Анастасия Резник: «Я бы хотела играть максимально разноплановые роли»

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27 апреля Александр Яценко: «Если меня не остановить – могу заиграться» Известный актер – о сериале по роману «Момент истины», секрете офицерской осанки и походке вразвалочку

25 апреля Даниил Воробьев: «Захотелось, чтобы все пошло не по плану» Популярный артист — о надоевших на интервью вопросах и способах их избежать

24 апреля Анна Нахапетова: «До определенного возраста я не знала, кем работают мои родители» Исполнительница главной роли в сериале «Отверженная» об участии в проекте и своей кинематографической династии