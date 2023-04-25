Даниил Воробьев: «Захотелось, чтобы все пошло не по плану»

анонс

Исполнительница главной роли в сериале «Отверженная» об участии в проекте и своей кинематографической династии

Анна Нахапетова: «До определенного возраста я не знала, кем работают мои родители»

19 апреля

Артем Волобуев: «Мне с детства родители привили, что «Песняры» – это топ»

Исполнитель главной роли в сериале «За полчаса до весны» – о музыкальных знаках судьбы в театре и кино, «Вологде», не сочетаемой с Yesterday, и рок-звезде Мулявине