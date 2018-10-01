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Актриса полгода боролась с страхом погружения под воду

«Я постоянно справляюсь со своими страхами»: Виктория Исакова о фридайвинге

Черкасов снова спасает СССР от криминала

Новости кино

Умер Шарль Азнавур

Французский шансонье, композитор, поэт и актёр кино скончался на 95-м году жизни.