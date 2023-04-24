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Анна Нахапетова: «До определенного возраста я не знала, кем работают мои родители»

интервью >>
24 апреля 2023

Весна на канале Dомашний богата премьерами! Линейка проектов, объединенных названием «сказочные мелодрамы» пополнится новыми жизненными историями, рассказами о превратностях женских судеб и, конечно, о любви, спасающей мир, душу, человека. Одну из историй вместе с создателями сериала расскажет актриса театра и кино Анна Нахапетова. На долю ее героини Марии из сериала «Отверженная» обрушились практически все несчастья мира, причем одновременно, но она смогла выстоять и обрести счастье.

Анна Нахапетова: «До определенного возраста я не знала, кем работают мои родители»
фото: Dомашний

Почему Вашу героиню назвали «отверженной»?

Мария живет достаточно спокойной жизнью, у нее есть мечты, есть желания, есть семья… Но однажды она узнает, что у нее ВИЧ. Муж Роман (актер Алексей Вакулов) не выдерживает, пугается и бросает ее. Мало того, он увозит маленького сына Витю. Мария отправляется на поиски сына. С этого момента на героиню обрушивается череда несчастий. Но что нас не убивает, делает сильнее. Благодаря любви к сыну, она преодолевает все испытания и обретает надежду и веру в лучшее. Не буду рассказывать всех подробностей сюжета, надеюсь зрителям будет интересно смотреть.

Как проходили съемки?

Режиссер Александра Бутько быстро работает, профессионально. Мы с ней познакомились на проекте «Сжигая за собой мосты», и я благодарна, что она про меня вспомнила и позвала на кастинг в эту историю. Я получала от съемок одно сплошное удовольствие. У меня были прекрасные партнеры Петр Баранчеев, Алексей Вакулов, Никита Тезов и Максим Керин с которыми мы нашли общий язык, да и вся команда собралась хорошая. Кстати, в этом проекте я первый раз работала с постановщиком трюков и каскадером. Так что съемки были очень интересные и динамичные. А когда мы снимали на натуре, выпало много снега, и был один из самых холодных ноябрьских дней, я даже не почувствовала холода, благодаря поддержке и участию всей съемочной группы.

Вы выросли в кинематографической семье. Ваши родители Вера Глаголева и Родион Нахапетов люди кино. Казалось бы, путь открыт, но Вы не так часто снимаетесь и называете себя абсолютно театральным человеком…

До определенного возраста я не знала, кем работают мои родители. Точнее не осознавала, что это такое. Потому что не росла за кулисами или на съемочной площадке. Родители старались огородить нас с сестрой от этого и не брали с собой. У меня был опыт съемок в фильме «Воскресный папа», тогда мне было 6 лет, но я даже и не поняла до конца, что это и были съемки: режиссер Наум Бирман так все устроил, что все было похоже на игру, да и мама была рядом. Больше меня поразила машина «Чайка», которая везла нас от вокзала до Ленфильма, и как мне подарили игрушечную таксу.

Анна Нахапетова: «До определенного возраста я не знала, кем работают мои родители»
фото: Dомашний

А какой фильм больше всего запомнился?

Мамина режиссерская работа «Одна война». Она занимает особое место в моем сердце и в моей душе. История женщин, живущих во время Второй Мировой войны на одном из островов Ладожского озера с маленькими детьми, рожденными от оккупантов. У каждой героини своя трагическая история, своя правда. Там нет ни грамма фальши. Безумно благодарна маме, что попала в проект.

Фильм действительно очень пронзительный… Не знаю, смогла бы я посмотреть его еще раз. И если мы заговорили о работах Веры Витальевны как режиссера, то есть еще красивая история, тоже, кстати, о женщинах по пьесе Тургенева «Месяц в деревне»…

С фильмом «Две женщины» у меня связаны самые теплые воспоминания, хотя у меня там очень маленькая роль и больше видно мое платье, нежели меня. Только спустя годы, я поняла, каким счастливым был тот месяц: приезжала Маша, моя сестра, и мы помогали маме обеспечивать быт, готовили разную вкусную еду, чтобы она спокойно могла работать. В фильме главную роль исполнял Рэйф Файнс. Мне посчастливилось наблюдать, как он работал на площадке, как он готовился к роли, как учил язык и совершенствовал его изо дня в день. Вечерами он приходил к нам в гости, и они с мамой играли в шахматы. Это был месяц в деревне, запомнившийся мне на всю жизнь.

