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Иван Добронравов: «Мой герой – это парень, бегущий от себя»

интервью >>
14 июня 2023
С 13 июня на ТНТ — сериал «Вика-Ураган» с Аглаей Тарасовой в роли девушки, которая из-за нелепого случая оказалась в колонии, а вернувшись к привычной жизни поняла, что мир вокруг нее стал совсем другим. Ее новыми товарищами становятся такие же выкинутые из условно нормального общества люди – например, парень по прозвищу Карлсон, которого играет актер Иван Добронравов. Перед премьерой мы поговорили с Иваном о его роли и о самом сериале, принадлежности к актерской династии и планах снимать кино.

Иван Добронравов: «Мой герой – это парень, бегущий от себя»

Расскажите, как сериал «Вика-Ураган» появился в вашей жизни и чем вас зацепил его сценарий?

У сериала прекрасный сценарий про ошибки прошлого, которые надо исправлять. Мне кажется, эта тема актуальна для многих людей. В разные периоды жизни мы творим много всего, что имеет свои последствия. Вика, главная героиня, в начале сериала выглядит бескомпромиссной, и мне было любопытно наблюдать, как меняются ее жизненные ценности. Она прет напролом, иногда это работает, иногда нет, поэтому ей приходится меняться. Кроме того, наш проект очень добрый. Мне было интересно в нем поучаствовать.

Кажется, что у вашего героя такой популярный комедийный архетип – раздолбай с добрым сердцем. Правдиво ли это ощущение? Каким его видите вы?

Думаю, некую часть его характера эта фраза описывает вполне правдиво. Но, на самом деле, мой герой – это парень, бегущий от себя. Он всеми силами пытается показать, что он ни от кого не зависит, что все у него в порядке, но за этой ширмой спрятаны серьезные жизненные переживания. В целом, я теряюсь, когда перед выходом сериала или фильма нужно рассказать о моем персонаже, потому что я хочу ответить на вопрос развернуто, но при этом не хочу спойлерить и лишать зрителей удовольствия от просмотра.

В недавнем сериале «Стрим» вы сыграли пьющего трудовика Мишу, в «Вике-Ураган» у вас также образ такого простецкого парня по соседству. Есть ли у вас ответ, как и почему у вас сложилось такое амплуа?

Все просто: мне присылают сценарии, на некоторые предложения я откликаюсь, от некоторых отказываюсь. Но интересно, что за долгие годы моей работы в кино у режиссеров сложился некий стереотип вокруг моего актерского диапазона: многим казалось, что я задумчивый, грустный, предпочитаю драмы… Но на самом деле это совсем не так. Забавно наблюдать, как на пробах режиссеры удивляются тому, что у меня получается играть и в других жанрах, например, в комедии. С другой стороны, «Вика-Ураган» позиционируется как комедия, но это не совсем комедия, это многокомпонентный сериал, он поднимает серьезные темы. В любом хорошем произведении искусства всегда можно найти моменты, над которыми можно посмеяться и можно поплакать.

Так и мой персонаж Карлсон из «Вики-Урагана» позиционируется как «раздолбай с добрым сердцем», но он намного глубже. И Миша – вроде бы пьющий трудовик, но и он намного глубже; он вообще персонаж неоднозначный.

Иван Добронравов: «Мой герой – это парень, бегущий от себя»

В прошлом году у вас вышел во многом знаковый для российской индустрии сериал «Нулевой пациент», проект «Петр I»; самобытный фильм «Микулай» пока не добрался до кинотеатров. Этот год начался «Стримом», и впереди еще шесть, если верить киносайтам, проектов. Поэтому кажется, что вы снимаетесь без перерывов – это правда, или это обманчивое впечатление?

Да, такое впечатление от актерской загруженности часто бывает обманчивым, и любой актер с этим согласится – за редким исключением. Актерская профессия нестабильна, бывают моменты, когда я долгое время сижу вообще без работы, а бывает, что одновременно снимаются разные проекты. Это все настолько непредсказуемо… Наша работа ненормативная, мы не следуем расписанию, календарным выходным. Мои знакомые, которые лучше взаимодействуют с календарем, часто зовут меня поехать отдохнуть за город, а я отказываюсь из-за работы. Они не всегда понимают, что актерское расписание совсем другое, и выходные у нас не совпадают с календарем.

По поводу проектов – совсем скоро на Иви выйдет сериал «Райцентр», также запланирован прокат «Микулая». Что касается проектов, над которыми я сейчас работаю – я бы не хотел говорить о них заранее.

Недавно у нас вышло интервью с Никитой Ефремовым, в котором он рассуждал об актерских династиях. И он первым вспомнил вас – в плане именно продолжателя актерских традиций. Вам мешает или, напротив, помогает известная фамилия?

Наверное, в чем-то помогает, а в чем-то и мешает. Мы все втроем занимаемся одним делом, мы родные люди, но мы абсолютно разные, и это дает нам возможность оценивать работы друг друга под разными углами, советовать что-то, высказывать свое мнение. Это, конечно, помогает. Тем более, что у нас в семье доверительные отношения, и мы друг друга не уязвляем.

