Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит»

В российский прокат выходит камерный экшн-триллер «Кентавр» – полнометражный дебют режиссера Кирилла Кемница, снятый по сценарию Михаила Зубко, работавшего над «Жить жизнь» и Happy End. Случайный ночной заказ полностью меняет жизнь таксиста Саши (Юра Борисов), согласившегося покатать по городу эскортницу Лизу (Анастасия Талызина), за которой пристально следит ее «работодатель» в исполнении Сергея Гилёва. Он то ли преследует, то ли оберегает Лизу, ведь в городе пропадают молодые девушки. Мы поговорили с Анастасией Талызиной о ночных сменах и трюках в «Кентавре», а также о прохождении «профессиональной армии» во время съемок в исторической драме Алексея Германа-младшего «Воздух» и юморе как неотъемлемой части работы в кино.
фото: Фото из личного архива Анастасии Талызиной
Действие фильма происходит в темное время суток. Наверняка, съемки только ночью – непростой опыт.
Да, «Кентавр» – полностью ночной проект за исключением некоторых смен в павильоне. Мне было интересно поработать в таком режиме, потому что я сова по натуре. Правда, где-то на середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит. Думаю, никому из команды не удалось до конца перестроить режим дня, но мы очень поддерживали друг друга, запасались шоколадками, кофе, энергетиками. (Смеется)
После этих смен приходилось вести дневную жизнь или даже параллельно где-то сниматься?
Если я берусь за одно дело, то посвящаю себя только ему, и параллельных проектов у меня не было. Днем я просто спала, на площадке мы собирались еще в светлое время – обсуждали, спорили, долго репетировали. Весной ночи становились все короче и короче, поэтому к наступлению темноты нужно было быть готовыми и заряженными.
Поскольку я играла эскортницу, макияж был всегда яркий, а после боевых сцен где-то еще и оставалась искусственная кровь. Когда я в таком виде в 7-8 утра возвращалась с площадки и заходила в магазин рядом с домом, продавцы, которые видят меня каждый день, конечно, смотрели с недоумением.
фото: Фото из личного архива Анастасии Талызиной
В фильме много экшна, драк. Приходилось ли вам самостоятельно исполнять какие-то трюки?
У меня был один сложный трюк, когда я падаю в бездну и хватаюсь за железный крюк. Мне понравилось, было нестрашно, хотя там большая высота. Каскадеры, готовящие трюк, меня очень берегли. Даже когда мы снимали сцену моего танца в той же локации, меня все равно привязывали на трос.
Раньше у меня не было такого опыта с исполнением трюков, в этом плане я была дебютанткой. И сама роль – настолько яркая, характерная, мне не свойственная – у меня тоже первая. Лиза – моя параллель во всем. По жизни я трусишка, постоянно обо всем беспокоюсь, пытаюсь всем помочь, шаг вперед – два назад, боюсь пробовать новое, а она невероятно смелая.
В общем, вы бы сто раз подумали, прежде чем сесть в машину к такому таксисту, как герой Юры Борисова?
Когда я первый раз прочитала сценарий, подумала, что это история о таких людях-тенях, которых мы не замечаем. И во время съемок я стала уже по-другому относиться к человеку, который меня куда-то везет. Мне кажется, наш фильм отлично справился с тем, чтобы дать зрителю возможность иначе взглянуть на привычные вещи.
У вашей героини напряженные отношения с максимально отталкивающим персонажем Сергея Гилёва. Как вы взаимодействовали на площадке?
У нас были довольно жесткие сцены, когда он меня хватал за лицо, например. И каждый раз перед началом дубля Сережа уточнял, не больно ли мне, все ли в порядке. Я его всегда успокаивала в этом плане, говорила – во время дубля расходись, не думай. Конечно, в жизни он добрейший человек, интеллигентный и тонкий.
Также мне было очень комфортно и легко работать с Юрой. Он прекрасный партнер. Если вдруг возникала проблема, то мы сражались с ней, а не друг с другом.
фото: Фото из личного архива Анастасии Талызиной
Вы исполнили одну из главных ролей в полном метре Алексея Германа-младшего «Воздух» – масштабном проекте, который пока не обзавелся датой премьеры, но, тем не менее, о нем хотелось бы узнать побольше подробностей.
«Воздух» стал для меня вторым институтом, профессиональной армией, потому что оттуда я вышла совсем другим человеком.
Говоря о сюжете, важно отметить, что главные героини, четыре девочки-летчицы, совершенно не герои. Там есть сцена, где они сидят в казарме и болтают о своем – о любви, мальчиках, бровях, волосах, кто-то курит, смеется. В этот момент ты узнаешь себя и видишь, что с каждой из них происходит потом. В этом есть большой страх и сопереживание. Ни в коем случае не могу сказать, что это фильм о войне. Это фильм о людях.
Что заставило вас так измениться за время съемок?
Поскольку фильм считается и художественным, и документальным, это абсолютно другое существование в кадре. Например, мы могли снимать одну сцену два дня, делать 40 дублей – или сколько успеем. За это время сбрасывается вся лишняя шелуха, ты устаешь, не понимаешь, кто ты, как тебя зовут, и только так рождается что-то совсем другое. Это выматывало, потому что добиться правды и искренности всегда очень сложно. Особенно в таких тяжелых сценах, где происходит смерть близкого. Тебе не хочется в это окунаться, и ты автоматически – даже на уровне физики – можешь делать все, чтобы защитить свое сердце от переживаний. В этом случае у Алексея Алексеевича есть много приемов – и нежных, и не нежных, чтобы раскачать актера, потому что не всегда хочется открываться. И это непростой психологический путь, поэтому за время съемок мне пришлось столкнуться со своими личными блоками и страхами. Долго эмоционально отходила от некоторых сцен. Этот проект навсегда в моем сердце.
Не так давно вы завершили съемки в еще одном историческом фильме – «Императрицы» Андрея Кравчука, где сюжет разворачивается уже в эпоху дворцовых переворотов.
Я играла молодую Елизавету, и это тоже моя полная противоположность – капризная, взбалмошная, самовлюбленная, неудобная, яркая принцесса. Сняться в таком проекте было моей девичьей мечтой.
фото: Фото из личного архива Анастасии Талызиной
Какие фильмы или сериалы вам самой интересны как зрителю?
Трудно назвать что-то одно. Может, из-за того, что я не могу выделить отдельные жанры, у меня и в карьере совершенно разные и непохожие друг на друга проекты. Единственное, что я не могу смотреть, это фильмы ужасов. Хотя у меня был опыт съемок в ужастике «Пиковая дама. Зазеркалье», и это было очень смешно.
Почему смешно?
По сюжету подростки вызывали пиковую даму, и каждый из них загадывал желание. Моя героиня попросила, чтобы ее поцеловал учитель истории. Все закончилось тем, что пиковая дама вселилась в учителя и съела мои губы. Соответственно, мне сделали пластический грим с оторванными губами. Нужно было сначала как следует просмеяться, а потом уже начать съемки. То же самое с постельными сценами. Меня часто спрашивают о них, особенно люди не из профессии. Но, поверьте, ничего нелепее постельных сцен не существует. В этом и есть магия кино, что на экране уже возникает химия.
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