Джессика Бил выпустила коллекцию одежды для занятия йогой

Джессика Бил
решила совместить приятное с прибыльным и монетизировать свою страсть к ЖЗЛ вообще и к йоге в частности.
Тем более, что с общепитом не вышло.
36-летняя актриса совместно с брендом Gaiam (амбассадором которого она является уже некоторое время) выпустила капсульную коллекцию одежды для принятий различных асан. Трикотажные лосины и треники по демократичным ценам
(около 100 американских долларов за пару) представлены в лаконичной ахроматической гамме с щепоткой теплого нежно-розового оттенка.
«Я хотела создать вещи, в которых женщины комфортно чувствовали бы себя на тренировках или, к примеру, во время игры со своими детьми. Эта одежда универсальна — она сочетает в себе элегантность, комфорт и функциональность. Вы можете запросто носить эти вещи как в спортзале, так и в обычной жизни!»
- рассказала Джессика на презентации коллекции.
ОМ
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