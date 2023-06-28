Кодзи Фукада: «В Японии таких фильмов практически нет»

В российский прокат выходит «Личная жизнь» — японский фильм из конкурсной программы Венецианского кинофестиваля. Режиссер Кодзи Фукада известен по работам «Пропавшая» и «Фисгармония», которая удостоилась каннской награды в секции «Особый взгляд». «Личная жизнь» посвящена молодой матери Таэко (Фумино Кимура), которая помогает бездомным, воспитывает талантливого сына Кэйту (Тэтта Симада) и счастлива во втором браке с Джиро (Кэнто Нагаяма). Однако трагедия меняет и осложняет отношения не только внутри семьи, но и с окружающими. Мы расспросили режиссера о том, какое влияние на фильм оказали пандемия, игра реверси, слабослышащие персонажи и анимация (не только японская).
Первые вопрос очень практичный. Судя по никнейму Кэйты в онлайн-версии реверси, действие фильма происходит в 2017 году. Правильно ли я посчитал и почему вы выбрали это доковидное время?
Спасибо за вопрос. На самом деле сценарий я сочинил, когда мне было 20 лет, то есть очень давно. И я все время думал про этот сценарий, про эту тему. Когда в 2020 году случилась пандемия, конечно, никто ее не ожидал. И в это время как раз ощущалось, как сильно порвались связи между людьми, как они важны. Я решил, поскольку это фильм про отношения, а в пандемию они оказались осложнены, временем действия нужно сделать год, когда мы еще не испытывали подобных проблем.
И еще один вопрос про реверси. В интервью вы рассказываете про влияние песни Love Life, но интересно насколько закладывалась связь игры и фильма? Мне видится определенная рифма между правилами реверси и драматургией фильма.
Что касается песни, то, конечно, она вдохновила меня очень сильно. Я думал, как мне воплотить её в фильме. И, поскольку события происходят до пандемии, то это такая предтеча времени, когда отношения между людьми стали еще сложнее. Это еще время, когда можно передать любовь. Если говорить о реверси, не могу сказать, что эта игра напрямую связана с сюжетными ходами фильма. Но я хотел подчеркнуть, что Кэйта — необычный ребенок. Мне показался интересным этот ход: когда умирает известный мальчик, чемпион по реверси, естественно его смерть будет освещаться в СМИ, и о ней узнают. Плюс эта игра достаточно практичная и распространенная. И есть некий символизм в том, что вы переворачиваете фишки в процессе. Знаете, это как постоянное изменение ситуации в нашей повседневной жизни. Вероятно, определенная символичность есть. Мне казалось, что это будет интересно.
Читать
Рецензия на «Сядь за роль моей машины» — самый резонансный японскй фильм прошлого года
В одном интервью я прочитал, что вы отправляли фильм Акико Яно — исполнительнице песни Love Life. Это интервью было годичной давности. Поделилась ли она с вами впечатлениями?
Да, госпоже Яно очень понравился фильм. Но в интервью я как раз подчеркивал, что это на меня повлияла её песня. Она об одиночестве, которое испытывает человек, и я решил, что будет очень интересно соединить песню и фильм одной темой. Мне казалось очень важным эту историю немного расширить. По сути, мы говорили и делали произведение об одном и том же. Мы говорили о любви мужчины и женщины, но не только. Это любовь в гораздо более широком смысле.
У меня где-то было её письмо — попытаюсь вспомнить, посмотрю. (Долгая пауза) Она пишет, что ей было… Так мне кажется из ее слов... она не предполагала, что её песня может стать сюжетом для фильма. И она пишет, что фильму, как ей показалось (и это прекрасно), удалось изобразить те моменты, аспекты, которые были не сильно выделены в песне. И она приносит за это благодарность.
Еще такой вопрос: в вашем фильме, во-первых, используется жестовый язык, во-вторых, есть слабослышащие актеры. В целом этого очень мало в кино, хотя, к счастью, становится больше: например, в фильме «Сядь за руль моей машины» или «CODA: Ребенок глухих родителей». Есть ли у вас ощущение/представление, какие еще группы людей было бы важно показать в кино?
Слабослышащие персонажи, которые появляются в кино, в моем кино, на самом деле пока еще недостаточно представлены в кинематографе. И в Японии таких фильмов практически нет. Вообще даже говорят, что актеры, которые не слышат, должны играть соответствующие роли, так как они могут лучше показать таких персонажей. Но проблема в том, что в Японии, даже если слабослышащие актеры хотят играть, чаще всего, их выкидывают из профессии, они находятся на обочине. Их не выбирают на кастинге. И критики, и зрители — мы все слышащие. И мы не можем оценить, насколько актеры, играющие слабослышащих людей, правильно отобразили персонажа. В этом смысле сейчас у нас достаточно сильные такие тенденции, потому что именно слабослышащие люди играют слабослышащих персонажей. Конечно, важно, чтобы эти актеры получили свое место с кинематографе. Как и в принципе чаще показывать таких людей широкой аудитории.
Читать
Рецензия на фильм «CODA: Ребенок глухих родителей»
Еще бытовой вопрос, который связан с трагедией произошедшей в фильме, так как Таэко забывает спустить воду в ванной. В современном западном кино и быте, как мне видится, это как будто не самая распространенная ситуация. Это просто забывчивость героини, это связано с экономией воды — или есть еще какая-то подоплека?
В Японии на самом деле достаточно часто происходят такие случаи с утоплениями в ванной. Тут разные могут быть приведены причины, можно спекулировать. Но в принципе это заложено в японской культуре: японцы очень любят принимать офуро
, принимать ванну. И такие несчастные случаи происходят не только с детьми, но и со взрослыми тоже. Поэтому для Японии это такая обычная бытовая история.
Очень часто в интервью или в обзорах ваших фильмов отмечают влияние Эрика Ромера и Ясудзиро Одзу, но мне было хотелось узнать, есть ли в вашем зрительском, киноманском опыте место для анимации, аниме? Честно говоря, первая треть «Личной жизни» вызвала у меня ассоциации с таким жанром как повседневность (slice of life) за счет своего внимания к ритуалам жизни. Отсюда такой вопрос.
Я очень люблю аниме
, очень. Конечно же, Миядзаки
и многие другие. Естественно, с детства я рос под впечатлением и влиянием аниме. Что касается slice of life, это поджанра, в котором изображают такие достаточно повседневные мелочи очень выпукло, полагаю, что, да, конечно, я подвергся его влиянию. Также мне хочется, посколько я даю интервью для российской аудитории, отметить, что влияние на меня оказал и Юрий Норштейн
— известный российский мультипликатор. Его работа с картинкой, с фреймингом сильно меня впечатлили.
«Личная жизнь» в кинотеатрах с 29 июня
.
обсуждение >>