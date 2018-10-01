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Джессика Бил выпустила коллекцию одежды для занятия йогой

1 октября
2018 год

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1 октября 2018
Джессика Бил решила совместить приятное с прибыльным и монетизировать свою страсть к ЖЗЛ вообще и к йоге в частности. Тем более, что с общепитом не вышло. 36-летняя актриса совместно с брендом Gaiam (амбассадором которого она является уже некоторое время) выпустила капсульную коллекцию одежды для принятий различных асан. Трикотажные лосины и треники по демократичным ценам (около 100 американских долларов за пару) представлены в лаконичной ахроматической гамме с щепоткой теплого нежно-розового оттенка.

Джессика Бил выпустила коллекцию одежды для занятия йогой

«Я хотела создать вещи, в которых женщины комфортно чувствовали бы себя на тренировках или, к примеру, во время игры со своими детьми. Эта одежда универсальна — она сочетает в себе элегантность, комфорт и функциональность. Вы можете запросто носить эти вещи как в спортзале, так и в обычной жизни!» - рассказала Джессика на презентации коллекции.


Джессика Бил выпустила коллекцию одежды для занятия йогой
ОМ
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Джессика Бил выпустила коллекцию одежды для занятия йогой фотографии
Джессика Бил выпустила коллекцию одежды для занятия йогой фотографии
Джессика Бил выпустила коллекцию одежды для занятия йогой фотографии
Джессика Бил выпустила коллекцию одежды для занятия йогой фотографии
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