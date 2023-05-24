Ольга Павловец: «Не имеет значения, кого ты играешь — Бабу-ягу или женщину-следователя»

Расскажите, пожалуйста, о том, как проходили ваши пробы на роль Екатерины Иволгиной.
Мы уже много лет знакомы с режиссёром «Борщей» Лёшей Карелиным, я снималась у него, когда еще училась в институте. Поэтому мне было особенно приятно, что меня пригласили на кастинг. Сейчас некоторые этапы кастингов зачастую проходят без очных встреч. Вот и в этот раз мне прислали сцену для самопроб. Позже мне позвонила агент и сообщила, что меня утвердили на роль. Помню, что в тот момент я ехала за рулем своего автомобиля на дачу.
Какие сходства вы заметили между собой и своей героиней?
Вы знаете, мне сложно отвечать на такие вопросы, потому что, когда я играю ту или иную роль, то пропускаю ее через себя, наделяю своими чертами. В то же время каждая роль оставляет во мне свою частицу. А вот что касается каких-то событийных ситуаций, наверное, нет. Моя героиня в разводе, но до сих пор испытывает чувства к бывшему мужу, и это взаимно. Жить ей в такой ситуации очень тяжело, но при этом она не может запретить себе любить. При этом мозг включается, срабатывают «предохранители». Получается некий эмоциональный маятник.
Расскажите о сложных моментах на съемочной площадке?
Не могу сказать, что работа в этом проекте сильно отличалась от кинопроизводства в целом. Съёмки кино – это всегда не самый простой процесс. Но что касается именно «Борщей», во время съёмок были проблемы в связи с эпидемиологической ситуацией. Часто члены съемочной группы заболевали или уходили на карантин, в том числе и артисты, образовывалось много переносов и нестыковок по графику. Такая была ситуация в мире, поэтому и у нас тоже происходили такие сбои.
Давайте поговорим и о других ваших проектах. Какая роль была для вас наиболее необычной, новой?
Учитывая, что в моем послужном списке уже около 80 проектов, я сейчас, наверное, сразу не вспомню что-то кардинально отличающееся. То есть инопланетного гуманоида мне ещё не доводилось играть. Разные люди, разные персонажи, разные характеры – это часть жизни актера. Конечно, всегда по-новому играешь, существуешь, чувствуешь. В историческом кино, наверное, всегда больше документальной ответственности, это я точно могу отметить.
Какие термины из криминалистики вам пришлось изучить для сериала «Тайны следствия»?
Сразу воспоминается слово «процессуальный» – характерное, яркое и профессиональное. Еще запомнился термин «дактилоскопия» – наука об отпечатках пальцев. Киношная актёрская память обладает таким свойством, как кратковременность, потому что нам приходится учить огромное количество текстов. И когда сцену уже сняли, ты вместе со своими репликами достаточно быстро забываешь и все с таким трудом заученные специфические термины.
фото: пресс-служба НТВ
Какая актерская задача в сериале «Склифосовский» оказалась для вас самой сложной?
Не могу сказать, какая наиболее сложная именно актёрская, потому что мне довелось уже очень много сыграть разных человеческих проявлений, восприятий, страданий, горести, счастья, – огромную палитру эмоций. Но на съемках сериала «Склифосовский» у нас всегда присутствует медицинский консультант, к которому ты можешь просто подойти перед сценой, буквально проговорить, зазубрить последовательность действий. Другое дело, что у нас очень строгий режиссёр, у тебя нет права на повторную ошибку (улыбается).
С кем из коллег вам было бы интересно поработать, и какой жанр фильма или сериала вы бы выбрали?
Меня не сильно заботит жанр, больше интересует сам сценарий и материал. Многое зависит он команды, с кем ты вступаешь на этот путь. Я не буду называть имена тех, с кем бы хотелось поработать. Думаю, что, когда формируется какая-то интересная история, совпадают все звезды. Поэтому верю, что обязательно поработаю с тем, с кем это было бы интересно сделать. Для меня очень важен человеческий контакт и правильная энергия.
Какого персонажа вы должны сыграть, чтобы память о вас, как профессионале, осталась надолго?
