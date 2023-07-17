«Это психологическая игра в кошки-мышки»: Николас Кейдж и Юэль Киннаман о триллере «Схватка с дьяволом»

анонс

Актер о работе в фантастическом триллере «Рубеж выживания»

Люсьен Лависконт: «Играть американца – это очень сложно»

Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса

Режиссер «Личной жизни» о Юрии Норштейне, аниме, слабослышащих актерах и утопленниках

22 июня

Игорь Грабузов: «Стоило сняться в международном блокбастере, чтобы тебя, наконец, начали ценить на родине»

О «Райцентре» и Голливуде, любимых жанрах и маньяках — и почему Гертруда интереснее Гамлета