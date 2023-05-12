Валентина Ляпина: «Наконец-то доросла до роли вожатой»

15 мая на СТС премьера 13-серийной комедии «Юность» — о блогере-миллионнике, который вынужден стать вожатым в детском лагере. Съёмки проходили в подмосковном лагере «Орлёнок», атмосфера в котором напомнит зрителям культовый фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Главную роль — блогера по имени Alex Go — исполнил Егор Кирячок. По сюжету Алекс теряет все контракты, и, чтобы спасти карьеру, идет работать вожатым. Одну из ведущих ролей, старшей вожатой Вилки — сыграла Валентина Ляпина, известная по проектам «Мир! Дружба! Жвачка!», «Жиза» и множеству других фильмов и телесериалов. Мы поговорили с актрисой о ее участии в проекте и личном опыте пребывания в пионерских лагерях.
фото: СТС
В сериале СТС «Юность» всё происходит в детском лагере. А вы в своё время так отдыхали?
Да, я всё детство провела в лагерях. С трёх лет родители отправляли, и я это обожала. Ведь там своя атмосфера. У моих родителей, кстати, есть свой творческий лагерь, так что я им пару раз помогала в качестве вожатой. Поэтому, когда меня утвердили на роль вожатой, я подумала: «Кто же, если не я?» (Смеётся.) Я в это была максимально погружена всё детство, знаю эту тему вдоль и поперёк.
И что вам больше всего нравилось? Дискотеки, тематические праздники?
И дискотеки, и тематические праздники. Но главное — в одном месте собираются люди из разных отрядов и городов. А я, кроме того, с ранних лет в душе артист (улыбается.) И всегда хотела выступать перед всеми, петь, танцевать. Всё это я обожала.
А что подарил опыт вожатой?
Это был зимний лагерь с детьми разного возраста. Я тогда приехала помочь родителям. И мне нужно было водить детей из корпуса в корпус, собирать, пересчитывать. В общем, такая административная работа.
Ваша вожатая Вилка — очень ответственная девчонка, как и вы. Что в ней особенно нравится?
Вилка очень классная! Она за саморазвитие, за то, что всегда нужно идти вперёд. И да, она гиперответственная, прям гипер-гипер-гипер! (смеётся.) Вилка — педагог уже не в первом поколении. У неё мама, папа, бабушка — все педагоги. Она с самого детства в это погружена, искренне любит и в целом нашла своё предназначение в этом. Она очень добрая, любит детей, хочет воспитать их хорошими людьми. Сейчас она старшая вожатая, отвечает за всех и всё. Так что Вилка, особенно в начале истории, будет казаться очень нудной (смеётся.) Её поэтому и называют Вилкой, потому что она прямая и острая (улыбается.) Ну и её фамилия Викулова. А всё это она делает с добром и любовью. «Просто дисциплина должна быть дисциплиной» — как она считает (улыбается.)
фото: СТС
А вам приходилось в жизни упражняться в строгости?
У меня есть младший брат и младшая сестра, так что с ними иногда тоже нужно быть построже. Потому что иначе сядут на шею и ножками будут бить (смеётся.)
В общем, подготовка к роли шла всю жизнь…
Да, и получается, что первый раз я стала вожатой ещё несколько лет назад. Но до утверждения на эту роль у меня была возможность съездить в лагерь родителей снова. И тогда я полностью взяла на себя ответственность: водила детей в магазин, говорила им, когда у нас что, следила за ними, расписанием, то есть исполняла все обязанности вожатой. Я приехала на несколько дней и заново набиралась опыта, чтобы вспомнить, как это было. У меня ещё брат сейчас часто бывает в детских лагерях, и я тоже порой туда к нему приезжаю, смотрю, как кто себя ведёт, особенно администраторы. И недавно заметила девушку, похожую на Вилку, которая также «строила» детей (улыбается.) Так что мне эта тема очень близка, и я рада, что всё так случилось. Самое забавное, что год назад я играла ребёнка в лагере в фильме «Молодой человек». А теперь я снимаюсь в роли вожатой. Наконец-то я доросла (улыбается.)
Какие сцены вам кажутся самыми непростыми?
В одной серии Вилка спорит с главным героем Алексом и решается на кардинальные меры, чтобы выиграть в этом споре. Ей придётся сделать эротические фотографии. Что, конечно, максимально несвойственно для Вилки и особенно для меня (смеётся.) Так что будет такой челлендж для нас обеих.
В целом сразу ли удалось нащупать образ Вилки?
Я дважды была на пробах. Первый раз мы делали Вилку истеричнее, а потом более ответственной. И с Егором у нас случился классный тандем, мы понимаем друг друга хорошо.
фото: СТС
Внешний образ героини тоже долго искали?
Очень хотелось визуально себя как-то изменить, например, поменять цвет волос. Но мы решили, что не нужно мудрить и просто добавили длины за счёт трессов. Чтобы всё смотрелось максимально натурально. Ведь Вилка не тот человек, который парится по поводу внешности и постоянно делает маникюр и педикюр или сильно красится. Она за этим не слишком следит. Она опрятная, аккуратная, но, скажем так, не в тренде. Занимается саморазвитием, детьми, учится, а остальное, те же соцсети, — для неё пустота. Ей кажется, что лучше наполнять свою жизнь, чем лайкать чужую.
Вы с ней согласны?
Да. Конечно, есть и интересные блогеры. Но я сама редко кого-то смотрю. Я киноманка. И постоянно наслаждаюсь кино или чем-то с ним связанным. У меня, конечно, есть соцсети, и я туда выкладываю то, что считаю нужным и когда считаю нужным. Бывает, раз в два дня, бывает раз в неделю, а то и месяц.
В целом тема актуальная, как считаете?
Наша история написана очень лёгкой, весёлой и непринуждённой. Это как раз сейчас и нужно зрителям. Ну и команда у нас классная. С Алексеем Маклаковым я уже снималась, с Николаем Добрыниным тоже, причём в одном из своих первых проектов лет десять назад. Ну и мы с Егором, молодые и талантливые (смеётся.) Мы с ним знакомы чуть больше года, снимались в фильме «Молодой человек», который недавно был в прокате. И тогда ещё законнектились.
обсуждение >>