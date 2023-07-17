«Это психологическая игра в кошки-мышки»: Николас Кейдж и Юэль Киннаман о триллере «Схватка с дьяволом»

В российский прокат 20 июля выходит психологический триллер «Схватка с дьяволом», действие которого происходит одной безумной ночью, когда обычный водитель становится заложником опасного пассажира с совершенно не известными мотивами. Перед премьерой исполнители главных ролей Юэль Киннаман и Николас Кейдж, а также режиссер Юваль Адлер и продюсер Аллан Ангар рассказали, чего стоит ждать зрителям от картины.
фото: Global Film
«Сценарий «Схватки с дьяволом» я прочитал еще несколько лет назад и мне он очень понравился своей искренностью и правдивостью. При этом в нем было что-то яркое и сочное, как в комиксах. То есть история выходит за рамки реализма», – рассказывает режиссер Юваль Адлер.
Он признается, что на роль водителя сразу же рассматривал Юэля Киннамана – звезду сериалов «Убийство», «Видоизмененный углерод», «Ради всего человечества» и дилогии «Отряд самоубийц». Тем более, что Адлер работал со шведским артистом на своем предыдущем проекте «Тайны, которые мы храним», где партнершей Киннамана выступала Нуми Рапас. И так получилось, что актер оказался свободен как раз в нужные для съемок даты. Оставалось найти подходящего исполнителя роли опасного незнакомца. «Мы подумали о Николасе – вот кто подошел бы идеально! Ник прочел сценарий и сказал: «Я в восторге!» Только вам придется приехать в Неваду».
В итоге именно там и состоялись съемки. Так как действие происходит всего за одну ночь, перед съемочной группой стояла задача гармонично вписать в предлагаемые обстоятельства кадры, снятые непосредственно в машине, натурные сцены с видами Лас-Вегаса, и декорацию – закусочную, куда заезжают водитель и пассажир. «Мы выложились по полной! Все вышло очень гармонично – свет, обстановка, стиль съемки... Теперь осталось дождаться мнения зрителей», – говорит режиссер.
Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» – кстати, за фильм «Покидая Лас-Вегас», – Николас Кейдж, за свою карьеру испытавший «невыносимую тяжесть огромного таланта», называет своего героя «мистической и сложной личностью», «человеком-загадкой», который «старается пробудить в Водителе всё самое темное и плохое». Однако не только характер персонажа, но и главным образом работа с Юэлем Киннаманом сыграли решающую роль в согласии голливудского актера принять участие в «Схватке с дьяволом».
«Меня привлекла именно возможность поработать с Юэлем один на один, в дуэте, поскольку
фильм, по сути, является диалогом. Это новый опыт. Ничего такого я раньше не делал. Это будет один из самых безумных персонажей в моем репертуаре. Забавно, что я даже слышал фразу: «По прическе Кейджа сразу видно, какой нас ждет герой». Так вот он именно такой», – отмечает Кейдж.
Юэль Киннаман характеризует «Схватку с дьяволом» как «психологическую игру в «кошки-мышки». «В начале фильма Пассажир похищает Водителя. И дальше мы наблюдаем странную игру их взаимоотношений. Мы словно смотрим спектакль, только в киноверсии. Есть только я и он – и наше путешествие. В театре на сцене иногда приходится находиться часами, и между тобой и партнером возникает определенная концентрация, своеобразная логика, которую понимаете только вы двое. Возможность прочувствовать всё это с Ником Кейджем – один из лучших моментов моей карьеры», – признается актер.
Схватку с дьяволом в первую очередь можно назвать психологическим триллером, однако продюсер Алан Ангар отмечает, что картине не чужд и комедийный элемент, за который как раз в большей степени и отвечает Кейдж.
«У каждого из двух наших персонажей есть свои секреты, которые мы постепенно узнаем. Действительно ли водитель тот, кем считает его похититель или же он совершенно другой человек? Николас Кейдж привносит в повествование уникальный элемент черной комедии. В фильме очень много комедийных моментов. И, учитывая, что действие разворачивается в реальном времени, зрители будут смотреть этот фильм, затаив дыхание и гадать, а точно ли персонаж Юэля – тот, кем считает его герой Николаса Кейджа. Кстати, мне очень нравится сцена с танцем Ника: Кейдж, танцующий диско, – зрелище уникальное и захватывающее», – интригует продюсер.
обсуждение >>