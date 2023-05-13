Владимир Гарцунов: «Если у меня большие уши, как у Адама Драйвера, разве я не могу играть героев?»

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12 мая Валентина Ляпина: «Наконец-то доросла до роли вожатой» Актриса о съемках в сериале «Юность» и опыте жизни в детском лагере

6 мая Денис Власенко: «Когда меня приглашают на что-то странное, я все равно хожу на пробы» Актер — о фильме «Юра дворник» и радикальных экспериментах для роли

2 мая Анастасия Резник: «Я бы хотела играть максимально разноплановые роли» Актриса из сериала «Капельник» и фильма «Непослушная» о жизненном опыте, юморе и отношении к негативу