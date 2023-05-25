Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»

В онлайн-кинотеатре Okko продолжается показ сериала «Плейлист волонтера» с Иваном Янковским в роли звезды поисково-спасательного отряда, куда он сбежал от неустроенности собственной жизни. Неожиданный проект, основанный на одноименной книге, которую сравнивают с произведениями Буковски и Довлатова, снял Максим Свешников – режиссер успешных сериалов «Контейнер» и «257 причин, чтобы жить», который свой путь в кино начал в своем юном возрасте, когда придумал историю «Алеши Поповича и Тугарина Змея». Мы поговорили с Максимом о непростом пути из анимации к онлайн-сериалам, социальной проблематике, которой он, как мало кто из других постановщиков, умеет придавать яркую жанровую составляющую, о музыке 2011-го, являющейся важной частью «Плейлиста волонтера» и о героях, которые находятся на распутье, но пытаются изменить что-то в себе и нашем несовершенном мире.
фото: Съемки сериала "Плейлист волонтера"/пресс-служба Okko
Для начала расскажите, как вы попали на «Плейлист волонтера»? К вам обратился Мрашвко Штапич, автор книги «Плейлист волонтера» и он же автор сценария сериала Артем Ляшенко? Или продюсеры?
Друзья порекомендовали прочитать книгу Артема, так как тема могла мена заинтересовать. Я, прочитав и послушав заодно аудиоверсию книги в исполнении автора, несколько дней был под впечатлением. История и настроение быстро зацепили меня, перед глазами начали возникать яркие образы героев, событий.
Дальше мы уже встретились с продюсером Юлией Мишкинене и собственно автором Артемом Ляшенко. Для встречи, чтобы не быть голословным, я собрал небольшой ролик так называемый «сизл рил» в котором показал, в какой манере я видел историю, в нем звучали важные для меня цитаты из книги и уже были некоторые саундтреки, которые вошли в итоге и в финальную версию фильма, к примеру песня Дарьи Виардо из первой серии. Мы довольно быстро нашли общий язык и с Артемом, и с Юлией, а дальше уже начался долгий путь разработки и создания этого сериала.
В той же книге, которую читатели сравнивали с прозой Чарльза Буковски (я тоже ознакомилась, и впрямь есть отголоски), несколько другой вайб, на мой взгляд, нежели в сериале. Она кроме Буковски отдает еще такой отчасти «пелевенщиной», как бы сказали в «нулевых», так как в ней тоже лирический герой, уже успевший заработать креативом деньги, которые просрал, и вредные привычки, с которыми остался, ищет какой-то свой путь практического применения, пусть и не в параллельных мирах, а во вполне конкретных лесах. В сценарии, который вы получили, этого уже не было, и герой Янковского изначально был в каком-то смысле человеком без прошлого?
Один из больших плюсов и очень редкая для автора черта, что Артем не боится развивать и исследовать свой же материал дальше. Мы провели много времени за разработкой сценария всего сезона и, конечно, большую часть времени заняла работа над первой серией. Мы хотели, чтобы она была максимально цепляющий, без единой лишней сцены, чтобы каждая реплика и ситуация имела свой вес и значение для всего сезона. В итоге когда мы дошли до финального драфта, то уже знали, что вот перед нами тот текст и то кино, которое хотим сделать. Да мы умышленно оставили за кадром бытовые подробности жизни героя, потому что он сам не видит в них смысла, для него это ежедневное «копание котлована» и ему неинтересно об этом говорить и вспоминать. Есть ключевые вещи: сын, мама, бывшая жена, всё остальное – пустота, и мы, как и герой, отбросили ее.
фото: Съемки сериала "Плейлист волонтера"/пресс-служба Okko
Если продолжать разговор про литературную основу и сценарий, который был написан на собственном опыте Штапича (Ляшенко), насколько вам как режиссеру в этой истории мешало или напротив помогало, что герой Янковского, списанный с автора, является некой суперзвездой? Ведь не секрет, что авторы несколько преувеличивают свои заслуги.
Здесь важно все-таки разделять Артема Ляшенко – автора книги – и персонаж Штапича. Безусловно, книга основана на реальном опыте Артема, но все же это художественное произведение. Довольно много времени проведя в разговорах и в работе с Артемом, я могу сказать что он с большой долей иронии относится к своему персонажу. Он не возводит его на пьедестал и не делает суперзвездой, скорее он проводит его по пути «ложных побед» и медных труб. Штапич – сложный герой, в этом для меня он всегда был ближе к Зилову из «Утиной охоты» или персонажу Олега Ивановича Янковского из любимых «Полетов во сне и наяву».
