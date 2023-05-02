Анастасия Резник: «Я бы хотела играть максимально разноплановые роли»

В начале года в прокате побывала эротическая мелодрама Дмитрия Суворова «Непослушная». Главные роли в ней исполнили звездный актер Александр Петров и Анастасия Резник, старт артистической карьеры которой начался не так давно. Ася пришла в кино из КВН и ее первой большой драматической работой стала роль девушки по имени Алко в криминально-медицинской драме «Капельник», рассказывающей о закулисной жизни блогеров. Мы решили узнать об актрисе немного больше и поговорили с ней о том, как она пришла в кино и насколько важна для нее любовь зрителей.
фото: Фотограф Лена Фед
Расскажи, какой была твоя жизнь до прихода к актерству?
Я родилась в Благовещенске, пела в составе образцового коллектива Министерства образования и науки РФ, в Академическом хоре «Детство», занималась спортом. После окончания школы уехала в Москву и поступила в Российский экономический университет им. Плеханова на факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики».
То есть выбрала максимально далекую от сцены специальность?
У меня высшее образование по специальности «Англоязычный маркетолог». Живя в Благовещенске, мне казалось, что люди, поступающие в театральные вузы, будто с другой планеты. Тогда я склонялась к изучению иностранных языков, дипломатии, маркетингу. Для меня было важно, чтобы вуз давал возможность поучиться за границей. Но вместе с тем, я понимала, что моя жизнь всегда будет связана с творчеством. Сцена всегда была рядом, благодаря хору я побывала во многих странах.
Да, на третьем курсе уезжала в Корею на полгода. Выбирая страну, я склонялась к Азии, потому что очень ее люблю, мне там комфортно, как дома. Китай для меня казался слишком простым путем, поскольку он всегда был рядом. Параллельно в это время мы попали с командой КВН «Станция Динамо» в премьер-лигу на Первом канале, и мне нужно было каждый месяц приезжать на сборы, редактуры. Я не могла отказаться от участия в играх. Для меня это как раз-таки был шанс уделить своей мечте больше времени.
фото: Фотограф Лена Фед
Какой опыт тебе дало участие в юмористических шоу — КВН, «Игра»?
КВН закалил характер и подарил мне замечательных людей, близких друзей, с которыми мы многое прошли вместе. Я научилась писать шутки, развивалась как актриса эстрадного жанра. Плюс мне очень нравился соревновательный момент, ведь мой папа профессиональный спортсмен, это будто с детства заложено в моем характере. В Благовещенске я часто ловила себя на мысли, что живу от конкурса к конкурсу, в которых мы участвовали с хором. И такая же история была с играми КВН.
Сейчас тоже возникает чувство, что живешь от съемок к съемкам?
Да, но, конечно, важно жить сегодняшним днем. Период между съемками, когда ты можешь заняться собой, тоже нужно ценить – отдыхать, смещать фокус. И понимать, что жизнь вне работы тоже есть и нужно от нее получать удовольствие.
Почему ты выбрала Школу драмы Германа Сидакова для получения актерского образования?
Там учились знакомые квнщники и некоторые артисты, которые начинали делать шаги в актерской профессии, сниматься. Для меня это был определенный знак качества. Я прошла два курса – для начинающих и основной. Все это заняло полгода. Занятия суперинтенсивные, со мной учились заряженные и трудолюбивые ребята. Я пошла к Сидакову, потому что после КВНа хотелось выйти на новый уровень, трансформироваться дальше.
Как ты впервые попала на съемочную площадку?
Со мной связалась кастинг-директор попросила записать самопробы для воторого сезона комедийного проекта «Чума». В тот момент я еще училась в Школе драмы.
А пробы на «Капельника» уже агент присылал или был какой-то открытый кастинг?
У меня не было агента. Поучаствовать в кастинге предложил Илья Аксенов. Для меня было невероятным шансом даже просто попробоваться на роль Алко. Единственным условием было похудение, поскольку героиня по сюжету принимает запрещенные вещества. В итоге я скинула нужные 5-7 килограмм за месяц и пришла с ощущением «я могу». Сделала себе макияж, оделась соответствующе героине, на мой взгляд, и пошла.
фото: Фотограф Лена Фед
В «Капельнике» ты сыграла блогершу Алко, чья работа по сути заключается в поддержании идеального образа в интернете. Насколько тебе близка медийная сторона твоей профессии? Мне показалось, что к ведению профиля в соцсетях ты подходишь с иронией.
Да, юмор всегда со мной. Все зависит от настроения – иногда хочется поделиться каждой минутой, а иногда просто удалиться, чтобы никто ничего не знал. Моя команда меня ругает, что я мало веду соцсети – отчасти это необходимо. Но я не блогер. Это личная страница, на которой я делюсь тем, что считаю нужным.
Я не читаю комментарии нигде кроме своей страницы, потому что не хочу обращать внимание на людей, которые пишут, например, с фейковых страниц. Меня еще КВН этому научил – я играла в женской команде, и хейта было предостаточно. Люди всегда найдут, за что зацепиться. За внешность постоянно прилетало. Честно скажу, меня до сих пор немного задевают комментарии о том, что я сделала пластику. Люди говорят: «Ой это лучший комплимент». Для меня это вообще не комплимент, потому что я ничего не делала ни со своим лицом, ни с телом. Я считаю, что невозможно привыкнуть к оскорблениям. Если вижу какое-то хамство, то сразу блокирую. Когда люди пишут адекватные конструктивные комментарии – пожалуйста. Даже после выхода «Капельника» я переживала, что мою героиню будут ненавидеть, но в ответ получила столько любви. Мне люди писали такие сообщения, о которых я и мечтать не могла – что кого-то этот сериал спас. Это выше всех похвал, наград и рейтингов. И про «Непослушную» тоже пишут много хорошего – что давно не испытывали таких классных эмоций, почувствовали себя как в сказке, посмотрели второй-третий раз.
фото: Фотограф Лена Фед
Ты бы хотела еще раз поработать с Ильей Аксеновым? Сложно ли вообще выстраивать процесс, когда вы пара?
Я бы, конечно, хотела еще раз с ним поработать. Илья очень круто работает с актерами. На «Капельнике» у нас не было сложностей в работе. Да, мы можем спорить на площадке, потому что оба тельцы по гороскопу (смеется). Но это именно творческий спор, работа над ролью и сценой без перехода на личности. Готовясь к новым проектам, я могу с ним посоветоваться. Режиссура и вообще творчество – дело субъективное, но видение Ильи мне безусловно откликается. Люблю наблюдать, как он работает. Сейчас он снимает новый сезон «Полярного», и я прилетела к нему — поддержать, посмотреть на процесс. Такие поездки помогают набираться опыта. Я бы очень хотела играть максимально разноплановые роли. Поэтому учимся и трудимся дальше!
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