но она нравилась Брежневу, поэтому пришлось полюбить ее всем. Но, кстати, только когда я познакомился с «Песнярами», то узнал, что Мулявин выбирал голоса так, чтобы отсутствовал ярко выраженный тембр и было ощущение, будто это музыкальные инструменты «поют» на разные голоса. «Песняры» хотели быть такими же аутентичными по звучанию как «битлы», и, кстати, Маккартни, когда думал с ними что-то записать. И в этом же тоже проявился дух авантюризма Мулявина! У них звучала, вроде как, народная музыка, но при этом они играли чистый рок-н-ролл. Да и жили, как рок-н-ролльщики. Давали по шесть концертов в день! А когда поняли, что это многовато, играли по четыре.

Как вы думаете, может ли быть продолжение «За полчаса до весны»? И вам как артисту, который выбрал театр, а не кино, каких ролей не хватает, чтобы вы пришли к тому же Хабенскому и сказали, что здесь точно должны сниматься?

Думаю, второй сезон «За полчаса до весны» может быть – например, про их американские гастроли. Все-таки до 1980-х у них был большой взлет, а уже дальше начались скандалы. Не знаю, стоит ли про это снимать, потому что хотелось бы остановиться на светлом подъеме. А каких ролей не хватает? Очень много, к сожалению, картонного материала, когда читаешь сценарий и видишь, что авторам не интересны люди. А мне интересно про людей, которые что-то делают, двигают, меняют судьбу, время и жизнь вокруг. Про пассионариев, которые идут в неизвестность и делают чудеса. Когда я был маленьким, то из всех героев боевиков, которые тогда крутили в видеосалонах, я выбирал Джеки Чана, потому что он никого не убил, никогда не останавливался и реально менял жизнь. А сегодня, например, выходит в прокат фильм «Вызов» с Юлией Пересильд – вот такое кино мне кажется очень крутым.


Маша Токмашева
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