Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»

анонс

24 мая Ольга Павловец: «Не имеет значения, кого ты играешь — Бабу-ягу или женщину-следователя» Актриса из сериалов «Борщи» и «Склифософский» о работе, музыке и не только

13 мая Владимир Гарцунов: «Если у меня большие уши, как у Адама Драйвера, разве я не могу играть героев?» Звезда «Трудных подростков» — о большой мечте, зрительском признании и усталости от ролей гопников

12 мая Валентина Ляпина: «Наконец-то доросла до роли вожатой» Актриса о съемках в сериале «Юность» и опыте жизни в детском лагере