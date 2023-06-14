Иван Добронравов: «Мой герой – это парень, бегущий от себя»

анонс

Актер — о фильме «Снегирь», съемках в море и режиссерских амбициях

Макар Хлебников: «Вообще вся моя жизнь по приколу»

Успешный продюсер – о режиссерском опыте, жанре young adult, мотивах Уэса Андерсона и Аки Каурисмяки в «Голове-жестянке»

Иван Капитонов: «Если подростковый фильм не интересен 35-45-летним, то он не будет интересен и подросткам»

25 мая

Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»

Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире