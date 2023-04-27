Александр Яценко: «Если меня не остановить – могу заиграться»

«Операция «Неман» – это ведь не буквальная и подробная экранизация романа Владимира Богомолова, а сериал по его мотивам?
Да, именно по мотивам, это важно. Роман построен как монтаж документальных кусков и внутренних монологов главного героя, его размышлений. Когда читаешь «Момент истины», ты как бы находишься внутри Алехина, в его голове, видишь все его глазами. Для сериала такая конструкция не годится: тут нужно динамичное действие, напряженный сюжет, чтобы зрители не заскучали. В этом направлении многое менялось, но не настолько, чтобы Алехин превратился в героя экшна и вообще перестал размышлять. Он ищет преступника, должен изобличить врага, и ему есть о чем подумать. Поэтому старались снимать так, чтобы соединить военные приключения с внутренним алехинским расследованием.
Капитан Алехин, вычисляя преступника, пользуется каким-то специальными методами?
Он же не профессиональный сыщик, никакой системы у него нет. Действует, скорее, интуитивно.
Профессионал Алехин или самоучка, но получилось, что в «Операции…» вы в третий раз за этот год ведете на экране следствие: после «Фишера» и «Я «любила» мужа».
Так само собой вышло, не специально. Когда я снимался, меня это вообще не напрягало, я не видел в этом какой-то тенденции, но сейчас мне опять прислали сценарий про матерого следака, и я отказался, потому что уже перебор.
Хотя все ваши следователи очень разные.
Спасибо, что считаете их разными, но я бы теми, которых уже сыграл, пока что ограничился. Если их станет больше, кто-то обязательно будет на кого-то похож. Профессия-то общая, откладывает отпечаток, и повторы неизбежны, а не хочется. Правда, Алехин, как я уже сказал, не следователь-профессионал, а простой мужик, который в обстоятельствах военного времени возглавил оперативно-розыскную группу. Он не супергерой – скорее, охотничья собака: его нюх ведет по следу. Ну и бог ему помогает, потому что правда на его стороне.
Кстати, о правде. Читала недавно интервью режиссера Сергея Урсуляка – он там актера Яценко мерилом правды называет.
Сережа наверняка с улыбкой сказал про мерило, а в журнале это выглядит таким серьезным утверждением. Юмор пропал.
фото: Праведник
А если все же серьезно: есть у вас секрет – как быть правдивым на экране?
Не знаю, как. В каждой роли ищу ответ на этот вопрос. И сам, и вместе с режиссером. Урсуляк в том же интервью сказал, что мне в работе режиссер не нужен, но это не так, он опять пошутил. До каких-то вещей я, конечно, могу дойти и сам. Скажем, играя Алехина, я понял: стоять в кадре по стойке смирно надо, приподнявшись на носочках, чтобы пятки не касались земли. Попробуйте такое проделать – сразу появится военная выправка. У Алехина она должна быть, он кадровый военный. А я с детства от родителей, от друзей, от соседей – от всех постоянно слышал: «Не горбись!» В общем, с осанкой у меня не очень, а корсет надевать не хотелось. Мне его на съемках «Грозного» хватило, таскал на себе по 12 часов. Думал, после таких самоистязаний точно горбиться перестану, но нет, не помогло. В общем, на «Немане» я справился с проблемой при помощи носочков, это было мое личное открытие. А в каких-то вопросах мне Сережа Виноградов очень помогал — он же сам из актеров. Иногда советовал: «Давай здесь сделай полегче, а здесь – наоборот». Когда я придумал Алехину дурацкую походку, Сережа очень смеялся, говорил, что я хожу, как пингвин. Просто в сценах, где Алехин внимательно ищет улики, я пытался ступать осторожно, медленно. А со стороны казалось, что иду вразвалочку на кривых ногах. Со мной такое бывает – могу заиграться, и если меня не остановить, то я из драмы выскочу в комедию. Мне кажется, что на репетициях я всегда комичный, даже в самых серьезных ролях. Это какая-то потребность организма – веселиться. При этом забываю, что мне вообще-то скоро 50. Как бы смешно это ни звучало. А если серьезно, в Алехине я ощущал такого народного человека. Не знаю, как иначе это объяснить.
Видел, и не раз. Когда я переключаю каналы и на него натыкаюсь – обязательно остановлюсь и с этого места смотрю дальше. Евгений Миронов сыграл там потрясающе, да и все остальные тоже: Влад Галкин, Юрий Колокольников. Отличное кино, но нам оно в работе не мешало – мы делали по-своему. Я не пытался переиграть Миронова в той же роли, у меня бы все равно не получилось. Мой Алехин – другой. Миронов со своим героем сроднился, вернее даже — в себе его нашел, так мне кажется. А я шел к Алехину не от себя: скорее, от своего деда, которого помню. Он воевал, потерял ногу, но дошел до Берлина. В детстве я расспрашивал его о войне – он отказывался говорить, отмалчивался. Только бабушка рассказывала об ужасах деревенской жизни тех лет.
Мы только что видели вас с Сергеем Маковецким в военной драме «Праведник», и в «Операции «Неман» вы снова играете вместе. Впрочем, неудивительно: в «Грозном» у вас с ним вообще одна царская роль на двоих.
Маковецкий – выдающийся актер, и нам интересно вместе работать, мы очень доверяем друг другу. А тут еще так получилось, что продюсер Андрей Тартаков – его и Андрея Смолякова однокурсник. Так что «Операцию «Неман» делала сплоченная команда.
Согласитесь, ваша карьера складывается очень интересно.
Сплюньте.
фото: Грозный
И тем не менее.
Если честно, тоже недавно думал о том, что пока что удается не вляпываться во что-то совсем не нужное. По большому счету был у меня один проект, не буду его называть, когда мне сценарий особо не нравился, но других предложений в тот момент не было, и я решил, что лучше сниматься, чем сидеть без работы. В итоге все растянулось на целых два года, и за то, что у нас в результате получилось, мы все должны гореть в аду. Сейчас бы я на такое не согласился: предложений, действительно, хватает, и мне до сих пор не привыкнуть к тому, что я могу выбирать и от чего-то отказываться. Прошлое лето, когда три проекта шли один за другим, получилось таким напряженным не потому, что я погнался за количеством. Просто все совпало. Весной, перед самыми съемками, сорвался большой проект, я остался без работы, зато потом снимался безостановочно, мечтая о выходном, чтобы с семьей на дачу вырваться.
Признайтесь, вы расстроились, когда Борис Хлебников не позвал вас сниматься в «Снегире»?
Совсем немножко, по-братски. Не то чтобы Боря принципиально не хотел меня в этом кино видеть – он меня пробовал, я даже несколько раз к нему приезжал, но все сложилось как сложилось. Тем более, если честно, в «Снегире» с самого начала для меня не нашлось роли, которая бы всерьез зацепила. А просто сыграть хоть что-то, лишь бы сыграть, мне не так интересно, даже если у Бори.
Зрители вас знают и любят прежде всего по фильмам Хлебникова, которые рассказывали про свое время и через ваших героев его выражали. Как вы думаете, сегодня ваши герои выражают время?
Вряд ли. Я вообще не врубаюсь в наше время. У него, наверное, другие герои.
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