Но порой мне мешала моя принадлежность к династии, потому что она накладывает определенную степень ответственности. Кроме того, мне всегда завидовали, и, наверное, до сих пор завидуют из-за моего статуса, из-за того, что я родился в актерской семье. Актерам, которые приходят в профессию как чистые листы, никогда не скажут: «Ну конечно, ты же сын, ты же брат…» Но я к этому уже привык.

Иван Добронравов: «Мой герой – это парень, бегущий от себя»

Вас наверняка часто спрашивают о вашей первой знаковой роли – в «Возвращении» Звягинцева. Столь юный опыт в погружение в работу со Звягинцевым, нелегкая судьба этого фильма отразились ли, на ваш взгляд, на вашей карьере? Не думали ли вы тогда о том, что останетесь актером артхауса?

Ну, во-первых, в этом нет ничего плохого, и я сомневаюсь, что есть артисты артхауса, которые из-за этого переживают. Да и вообще, мне было 12 лет… «Возвращение» не было для меня первой работой, и сам съемочный процесс не стал для меня сюрпризом, но уровень материала, и то, какое кино у нас в итоге получилось, впечатляют меня и по сей день. Но, если вы сравните, каким я был в этом в кино, а каким через год приехал представлять его на Венецианский кинофестиваль – вы поймете, что это уже два разных человека. У меня начались перемены во внешности, я начал становиться другим. Поэтому у меня даже не было шансов стать заложником этой роли.

Если бы сейчас в моей жизни случился такой фильм, как «Возвращение», я бы обрадовался. Мне кажется, что у актеров, которые снимаются в проектах на тысячи серий, есть опасения, смогут ли люди потом воспринимать их в другой роли, но с авторским кино все иначе, артхаус не прицепляется к актерам без их воли. Есть же интересный пример: Дэниел Рэдклифф. Он до сих пор страдает от образа Гарри Поттера, и я вижу, как он бросает себя в разные жанры, радикальные эксперименты – то он парень с рогами, то с прикрученными к рукам пистолетами… У него есть запрос отдалиться от Гарри Поттера, но, наверное, пока он сам сильно не поменяется внешне, он так и будет ассоциироваться с Поттером. Вот это, конечно, тяжело.

Также вы снимались в фильме «Перемирие» у Светланы Проскуриной, режиссера, которая особняком стоит в российском кино. Помните ли вы тот опыт? Как относитесь к фильмам Проскуриной?

Работать со Светланой Николаевной было достаточно непросто, у ее фильмов сложная материя. В «Перемирии» вы можете обратить внимание на то, что яркие проявления происходят со всеми, кроме моего персонажа. Он – некий проводник, путешественник, который наблюдает. И мне, как артисту, постоянно хотелось подключиться к каждой из историй, быть ярче, а Светлана Николаевна это пресекала, и мне было сложно найти оправдание персонажу. Я делал то, что несвойственно мне и моему нутру, даже больше скажу – моим представлениям о том, как должен действовать персонаж в такой ситуации. У нас были долгие разговоры на съемках и вне съемок, я просил объяснить, почему я должен действовать именно так. Мне до сих пор сложно самостоятельно оценить этот фильм, потому что у меня очень много информации о каждой из сцен, и я не могу смотреть кино в отрыве от этой информации. Очень хотелось бы посмотреть «Перемирие» с чистого листа, но так практически никогда не бывает.

Конечно, я слежу за творчеством Светланы Николаевны, смотрел ее фильм «Воскресенье», а последнюю картину «Первая любовь», которую показали на Московском кинофестивале, пока не видел, но обязательно посмотрю. Мне очень интересно то, что она делает, и да, она – один из немногих режиссеров со своим видением. Ее картины можно представить как другие миры, в которых происходят определенные события.

В 2021 году вы сняли короткометражку «Холод». Чему вас научил этот режиссерский опыт? И собираетесь ли вы его продолжать?

История началась с того, что от Антона Богданова (режиссер, сценарист, бывший актер сериала «Реальные пацаны» — прим. ред.) появился запрос снять короткометражку «о добре» для альманаха, больше никаких рамок не было. Сюжет этого фильма – модифицированный случай из моей жизни. Я шел домой и увидел спящего человека, а на улице было холодно. Поработал над историей и снял фильм. Планы продолжать снимать кино у меня есть, но я пока о них молчу, потому что это для меня это трепетное и тревожное дело, а я очень хочу, чтобы у меня все получилось.

Сериал «Вика-ураган» на ТНТ с 13 июня.


Евгений Червон
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№ 2
Киноман1985   15.06.2023 - 14:18
Кажется середняк получился, не плохо и не хорошо. На худой конец можно посмотреть. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   15.06.2023 - 14:10
вообще неожиданно как то видеть именно Ивана из их семьи Добронравовых вообще в кино)) мне как-то казалось, что он особенного участия и не принимает читать далее>>
Всего сообщений: 2
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