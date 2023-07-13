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Люсьен Лависконт: «Играть американца – это очень сложно»

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13 июля 2023
В российский прокат 20 июля выходит фантастический триллер «Рубеж выживания», действие которого происходит в недалеком будущем на заброшенной военной базе, где один из отряда солдат застрял в ожидании помощи. Вместо нее на горизонте появляется таинственная лодка. Одну из главных ролей в фильме сыграл звезда сериала «Эмили в Париже» Люсьен Лависконт. Мы поговорили с ним о его персонаже, работе над ролью Салливана, взаимоотношениях с режиссером Танелом Тоомом и Эстонии.

Люсьен Лависконт: «Играть американца – это очень сложно»

О чем «Рубеж выживания» и как вы оказались в проекте?

В фильме показан пост-апокалиптический мир, на землю были сброшены атомные бомбы, мы охраняем последнюю. Плохие парни хотят с нами расправиться – или мы поубиваем друг друга до того, как появятся плохие парни.

Я тогда работал в Париже, мне позвонили где-то в пять утра, сценарий я получил в девять вечера, подумал – я завтра на него взгляну. А потом начал листать страницы, и вот уже я дочитываю весь сценарий, так что поспать в ту ночь мне не пришлось. Оторваться было невозможно, такая глубина, столько уровней! Самое потрясающее в нем, что героев мало, и ты должен выстроить отношения с каждым, прочувствовать их. К тому же там, кажется, еще и любовная история одна на всех! Это изначально меня и привлекло.

Салливан – крутой парень, и я подумал – ладно, я могу побыть и крутым парнем. Но в течение фильма он проходит удивительный путь и невероятную трансформацию. Начинает работу зеленым оптимистом, хотя растет в мире, где разрушение сменяет разрушение. Но он смотрит на мир открытыми глазами и все еще видит его красоту.

Чем вам запомнилась работа с Танелом Тоомом?

У меня никогда не было второго прослушивания с режиссером, которое бы длилось два с половиной часа в zoom! Но его внимание к деталям, к истории и героям было всеобъемлющим, и это воистину чудесно. Мы погрузились в характер Салливана, в его отношения с другими. Это было настоящее откровение – понять, как много можно сделать за два с половиной часа во время онлайн-разговора. Каким же будет остальной процесс?

Я неоднократно говорил, подчеркивал, что хочу работать с отличными режиссерами и отличными актерами! Работа с таким человеком, как Танел, который так молод, но хочет сделать что-то выдающееся – это вызов, который я с готовностью принял. Мне особенно импонирует то, что Танел не боится не выключать камеру, возвращая тебя снова и снова, играя сцену еще и еще, пока из тебя не вытрясут все эго, чтобы ты уже больше не играл, а просто жил. Он создает для тебя целый мир, и он готов сам сделать все то, о чем просит тебя. Если мы вытаскиваем сеть, он рядом с нами, на коленях, в рыбацком костюме, он в самой гуще событий! Только такой капитан, который заряжает всю команду и не боится испачкать руки, может стоять за штурвалом большого корабля.

Я много вынес из этой работы, не только как актер, но и как человек, которым я хочу стать, «когда вырасту». Мне кажется, он совершенно бесстрашный – он не смотрит на часы, он находится с актерами в моменте. У нас фантастический оператор-постановщик Март, и доверие между ними тоже фантастическое – они давно друг друга знают, с ними чувствуешь себя в надежных руках. Я столько раз уходил с площадки и думал «Что я только что делал? Что это было?» А потом смотришь на Танела, а он кивает тебе с сияющими глазами. Он подпитывает твою уверенность. У меня никогда не было подобного опыта работы, я рад, что мне выпал такой шанс.

Люсьен Лависконт: «Играть американца – это очень сложно»

Что было самым сложным в роли Салливана?

Играть американца, проработать это настолько полно, чтобы найти мой собственный голос для Салливана. Мы с Танелом очень много об этом говорили. Перед тем, как мне приехать в Эстонию, мы пытались понять, какой у него голос среди четырех героев. Ведь наши четыре героя – они такие разные. Каждый персонаж настолько проработан, что важно иметь ясный голос. И мне кажется, что поиск своего голоса для меня был важнее всего, ведь что бы я ни делал, где бы ни находился, внутри звенит его голос, звенит и выходит наружу – надеюсь, я понятно объяснил!

Чем примечательны отношения Салливана с другими персонажами?

В этом мире, который мы играем, в котором живем, который создаем, думаю, Хендрикс оказался тем самым отцом, которого у Салли никогда не было. Они постоянно сталкиваются, как два льва в одном прайде. Думаю, за время, что Салли провел с Хендриксом, он многому научился. И, когда мы подходим к развязке, всё, чему он научился у Хендрикса, он применяет на практике, и иногда даже использует против Хендрикса! Он не боится задавать тому любые возникающие вопросы – это как с моим отцом, я могу спросить у него все, что угодно. Думаю, у Салливана с Хендриксом как раз такие отношения.

С Бейнсом у них братские отношения, они готовы устроить друг другу гадость, но у них общая любовь, у них общая цель — выбраться к черту с этой заброшенной буровой посреди океана. Когда они работают вместе, между Салли и Бейнсом растет прекрасная дружба. Половину времени они готовы друг друга загрызть, но неожиданно оказываются единственными героями, способными помочь друг другу. Мне кажется, Бейнс видит свою молодость в Салли, в его оптимистичном настрое. Я уверен, что оптимизм заразен. У Салливана большое сердце, чистая душа и оптимистичный взгляд на вещи, на него невозможно долго злиться.

Что касается Салливана и Кэссиди, он влюбляется в нее по многим причинам – она сильная, она властная, она правит по своим правилам, она отлично справляется с работой, и это он в ней обожает. Он видит свет в ее облачном мире – она мало что выдает, она очень сдержана, но Салливан видит трещинки в броне, видит в ней радость и веселье.

Вам понравилось работать в Эстонии?

Если честно, я не знал, чего ожидать, когда понял, что лечу в Таллинн на съемки фильма. Ни плохого, ни хорошего. Но стоило мне выйти из самолета, мне просто башню снесло! Мне кажется, старый город – это самая великолепная часть истории. Ты как будто идешь по музею, с которого сняли крышу. Это особенное чувство. И съемочная группа там потрясающая! Мы столько снимали в открытом море, в Балтийском море, мы много снимали ночью, и везде съемочная группа проявляла самые лучшие стороны эстонских мужчин и женщин, и я считаю, что они невероятно крутые!

«Рубеж выживания» в кинотеатрах с 20 июля.


Евгений Червон
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