Сложный вопрос. Понимаете, я могу сыграть каких угодно персонажей, но если эта история не прозвучит целиком, если она не будет подана должным образом, если не произойдёт вот та самая магия кино, то шансов остаться надолго в памяти не будет. Очень важны составляющие – сценарий, команда, пост-продакшен. И не имеет значения, кого ты играешь — Бабу-ягу или женщину-следователя.
Вас очень увлекает классическая музыка, пытались ли вы самостоятельно создать что-то в этом направлении?
Очень актуальный вопрос. Буквально на днях я думала и представляла себя в будущем в качестве домашнего композитора, записывающего те или иные аккорды. Я очень люблю в последнее время слушать инструментальную музыку, даже не классику, а вот что-то современное, антуражное, так называемую музыку атмосферы. В духе Арво Пярта или Юпа Бевинга – это современные композиторы. Такая музыка несложная в плане симфонизмов, в ней нет большого количества инструментов, она очень структурная, кинематографичная, такое классное сопровождение к визуалу. Вот я в последнее время слушаю такую музыку. Мой мозг очень хорошо отдыхает под нее. У меня есть музыкальное образование, и иногда я люблю музицировать дома, это для меня настоящая медитация. Еще я хочу освоить электронное фортепиано, импровизировать на нем и записывать такую музыку.
В одном из интервью вы рассказывали, что вашему младшему сыну Андрею нравится живопись и истории, придуманные вами о той или иной картине. Расскажите, работы каких художников вы обсуждали с ним недавно?
Я не боюсь показывать сыну картины, к примеру, Гойи или Босха, то есть трудных для восприятия художников. Мы с ним рассматриваем их работы, ведем диалог: я пытаюсь объяснять ему какие-то философские моменты, и он очень тонко воспринимает эту информацию, я вижу, что мои слова заставляют его размышлять и делать правильные выводы. В общем, обсуждать сказку «Курочка Ряба» – это не про нас.
фото: из личного архива Ольги Павловец
Вы как-то говорили, что хотели бы попробовать себя в мюзикле. Расскажите, в каком?
Не могу сказать конкретное название, мне просто интересен этот жанр. Меня, к примеру, иногда спрашивают, какую героиню из классической литературы я хотела бы сыграть. А у меня нет мечты перевоплотиться, скажем, в Анну Каренину, или Сонечку Мармеладову, или Джульетту. Сюжеты классической литературы уже все давно известны, а в интерпретации открыто много тайных ларчиков. Поэтому мне больше интересны новые истории. В общем, если будет написана красивая музыка, а за постановку возьмется интересный режиссер, я с радостью соглашусь принять участие в таком мюзикле.
Творчество каких актрис вам импонирует?
Мне нравятся Кейт Бланшетт, Мерил Стрип, Жюльет Бинош. В них прежде всего, на мой взгляд, есть какое-то внутреннее ощущение вкуса, индикатор достоинства, свой шарм и обаяние природного ума.
У вас день рождения 9 мая, расскажите о самом необычном праздновании.
Вспоминаю, как однажды мама уехала в командировку, а мы с папой остались вдвоем. И поскольку он не большой специалист в организации детских праздников, то утром 9 мая мы с ним отправились в гости на праздничный обед, посвященный Дню Победы, а вечером смотрели салют. Но вообще обычно мой день рождения мы праздновали всей семьей, приходили мои друзья, и мы обязательно ставили какой-нибудь спектакль по моим задумкам. Наш театр назывался «Квинтет». Что интересно, я брала на себя роль режиссера: раздавала указания своим артистам, а сама выходить на сцену не хотела. Мне нравилось находиться за кулисами и руководить процессом.
Какими пятью словами вы бы описали свой характер?
Слава Богу, есть чувство юмора. Мне хорошо наедине с самой собой. Я наблюдательна, любознательна. В пять пунктов не уместиться, можно расширить список? (смеется).
Расскажите о своих любимых местах в Санкт-Петербурге.
Я люблю центр города. Там я выросла и живу, там живут мои родители. Для меня Петербург – это места моего детства. А еще люблю Петроградский район, Васильевский остров, Новую Голландию, набережную Крюкова канала, окрестности Мариинского театра, Выборгское направление — там находится наша дача.
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