И, наверное, последний вопрос с отсылкой к литературной основе. Раз уж и сериал называется «Плейлист волонтера», то не было ли желания, грубо говоря, и скопипастить плейлист из книжки? Все-таки по итогу он в сериале довольно сильно, на мой взгляд, отличается, хотя «Аукцыон» и Егор Летов и в кино присутствуют.
Саундтрек был важнейшей частью работы над проектом. Книга и сериал – разные формы, поэтому и саундтрек и по ритму, и по характеру нужно было подобрать заново. Мы точно знали, что должны собрать весь плейлист еще до съемок, чтобы прямо в сценарии были указаны те песни, которые мы будем использовать. Это был долгий и очень забавный путь выбора каждой песни. Каждый день мы с Артемом пересылали друг другу песни, которые представляли в разных сценах. Давали некоторым трекам отлежаться, искали замены, со временем заменяли либо утверждали между собой. С самого начала у нас были три трека в которых мы точно были уверены, что они должны быть: это Дарья Виардо «Бог в меня верит», «Аукцыон» «Глаза» и еще один трек, но его вы услышите уже в финале восьмой серии.
фото: "Плейлист волонтера"/пресс-служба Okko
Действие «Плейлиста» происходит в 2011 году. Можете ли назвать композицию, которая у вас ассоциируется с этим годом? Либо любую другу композицию, которая очень четко, на ваш взгляд, передает конкретный год или хотя бы конкретную эпоху?
2011 год для меня лично связан со съемками мультфильма «Снежная королева», поэтому я помню прекрасную песню Brainstorm «Гори, гори ясно» для этого проекта. Мультфильм делается долго. И финальный клип на эту песни мы делали много месяцев – она ежедневно звучала из всех наушников в студии. Но если говорить про общую картину, то 2011 прошел под прекрасные песни Adele.
Волонтер – это профессия или хобби, образ жизни? Приходилось ли вам с ними сталкиваться или изучать их работу во время подготовки к съемкам?
Конечно, мы провели много времени и в общении, и в изучении материалов работы волонтеров и поисково-спасательных отрядов. И нашим основным консультантом на съемках был Евгений Лапочкин, один из лучших поисковиков в России. И мы все очень благодарны Евгению, потому что он прошел с нами все съемочные дни, был на площадке, консультировал артистов и съемочную группу по любому вопросу. На моей памяти это был лучший консультант, с которым я работал на съемках.
Один из основных принципов волонтерского движения – «помочь может каждый». Поэтому все участники могут по-разному относиться к волонтерству – как к хобби или как к профессии, или образу жизни. Главное, что они делают безусловно полезное, благородное дело – помогают людям, попавшим в беду.
Своими ангелами-хранителями я все же назову свою жену и дочку. А Даша и Дима – прекрасные, талантливейшие артисты, которых я очень люблю, и дорожу их дружбой. И если в проекте я увижу для них интересную роль, то, конечно, без всяких проб приглашу вновь поработать вместе. Я доверяю им, они доверяют мне, и надеюсь впереди нас ждут еще много совместных проектов.
В «Контейнере» у вас снимался Филипп Янковский, в «Плейлисте» – Иван. Как так получилось? Чувствуете ли вы в данном случае преемственность поколений? Либо напротив совершенно разные школу/становление этих артистов?
Филипп Олегович и Иван – харизматичные, талантливые, очень точные артисты, очень приятные интеллигентные люди в жизни. Я видел их работы и в кино, и на сцене, поэтому давно хотел поработать вместе. С Филиппом Олеговичем был прекрасный опыт на «Контейнере». С Иваном мы познакомились где-то за полгода до съемок «Волонтера», нашли общий язык, обсудили как видим эту историю, и персонаж Штапича.
Если вспоминать «Контейнер» и «257 причин, чтобы жить», то получается, что вы, пожалуй, единственный в России режиссер, который заворачивает непростые социальные темы в очень жанровую обложку. Почему вы выбираете именно такие темы? И в жанровой составляющей все-таки больше от вас или от изначального текста?