Не хотели ли Вы попробовать себя, как родители, в режиссуре?

Пока мне доставляет огромное удовольствие выходить на сцену как актриса. Возможно, когда-то, но не сейчас…

Полина продолжит семейную кино-династию?

Очень хочет. Полине 16 лет, а в ее фильмографии уже 10 проектов. Ей очень нравится сниматься в кино. Также она любит танцевать и берет танцевальные уроки в разных направлениях. Занимается актерским мастерством и планирует поступать в театральный вуз.
Анна Нахапетова: «До определенного возраста я не знала, кем работают мои родители»
фото: Dомашний

А вместе уже снимались?

Года четыре назад в сериале Александра Франскевича «Обратный билет». Полина играла мою дочь. Роль была небольшая, но мы с удовольствием провели время вместе в Минске, где снималась картина. А также в «Двух женщинах» у нее был небольшой эпизод. В кадре мы не встретились, но этот незабываемый месяц она провела вместе с нами.

Даете Полине какие-то советы?

Если вы имеете ввиду на съемках, то на площадке есть режиссер, и он руководит процессом. Я в него никогда не вмешиваюсь.

Большую часть своей актерской жизни Вы посвятили балету, танцуя на сцене Большого. Не хотелось ли танцевать в кино?

Во многих киноработах я играла именно балерин. Поэтому натанцевалась в кино от души. Что же касается театра, 20 лет я танцевала, и не то, чтобы я отказываюсь сейчас танцевать, просто в данный момент мне больше нравится играть драматические роли. В театре Романа Виктюка, где я сейчас служу, пластика имеет огромное значение. Именно этот синтез и отличает наш театр от всех других.

Как Вам дался переход с балетной сцены на драматическую?

Непросто. Все случилось постепенно. Первым драматическим опытом был спектакль «Люпофь» в театре Сатиры. Репетировали мы его долго, год. И практически каждый день я хотела уйти, но раз за разом преодолевала саму себя. Я выходила на сцену и не могла сказать ни слова. Мне помогло, что спектакль начинался с танца. Только это могло меня раскрепостить. А дальше я продолжала репетировать то с одним режиссером, то с другим. У каждого из них я брала что-то новое и чему-то всегда училась. И я счастлива, что случай привел меня под крыло Романа Григорьевича Виктюка. Рядом с ним я проработала пять лет… Увы, это мало, но это настоящее творческое счастье!

После ухода Романа Григорьевича театр продолжает жить и выпускать премьеры…
И для нас, артистов, это очень важно! В этом сезоне театр выпустил большую премьеру, спектакль-посвящение Роману Григорьевичу «Во всем виноват театр». Это сценическая фантазия, восстановленная из его архивных записей режиссером Александром Карпушиным. Спектакль пронизан уважением и почитанием традиций Мастера. Для меня очень важно участвовать в этом спектакле, это наша дань памяти великому режиссеру.

Смотрите сериал «Отверженная» на телеканале Dомашний с 26 апреля.

Евгений Червон
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№ 3
Pumpkin   24.04.2023 - 15:02
ахахахах я не могу - на девушку выпали все несчастья мира. но кажется, что только на домашнем такое и возможно. ох, смешные такие)) читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   24.04.2023 - 14:21
Странно, что девушке из такой семьи не получилось выбиться в кино уровнем повыше. Виной стали родители, которые некуда не брали ребенка. читать далее>>
№ 1
Alexey Golovanov   24.04.2023 - 14:19
как их артистические родители не огораживают, все они неизбежно оказываются в этом ужасном кинематографе читать далее>>
Всего сообщений: 3
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