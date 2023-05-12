Валентина Ляпина: «Наконец-то доросла до роли вожатой»

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6 мая Денис Власенко: Когда меня приглашают на что-то странное, я все равно хожу на пробы Актер — о фильме «Юра дворник» и радикальных экспериментах для роли

2 мая Анастасия Резник: «Я бы хотела играть максимально разноплановые роли» Актриса из сериала «Капельник» и фильма «Непослушная» о жизненном опыте, юморе и отношении к негативу

27 апреля Александр Яценко: «Если меня не остановить – могу заиграться» Известный актер – о сериале по роману «Момент истины», секрете офицерской осанки и походке вразвалочку