Наверное, мне легче чувствовать материал, чувствовать героев, когда это пересекается с моим личным опытом, отсюда и возникает социальная окраска проектов. А жанр, в который мы помещаем тему, позволяет говорить на бОльшую аудиторию, и чуть ярче иллюстрировать те проблемы, которые мы поднимаем в проекте, не замыкая фильм просто на обсуждении и выслушивании мнений участников.
Как пример «257 причин чтобы жить» для меня был важен тем, что несмотря на тяжелую тему онкологии, он был жизнеутверждающим, через юмор и иронию, он дарил надежду очень многим зрителям, кто столкнулся с этой болезнью.
фото: Съемки сериала "Плейлист волонтера"/пресс-служба Okko
Вашим постоянным оператором можно назвать Илью Авербаха. Расскажите, как вы совместно ищете визуальную составляющую ваших – уже очень успешных – сериалов?
Илья Авербах для меня, конечно, больше чем оператор-постановщик, это мой соавтор на всех проектах. Мы долго обсуждаем каждый проект, каждый сценарий, ищем в нем настроение, ритм, структуру, и постепенно уже приходим к визуальным решениям, к конкретным сценам. Выбираем референсы в живописи, в классическом кино, в музыке – всё это постепенно складывается в финальное изображение. Илья – настоящий мастер своего дела, и я надеюсь, что наша совместная работа продлится еще много лет, потому что, мне кажется, мы очень правильно дополняем друг друга и растем с каждым проектом.
Вообще кажется, что именно в сериалах вы смогли по-настоящему реализовать себя. У вас же нет, насколько я понимаю, кинематографического образования. Нашла, кстати, ваше, наверное, первое и единственное интервью – причем на нашем сайте, еще посвященное выходу «Снежной королевы», – где вы цитировали Кэмерона. «Побывав помощником, декоратором на разных картинах, я подумал, что лучше, чем эти бездари-режиссеры, я уж точно сниму, даже если буду снимать самое плохое на свете кино, все равно получится лучше, чем у них». Вы именно так пришли к режиссуре игрового кино?
Мой путь к режиссуре действительно сложно назвать обычным. Начав в 17 лет со сценария к «Алеше Поповичу и Тугарину Змею» я попал в прекрасное окружение очень талантливых людей – Сергей Михайлович Сельянов, Константин Бронзит, чуть позднее Тимур Бекмамбетов, Константин Хабенский, Федор Бондарчук. У всех них я учился, наблюдал, впитывал все, как губка. Для меня было важно разобраться и попробовать себя в каждом отделе производства, чтобы и с артистами, и оператором, и режиссером монтажа, и звукорежиссером, и специалистом CG я мог разговаривать на одном языке. Анимационное кино очень помогло в развитии режиссерских навыков. Именно из анимации пришла точность и конкретика в моей работе на площадке и с группой, и с артистами. Из каждого проекта я собирал все важное, что влияет на итоговый результат. Поэтому к моменту появления онлайн-платформ и сериального бума я уже был хорошо подготовлен и оставалось выбрать проекты, которые не оставляют меня самого равнодушным. Правда, это оказалось очень непростой задачей.
Возможно, больной вопрос. Когда вы только начали опыт с режиссурой игрового кино, то столкнулись с хейтом относительно «Взломать блогеров». Как вы его восприняли и как это на вас повлияло?
Когда ты выбираешь профессию режиссера, ты должен быть готовым и к успехам, и к неудачам. Конечно, поднявшаяся шумиха вокруг этого проекта сильно ударила по мне и репутационно, и психологически. Но сейчас уже по прошествии лет, понимаю, что для меня это был тяжелый, болезненный, но очень полезный урок. Без этой неудачи не было бы успехов с «257 причин», «Контейнером» и другими проектами.
Вас можно назвать автором новой героики – с учетом того, что именно с вашей идеи начался цикл анимационных «Трех богатырей». Сейчас, по прошествии лет, пытаетесь ли вы придумать/понять/показать героев нашего времени? Или перед вами во время работы над фильмами/сериалами/анимацией стоят другие цели и задачи?
Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье, чьи поступки неоднозначны и часто могут вызывать непонимание. Это всегда истории про людей, которые ищут себя и свое место в мире. У них есть своя правда и они ее придерживаются. Но они уже не просто рефлексируют, они действуют и делают свои шаги, пытаясь что-то изменить в себе и в нашем несовершенном мире и времени.
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