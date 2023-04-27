Александр Яценко: «Если меня не остановить – могу заиграться»

анонс

25 апреля Даниил Воробьев: «Захотелось, чтобы все пошло не по плану» Популярный артист — о надоевших на интервью вопросах и способах их избежать

24 апреля Анна Нахапетова: «До определенного возраста я не знала, кем работают мои родители» Исполнительница главной роли в сериале «Отверженная» об участии в проекте и своей кинематографической династии

19 апреля Артем Волобуев: «Мне с детства родители привили, что «Песняры» – это топ» Исполнитель главной роли в сериале «За полчаса до весны» – о музыкальных знаках судьбы в театре и кино, «Вологде», не сочетаемой с Yesterday, и рок-звезде Мулявине