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Александр Яценко: «Если меня не остановить – могу заиграться»

интервью >>
27 апреля 2023
27 апреля в онлайн-кинотеатре Wink выходят все пять серий военной драмы «Операция «Неман», снятой по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» («Момент истины»). Идея нового кинопрочтения известного романа принадлежала Владимиру Тюлину, гендиректору канала РЕН ТВ, где в мае тоже покажут сериал Сергея Виноградова – совместный проект телеканалов РЕН ТВ и «Звезда», онлайн-кинотеатра Wink и компании Star Media Vision. Главную роль – капитана Алехина – сыграл Александр Яценко, один из самых заметных и интересных актеров российского кино. Мы поговорили с Александром о том, как он искал своего Алехина, не устал ли играть следователей и не обиделся ли на Бориса Хлебникова, который не позвал его в новый фильм «Снегирь».

Александр Яценко: «Если меня не остановить – могу заиграться»
фото: Операция Неман. Пресс-служба Wink

«Операция «Неман» – это ведь не буквальная и подробная экранизация романа Владимира Богомолова, а сериал по его мотивам?

Да, именно по мотивам, это важно. Роман построен как монтаж документальных кусков и внутренних монологов главного героя, его размышлений. Когда читаешь «Момент истины», ты как бы находишься внутри Алехина, в его голове, видишь все его глазами. Для сериала такая конструкция не годится: тут нужно динамичное действие, напряженный сюжет, чтобы зрители не заскучали. В этом направлении многое менялось, но не настолько, чтобы Алехин превратился в героя экшна и вообще перестал размышлять. Он ищет преступника, должен изобличить врага, и ему есть о чем подумать. Поэтому старались снимать так, чтобы соединить военные приключения с внутренним алехинским расследованием.

Капитан Алехин, вычисляя преступника, пользуется каким-то специальными методами?

Он же не профессиональный сыщик, никакой системы у него нет. Действует, скорее, интуитивно.

Профессионал Алехин или самоучка, но получилось, что в «Операции…» вы в третий раз за этот год ведете на экране следствие: после «Фишера» и «Я «любила» мужа».

Так само собой вышло, не специально. Когда я снимался, меня это вообще не напрягало, я не видел в этом какой-то тенденции, но сейчас мне опять прислали сценарий про матерого следака, и я отказался, потому что уже перебор.

Хотя все ваши следователи очень разные.

Спасибо, что считаете их разными, но я бы теми, которых уже сыграл, пока что ограничился. Если их станет больше, кто-то обязательно будет на кого-то похож. Профессия-то общая, откладывает отпечаток, и повторы неизбежны, а не хочется. Правда, Алехин, как я уже сказал, не следователь-профессионал, а простой мужик, который в обстоятельствах военного времени возглавил оперативно-розыскную группу. Он не супергерой – скорее, охотничья собака: его нюх ведет по следу. Ну и бог ему помогает, потому что правда на его стороне.

Кстати, о правде. Читала недавно интервью режиссера Сергея Урсуляка – он там актера Яценко мерилом правды называет.

Сережа наверняка с улыбкой сказал про мерило, а в журнале это выглядит таким серьезным утверждением. Юмор пропал.

Александр Яценко: «Если меня не остановить – могу заиграться»
фото: Праведник

А если все же серьезно: есть у вас секрет – как быть правдивым на экране?

Не знаю, как. В каждой роли ищу ответ на этот вопрос. И сам, и вместе с режиссером. Урсуляк в том же интервью сказал, что мне в работе режиссер не нужен, но это не так, он опять пошутил. До каких-то вещей я, конечно, могу дойти и сам. Скажем, играя Алехина, я понял: стоять в кадре по стойке смирно надо, приподнявшись на носочках, чтобы пятки не касались земли. Попробуйте такое проделать – сразу появится военная выправка. У Алехина она должна быть, он кадровый военный. А я с детства от родителей, от друзей, от соседей – от всех постоянно слышал: «Не горбись!» В общем, с осанкой у меня не очень, а корсет надевать не хотелось. Мне его на съемках «Грозного» хватило, таскал на себе по 12 часов. Думал, после таких самоистязаний точно горбиться перестану, но нет, не помогло. В общем, на «Немане» я справился с проблемой при помощи носочков, это было мое личное открытие. А в каких-то вопросах мне Сережа Виноградов очень помогал — он же сам из актеров. Иногда советовал: «Давай здесь сделай полегче, а здесь – наоборот». Когда я придумал Алехину дурацкую походку, Сережа очень смеялся, говорил, что я хожу, как пингвин. Просто в сценах, где Алехин внимательно ищет улики, я пытался ступать осторожно, медленно. А со стороны казалось, что иду вразвалочку на кривых ногах. Со мной такое бывает – могу заиграться, и если меня не остановить, то я из драмы выскочу в комедию. Мне кажется, что на репетициях я всегда комичный, даже в самых серьезных ролях. Это какая-то потребность организма – веселиться. При этом забываю, что мне вообще-то скоро 50. Как бы смешно это ни звучало. А если серьезно, в Алехине я ощущал такого народного человека. Не знаю, как иначе это объяснить.

