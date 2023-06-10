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Макар Хлебников: «Вообще вся моя жизнь по приколу»

интервью >>
10 июня 2023
В российский прокат вышла новая масштабная работа Бориса Хлебникова – «Снегирь» о бессмысленности беспощадного русского подвига, позволяющего закрыть глаза на проблемы внутри своего коллектива, и неспособности «стариков» сопереживать молодым, которые просто хотят быть счастливыми. Одну из главных ролей в картине исполнил Макар Хлебников – сын режиссера, ставший настоящим актерским открытием после сериала «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой (она также работала над сценарием «Снегиря»). Мы поговорили с Макаром о съемках на рыболовецком судне, синдроме самозванца в актерстве и режиссерских амбициях.

Макар Хлебников: «Вообще вся моя жизнь по приколу»
фото: Фотограф Георгий Кардава

О чем для тебя «Снегирь»?

Для меня самая главная мысль в том, что нужно сперва разобраться в себе, а уже потом идти на подвиг. Это иллюстрирует нынешние отношения отцов и детей, потому что сейчас молодые люди намного больше занимаются психологией, копают вглубь себя.

Твой герой Никита идет на корабль «по приколу». Есть ли какие-то вещи в твоей жизни, которые ты сделал, руководствуясь таким же принципом?

Вообще вся моя жизнь по приколу (смеется). Мне кажется, проблема нынешнего поколения в том, что человек либо слишком много думает, либо думает мало, а надо соблюдать баланс. По приколу – это на самом деле проявление интереса.

А как снималась последняя сцена фильма, где Тимофей Трибунцев залпом выпивает рыб, которых залил в бутылку с алкоголем?

Это отличная история о том, как хотели потратить деньги на графику, но… Трибунцев – настоящий моряк! Конечно, он выпил живых рыб. Во время съемки этой сцены вся группа собралась у плейбека, никогда не видел такого (смеется). Снимали одним дублем, но на следующий день Тимофей подошел к режиссеру и сказал, что ему не очень понравился материал, хорошо бы переснять. И проделал то же самое во второй раз. Перед этим, кстати, консультировались с врачами насчет рыб, они одобрили.

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Наверняка, на таком проекте не обойтись без штатного консультанта.

Почти в каждом кинопроекте, где режиссер не до конца понимает специфику работы своих героев, он сперва долго во все вникает, и потом уже подбирает актеров, исходя из увиденного. Нас, конечно же, инструктировал специалист, выходивший в море. Попав на рыболовецкое судно, мы узнали еще больше тонкостей. До «Снегиря» у меня было поверхностное представление о работе моряков – как о группе отчаянных парней, собравшейся на одном судне ради заработка. После экспедиции мое мнение кардинально изменилось. Каждый член команды отвечает за множество процессов, и все не сможет функционировать, если ты уберешь хотя бы одного человека. Как в кино.

Благодаря проекту ты впервые побывал в Мурманске?

Да. За всю жизнь я посетил не так много городов России, но каждый раз это дарит множество впечатлений. В Мурманске живут матерые ребята, но много молодежи уезжает из-за нежелания связывать свою судьбу с рыбным промыслом.

Макар Хлебников: «Вообще вся моя жизнь по приколу»
фото: Фотограф Георгий Кардава

Какие у тебя впечатления от съемок в фильме Владимира Мункуева и Максима Арбугаева «Кончится лето», которые прошли в Якутии?

Я всегда думал, что, где бы ты ни был, всегда ловишь определенный коннект с природой. Якутия безумна красива, но ты ее не понимаешь, не чувствуешь. У Юры Борисова, который играл моего старшего брата, было похожее наблюдение.

Это ведь совершенно иной менталитет и отношения с окружающим миром, когда для хорошей съемочной смены нужно, например, оставить дары реке.

Или покормить огонь. Многие, кто приехал в Якутию впервые, тоже прониклись и придавали этим ритуалам особое значение.

Ты был настроен более скептично?

Да, я вообще агностик. Хотя в Якутии спустя время ты и правда начинаешь чувствовать природу как отдельный организм. Мне кажется, что можно поверить в нечто подобное, находясь в тяжелых условиях. Для меня роль в «Кончится лето» как раз оказалась крайне непростой.

У меня есть наблюдение, что молодые артисты воспринимают Юру Борисова как абсолютную величину в профессии, пример для подражания.

Юра действительно выдающийся актер. Ты никогда не видишь его процесс подготовки, но всегда видишь результат. Почти каждая его роль, даже маленькая, захватывает зрителя.

