Ольга Павловец: «Не имеет значения, кого ты играешь — Бабу-ягу или женщину-следователя»

анонс

13 мая Владимир Гарцунов: «Если у меня большие уши, как у Адама Драйвера, разве я не могу играть героев?» Звезда «Трудных подростков» — о большой мечте, зрительском признании и усталости от ролей гопников

12 мая Валентина Ляпина: «Наконец-то доросла до роли вожатой» Актриса о съемках в сериале «Юность» и опыте жизни в детском лагере

6 мая Денис Власенко: «Когда меня приглашают на что-то странное, я все равно хожу на пробы» Актер — о фильме «Юра дворник» и радикальных экспериментах для роли