Вы же наверняка видели фильм Михаила Пташука «В августе 44-го»?

Видел, и не раз. Когда я переключаю каналы и на него натыкаюсь – обязательно остановлюсь и с этого места смотрю дальше. Евгений Миронов сыграл там потрясающе, да и все остальные тоже: Влад Галкин, Юрий Колокольников. Отличное кино, но нам оно в работе не мешало – мы делали по-своему. Я не пытался переиграть Миронова в той же роли, у меня бы все равно не получилось. Мой Алехин – другой. Миронов со своим героем сроднился, вернее даже — в себе его нашел, так мне кажется. А я шел к Алехину не от себя: скорее, от своего деда, которого помню. Он воевал, потерял ногу, но дошел до Берлина. В детстве я расспрашивал его о войне – он отказывался говорить, отмалчивался. Только бабушка рассказывала об ужасах деревенской жизни тех лет.

Мы только что видели вас с Сергеем Маковецким в военной драме «Праведник», и в «Операции «Неман» вы снова играете вместе. Впрочем, неудивительно: в «Грозном» у вас с ним вообще одна царская роль на двоих.

Маковецкий – выдающийся актер, и нам интересно вместе работать, мы очень доверяем друг другу. А тут еще так получилось, что продюсер Андрей Тартаков – его и Андрея Смолякова однокурсник. Так что «Операцию «Неман» делала сплоченная команда.

Согласитесь, ваша карьера складывается очень интересно.

Сплюньте.

Александр Яценко: «Если меня не остановить – могу заиграться»
фото: Грозный

И тем не менее.

Если честно, тоже недавно думал о том, что пока что удается не вляпываться во что-то совсем не нужное. По большому счету был у меня один проект, не буду его называть, когда мне сценарий особо не нравился, но других предложений в тот момент не было, и я решил, что лучше сниматься, чем сидеть без работы. В итоге все растянулось на целых два года, и за то, что у нас в результате получилось, мы все должны гореть в аду. Сейчас бы я на такое не согласился: предложений, действительно, хватает, и мне до сих пор не привыкнуть к тому, что я могу выбирать и от чего-то отказываться. Прошлое лето, когда три проекта шли один за другим, получилось таким напряженным не потому, что я погнался за количеством. Просто все совпало. Весной, перед самыми съемками, сорвался большой проект, я остался без работы, зато потом снимался безостановочно, мечтая о выходном, чтобы с семьей на дачу вырваться.

Признайтесь, вы расстроились, когда Борис Хлебников не позвал вас сниматься в «Снегире»?

Совсем немножко, по-братски. Не то чтобы Боря принципиально не хотел меня в этом кино видеть – он меня пробовал, я даже несколько раз к нему приезжал, но все сложилось как сложилось. Тем более, если честно, в «Снегире» с самого начала для меня не нашлось роли, которая бы всерьез зацепила. А просто сыграть хоть что-то, лишь бы сыграть, мне не так интересно, даже если у Бори.

Зрители вас знают и любят прежде всего по фильмам Хлебникова, которые рассказывали про свое время и через ваших героев его выражали. Как вы думаете, сегодня ваши герои выражают время?

Вряд ли. Я вообще не врубаюсь в наше время. У него, наверное, другие герои.

Сериал «Операция «Неман» в онлайн-кинотеатре Wink с 27 апреля, а в мае – на канале РЕН ТВ.


Маша Токмашева
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