Не очень понимаю идею про пример для подражания. Потому что по рассказам людей, имеющих актерское образование (я – без него), именно оно и наводит на собственный путь.

Макар Хлебников: «Вообще вся моя жизнь по приколу»
фото: Фотограф Георгий Кардава

Тебе мешает или, наоборот, в чем-то помогает отсутствие актерского образования?

Актерское образование необходимо, если ты хочешь связать свою жизнь с кино. Возьмем, например, два проекта с Мэттью Макконахи – «Настоящий детектив» и «Интерстеллар». Можно легко понять, где Макконахи просто живет в кадре, а где проявляется его актерское мастерство. Еще у него есть четкая схема, как плакать. Актеры без образования могут брать своей внешностью, харизмой, но ведь есть такая вещь, как проработка походки, жестикуляции… В этой профессии нет предела совершенству.

На данном этапе своей жизни мне интереснее режиссура и я хотел бы свою жизнь связать с ней, поэкспериментировать. Но актерская работа также действительно мне приносит удовольствие.

Занимаясь актерством, ты сталкивался с синдромом самозванца?

Да, после выхода «Пингвинов моей мамы», потому что я про себя объективно понимал многие вещи. Ну и плюс сыграла расшатанная психика, что свойственно любому актеру.

Если мне разрешают подойти к плейбеку, 90%, что я буду играть лучше. Но уже потом смотреть смонтированную версию… В голове бесконечно занимаешься самолечением уже готового продукта (смеется). Я сделал работу, ее приняли зрители. Если мне ее просмотр приносит дискомфорт, лучше не смотреть – как делает Джонни Депп.

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Сейчас ты учишься на режиссера? Кажется, в прошлых интервью говорил что-то про киноведческий факультет.

Система образования заставила меня еще в школе определиться, кем я хочу быть, что довольно сложно. Уже с 9-го класса я прочерчивал себе дорожку на киноведческий, но потом меня позвали на пробы «Пингвинов». Думал, просто узнаю, как проходят пробы. А потом перед Новым годом мне позвонила Наташа Мещанинова и сказала, что меня утвердили. Это, конечно же, счастье, признание, но одновременно и непонимание. Меня поставили перед совершенно другим выбором – может, все-таки актерское? После съемок я понял, что режиссура мне ближе. В итоге поступил в Московскую школу кино на курс к Алексею Попогребскому и Павлу Бардину.

Макар Хлебников: «Вообще вся моя жизнь по приколу»
фото: Фотограф Георгий Кардава

Ты помнишь, как впервые оказался на съемочной площадке?

Когда мне было 14 лет, я попал на площадку как помощник буфетчицы. На самом деле она и без меня отлично справлялась, поэтому большую часть времени я просто общался с людьми.

Наверняка, у тебя была возможность намного раньше погрузиться в съемочную среду.

До лет 14-15 лет я был дико неуверенным в себе и думал, что кино – это точно не мое. Пойти на площадку и поработать ассистентом буфетчицы – тоже было чем-то «по приколу», а в итоге повлияло на выбор профессии. Я правда пробыл там неделю или две, но атмосфера мне очень понравилась. Это была моя первая работа.

О чем ты хочешь снимать свое кино?

Две истории у меня уже готовы, но не уверен, что даже на уровне синопсиса оригинальная концепция дойдет до финала. Мне нравятся драмы и комедии. И, как бы это банально не звучало, нравится писать про отношения людей, именно дружеские. Как в «Большом Лебовски», где абсолютно странная группа людей в идиотских ситуациях ведет себя как настоящие друзья.

Кто в списке твоих любимых режиссеров?

Если говорить о режиссерах, которые постоянно снимали что-то крутое и выдающееся, это Гай Ричи, Квентин Тарантино, Такеши Китано, Гаспар Ноэ и Нил Бёргер.

У тебя большая насмотренность?

Кино я начал смотреть лет с 8, а к 12 уже опустошил всю полку с DVD-дисками. Отсмотрел фильмы даже не по моему возрасту – в 12 лет впервые увидел «Цельнометаллическую оболочку» Кубрика. Мне кажется, единственный плюс насмотренности в том, что ты начинаешь разбирать фильм на части. Мечта о киноведческом была моим поверхностным представлением о том, что это позволит охватить весь кинематограф. Я никогда не хотел быть кинокритиком или киноведом. Так или иначе кино познается на съемочной площадке, этого не прочитаешь ни в какой книжке.

Фильм «Снегирь» уже в российском прокате.


Маша Бороденко
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Кончится летоПингвины моей мамыСнегирь

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