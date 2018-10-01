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«Я постоянно справляюсь со своими страхами»: Виктория Исакова о фридайвинге

1 октября
2018 год

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1 октября 2018
Недавно Виктория Исакова вернулась с Мальты, где проходили съемки картины «Один вдох». Фильм основан на истории женщины-фридайвера Натальи Молчановой, поэтому Исаковой пришлось провести много времени под водой. Актриса даже не сразу дала согласие на предложение сыграть главную роль. Для начала Виктория сходила на пару тренировок по фридайвингу, а уже потом согласилась:

«Я постоянно справляюсь со своими страхами»: Виктория Исакова о фридайвинге

«Да, мне было очень страшно соглашаться на участие в этом проекте. Поэтому договоренности у нас были такие: начинаю тренироваться, пробую, на что способна я, на что способен мой организм. Я не занималась профессионально никакими водными видами спорта, а тем более фридайвингом. И это вызывало массу вопросов. Главный - смогу ли что-то сделать сама? Безусловно, мы планировали, что у нас будут дублеры, но невозможно же снимать все полностью с ними: естественно, я должна погружаться и проводить в воде достаточно большое количество времени.
Первая тренировка началась с того, что я сказала: «Не могу!». Даже десяти секунд под водой не получалось провести - начиналась паническая атака. Но все это быстро снимается, если у тебя хороший тренер, который двигает тебя вперед… Я боюсь всего. Но боюсь - и делаю. Любопытно, что какая-то роль заставляет тебя совершать над собой усилия, работать эмоционально и физически. И при этом узнавать возможности своего организма, развиваться. Для меня это все совершенно новое. И это все интересно. Я не знала о себе каких-то вещей. Я спокойно чувствую себя в воде, неплохо плаваю, но не представляла, что буду погружаться под воду, а потом выходить после двухчасовой тренировки и говорить: «Как классно!».

Но даже после полугода тренировок на съемках в открытом море актриса не перестала испытывать страх:

«Я постоянно справляюсь со своими страхами»: Виктория Исакова о фридайвинге

«Как совместить приятное с полезным и не помереть от страха. Снять любой, даже малюсенький кадр, находясь в воде - ужасно трудно. Это труд огромного количества людей, сосредоточенных на том, чтобы ты смог совершить что-то чудесное. Это совершенно точно то, чего я никогда не делала прежде. Проведя 10 дней на лодке, ныряя под воду и пытаясь там что-то сыграть (если вообще можно так сказать), испытываешь потрясающие чувства. Во первых, там безумно красиво. Во вторых, это совсем новое для меня. И в третьих, я постоянно справляюсь со своими страхами».
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«Я постоянно справляюсь со своими страхами»: Виктория Исакова о фридайвинге фотографии
«Я постоянно справляюсь со своими страхами»: Виктория Исакова о фридайвинге фотографии
«Я постоянно справляюсь со своими страхами»: Виктория Исакова о фридайвинге фотографии
«Я постоянно справляюсь со своими страхами»: Виктория Исакова о фридайвинге фотографии
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